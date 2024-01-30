Что такое алгоритм EEAT и как он влияет на поисковую выдачу

Что такое алгоритм EEAT и как он влияет на поисковую выдачу

EEAT — это алгоритм Google для оценки качества контента, который влияет на позиции сайтов в результатах поиска. В этой статье опишу его основные элементы, а также расскажу, что значит новая буква в названии и как получить высокую оценку EEAT от поисковой системы.

Основные элементы EEAT

В марте 2013 года Google официально опубликовал SQR (Search Quality Rater) — руководство по оценке качества поиска. Его обновляют примерно раз в год.

В 2014 году в SQR появилась концепция EAT: Expertise (экспертиза) + Authoritativeness (авторитетность) + Trustworthiness (надежность). В конце 2022 года она пополнилась еще одним Е (Experience — опыт) и превратилась в EEAT.

Концепция EEAT — важный аспект SEO. Особенно это стало заметно в августе 2018 года после обновления Google Medic. Согласно данным Moz, всего за семь дней после обновления видимость некоторых сайтов на первой странице поисковой выдачи увеличилась или уменьшилась до 70%.

Чаще всего, поисковая система использует концепцию EEAT, чтобы оценивать интернет-магазины, новостные ресурсы и сайты, связанные с медициной, безопасностью, финансами и юридической информацией.

Расскажу, что значит каждый из факторов EEAT.

Фактор 1. Experience (опыт)

Google выше ранжирует статьи от авторов с реальным опытом использования продуктов. К такому контенту можно отнести, к примеру, обзор продукта, которым автор пользуется некоторое время. Если он подробно рассказал о своем опыте, отметил сильные и слабые стороны товара, материал получит высокую оценку ЕЕАТ.

Фактор 2. Expertise (экспертиза)

У авторов статей должны быть профильные знания или личный опыт, чтобы предоставлять читателям достоверную информацию.

Google определяет два типа тем.

Общие темы. Они не требуют высокой квалификации авторов. Их могут создавать люди с личным опытом в сфере, о которой они пишут. Например, тревел-блогер может написать статью о своем путешествии автостопом. Темы из концепции YMYL (Your Money or Your Life). Они могут повлиять на здоровье, безопасность и финансовое благополучие пользователей. Их должны писать эксперты. К примеру, материалы на медицинскую тематику стоит писать врачам.

Чтобы позиционировать себя как эксперта, автор статьи должен иметь профильное образование, опыт работы, необходимую квалификацию и статьи, опубликованные под его авторством на нескольких ресурсах.

Фактор 3. Authoritativeness (авторитетность)

Автор контента и сайт, на котором он публикуется, должны обладать хорошей репутацией в нише. Forbes считается одним из наиболее авторитетных изданий в мире о финансах и экономике, потому что авторы статей обладают обширными знаниями и богатым опытом.

Чем выше авторитет автора и сайта, тем вероятнее признание контента качественным со стороны Google. Авторитетность можно измерить по:

количеству и качеству обратных ссылок;

упоминанию в надежных источниках;

личному бренду автора в качестве эксперта.

Фактор 4. Trustworthiness (надежность)

Надежность — самый важный фактор для Google. Перечислю основные моменты, которые указывают на надежность сайта.

Точность информации и достоверность источников. Безопасность (защищенное HTTPS-соединение). Это особенно важно для ecommerce. Пользователи должны быть уверены, что их транзакции будут правильно обрабатываться и что они не станут жертвами мошенников. Высокие показатели юзабилити. Должно быть интуитивно понятно, как на сайте найти нужную информацию. Информативные страницы сайта: «Авторы проекта», «О нас», «Контакты», «Политика конфиденциальности», «Условия пользования» и т. д.

EEAT-уровни

В обновленном руководстве SQR Google делит концепцию EEAT на уровни: от самого низкого до самого высокого. На шкале также есть промежуточные значения, с помощью которых можно дать более точную оценку:

N/A (Отсутствие);

Lowest (Самый низкий);

Lowest + (Самый низкий+);

Low (Низкий);

Low + (Низкий+);

Medium (Средний);

Medium + (Средний+);

High (Высокий);

High + (Высокий+);

Highest (Самый высокий).

Расскажу подробнее об основных из них.

N/A (Отсутствие) EEAT

EEAT чаще всего отсутствует из-за нулевого или недостаточного опыта авторов в сфере, о которой они пишут. Например, обзор ресторана, в котором автор ни разу не ужинал.

Lowest (Самый низкий) EEAT

Эту оценку получают страницы, которые, по мнению Google, не могут обеспечить положительный пользовательский опыт и не заслуживают доверия. Особенно, если на них есть информация, которая может нанести вред. Это страницы:

с призывом к насилию;

с недостоверной информацией;

спамного и мошеннического содержания.

Low (Низкий) EEAT

Низкий уровень значит, что главный контент сайта создан «на скорую руку», только чтобы заполнить пространство. На таких страницах могут быть неточности и бесполезная информация.

Статьи на подобных сайтах не достигают своей цели, но хотя бы не вредят читателям.

Medium (Средний) EEAT

Страницы на сайте среднего качества приносят пользу или, по крайней мере, не наносят вред. На них обычно есть адекватный заголовок и необходимый минимум информации об авторах материалов.

Такие статьи достигают своей цели и не содержат признаков спама или призывов к насилию.

High (Высокий) EEAT

Страницы с высоким уровнем EEAT демонстрируют значительный опыт, надежность и достоверность. Основные маркеры, на которые обращает внимание Google:

полезная информация, которая не причиняет вреда читателям;

заголовки кратко характеризуют содержание страниц;

реклама и дополнительный контент не мешают воспринимать основной контент;

есть информация о сайте и авторах.

Highest (Самый высокий) EEAT

Высочайший уровень EEAT присваивается самым надежным и достоверным источникам.

Есть прямая зависимость между удовлетворением потребностей пользователей и оценкой качества. Удобный сайт с достоверной информацией, без признаков насилия, спама или мошенничества, получит высокие уровни EEAT.

Как улучшить EEAT сайта?

Повышение показателей EEAT улучшит видимость сайта в поисковой выдаче и укрепит доверие аудитории к бренду. Чтобы этого достичь, сделайте несколько шагов.

Шаг 1. Создавайте высококачественный контент и регулярно его актуализируйте

Постоянно пишите новые статьи. В контенте ориентируйтесь на людей: отвечайте на их вопросы, давайте советы, будьте полезными и оригинальными. Оставляйте у читателей чувство удовлетворения. Периодически проверяйте материалы на полезность и актуальность. Со временем информация устаревает, поэтому не забывайте ее обновлять. Удаляйте некачественный контент. Сначала это может снизить трафик ресурса, но в долгосрочной перспективе улучшит оценку EEAT.

Шаг 2. Добавьте информацию об авторе

Google рассчитывает, что важные статьи будут писать надежные и проверенные специалисты. Например, сертифицированные фармацевты станут авторами инструкций по применению медицинских препаратов.

Сайты должны содержать в открытом доступе:

данные о команде;

отдельные страницы биографий авторов, их сертификацию, опыт и научные степени;

ссылки на соцсети авторов и их публикации.

Чтобы сообщить поисковым системам о компетентности и авторитетности авторов, используйте микроразметку Person на страницах биографий.

Шаг 3. Используйте надежные источники

При создании контента ссылайтесь на официальные проверенные источники: исследования, научные статьи, твиты и сообщения в блогах экспертов. Например, для статьи о получении паспорта для выезда за границу стоит ссылаться на страницу Министерства иностранных дел Украины.

Шаг 4. Демонстрируйте опыт в контенте

Автор статьи об одежде для походов в горы должен иметь личный опыт, чтобы подтвердить свои советы практическими рекомендациями.

Демонстрируйте опыт в отзывах на товары и услуги, статьях с советами, рекомендациями и лайфхаками. В них стоит добавлять фото, видео и скриншоты.

В руководстве Google по оценке качества указано, что в некоторых случаях пользовательский опыт может быть полезнее, чем информация от экспертов: «Иногда страницы на темы YMYL создаются, чтобы поделиться личным опытом, связанным со сложными жизненными проблемами. В трудную минуту люди обращаются друг к другу, чтобы поделиться своими историями, найти утешение или вдохновение, а также поучиться у других. Фактическая информация от экспертов и авторитетных источников не может удовлетворить эту потребность».

Шаг 5. Создавайте положительную репутацию бренда

Управляйте репутацией онлайн-ресурса, ведь она имеет решающее значение для концепции EEAT. Это долгая и тщательная работа, которой нужно заниматься на протяжении всего жизненного цикла бизнеса.

Мониторьте отзывы

Отслеживайте все отзывы о компании, чтобы быстро и профессионально на них реагировать. Отвечайте и на плохие, и на хорошие отзывы — позитивное взаимодействие с клиентами улучшит репутацию бренда в долгосрочной перспективе.

Поощряйте вовлеченность клиентов

Мотивируйте клиентов делиться фотографиями и видео продукта с помощью конкурсов, розыгрышей в соцсетях, email-рассылок и проведения рекламных кампаний. Просите пользователей добавлять хештеги и отмечать бренд. Пользовательский контент повышает лояльность к бренду.

Добавьте микроразметку

Микроразметка — это способ передать поисковым роботам и пользователям дополнительную информацию о сайте. Она создается благодаря внедрению тегов и атрибутов в HTML-код страницы.

Микроразметка позволит показывать в поисковой выдаче Google рейтинг сайта, наличие отзывов клиентов и ценовую политику компании.

Используйте качественные и релевантные обратные ссылки

Получайте обратные ссылки из сайтов со сходной тематикой. Чем ближе ссылка к исходному ресурсу, тем больший авторитет она будет передавать. Обратные ссылки помогают Google классифицировать страницы и домен сайта на макроуровне.

На скрине видно, что компания получила несколько отличных ссылок с сайтов с хорошими показателями авторитетности домена (DR)

Шаг 6. Добавьте на сайт важные страницы

Создайте информативные страницы на сайте, чтобы доказать его надежность и авторитетность.

Страница «О нас»

Разместите на ней ссылки на публикации о компании, ее социальные сети и рейтинги. Также эта страница может содержать миссию, историю, сертификаты, грамоты, награды и лицензии компании.

Страница «Контакты»

Разместите на ней email, телефон и форму обратной связи, чтобы пользователи могли связаться с компанией.

Страница обмена и возврата продукции

Она вселяет в покупателей чувство надежности, ведь товары из интернет-магазинов часто не подходят по размеру или не оправдывают ожидания. Покупателям приятно знать, что у них в таком случае будет возможность вернуть или обменять товар.

Шаг 7. Защитите сайт с помощью HTTPS

Безопасность сайта — один из важнейших факторов для оценки рейтинга EEAT. HTTP-сайты в браузере Google Chrome показываются с тегом «Небезопасно». Таким образом Google подталкивает владельцев ресурсов к переходу на протокол HTTPS.

EEAT vs. AI

Google еще не разработал алгоритм оценки качества контента, сгенерированного с помощью искусственного интеллекта , например, Chat GPT. По мнению компании, AI пока не умеет создавать качественный контент, поэтому Google не рекомендует публиковать его без предварительной проверки человеком.

Алгоритмы поиска придают большее значение контенту, написанному экспертами с богатым личным опытом или фундаментальными знаниями в сфере.

Дэнни Салливан, специалист по вопросам поисковой системы Google, это подтверждает: «Мы не говорим, что сгенерированный искусственным интеллектом контент — плохой. Проблема в контенте, написанном в первую очередь для поисковых систем, а не для людей. Это то, на чем мы фокусируемся. Если кто-то нанимает сто человек для написания контента только для ранжирования, или нанимает спиннер, или искусственный интеллект, это одна и та же проблема».

Контрольный список EEAT для сайта

Рекомендации Google по повышению показателей концепции EEAT можно свести в простой контрольный список.

Создавайте качественный контент и регулярно его актуализируйте. Если статьи на сайте напрямую влияют на здоровье и безопасность читателей, авторами должны выступать люди с соответствующим образованием и опытом работы. На обычные темы лучше писать авторам с практическим опытом. Статьи, написанные искусственным интеллектом, должен проверять человек. Разместите на сайте информацию об авторах. Создайте страницу «Наша команда», страницы биографий авторов и поисковую выдачу контента, чтобы можно было найти нужные публикации. Используйте протокол HTTPS. Разместите на сайте компании:

страницу обратной связи с номером телефона и адресом электронной почты;

страницу с отзывами клиентов;

страницу обмена и возврата;

страницу «О нас» с аккредитациями и наградами компании.

Также будет полезно опубликовать:

политику конфиденциальности;

этику компании;

отсылку на авторское право;

политику рассмотрения жалоб;

редакционную политику;

условия использования;

отказ от ответственности за конкретные действия/события.

Выводы

Понимание принципов EEAT улучшит видимость сайта в результатах поиска, усилит доверие посетителей и, в конечном итоге, увеличит конверсию и доход компании.