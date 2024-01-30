Що таке алгоритм EEAT, і Як він впливає на пошукову видачу

Що таке алгоритм EEAT, і Як він впливає на пошукову видачу

EEAT — це алгоритм Google для оцінки якості контенту, який впливає на позиції сайтів у результатах пошуку. У цій статті опишу його основні елементи, а також розповім, що означає нова буква в назві та як отримати високу оцінку EEAT від пошукової системи.

Основні елементи EEAT

У березні 2013 року Google офіційно опублікував SQR (Search Quality Rater) — керівництво з оцінки якості пошуку. Його оновлюють приблизно раз на рік.

У 2014 році в SQR з’явилася концепція EAT: Expertise (експертиза) + Authoritativeness (авторитетність) + Trustworthiness (надійність). Наприкінці 2022 року вона поповнилася ще однією Е (Experience — досвід) і перетворилася на EEAT.

Концепція EEAT — важливий аспект SEO. Особливо це стало помітно в серпні 2018 року після оновлення Google Medic. Згідно з даними Moz, лише за сім днів після оновлення видимість деяких сайтів на першій сторінці пошукової видачі збільшилася або зменшилася на 70%.

Найчастіше пошукова система використовує концепцію EEAT, щоб оцінювати інтернет-магазини, новинні ресурси та сайти, пов’язані з медициною, безпекою, фінансами та юридичною інформацією.

Розповім, що означає кожен із факторів EEAT.

Фактор 1. Experience (досвід)

Google вище ранжує статті від авторів із реальним досвідом використання продуктів. До такого контенту можна віднести, наприклад, огляд продукту, яким автор користується певний час. Якщо він детально розповів про свій досвід, відзначив сильні та слабкі сторони товару, матеріал отримає високу оцінку ЕЕАТ.

Фактор 2. Expertise (експертиза)

Автори статей повинні мати профільні знання або особистий досвід, щоб надавати читачам достовірну інформацію.

Google визначає два типи тем.

Загальні теми. Вони не вимагають високої кваліфікації авторів. Їх мають створювати люди з особистим досвідом у сфері, про яку вони пишуть. Наприклад, тревел-блогер може написати статтю про свою подорож автостопом. Теми з концепції YMYL (Your Money or Your Life), які впливають на здоров’я, безпеку та фінансове благополуччя користувачів. Їх мають писати експерти. Наприклад, матеріали на медичну тематику варто писати лікарям.

Щоб позиціонувати себе як експерта, автор статті повинен мати профільну освіту, досвід роботи, необхідну кваліфікацію і статті, опубліковані під його авторством на кількох ресурсах.

Фактор 3. Authoritativeness (авторитетність)

У автора контенту і сайту, на якому він публікується, має бути гарна репутація в ніші. Forbes вважається одним із найавторитетніших видань у світі про фінанси та економіку, тому що автори статей мають обширні знання і багатий досвід.

Що вищий авторитет автора і сайту, тим ймовірніше визнання контенту якісним зі сторони Google. Авторитетність можна виміряти за:

кількістю і якістю зворотних посилань;

згадкою в надійних джерелах;

особистим брендом автора як експерта.

Фактор 4. Trustworthiness (надійність)

Надійність — найважливіший фактор для Google. Перерахую основні моменти, які вказують на надійність сайту.

Точність інформації та достовірність джерел. Безпека (захищене HTTPS-з’єднання). Це особливо важливо для ecommerce. Користувачі мають бути впевнені, що їхні транзакції будуть правильно оброблятися і що вони не стануть жертвами шахраїв. Високі показники юзабіліті. Має бути інтуїтивно зрозуміло, як на сайті знайти потрібну інформацію. Інформативні сторінки сайту: «Автори проєкту», «Про нас», «Контакти», «Політика конфіденційності», «Умови користування» тощо.

EEAT-рівні

В оновленому керівництві SQR Google ділить концепцію EEAT на рівні: від найнижчого до найвищого. На шкалі також є проміжні значення, за допомогою яких можна дати точнішу оцінку:

N/A (Відсутність);

Lowest (Найнижчий);

Lowest + (Найнижчий+);

Low (Низький);

Low + (Низький+);

Medium (Середній);

Medium + (Середній+);

High (Високий);

High + (Високий+);

Highest (Найвищий).

Розповім докладніше про основні з них.

N/A (Відсутність) EEAT

Оцінка EEAT найчастіше відсутня через нульовий або недостатній досвід авторів у сфері, про яку вони пишуть. Наприклад, огляд ресторану, в якому автор жодного разу не вечеряв.

Lowest (Найнижчий) EEAT

Цю оцінку отримують сторінки, які, на думку Google, не можуть забезпечити позитивний користувацький досвід і не заслуговують на довіру. Особливо, якщо на них є інформація, яка може завдати шкоди. Це сторінки:

із закликом до насильства;

з недостовірною інформацією;

спамного та шахрайського змісту.

Low (Низький) EEAT

Низький рівень означає, що головний контент сайту створено нашвидкуруч, тільки щоб заповнити простір. На таких сторінках можуть бути неточності та непотрібна інформація.

Статті на подібних сайтах не досягають своєї мети, але хоча б не шкодять читачам.

Medium (Середній) EEAT

Сторінки на сайті середньої якості приносять користь або, принаймні, не завдають шкоди. На них зазвичай є адекватний заголовок і необхідний мінімум інформації про авторів матеріалів.

Такі статті досягають своєї мети і не містять ознак спаму або закликів до насильства.

High (Високий) EEAT

Сторінки з високим рівнем EEAT демонструють значний досвід, надійність і достовірність. Основні маркери, на які звертає увагу Google:

корисна інформація, яка не завдає шкоди читачам;

заголовки коротко характеризують зміст сторінок;

реклама та додатковий контент не заважають сприймати основний контент;

є інформація про сайт і авторів.

Highest (Найвищий) EEAT

Найвищий рівень EEAT присвоюється найнадійнішим і найдостовірнішим джерелам.

Існує пряма залежність між задоволенням потреб користувачів і оцінкою якості. Зручний сайт із достовірною інформацією, без ознак насильства, спаму або шахрайства, отримає високі рівні EEAT.

Як поліпшити EEAT сайту?

Підвищення показників EEAT поліпшить видимість сайту в пошуковій видачі та зміцнить довіру аудиторії до бренду. Щоб цього досягти, зробіть кілька кроків.

Крок 1. Створюйте високоякісний контент і регулярно його актуалізуйте

Постійно пишіть нові статті.

У контенті орієнтуйтеся на людей: відповідайте на їхні запитання, давайте поради, будьте корисними й оригінальними. Залишайте у читачів почуття сатисфакції. Періодично перевіряйте матеріали на корисність і актуальність. З часом інформація застаріває, тому не забувайте її оновлювати. Видаляйте неякісний контент. Спочатку це може знизити трафік ресурсу, але в довгостроковій перспективі поліпшить оцінку EEAT.

Крок 2. Додайте інформацію про автора

Google розраховує, що важливі статті писатимуть надійні та перевірені фахівці. Наприклад, сертифіковані фармацевти стануть авторами інструкцій із застосування медичних препаратів.

Сайти мають містити у відкритому доступі:

дані про команду;

окремі сторінки біографій авторів, їхню сертифікацію, досвід і наукові ступені;

посилання на соцмережі авторів та їхні публікації.

Щоб повідомити пошуковим системам про компетентність та авторитетність авторів, використовуйте мікророзмітку Person на сторінках біографій.

Крок 3. Використовуйте надійні джерела

В контенті посилайтеся на офіційні перевірені джерела: дослідження, наукові статті, твіти та повідомлення в блогах експертів. Наприклад, для статті про отримання паспорта для виїзду за кордон варто посилатися на сторінку Державної міграційної служби.

Крок 4. Демонструйте досвід у контенті

Автор статті про одяг для походів у гори повинен мати особистий досвід, щоб підтвердити свої поради практичними рекомендаціями.

Демонструйте досвід у відгуках на товари та послуги, статтях із порадами, рекомендаціями та лайфхаками. У них варто додавати фото, відео та скріншоти.

У керівництві Google з оцінки якості зазначено, що в деяких випадках користувацький досвід може бути кориснішим, ніж інформація від експертів: «Іноді сторінки на теми YMYL створюються, щоб поділитися особистим досвідом, пов’язаним зі складними життєвими проблемами. У скрутну хвилину люди звертаються один до одного, щоб поділитися своїми історіями, знайти розраду або натхнення, а також повчитися в інших. Фактична інформація від експертів та авторитетних джерел не може задовольнити цю потребу».

Крок 5. Створюйте позитивну репутацію бренду

Керуйте репутацією онлайн-ресурсу, адже вона має вирішальне значення для концепції EEAT. Це довга і ретельна робота, якою потрібно займатися протягом усього життєвого циклу бізнесу.

Моніторте відгуки

Відстежуйте всі відгуки про компанію, щоб швидко та професійно на них реагувати. Відповідайте і на погані, і на хороші відгуки — позитивна взаємодія з клієнтами поліпшить репутацію бренду в довгостроковій перспективі.

Заохочуйте залученість клієнтів

Мотивуйте клієнтів ділитися фотографіями і відео продукту за допомогою конкурсів, розіграшів у соцмережах, email-розсилок і проведення рекламних кампаній. Просіть користувачів додавати хештеги і відзначати бренд. Користувацький контент підвищує лояльність до бренду.

Додайте мікророзмітку

Мікророзмітка — це спосіб передати пошуковим роботам і користувачам додаткову інформацію про сайт. Вона створюється завдяки впровадженню тегів і атрибутів у HTML-код сторінки.

Мікророзмітка дасть змогу показувати в пошуковій видачі Google рейтинг сайту, наявність відгуків клієнтів і цінову політику компанії.

Використовуйте якісні та релевантні зворотні посилання

Отримуйте зворотні посилання з сайтів з подібною тематикою. Що ближче посилання до вихідного ресурсу, то більший авторитет воно передаватиме. Зворотні посилання допомагають Google класифікувати сторінки та домен сайту на макрорівні.

На скріні видно, що компанія отримала кілька чудових посилань із сайтів із хорошими показниками авторитетності домену (DR)

Крок 6. Додайте на сайт важливі сторінки

Створіть інформативні сторінки на сайті, щоб довести його надійність і авторитетність.

Сторінка «Про нас»

Додайте на неї посилання на публікації про компанію, її соціальні мережі та рейтинги. Також ця сторінка може містити місію, історію, сертифікати, грамоти, нагороди та ліцензії бізнесу.

Сторінка «Контакти»

Додайте на ній email, телефон і форму зворотного зв’язку, щоб користувачі могли зв’язатися з компанією.

Сторінка обміну та повернення продукції

Її наявність вселяє в покупців почуття надійності, адже товари з інтернет-магазинів часто не підходять за розміром або не виправдовують очікування. Покупцям приємно знати, що в них у такому разі буде можливість повернути або обміняти товар.

Крок 7. Захистіть сайт за допомогою HTTPS

Безпека сайту — один із найважливіших чинників для оцінки рейтингу EEAT. HTTP-сайти в браузері Google Chrome показуються з тегом «Небезпечно». Таким чином Google підштовхує власників ресурсів до переходу на протокол HTTPS.

EEAT vs. AI

Google ще не розробив алгоритм оцінки якості контенту, згенерованого за допомогою штучного інтелекту , наприклад, Chat GPT. На думку компанії, AI поки що не вміє створювати якісний контент, тому Google не рекомендує публікувати його без попередньої перевірки людиною.

Алгоритми пошуку лояльніше ставляться до контенту, написаного експертами з багатим особистим досвідом та фундаментальними знаннями у сфері.

Денні Салліван, фахівець з питань пошукової системи Google, це підтверджує: «Ми не говоримо, що згенерований штучним інтелектом контент — поганий. Проблема в контенті, написаному насамперед для пошукових систем, а не для людей. Це те, на чому ми фокусуємося. Якщо хтось наймає сто людей для написання контенту лише для ранжування, або наймає спіннер, або штучний інтелект, це одна й та сама проблема».

Контрольний список EEAT для сайту

Рекомендації Google щодо підвищення показників концепції EEAT можна звести до простого контрольного списку.

Створюйте якісний контент і регулярно його актуалізуйте. Якщо статті на сайті безпосередньо впливають на здоров’я і безпеку читачів, авторами мають бути люди з відповідною освітою і досвідом роботи. На звичайні теми варто писати авторам із практичним досвідом. Статті, написані штучним інтелектом, має перевіряти людина. Розмістіть на сайті інформацію про авторів. Створіть сторінку «Наша команда», сторінки біографій авторів і пошукову видачу контенту, щоб можна було знайти потрібні публікації. Використовуйте протокол HTTPS. Розмістіть на сайті компанії:

сторінку зворотного зв’язку з номером телефону та адресою електронної пошти;

сторінку з відгуками клієнтів;

сторінку обміну та повернення;

сторінку «Про нас» з акредитаціями та нагородами компанії.

А також за бажанням з:

політикою конфіденційності;

етикою компанії;

відсиланням на авторське право;

політикою розгляду скарг;

редакційною політикою;

умовами використання;

відмовою від відповідальності за конкретні дії/події тощо.

Висновки