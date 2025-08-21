Link Insertion (вставка ссылки) как один из методов линкбилдинга. Полное руководство

Ссылки по-прежнему остаются одним из главных факторов, влияющих на ранжирование сайта в поисковых системах. Все владельцы сайтов задаются вопросом: «Где брать ссылки и, главное, как?»

Можно воспользоваться методом Link Insertion или вставка ссылки. Это не новая техника получения ссылок, но она дает возможность привлечь те ссылки, которые вы не сможете получить другими способами.

Что такое Link insertion

Link insertion — это вставка ссылки в конкретную статью, размещенную на другом ресурсе.

Для примера, обзорная статья о лучших SEO инструментах 20+ Best SEO Software на сайте Plerdy.com. Мы получили не только обратную ссылку из релевантной статьи, но и дополнили ее информацией о Netpeak Software.

Еще один пример: статья «6 онлайн бизнес-моделей» на сервисе DevX, куда органично удалось вписать нашу ссылку.

Разница между Link Insertion и Guest Posting

Скорость индексации

Link insertion достаточно схож с Guest Posting — его еще называют Outreach. Главное сходство: в обоих случаях необходимо связаться с администратором сайта, чтобы добавить ссылку.

Однако, в отличие от Guest Posting, Link insertion не требует подготовки контента, то есть написания статьи. Из других преимуществ:

Ускоряет и упрощает процесс получения ссылки. Экономит ресурсы на подготовке и согласовании контента. Статья уже проиндексирована и видна для поисковых систем, поэтому индексируется мгновенно, в отличие от новых материалов.

Большее количество площадок

Не каждый сайт готов принимать гостевые статьи. К тому же Guest Posting у многих ассоциируется со спамом. Особенно это касается уникальных и нишевых сайтов.

Вставка ссылок не имеет этого ограничения, поскольку есть возможность нацеливаться на любой веб-сайт с соответствующим содержанием.

Этот метод также называют нишевыми правками, поскольку он достаточно хорошо подходит для сайтов специфической тематики. А такие ссылки являются наиболее релевантными для нашего сайта.

Меньшая стоимость

В отличие от ссылок, полученных от гостевых постов, вставка ссылок может стоить в два раза дешевле.

Это связано с тем, что редактор сайта тратит минимум усилий для вставки, нет необходимости в создании отдельной страницы под вашу статью. Плюс, вы экономите на создании контента.

Но если все так замечательно, почему Link Insertion не используют все и всегда?

Недостатки Link Insertion

Соседство с конкурентами

Поскольку статьи для вставки в основном тематические, ваша ссылка часто будет рядом с конкурентами. Особенно в статьях-рейтингах, когда делают обзор подборки инструментов, сайтов, брендов на соответствующую тематику.

С другой стороны, это сигнализирует о том, что статья соответствует потребностям и интересам вашей целевой аудитории.

Меньшая сила ссылки

Авторитет страницы, с которой вы получаете ссылку, будет распределяться между всеми ссылками в статье. Это еще одно отличие от Guest Posting, где все строится вокруг вашей ссылки.

Доступность контента

Возможным препятствием может стать доступность соответствующей статьи. То есть, хорошая, тематическая статья есть, но владелец отказывается вставлять в нее другие ссылки.

Поиск тематических материалов

Пожалуй, самое сложное в Link Insertion — поиск статей для вставки ссылки. Это довольно трудоемкий процесс, требующий значительных затрат времени, внимания и терпения. Поэтому, если вы не имеете возможности сделать это самостоятельно, поручите этот процесс нам, как и весь комплекс работ по линкбилдингу.

Если вы стремитесь все делать самостоятельно, вот основные методы поиска статей для вставки ссылок.

Как искать статьи для вставки ссылок?

1. Ahrefs Content Explorer

Это инструмент Ahrefs, который помогает найти страницы (домены) по ключевым запросам.

Шаг 1.

Используйте ключевые слова, соответствующие вашей тематике. Не обязательно проводить глобальное исследование ключевых слов и собирать семантическое ядро. Чтобы понять, есть ли статьи в вашей нише, достаточно подумать и выбрать до пяти релевантных, основных слов вашей тематики.

Шаг 2.

Введите ключевой запрос в строку поиска Content Explorer:

Обратите внимание, что вы сразу можете выставить параметры для фильтрации результатов по техническим параметрам.

Шаг 3.

В результатах выдачи Content Explorer вы можете фильтровать по параметрам. Главное, если ищете именно домены, а не страницы, можно выставить параметр One link per domain и сократить количество результатов до одной статьи на один домен (но для вставки ссылок лучше все же смотреть на страницы).

Далее выгружаете файл и экспортируете его в таблицу, где уже обрабатываете каждую статью вручную.

Поисковая выдача

Почти аналогичен предыдущему методу, но менее автоматизирован.

Например, поисковый запрос:

«SEO tools» OR «SEO instruments» site:medium.com OR site:searchenginejournal.com OR site:moz.com intitle:tools -shop -product -category

Что он дает:

Ищет точную фразу «SEO tools» или «SEO instruments». Ограничивает поиск сайтами с хорошим SEO-контентом. Ищет страницы, где слово tools есть в заголовке (то есть указывает на статью об инструментах). Исключает коммерческие страницы, типа магазинов или каталогов.

Использование букмарклета

Этот метод будет более релевантным, когда у вас есть собственная база площадок, с которых вы хотите получить ссылки путем добавления статьи.

Для этого метода можно использовать букмарклет. Для примера:

javascript:(function(){ var url = document.location.hostname; var newwin = 'https://www.google.com.ua/search?q=site:%27 + url + %27+«SEO tools»+OR+«SEO instruments»+OR+«backlink analysis tools»+OR+«competitor analysis SEO tools»+«best SEO tools»%27; window.open(newwin); })();

Так можно искать по ключевым словам соответствующие статьи на конкретном сайте. Достаточно заменить на слова и словосочетания в своей тематике.

Конечно, можно просто воспользоваться поиском на сайте и так же найти соответствующие статьи. Однако этот метод позволяет искать статьи сразу по всем запросам на конкретной площадке и значительно упрощает работу, когда площадок много.

Поиск через конкурентов

Сайты схожей тематики могут иметь ссылки, тематически релевантные друг другу. Понимая, кто является конкурентами сайта, можно легко проверить их ссылочный профиль через Ahrefs.

Шаг 1.

Смотрим обратные ссылки конкурента на примере Serpstat. Заходим в Ahrefs в отчет Backlinks.

Сразу бросается в глаза подходящая статья:

Открывайте ее, и бинго, идеально подходит для вставки ссылки, если наш продукт тематически релевантен.

Шаг 2.

Однако, если вам повезло не так, как мне, придется все же осуществить определенный поиск по ссылкам конкурента.

Для этого задайте условия фильтрации ссылок конкурентов:

Link type — Dofollow. Backlink type: Content — то есть ссылки в статье (опционально). Title contains: top, best, review, comparison — для того, чтобы отфильтровать страницы, содержащие статьи, которые могут соответствовать необходимым требованиям для вставки ссылок, а именно:

иметь не только ссылки конкретного конкурента;

написаны в формате обзора чего-либо, например, топ инструментов, что позволяет органично вставить ссылку на релевантный продукт/сервис.

Это лишь один из возможных вариантов поиска подходящих статей для вставки ссылок через конкурентов, что создает достаточно большое поле для экспериментов.

Выводы