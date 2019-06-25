Что бы ни писали о возможностях отдельных инструментов, а проверка ссылочного профиля и тем более корректировка стратегии наращивания ссылочной массы на сайт — комплексный и времязатратный метод. Мало получить нужные данные, их еще следует верно истрактовать. Этому и посвящен новый выпуск рубрики «Азбука SEO».

Зачем работать с ссылочной массой?

Качественные внешние ссылки до сих пор очень важны как фактор ранжирования сайтов. Cсылочный профиль рекомендуется проверять регулярно: некоторые сайты закрываются, где-то вебмастера снимают ссылки. Бывает и так, что над проектом работают несколько команд и кто-то из специалистов вдруг решает прикупить внешних ссылок. Если вовремя не уследить, можно схлопотать санкции поисковых систем.

Какие ссылки — качественные?

Содержание качественной ссылки на сайте несет полезную информацию пользователю, текст (анкор) ссылки внутри тега <a></a> не содержит коммерческие запросы со словами «купить», «цена», «стоимость», «продажа». Эти слова называют транзакционными, они всегда раздражают пользователей.

Сайт-донор ссылок следует подбирать ответственно:

1. Желательно искать региональные ресурсы возрастом больше года, которые четко соответствуют тематике проекта.

Что делать, если приходится выбирать между четко подходящим по тематике сайтом в другом регионе и сайтом с нужным регионом, но размытой тематикой? Стоит все же сделать выбор в пользу тематики — пользователь хочет видеть логическое продолжение того, что он читал, даже если и регион по ссылке будет другой.

2. Один из самых важных параметров качественного сайта-донора — посещаемость. Ее можно просмотреть с помощью Serpstat. Естественно, чем выше, тем лучше. Посещаемость также показывает AlexaRank, но у этого ресурса могут быть большие погрешности в отображении результатов. У хороших доноров в Alexa результат меньше 1 000 000 (идеальный показатель — единица). Также посещаемость сайта можно посмотреть в SimiliarWeb.

Читайте, как анализировать конкурентов с помощью SimilarWeb .

3. У сайта-донора должно быть больше входящих ссылок, чем исходящих. Это значит, что сайт не торгует ссылками, или делает это аккуратно.

4. Установите плагин MajesticSEO и проверьте показатели доверия (Trust Flow) и цитируемости (Citation Flow). Приемлемый результат — больше 20.

5. Также обязательно проверить, наложены ли на сайт санкции поисковых систем. Используйте для этого XTOOL.

6. Тревожный симптом — присутствие на сайте навязчивой рекламы, например, всплывающих баннеров.

Как разработать стратегию наращивания ссылочной массы?

Отмечу, что прописанного в учебнике канона по наращиванию ссылочной массы не существует. Вот список рекомендаций, основанный на десятилетнем опыте специалистов агентства Netpeak:

ссылочный профиль проекта должен быть максимально разнообразным — dofollow, nofollow ссылки, картинки и просто упоминания в тексте;

обязательно следует оставлять ссылки на проект на форумах и сервисах вроде Quora;

отдавать предпочтение безанкорным ссылкам;

наращивать ссылочную массу плавно, без резких скачков. Важно учитывать, что для нового и для старого сайта скорость прироста ссылок будет разной;

важно работать с социальными сетями — поисковики принимают их во внимание, так как там находится огромное количество людей, которые делятся полезной информацией.

желательно не наращивать ссылочную массу на одних и тех же ресурсах, за исключением очень трастовых площадок с активно обсуждаемыми темами и большим количеством переходов на ваш сайт.

Каждый выбирает идеальную стратегию для себя. Единственное действительно важное правило — не составлять стратегию наобум, руководствуясь только собранными вручную данными.

Список полезных инструментов

Инструмент Описание Цена Serpstat Многофункциональная SEO-платформа с возможностью подробного анализа ссылок (ссылающиеся домены, ссылающиеся страницы, анкоры ссылок) Существует бесплатная версия, четыре тарифных плана для компаний (от $499 в месяц) и для индивидуальных пользователей (от 19$ в месяц) Netpeak Checker Программа для массового анализа и сравнения сайтов по многим параметрам, можно экспортировать данные Существует бесплатная 14-дневная версия, от $159,6 в год Ahrefs Сервис для анализа внешней оптимизации сайта. Показывает данные в виде графиков и диаграмм От $99 в месяц, есть бесплатная 14-дневная версия CheckTrust Оценка качества внешних ссылок От 1000 рублей в месяц (можно провести 500 бесплатных проверок) CZ Yazzle Программа для проверки ссылочной массы сайта — 27 инструментов, которые позволяют выполнять проверки позиций по запросам, получать проиндексированные страницы, оценивать посещаемость $65 (стоимость лицензии), присутствует демоверсия MegaIndex.ru Анализ ссылочного профиля и динамики позиций сайта. Показывает динамику развития ссылочной массы сайта, возможен экспорт данных Бесплатно Xenu Программа для поиска битых и внешних ссылок, можно выгрузить полученные данные Бесплатно MajesticSEO Сервис проверки обратных ссылок на сайт. Позволяет детально исследовать URL и увидеть ссылочную историю сайта От £29,99 в месяц Open Site Explorer Сервис для анализа обратных ссылок. Собственный алгоритм подсчёта ссылок и авторитета страниц Существует бесплатная trial-версия PR-CY Показывает количество URL и текстовое окружение внешних и внутренних ссылок для всех страниц сайта Бесплатно SeoLib Инструмент для анализа качества ссылок от компании SEOlib определяет качество ссылочных доноров до и после размещения ссылки, а также оценивает ссылочную массу с точки зрения поисковых систем Бесплатно до 25 ссылок Linkpad Сервис поиска обратных ссылок, позволяет посмотреть уровень вложенности внешней ссылки Бесплатно Backlink за копейки Сервис для выгрузки обратных ссылок на сайт из Ahrefs за небольшие деньги От 500 рублей в месяц Sbup.com Многофункциональный сервис, позволяет массово сравнивать сайты Бесплатно Webmasters.ru Сервис анализа обратных ссылок, проверка целостности ссылки Бесплатно Browseo Сервис для проверки количества внутренних и внешних ссылок, можно экспортировать данные Бесплатно SEOGadget Сервис для оценки обратных ссылок с группировкой по доменам Бесплатно Semrush Сервис для анализа внешних ссылок, позволяет проверить авторитетность домена От $69,95 Панель вебмастера Google Сервис от поисковой системы Google, предоставляет базовые функции для анализа ссылочной массы Бесплатно Панель вебмастера Яндекса Сервис для анализа внешних ссылок от Яндекса Бесплатно

Оригинал таблицы — на сайте 1ps

Как трактовать графики ссылочного профиля сайта — примеры

График динамики ссылочной массы

Как я уже говорила, хорошая динамика роста ссылочной массы — плавная, без резких пиков и падений. Исключение — инфоповоды, повышающие интерес к проекту: акции, викторины, розыгрыши, скидки, распродажи, громкие события. Краткосрочные и слишком быстрые приросты ссылочной массы поисковые системы расценивают как попытку искусственно повлиять на ранжирование сайта.

Так выглядит естественный ссылочный профиль:

Так выглядит неестественный ссылочный профиль:

В первом случае необходимо продолжать наращивать ссылочную массу, во втором — проанализировать, почему произошло такое проседание и менять стратегию.

График соотношения типов обратных ссылок

Однозначных рекомендаций по процентному соотношению разных типов ссылок нет, главное — не слишком злоупотреблять с dofollow. А хорошее распределение типов обратных ссылок выглядит так:

График естественности анкор-листа

Качественные ссылки содержат в анкоре адрес страницы (безанкорные ссылки), главный домен сайта, название компании (бренда), либо слова «здесь», «на сайте» и так далее.

При спамных методах наращивания ссылочной массы используются ключевые слова в анкорах («купить платье в Киеве», «заказать штаны»). Обилие таких ссылок может навлечь санкции поисковых систем.

Так выглядит хороший анкор-лист:

А за такой анкор-лист можно схлопотать санкции:

График плотности слов в анкор-листе

Под плотностью в данном случае имеется в виду количество одинаковых слов в анкоре. Когда плотность слишком высокая — поисковые системы считают это спамным методом продвижения.

Например:

А вот еще один чистый, незаспамленный график:

Экспресс-анализ качества ссылающихся сайтов

Для примера возьмем шесть ссылок из профиля и оценим их по следующим критериям:

посещаемость по Serpstat;

показатель AlexaRank;

показатель Citation Flow (MajesticSEO);

показатель Trust Flow (MajesticSEO);

тИЦ (XTOOL, PR-CY, RDS bar);

наличие санкций, например, АГС (XTOOL);

соотношение входящих и исходящих ссылок.

В результате получаем перечень годных площадок:

И список некачественных сайтов:

Выводы

Регулярный анализ ссылочного профиля сайта состоит из пяти шагов:

Анализ динамики ссылочной массы. Анализ соотношения типов обратных ссылок. Анализ естественности анкор-листа. Анализ плотности слов в анкор-листе. Экспресс-анализ качества ссылающихся сайтов.

Для сайта до 1000 страниц рекомендуется делать анализ ссылочной массы раз в 3-4 месяца, в больших проектах такой аудит должен осуществляться ежемесячно и регулярно. Если вам нужна помощь с проведением и внедрением аудита — обращайтесь:

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