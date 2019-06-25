Что бы ни писали о возможностях отдельных инструментов, а проверка ссылочного профиля и тем более корректировка стратегии наращивания ссылочной массы на сайт — комплексный и времязатратный метод. Мало получить нужные данные, их еще следует верно истрактовать. Этому и посвящен новый выпуск рубрики «Азбука SEO».
Зачем работать с ссылочной массой?
Качественные внешние ссылки до сих пор очень важны как фактор ранжирования сайтов. Cсылочный профиль рекомендуется проверять регулярно: некоторые сайты закрываются, где-то вебмастера снимают ссылки. Бывает и так, что над проектом работают несколько команд и кто-то из специалистов вдруг решает прикупить внешних ссылок. Если вовремя не уследить, можно схлопотать санкции поисковых систем.
Какие ссылки — качественные?
Содержание качественной ссылки на сайте несет полезную информацию пользователю, текст (анкор) ссылки внутри тега <a></a> не содержит коммерческие запросы со словами «купить», «цена», «стоимость», «продажа». Эти слова называют транзакционными, они всегда раздражают пользователей.
Сайт-донор ссылок следует подбирать ответственно:
1. Желательно искать региональные ресурсы возрастом больше года, которые четко соответствуют тематике проекта.
Что делать, если приходится выбирать между четко подходящим по тематике сайтом в другом регионе и сайтом с нужным регионом, но размытой тематикой? Стоит все же сделать выбор в пользу тематики — пользователь хочет видеть логическое продолжение того, что он читал, даже если и регион по ссылке будет другой.
2. Один из самых важных параметров качественного сайта-донора — посещаемость. Ее можно просмотреть с помощью Serpstat. Естественно, чем выше, тем лучше. Посещаемость также показывает AlexaRank, но у этого ресурса могут быть большие погрешности в отображении результатов. У хороших доноров в Alexa результат меньше 1 000 000 (идеальный показатель — единица). Также посещаемость сайта можно посмотреть в SimiliarWeb.
Читайте, как анализировать конкурентов
3. У сайта-донора должно быть больше входящих ссылок, чем исходящих. Это значит, что сайт не торгует ссылками, или делает это аккуратно.
4. Установите плагин MajesticSEO и проверьте показатели доверия (Trust Flow) и цитируемости (Citation Flow). Приемлемый результат — больше 20.
5. Также обязательно проверить, наложены ли на сайт санкции поисковых систем. Используйте для этого XTOOL.
6. Тревожный симптом — присутствие на сайте навязчивой рекламы, например, всплывающих баннеров.
Как разработать стратегию наращивания ссылочной массы?
Отмечу, что прописанного в учебнике канона по наращиванию ссылочной массы не существует. Вот список рекомендаций, основанный на десятилетнем опыте специалистов агентства Netpeak:
- ссылочный профиль проекта должен быть максимально разнообразным — dofollow, nofollow ссылки, картинки и просто упоминания в тексте;
- обязательно следует оставлять ссылки на проект на форумах и сервисах вроде Quora;
- отдавать предпочтение безанкорным ссылкам;
- наращивать ссылочную массу плавно, без резких скачков. Важно учитывать, что для нового и для старого сайта скорость прироста ссылок будет разной;
- важно работать с социальными сетями — поисковики принимают их во внимание, так как там находится огромное количество людей, которые делятся полезной информацией.
- желательно не наращивать ссылочную массу на одних и тех же ресурсах, за исключением очень трастовых площадок с активно обсуждаемыми темами и большим количеством переходов на ваш сайт.
Каждый выбирает идеальную стратегию для себя. Единственное действительно важное правило — не составлять стратегию наобум, руководствуясь только собранными вручную данными.
Список полезных инструментов
|
Инструмент
|
Описание
|
Цена
|
Многофункциональная SEO-платформа с возможностью подробного анализа ссылок (ссылающиеся домены, ссылающиеся страницы, анкоры ссылок)
|
Существует бесплатная версия, четыре тарифных плана для компаний (от $499 в месяц) и для индивидуальных пользователей (от 19$ в месяц)
|
Программа для массового анализа и сравнения сайтов по многим параметрам, можно экспортировать данные
|
Существует бесплатная 14-дневная версия, от $159,6 в год
|
Сервис для анализа внешней оптимизации сайта. Показывает данные в виде графиков и диаграмм
|
От $99 в месяц, есть бесплатная 14-дневная версия
|
Оценка качества внешних ссылок
|
От 1000 рублей в месяц (можно провести 500 бесплатных проверок)
|
Программа для проверки ссылочной массы сайта — 27 инструментов, которые позволяют выполнять проверки позиций по запросам, получать проиндексированные страницы, оценивать посещаемость
|
$65 (стоимость лицензии), присутствует демоверсия
|
Анализ ссылочного профиля и динамики позиций сайта. Показывает динамику развития ссылочной массы сайта, возможен экспорт данных
|
Бесплатно
|
Программа для поиска битых и внешних ссылок, можно выгрузить полученные данные
|
Бесплатно
|
Сервис проверки обратных ссылок на сайт. Позволяет детально исследовать URL и увидеть ссылочную историю сайта
|
От £29,99 в месяц
|
Сервис для анализа обратных ссылок. Собственный алгоритм подсчёта ссылок и авторитета страниц
|
Существует бесплатная trial-версия
|
Показывает количество URL и текстовое окружение внешних и внутренних ссылок для всех страниц сайта
|
Бесплатно
|
Инструмент для анализа качества ссылок от компании SEOlib определяет качество ссылочных доноров до и после размещения ссылки, а также оценивает ссылочную массу с точки зрения поисковых систем
|
Бесплатно до 25 ссылок
|
Сервис поиска обратных ссылок, позволяет посмотреть уровень вложенности внешней ссылки
|
Бесплатно
|
Сервис для выгрузки обратных ссылок на сайт из Ahrefs за небольшие деньги
|
От 500 рублей в месяц
|
Многофункциональный сервис, позволяет массово сравнивать сайты
|
Бесплатно
|
Сервис анализа обратных ссылок, проверка целостности ссылки
|
Бесплатно
|
Сервис для проверки количества внутренних и внешних ссылок, можно экспортировать данные
|
Бесплатно
|
Сервис для оценки обратных ссылок с группировкой по доменам
|
Бесплатно
|
Сервис для анализа внешних ссылок, позволяет проверить авторитетность домена
|
От $69,95
|
Сервис от поисковой системы Google, предоставляет базовые функции для анализа ссылочной массы
|
Бесплатно
|
Сервис для анализа внешних ссылок от Яндекса
|
Бесплатно
Оригинал таблицы — на сайте 1ps
Как трактовать графики ссылочного профиля сайта — примеры
График динамики ссылочной массы
Как я уже говорила, хорошая динамика роста ссылочной массы — плавная, без резких пиков и падений. Исключение — инфоповоды, повышающие интерес к проекту: акции, викторины, розыгрыши, скидки, распродажи, громкие события. Краткосрочные и слишком быстрые приросты ссылочной массы поисковые системы расценивают как попытку искусственно повлиять на ранжирование сайта.
Так выглядит естественный ссылочный профиль:
Так выглядит неестественный ссылочный профиль:
В первом случае необходимо продолжать наращивать ссылочную массу, во втором — проанализировать, почему произошло такое проседание и менять стратегию.
График соотношения типов обратных ссылок
Однозначных рекомендаций по процентному соотношению разных типов ссылок нет, главное — не слишком злоупотреблять с dofollow. А хорошее распределение типов обратных ссылок выглядит так:
График естественности анкор-листа
Качественные ссылки содержат в анкоре адрес страницы (безанкорные ссылки), главный домен сайта, название компании (бренда), либо слова «здесь», «на сайте» и так далее.
При спамных методах наращивания ссылочной массы используются ключевые слова в анкорах («купить платье в Киеве», «заказать штаны»). Обилие таких ссылок может навлечь санкции поисковых систем.
Так выглядит хороший анкор-лист:
А за такой анкор-лист можно схлопотать санкции:
График плотности слов в анкор-листе
Под плотностью в данном случае имеется в виду количество одинаковых слов в анкоре. Когда плотность слишком высокая — поисковые системы считают это спамным методом продвижения.
Например:
А вот еще один чистый, незаспамленный график:
Экспресс-анализ качества ссылающихся сайтов
Для примера возьмем шесть ссылок из профиля и оценим их по следующим критериям:
- посещаемость по Serpstat;
- показатель AlexaRank;
- показатель Citation Flow (MajesticSEO);
- показатель Trust Flow (MajesticSEO);
- тИЦ (XTOOL, PR-CY, RDS bar);
- наличие санкций, например, АГС (XTOOL);
- соотношение входящих и исходящих ссылок.
В результате получаем перечень годных площадок:
И список некачественных сайтов:
Выводы
Регулярный анализ ссылочного профиля сайта состоит из пяти шагов:
- Анализ динамики ссылочной массы.
- Анализ соотношения типов обратных ссылок.
- Анализ естественности анкор-листа.
- Анализ плотности слов в анкор-листе.
- Экспресс-анализ качества ссылающихся сайтов.
Для сайта до 1000 страниц рекомендуется делать анализ ссылочной массы раз в 3-4 месяца, в больших проектах такой аудит должен осуществляться ежемесячно и регулярно. Если вам нужна помощь с проведением и внедрением аудита — обращайтесь:
С удовольствием отвечу на все вопросы в комментариях.
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