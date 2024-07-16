Кейс Package Delivery Tracker. Як графіка від RadASO збільшила кількість інсталів застосунку на 48% за сім днів

Кейс Package Delivery Tracker. Як графіка від RadASO збільшила кількість інсталів застосунку на 48% за сім днів

До співпраці з командою RadASO, застосунок Package Delivery Tracker не опрацьовував графіку для збільшення кількості встановлень. Однак, завдяки підходу Conversion Rate Optimization Loop вдалося збільшити кількість встановлень вже за перший тиждень після оновлення скриншотів. У цій статті команда розповідає, які саме кроки потрібно виконати для досягнення такого результату.

Поcлуга: App Store Optimization

Ніша: трекінг посилок

Команда: Ірина Кузнєцова (ASO-спеціаліст), Романа Дутка (ASO-спеціаліст), Ольга Грек (ASO Team Lead), Тетяна Ільєнко (Project Manager). трекінг посилокІрина Кузнєцова (ASO-спеціаліст), Романа Дутка (ASO-спеціаліст), Ольга Грек (ASO Team Lead), Тетяна Ільєнко (Project Manager).

Хто клієнт

Package Delivery Tracker — застосунок, який дозволяє відслідковувати посилки від більш ніж 700 місцевих та міжнародних служб доставки. У програмі можна відстежувати трек-номер замовлення та отримувати сповіщення про прибуття.

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Ціль просування

Підвищити CR (Conversion Rate) — конверсію застосунку з перегляду в установку, тобто збільшити кількість встановлень.

Головний виклик

Попередні спроби оновити графіку не були вдалими. У ході тестування нові сети не показували значних змін конверсії.

Дії команди

Крок 1. Використали *Conversion Rate Optimization Loop для розв’язання поставленої задачі, який складався з кількох етапів:

дослідження ринку та прийомів, які використовують конкуренти;

складання гіпотез;

вибір пріоритетних дій;

створення необхідних креативів;

тестування;

оцінка результату.

*Conversion Rate Optimization Loop — ітераційний підхід до збільшення коефіцієнта конверсії з перегляду в установку.

Крок 2. Визначили та пропрацювали пріоритетні країни. Однією з пріоритетних країн для застосунку був Таїланд. Команда ретельно пропрацювала метадані, завдяки чому застосунок зайняв перші позиції за багатьма релевантними ключовими запитами. Це покращило видимість застосунку.

Після чого постала нова задача — конвертувати покази в інстали.

Крок 3. Робота з графікою.

Попередні скриншоти застосунку в Таїланді:

Як команда RadASO покращила графіку?

Після детального аналізу підготували технічне завдання дизайнерам:



1. Затвердили іконку як основу.

Графіка застосунку (іконка та скриншоти) повинні гармонійно поєднуватись. Тому для скриншотів спеціалісти перейняли колірну гаму іконки. Помаранчевий став основним кольором бренду.

Іконка застосунку:

2. Змінили стилістику скриншотів.

Спеціалісти зробили їх більш сучасними та яскравими. Головна мета скриншотів — привертати до себе увагу користувачів.

На перший скриншот додали градієнт для різнобарв’я та ненав’язливий фоновий малюнок у вигляді земного шару. Це викликає асоціації із відстеженням посилок по всьому світу. Маршрут відстеження посилки, який вже був на попередніх скриншотах, залишили. Однак видозмінили його на більш читабельний та привабливий. Змінили короткі написи на скриншотах (кепшени), а також колір та спосіб виділення ключових слів на них. Додали додаткові графічні елементи, які викликають асоціації із функціоналом застосунку — коробка з посилкою, значок трекінгу, пунктирна лінія, яка показує маршрут посилки. Змінили вигляд першого скриншоту, бо він має найбільший вплив на конверсію. Актуалізували дані на ньому: вибрали найбільш популярних перевізників в Таїланді (за популярністю ключових запитів) та збільшили кількість логотипів на скриншоті. Прибрали лого магазинів, де найчастіше замовляють доставку товарів. Попередні тести показали, що їх демонстрація немає вагомого впливу на користувачів. Натомість додали останній скриншот з демонстрацією сповіщень про прибуття посилок.

Новий сет скриншотів від команди RadASO:

Результати просування

Після роботи дизайнерів зі скриншотами команда запустила тестування у цільовій країні та отримала наступний результат:

З ймовірністю 100% тест показав зростання конверсії на 1,36%.

Завантажили скриншоти у стор та проаналізували зміну конверсії наживо. Відповідно до джерел Search та Search ADS, помітили зростання конверсії після встановлення нових скриншотів в Таїланді:

За період 7 днів після оновлення скриншотів застосунок отримав зростання кількості встановлень на 48%, конверсія з основних джерел зросла в середньому на 1,14%:

Висновок

В RadASO попередньо адаптували під клієнта спеціальний підхід для роботи з графікою — Conversion Rate Optimization Loop. Зокрема, завдяки тісній взаємодії з командою застосунку спеціалісти мали змогу регулярно проводити експерименти та тестування. Саме комбінація цих дій допомогла всього за тиждень збільшити інстали в цільовій країні на 48%.

Відгуки про співпрацю

Тетяна Ільєнко — Project Manager