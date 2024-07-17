Кейс Package Delivery Tracker. Как графика от RadASO увеличила количество инсталов приложения на 48% за семь дней

Кейс Package Delivery Tracker. Как графика от RadASO увеличила количество инсталов приложения на 48% за семь дней

До сотрудничества с командой RadASO приложение Package Delivery Tracker не использовало графику для увеличения числа установок. Однако благодаря подходу Conversion Rate Optimization Loop удалось увеличить количество установок уже в первую неделю после обновления скриншотов. В этой статье команда рассказывает, какие именно шаги нужно выполнить для достижения такого результата.

Услуга: App Store Optimization

Ниша: отслеживание посылок

Команда: Ирина Кузнецова (ASO-специалист), Романа Дудка (ASO-специалист), Ольга Грек (ASO Team Lead), Татьяна Ильенко (Project Manager).

Кто клиент

Package Delivery Tracker — приложение, которое позволяет отслеживать посылки от более чем 700 местных и международных служб доставки в одном месте по номеру отслеживания заказа и отправляет уведомления об их прибытии.

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Цель продвижения

Повысить CR (Conversion Rate) — конверсию приложения с просмотра на установку, то есть увеличить количество установок.

Главный вызов

Предыдущие попытки обновить графику не были удачными. В ходе тестирования новые сеты не показывали значительных изменений конверсии.

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Действия команды

Шаг 1. Использовали Conversion Rate Optimization Loop для решения поставленной задачи, состоявшего из нескольких этапов:

исследование рынка и приемов, которые используют конкуренты;

составление гипотез;

выбор приоритетных действий;

создание необходимых креативов;

тестирование;

оценка результата

*Conversion Rate Optimization Loop — итерационный подход к увеличению коэффициента конверсии по просмотру в установку.

Шаг 2. Определили и проработали приоритетные страны. Одной из приоритетных стран для применения был Таиланд. Команда тщательно проработала метаданные, благодаря чему приложение заняло первые позиции по многим релевантным ключевым запросам. Это позволило улучшить видимость приложения.

После чего встала новая задача — конвертировать показы в инсталы.

Шаг 3. Работа с графикой.

Предыдущие скриншоты приложения в Таиланде:

Как команда RadASO улучшила графику?

После детального анализа подготовили техническое задание дизайнерам:

Утвердили иконку как основу.

Графика приложения (иконка и скриншоты) должны гармонично сочетаться. Поэтому для скриншотов специалисты переняли цветовую гамму иконки. Оранжевый стал основным цветом бренда.

Иконка приложения:

2. Сменили стилистику скриншотов.

Специалисты сделали их более современными и яркими. Главная цель скриншотов — привлекать к себе внимание пользователей.

На первый скриншот добавили градиент для разноцветности и ненавязчивый фоновый рисунок в виде земного слоя. Это вызывает ассоциацию с отслеживанием посылок по всему миру. Маршрут отслеживания посылки, который уже был на предыдущих скриншотах, был оставлен. Однако видоизменили его на более читабельный и привлекательный. Изменили короткие надписи на скриншотах (кепшены), цвет и способ выделения ключевых слов на них. Добавили дополнительные графические элементы, вызывающие ассоциации с функционалом приложения — коробка с посылкой, значок треккинга, пунктирная линия, показывающая маршрут посылки. Изменили вид первого скриншота, потому что он оказывает наибольшее влияние на конверсию. Актуализировали данные на нем: выбрали наиболее популярных перевозчиков в Таиланде (по популярности ключевых запросов) и увеличили количество логотипов на скриншоте. Убрали лого магазинов, где чаще всего заказывают доставку товаров. Предыдущие тесты показали, что их демонстрация не имеет значительного влияния на пользователей. Зато добавили последний скриншот с демонстрацией уведомлений о прибытии посылок.

Новый сет скриншотов от команды RadASO:

Результаты продвижения

После работы дизайнеров со скриншотами команда запустила тестирование в целевой стране и получила следующий результат:

С вероятностью 100% тест показал рост конверсии на 1,36%.

Загрузили скриншоты в стор и проанализировали изменение конверсии вживую. Согласно источникам Search и Search ADS, заметили рост конверсии после установки новых скриншотов в Таиланде:

За период 7 дней после обновления скриншотов приложение получило рост количества установок на 48%, конверсия из основных источников выросла в среднем на 1,14%:

Вывод

В RadASO предварительно адаптировали под клиента специальный подход к работе с графикой — Conversion Rate Optimization Loop. В частности, благодаря тесному взаимодействию с командой применения специалисты имели возможность регулярно проводить эксперименты и тестирование. Именно комбинация этих действий помогла всего за неделю увеличить инсталлы в целевой стране на 48%.

Отзывы о сотрудничестве

Татьяна Ильенко — Project Manager