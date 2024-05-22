Як збільшити органічний трафік на 160% у конкурентній тематиці ecommerce — кейс grokholsky.com

Як збільшити органічний трафік на 160% у конкурентній тематиці ecommerce — кейс grokholsky.com

Проєкт: grokholsky.com. Період просування: червень — грудень 2023. Регіон просування: Україна. Послуга: SEO. Команда проєкту: Олександр Гусак, Марія Атарщикова, Сергій Гордєєв, Артем П’ятниця, Вікторія Гаврилюк, Павло Ципін SEO Specialists; Микола Новіков, Team Lead of SEO Team.

Хто клієнт

grokholsky.com — український ритейлер техніки. В асортименті магазину широкий вибір товарів від Apple, а також зарядні станції від Ecoflow і Bluetti, дрони, квадрокоптери від Autel і DJI, фени, стайлери від Dyson.

Цілі просування і початкові показники

Головними завданнями для нас були підвищення видимості сайту і зростання трафіку на пріоритетні категорії та товари. І як наслідок — збільшення доходу.

Основний канал трафіку — paid (платна реклама в Google), він займав 50%. Після нього direct (прямий трафік) і cross-network (міжмережевий канал) з 15% і 13% відповідно. Органічний трафік займав лише 11% від усіх сеансів:

Дії команди

Зазначимо, що ніша grokholsky.com дуже конкурентна, домогтися в ній результатів непросто. Спочатку ми проаналізували структуру сайту. Побачили, що 90% потрібних сторінок мали хорошу структуру. Навігація зручна і зрозуміла, тому кардинальних змін ми не вносили, сконцентрувавшись на оптимізації сайту.

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Технічна оптимізація сайту

На першому етапі оптимізації повністю перевірили технічний стан сайту за допомогою Google Search Console і Netpeak Spider. Знайшли низку помилок:

биті посилання (посилання на неіснуючі сторінки) і внутрішні редиректи;

неправильно вказані канонічні посилання для деяких типів сторінок;

дублі сторінок за верхнім регістром, за URL без слеша або навпаки з кількома слешами. Наприклад, https://grokholsky.com/category//ipad/, https://grokholsky.com/category/iPad/, https://grokholsky.com/category/ipad. Усі ці сторінки — це дублікати https://grokholsky.com/category/ipad/, тому необхідно зробити редиректи на правильну сторінку;

індексація сторінок замовлення та кошика, а також інших службових сторінок. Для Google ці сторінки не несуть жодної інформативності, а лише заважають сканувати справді потрібні та важливі сторінки, тому для них краще заборонити сканування та індексацію.

Це основні технічні помилки, які виправили для правильної індексації сайту сервісами Google. За два-три місяці клієнт реалізував усі надані нами технічні рекомендації. І далі ми змогли працювати з контентом і посилальною вагою.

Крім технічних змін оптимізували сайт під мобільні пристрої та покращили юзабіліті. Наприклад, додали сортування товарів і змінили шапку сайту.

Окремо потрібно відзначити високу швидкість впровадження технічних завдань розробником клієнта, що вкрай важливо для SEO оптимізації сайту.

Контентна оптимізація сайту

Тільки на деяких продуктових сторінках товарів був текстовий контент. Але водночас — нерелевантний пошуковій оптимізації: були відсутні ключові запити, заголовки в тексті використовувалися неправильно. На категорійних сторінках тексту не було зовсім.

Сторінка категорії до оптимізації:

І після оптимізації з релевантним контентом:

Насамперед ми почали збирати семантику для пріоритетних товарів Apple: iPhone, iPad і Apple Watch. Відразу після цього складали для них метадані та писали тексти для сторінок категорій. Після реалізації основних технічних завдань, більше часу приділили контенту.

На четвертому місяці співпраці створили сторінки під ремонт товарів Apple за моделями iPhone, iPad і Macbook. Одразу для них написали й розмістили тексти та метадані:

Аналогічно і з новими підкатегоріями. Клієнт вказував, що будуть нові товари і сторінки на сайті, а ми готували на них тексти і метадані.

У тематиці продажів техніки та гаджетів важливо звертати увагу на інфоприводи. Наприклад, реліз нових моделей, оновлення асортименту. Оскільки багато користувачів будуть «гуглити» новинки, магазинам важливо мати посадкову сторінку заздалегідь, щоб Google її знайшов, просканував і в результаті проіндексував раніше, ніж у конкурентів. Наприклад, у вересні 2023 року Apple представив iPhone 15. До релізу ми підготували і впровадили на сайті сторінки для таких товарів із метаданими. Їх сформували на основі ключових запитів iPhone 14.

Посилальна стратегія

На момент початку співпраці сайт мав DR (ступінь довіри пошукових систем до ресурсу) — 0, тому що він був новий. Кількість посилальних доменів — 48.

Протягом першого місяця ми склали стратегію нарощування посилальної маси, зокрема вимоги до майданчиків, де розміщували посилання на сайт:

трафік сайту-донора більше семи тисяч сеансів за SimilarWeb;

трафік з України;

DR > 35. Цей критерій орієнтовний, допомагає відсіяти неавторитетні та непопулярні сайти;

сайт повинен мати тематичних розділ або статті.

Після п’яти місяців роботи ми підняли вимоги майданчиків щодо трафіку з семи тисяч до десяти. За DR: з 35 до 40, оскільки сайт, що просувається, вже мав DR до 30, а отже, для нарощування посилальної ваги потрібні більш трастові майданчики.

Нарощували кількість посилань переважно на сторінки категорій. Але одне-два посилання на місяць розміщували на головну сторінку. Якщо бачили попит на якийсь окремий товар, розміщували посилання на сторінку товару, але це відбувалося в рідкісних випадках. Сторінок товарів набагато більше, ніж категорій, і більшість із них у конкретній категорії (наприклад, iPhone 14) відрізняються тільки кольором або кількістю пам’яті на пристрої. Тому краще просувати категорію цих товарів так, щоб користувач міг сам вибрати потрібний йому продукт.

Результати просування

За сім місяців із червня по грудень 2023 органічний трафік зріс на 160%:

Динаміка:

Сезонність за всіма релевантними зібраними ключами:

Щоб відкинути зростання трафіку через збільшення попиту, ми проаналізували сезонність за цей же період. Сезонність зросла на 111%, а трафік на 160%.

Детальніша інформація за місяцями:

Видно різкий сплеск попиту у вересні через реліз нового iPhone 15.

Можна стверджувати, що це тільки побічно вплинуло на приріст трафіку, бо в жовтні, коли сезонність впала, трафік продовжував зростати.

Також за цією таблицею видно, що зростання трафіку на 20% пішло тільки після чотирьох місяців роботи — після усунення технічних помилок на сайті і спочатку контентної оптимізації. Останні три місяці сайт зростає мінімум на 22% від попереднього місяця.

Окремо трафік відстежували на продуктові сторінки (/product) і категорійні (/category):

За даними Google Search Console усі типи сторінок зросли:

продуктові сторінки зросли на 970% за кліками і 649% за показами;

категорійні сторінки зросли на 1400% за кліками і 1455% за показами.

Динаміка за зростанням позицій: нижче вказані кластери, де знаходиться велика кількість ключових слів і середня позиція всіх ключових слів. Якщо сайт не ранжується за ключовим словом, ми автоматично встановлюємо за ним позицію «101» для коректнішого обчислення середньої позиції за всім кластером:

Окремо відзначимо сторінки з продажу і трейдингу техніки Apple, з гарним зростанням за позиціями. Оскільки сторінки нові, моніторили з середини листопада 2023 року:

Серед усіх запитів виділили кілька, щоб показати динаміку позицій, попри високу частотність і конкурентність ключів:

За динамікою можна помітити випадки, коли позиція була в топ-10, але потім сильно знижувалася або зовсім не ранжувалася в топ-100. Таке можливо, якщо SEO-оптимізація на початковому процесі. Коли Google не повністю розуміє, що це за сайт і як його ранжувати правильно. Згодом, якщо оптимізація триватиме, додадуться нові категорії, товари, контент на них, і позиції стануть більш «міцні».

За сім місяців посилальні показники також зросли.

Кількість доменів, що посилаються, з 48 до 178:

DR зріс до 13:

Висновок

Щоб сайт почав зростати, необхідно якомога раніше виправити критичні технічні помилки, паралельно покращувати і розміщувати новий контент на сторінках. Також важливо не припиняти процес оптимізації та не ставити на паузи роботу. SEO — це покроковий і накопичувальний процес, який має супроводжувати бізнес постійно.

Відгуки про співпрацю

Богдан Качалаба, технічний директор у grokholsky.com

Ми вибрали Netpeak на підставі внутрішнього тендера: відібрали близько десяти українських агентств. Пропозиція Netpeak здалася найкращою у співвідношенні «уважність до клієнта і деталей/ціна». Чи збереглося це через рік роботи? Безумовно — так! Дуже сильним драйвером змін була системна робота: агентство покроково описувало проблеми з сайтом — ми виправляли. Чи можна було це зробити самостійно? 90%, що ні. Важливим був відпрацьований і покроковий механізм, а не несистемні ривки в різні напрямки. Результати хороші. Ми очікували більш високих показників за цей період, але падіння сезонності не дало нам очікуваного темпу зростання.

Заза Хуцишвілі, Client Project Manager at Netpeak Agency Ukraine