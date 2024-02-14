Як отримати збільшення органічного трафіку на 27% у конкурентній ніші жіночого одягу — кейс The Lace

Як отримати збільшення органічного трафіку на 27% у конкурентній ніші жіночого одягу — кейс The Lace

Проєкт: thelace.com.ua. Період просування: січень 2023 — червень 2023. Регіон просування: Україна. Послуга: SEO. Команда проєкту: Марія Корольова, Марія Атарщикова, Вікторія Гаврилюк, SEO Specialists; Микола Новіков, Team Lead of SEO Team; Владислав Дишлюк, Project Manager.

Хто клієнт

The Lace — український бренд жіночого одягу, який заснували у 2016 році Альбіна й Ігор Красні. Бренд дозволяє відійти від надмірного споживання, оскільки пропонує актуальний одяг поза часом. В асортименті магазину — речі лаконічних фасонів та нейтральних кольорів, які відповідають довготривалим трендам моди. Такий одяг дозволяє створити капсульний гардероб для усіх випадків.

Цілі просування

Їх було декілька:

Збільшити органічний трафік і кількість продажів. Регулярно розширювати структуру сайту відповідно до сезону та нового асортименту. Стабільно удосконалювати посилальний профіль сайту.

Дії команди

Команда почала з аналізу ніші та основних конкурентів, аби виявити сильні та слабкі сторони. Ніша жіночого одягу досить конкурентна. Останнім часом з’являється все більше нових українських брендів одягу, попри труднощі для ведення бізнесу в Україні. Для досягнення цілей виконували задачі в кількох напрямах.

Розширення структури сайту

При аналізі сезонності сайту ми створили календар опрацювання категорій. Він базується на пошукових запитах в залежності від пір року. Відповідно до календаря ми щомісяця розробляли рекомендації із розширення поточної структури сайту, орієнтувались на новий асортимент, погоджували нову структуру із клієнтом, і розробники поступово впроваджували нові сторінки.

Так, наприклад, було впроваджено нові категорії розділу «Спідниці»:

Зі створенням нових сторінок категорій ми охоплювали більше запитів користувачів, що дало змогу отримати більше пошукового трафіку на сайт.

Технічна оптимізація сайту

Ми надали рекомендації щодо покращення технічного стану сайту. Це необхідно було для зручності користувачів і для кращої оцінки сайту пошуковими системами. Зокрема, сайт містить дві мовні версії — українську та англійську, а мультимовність часто призводить до певних технічних помилок.

Основні впроваджені рекомендації, які мали позитивний вплив:

налаштували коректні редиректи, пов’язані з переходом між мовними версіями сайту;

виправили канонічні версії сторінок. Через те, що їх некоректно вказали частина категорій та карток товарів були виключені із пошуку;

оптимізували сторінки фільтрів, налаштувавши коректне відображення та індексацію;

замінили сторінки з внутрішніми редиректами та 404-м кодом відповіді на коректні сторінки із кодом відповіді 200;

обмежили індексацію окремих сторінок сайту пошуковими роботами (наприклад, сторінки кошика, додавання в обране тощо), оскільки вони не потрібні у пошуковій видачі та на них не варто витрачати краулінговий бюджет;

оптимізували вихідні зовнішні посилання для акумулювання посилальної ваги на сайті.

Контентна оптимізація пріоритетних сторінок

Окрім технічної складової, системно працювали над контентом сайту, а саме:

розробили шаблон метаданих для сторінок фільтрів категорій;

щомісячно формували ручні метадані для сторінок категорій та їхніх фільтрів, відповідно до складеного календаря оптимізації категорій;

формували тексти для сторінок категорій, з урахуванням пошукових запитів користувачів та пріоритетів щодо текстової внутрішньої перелінковки.

Команда The Lace регулярно впроваджувала наші рекомендації, що дало змогу вчасно покращувати результати по сторінках сайту згідно з актуальною сезонністю.

Стратегія зовнішніх посилань

Нарощували зовнішню посилальну масу сайту з урахуванням сезонності: розміщували посилання на сайт на зовнішніх авторитетних популярних ресурсах. Це один із факторів покращення показників сторінок та сайту загалом.

Результати просування

Завдяки співпраці нашої команди та команди The Lace сайт отримав зростання органічного трафіку, транзакцій, показів, ключових слів та посилальної маси.

1. На четвертому місяці співпраці, починаючи з квітня, почалось зростання органічного трафіку. +27% за сеансами та +33% за кількістю транзакцій з органічного пошуку у квітні-червні, в порівнянні з попереднім періодом:

2. За даними Google Search Console за цей період також є відповідне зростання показників: +38% кліків та +68% показів:

3. Приклади зростання органічного трафіку конкретних оптимізованих сторінок категорій в травні — червні у порівнянні рік до року:

4. За даними Ahrefs по ключових запитах є позитивна динаміка:

5. Результати є і в межах зовнішньої посилальної маси. Кількість доменів, що посилаються на сайт, зросла з 91 в січні 2023 до 213 в червні 2023:

Показник DR (Domain Rating) за Ahrefs зріс на 14 пунктів — до 24 за пів року:

Висновки

Результатів вдалось досягти завдяки своєчасному пропрацюванню сторінок сайту відповідно до сезонності та впровадженню наших рекомендацій командою The Lace. Оптимізація поточних сторінок та створення нових дозволили сайту ранжуватись за більшою кількістю пошукових запитів. Це покращило видимість сайту, органічний трафік і, відповідно, кількість транзакцій.