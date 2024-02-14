Как получить увеличение органического трафика на 27% в конкурентной нише женской одежды — кейс The Lace

Как получить увеличение органического трафика на 27% в конкурентной нише женской одежды — кейс The Lace

Проект: thelace.com.ua. Период продвижения: январь 2023 — июнь 2023. Регион продвижения: Украина. Услуга: SEO. Команда проекта: Мария Королева, Мария Атарщикова, Виктория Гаврилюк, SEO Specialists; Николай Новиков, Team Lead of SEO Team; Владислав Дышлюк, Project Manager.

Кто клиент

The Lace — украинский бренд женской одежды, который основали в 2016 году Альбина и Игорь Красные. Бренд позволяет отойти от чрезмерного потребления, поскольку предлагает актуальную одежду вне времени. В ассортименте магазина — вещи лаконичных фасонов и нейтральных цветов, которые соответствуют долговременным трендам моды. Такая одежда позволяет создать капсульный гардероб для всех случаев.

Цели продвижения

Их было несколько:

Увеличить органический трафик и количество продаж. Регулярно расширять структуру сайта в соответствии с сезоном и новым ассортиментом. Стабильно совершенствовать ссылочный профиль сайта.

Действия команды

Команда начала с анализа ниши и основных конкурентов, чтобы выявить сильные и слабые стороны. Ниша женской одежды достаточно конкурентная. В последнее время появляется все больше новых украинских брендов одежды, несмотря на трудности для ведения бизнеса в Украине. Для достижения целей выполняли задачи в нескольких направлениях.

Расширение структуры сайта

При анализе сезонности сайта мы создали календарь проработки категорий. Он базируется на поисковых запросах в зависимости от времен года. В соответствии с календарем мы ежемесячно разрабатывали рекомендации по расширению текущей структуры сайта, ориентировались на новый ассортимент, согласовывали новую структуру с клиентом, и разработчики постепенно внедряли новые страницы.

Так, например, были внедрены новые категории раздела «Юбки»:

С созданием новых страниц категорий мы охватывали больше запросов пользователей, что позволило получить больше поискового трафика на сайт.

Техническая оптимизация сайта

Мы предоставили рекомендации по улучшению технического состояния сайта. Это необходимо было для удобства пользователей и для лучшей оценки сайта поисковыми системами. В частности, сайт содержит две языковые версии — украинскую и английскую, а мультиязычность часто приводит к определенным техническим ошибкам.

Основные внедренные рекомендации, которые имели положительное влияние:

настроили корректные редиректы, связанные с переходом между языковыми версиями сайта;

исправили канонические версии страниц. Из-за того, что их некорректно указали часть категорий и карточек товаров были исключены из поиска;

оптимизировали страницы фильтров, настроив корректное отображение и индексацию;

заменили страницы с внутренними редиректами и 404-м кодом ответа на корректные страницы с кодом ответа 200;

ограничили индексацию отдельных страниц сайта поисковыми роботами (например, страницы корзины, добавления в избранное и т.д.), поскольку они не нужны в поисковой выдаче и на них не стоит тратить краулинговый бюджет;

оптимизировали исходящие внешние ссылки для аккумулирования ссылочного веса на сайте.

Контентная оптимизация приоритетных страниц

Кроме технической составляющей, системно работали над контентом сайта, а именно:

разработали шаблон метаданных для страниц фильтров категорий;

ежемесячно формировали ручные метаданные для страниц категорий и их фильтров, в соответствии с составленным календарем оптимизации категорий;

формировали тексты для страниц категорий, с учетом поисковых запросов пользователей и приоритетов по текстовой внутренней перелинковке.

Команда The Lace регулярно внедряла наши рекомендации, что позволило вовремя улучшать результаты по страницам сайта согласно актуальной сезонности.

Стратегия внешних ссылок

Наращивали внешнюю ссылочную массу сайта с учетом сезонности: размещали ссылки на сайт на внешних авторитетных популярных ресурсах. Это один из факторов улучшения показателей страниц и сайта в целом.

Результаты продвижения

Благодаря сотрудничеству нашей команды и команды The Lace сайт получил рост органического трафика, транзакций, показов, ключевых слов и ссылочной массы.

1. На четвертом месяце сотрудничества, начиная с апреля, начался рост органического трафика. +27% по сеансам и +33% по количеству транзакций с органического поиска в апреле-июне, по сравнению с предыдущим периодом:

2. По данным Google Search Console за этот период также есть соответствующий рост показателей: +38% кликов и +68% показов:

3. Примеры роста органического трафика конкретных оптимизированных страниц категорий в мае — июне по сравнению год к году:

4. По данным Ahrefs по ключевым запросам есть положительная динамика:

5. Результаты есть и в пределах внешней ссылочной массы. Количество доменов, ссылающихся на сайт, выросло с 91 в январе 2023 до 213 в июне 2023:

Показатель DR (Domain Rating) по Ahrefs вырос на 14 пунктов — до 24 за полгода:

Выводы

Результатов удалось достичь благодаря своевременной проработке страниц сайта в соответствии с сезонностью и внедрению наших рекомендаций командой The Lace. Оптимизация текущих страниц и создание новых позволили сайту ранжироваться по большему количеству поисковых запросов. Это улучшило видимость сайта, органический трафик и, соответственно, количество транзакций.