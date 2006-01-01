Мария Королёва

Мария Королёва

Автор NJ c 2019
Позиция:
Pre-Middle SEO Specialist
Компания:
Netpeak
Об авторе:
Филолог немецкого языка. В IT попала благодаря контент-менеджменту, затем заинтересовалась SEO. С 2019 года — в команде SEO-специалистов Netpeak.

Статьи автора

SEO
1855 2
Линкбилдинг для SaaS. 10 эффективных тактик для привлечения лидов
SEO
48972 16
Что такое аутрич-ссылки и как их получить
SEO
Кейсы
2068 2
Как за полгода увеличить органический трафик на 27% в конкурентной нише женской одежды — кейс The Lace
SEO
54823 20
12 функций таблиц Google для работы с семантикой
