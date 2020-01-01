12 функций таблиц Google для работы с семантикой

Сбор семантики предполагает большие объемы поисковых фраз и затраты времени на их сбор, чистку от нерелевантных запросов и структурирование результатов работы. На этапе чистки, как правило, начинается монотонная ручная работа. Возможности таблиц Google позволяют ускорить и облегчить обработку данных без дополнительных платных инструментов.

В этой статье я расскажу о 12 функциях таблиц Google, актуальных для семантистов. В конце вы найдете таблицу с примерами использования описанных функций.

1. Функция Unique

Функция Unique (диапазон) возвращает уникальные строки в указанном диапазоне, удаляя дубликаты. Строки возвращаются в том же порядке, в котором они расположены в диапазоне.

Семантисту эта функция позволяет удалить дубли поисковых фраз при сборе семантики из разных источников (планировщик ключевых слов Google, Яндекс Вордстат, Serpstat, поисковые подсказки).

С помощью этой функции можно решить такую задачу: в колонке A есть список фраз агрегированных из разных сервисов статистики, и, скорее всего, некоторые поисковые запросы повторяются. Укажем в качестве аргумента диапазон с исходными фразами и получим список уникальных фраз.

2. Функция Concatenate

Concatenate (строка1, [строка2, ...]) объединяет две строки.

При работе с семантическим ядром эта функция пригодится, например, для составления списка маркерных запросов.

Маркерный запрос (базовый запрос, маркер) — запрос, наиболее точно описывающий страницу сайта (главную страницу, категорию, подкатегорию). По маркерам происходит сбор расширений поисковых фраз для страницы.

Рассмотрим составление маркерных запросов на примере вытяжек для кухни. В качестве исходных данных есть тип вытяжки в столбце A. В аргументах функции укажем адрес ячейки с типом вытяжки, пропишем в английских двойных кавычках слово «вытяжки» и не забудем про пробел «" "» между ними, иначе получится сплошной текст.

3. Функция Split

Функция Split (текст; разделитель; [тип_разделителя]; [удаление_пустых_ячеек]) выводит текст, разделенный определенными символами, в разные ячейки. Разделителем может выступать запятая, точка с запятой, точка, пробел и любой другой пользовательский разделитель. При этом указанный символ разделителя возвращен не будет.

С помощью функции Split можно получить список названий страниц сайта, разделив URL адреса на элементы по колонкам.

В колонке A есть список URL адресов категорий, для которых нужен сбор семантики. Чтобы получить названия категорий для удобной дальнейшей работы, пропишем в качестве первого аргумента функции ячейку с URL адресом категории, а в качестве разделителя — символ слеш и протянем функцию вниз.

В колонках F и D мы получили названия категорий, которые можно использовать для дальнейшей работы с семантикой. К примеру, транслитерировать в кириллицу с помощью этого конвертера и использовать в качестве названий групп в программе Key Collector или для оформления кластеров.

4. Функция ArrayFormula

ArrayFormula (формула_массива) — это операционная функция, которая упрощает работу с другими функциями. С использованием ArrayFormula нет необходимости протягивать функцию вручную, чтобы она применилась ко всем ячейкам.

Рассмотрим на примере функции Split из предыдущего пункта и соединим её с функцией ArrayFormula. Отличие в том, что первым аргументом в функции Split надо указать не одну ячейку с URL адресом категории, а диапазон ячеек. Заключим нашу формулу массива Split в ArrayFormula, как на скриншоте, и в один клик получим такой же результат, как в предыдущем пункте.

5. Функция FILTER

Filter (диапазон; условие1; [условие2; ...]) отображает только соответствующие заданным условиям строки или столбцы в диапазоне. При работе с семантикой эта функция понадобится, например, для того, чтобы отфильтровать поисковые запросы с нужной частотой.

Исходные данные: фразы в колонке A и их частота в колонке B. Необходимо отфильтровать фразы с частотой меньше или равно 100 и больше или равно 40. Пропишем диапазон столбцов с фразами и частотой первым аргументом функции. Второй и третий аргументы — условия для частоты из колонки B, указанные при помощи знаков «больше», «меньше» и «равно». В результате получим список фраз с заданной частотой.

6. Функция Vlookup

Vlookup (запрос; диапазон; индекс; [отсортировано]) производит поиск по первому столбцу диапазона и возвращает значение из найденной ячейки в другом столбце таблицы. То есть функция сопоставляет данные, производя поиск по вертикали.

Эту функцию можно использовать, например, для того, чтобы подставить частоты из разных источников к одному списку семантики. В столбцах A и D — одинаковые поисковые запросы в разном порядке; в столбце B — статистика из Yandex Wordstat; в столбце E — частота из планировщика ключевых слов Google. Вернем в колонку F частоту Yandex Wordstat из столбца B, чтобы было удобнее работать с поисковыми фразами и их статистикой.

Для этого пропишем аргументы функции:

первый аргумент — запрос, который мы будем искать. В данном случае — фразы из колонки D;

=ArrayFormula(ВПР(D2:D;$A$2:$B;2;0))

второй аргумент — диапазон, в первом столбце которого мы будем искать фразы. У нас это закрепленный диапазон A:B;

=ArrayFormula(ВПР(D2:D;$A$2:$B;2;0))

третий аргумент — индекс, то есть номер столбца от начала диапазона, из которого нужно взять искомое значение. Так как нам надо подставить частоты Yandex Wordstat, в нашей функции индекс — это второй столбец из диапазона A:B;

=ArrayFormula(ВПР(D2:D;$A$2:$B;2;0))

четвертый аргумент — отсортировано — зависит от того, отсортированы ли данные в первой колонке из указанного диапазона и какое совпадение надо вернуть — точное или ближайшее к запрошенному. Рекомендуется указывать значение FALSE, или 0.

=ArrayFormula(ВПР(D2:D;$A$2:$B;2;0))

Затем воспользуемся функцией ARRAYFORMULA, которую мы рассмотрели выше, и получим в колонке F статистику Yandex Wordstat.

=ArrayFormula(ВПР(D2:D;$A$2:$B;2;0))

7. Функция importxml

Importxml (ссылка; запрос_xpath) импортирует данные из источников в формате XML, HTML, CSV, TSV, а также RSS и ATOM XML с помощью языка запросов XPath.

У функции широкий спектр применения. При работе с семантикой её можно использовать, например, для импорта мета-тегов title, description и заголовков h1-h6 с сайтов конкурентов для составления маркерных запросов.

В столбце A есть список URL-адресов. Импортируем мета-теги:

в столбец B мета-тег title , для этого пропишем в функции запрос XPath: "//title";

, для этого пропишем в функции запрос XPath: "//title"; в колонку C выгрузим description : "//meta[@name='description']/@content";

: "//meta[@name='description']/@content"; в столбец D — заголовок h1: "//h1".

8. Функция Googletranslate

Googletranslate (текст; [язык_оригинала; язык_перевода]) переводит текст с одного языка на другой.

Функция актуальна при работе с семантикой по мультиязычным проектам.

Переведем русскоязычную семантику из столбца A на украинский язык. Первым аргументом укажем ячейку, содержащую текст, который надо перевести. Второй и третий аргументы — код языка оригинала и языка перевода соответственно. Если вы не знаете язык оригинала текста, его можно определить автоматически, указав «auto» в качестве аргумента.

Для отображения результата во всех ячейках столбца функцию Googletranslate надо протянуть вручную, так как она не взаимодействует с функцией ArrayFormula, описанной выше.

Обязательно проверьте результат работы функции, особенно если исходная семантика содержит имена собственные, так как машинный перевод не совершенен. Вот некоторые примеры некорректного перевода:

9. Функция lower

Lower (текст) переводит символы заданной строки в нижний регистр.

Эта функция может пригодиться после использования функции Googletranslate, которая иногда преобразовывает в верхний регистр первые буквы слов или некоторые слова целиком, чаще всего топонимы и названия брендов. В аргументе функции Lower укажем диапазон ячеек, содержащий текст, который необходимо перевести в нижний регистр, и воспользуемся ArrayFormula, чтобы не протягивать функцию вручную.

10. Функция DETECTLANGUAGE

Detectlanguage (текст_или_диапазон) определяет язык текста.

Функция понадобится для работы с семантикой по мультиязычным проектам и регионам. Например, при парсинге русскоязычной семантики по региону «Украина» собираются фразы и на украинском языке. Чтобы их определить, можно воспользоваться функцией Detectlanguage, которая вернет код языка.

В аргументе функции указана одна ячейка, а не диапазон, потому что detectlanguage возвращает языковой код для первого фрагмента в диапазоне, а у нас он мультиязычный. Так как функция не взаимодействует с функцией arrayformula, описанной выше, протянем ее вручную.

Результат работы функции Detectlanguage стоит проверить, особенно если исходные фразы происходят из одной языковой подгруппы и/или содержат имена собственные, так как автоматическое определение текста может быть неточным.

11. Функция IF

If (источник; значение_при_соблюдении_условия; значение_при_несоблюдении_условия) возвращает различные значения в зависимости от результата логической проверки. Для работы с семантическим ядром функцию можно использовать, например, для приведения данных к другому виду.

В колонке A содержатся названия кластеров и поисковые запросы, между кластерами — пустая строка. Чтобы получить в колонке B только названия кластеров, пропишем в функции If условие: если ячейка A2 пустая, то вывести ячейку A3, а если условие не соблюдено, то вывести пустую ячейку.

=IF(A2="";A3;"")

Протянем функцию и получим названия кластеров без фраз.

Можно и наоборот, вывести только фразы без названия кластеров. Функция будет выглядеть так:

=IF(A2="";"";A3)

Функцию If часто сочетают с другими функциями. Рассмотрим на примере с Detectlanguage, описанной выше. Эта функция возвращает языковой код фразы, а работать с ним не очень удобно. Чтобы получить сами фразы на русском языке, а не только код, добавим условие — функцию IF, следуя логике: если ячейка содержит текст на русском языке, то выводим текст из этой ячейки, а если нет — пустую ячейку. Формула будет выглядеть так:

=IF(DETECTLANGUAGE(A2)="ru";A2;"")

Первый аргумент функции IF — функция DETECTLANGUAGE и условие для неё в виде кода русского языка.

=IF(DETECTLANGUAGE(A2)="ru";A2;"")

Второй аргумент — значение при соблюдении условия — ячейка с текстом.

=IF(DETECTLANGUAGE(A2)="ru";A2;"")

Третий аргумент — значение при несоблюдении условия — пустая ячейка.

=IF(DETECTLANGUAGE(A2)="ru";A2;"")

И снова напомню, что результат работы функции Detectlanguage стоит проверить.

12. Функция Query

Query (данные; запрос; [заголовки]) выполняет запросы на базе языка запросов API визуализации Google. У функции широкий спектр возможностей и областей применения , детально можно ознакомиться в этой статье.

Семантист может использовать функцию Query, например, для приведения данных к определенному формату.

Например, исходными данными являются листы с семантикой такого вида:

Одному листу соответствует один URL, на каждом листе три колонки: URL, фраза, частота.

Выгрузим на отдельный лист данные о количестве фраз, сумме частот, а также максимальной, минимальной и средней частоте поисковых запросов по каждому URL. Функция Query позволяет получить эти данные несмотря на то, что их нет на листах с семантикой.

Первым аргументом функции Query будут названия листов и диапазон ячеек, из которых нужны данные. Всё это надо взять в фигурные скобки. Второй аргумент — SQL-запрос — выглядит следующим образом:

с помощью кляузы Select укажем номер колонки, которую должен вернуть запрос. В нашем случае это колонка с URL-адресом, то есть первая;

укажем номер колонки, которую должен вернуть запрос. В нашем случае это колонка с URL-адресом, то есть первая; затем пропишем агрегирующие функции: count() — для количества фраз на листе , sum() — для суммы частот , max() — для максимального значения частоты , min() — для минимального значения частоты , avg() — для среднего значения частоты. Все эти функции применяются к третьей колонке, которая содержит частоту;

— для количества фраз на листе — для суммы частот — для максимального значения частоты — для минимального значения частоты — для среднего значения частоты. Все эти функции применяются к третьей колонке, которая содержит частоту; кляуза Group by необходима, чтобы сработали агрегирующие функции. Укажем в ней первую колонку, содержащую URL;

необходима, чтобы сработали агрегирующие функции. Укажем в ней первую колонку, содержащую URL; кляуза Label не обязательна. Она позволяет переименовать столбцы в итоговой таблице;

не обязательна. Она позволяет переименовать столбцы в итоговой таблице; завершает SQL-запрос кляуза Format, с помощью которой для удобства округлим данные в столбце “Средняя частота” до сотых.

Бонус

Функции таблиц Google особенно важны, если у вас нет платных инструментов для создания и кластеризации семантического ядра, как, например, Key Collector. В этой таблице вы найдете функции, соответствующие некоторым фильтрам фраз в Key Collector. Они облегчат и ускорят базовую чистку собранных поисковых запросов от нерелевантных фраз.

Чтобы воспользоваться фильтрами для вашего списка фраз, скопируйте себе эту таблицу, воспользовавшись меню «Файл» и выбрав в нем пункт «Создать копию», и вставьте ваш список фраз, начиная с ячейки A2. Автоматически в каждом столбце появятся отобранные фразы, соответствующие условиям фильтрации.

Для того, чтобы вставить отобранные фразы в нужный вам документ, воспользуйтесь вставкой без форматирования. Для Windows это сочетание клавиш Ctrl+Shift+V.

Выводы

Функции таблиц Google упрощают и ускоряют обработку семантического ядра. Комбинируя их друг с другом, семантист адаптирует функции под особенности проекта и свои потребности.

При работе с семантикой функции таблиц Google можно использовать для:

удаления дублей поисковых запросов;

составления маркерных запросов;

формирования единого списка поисковых запросов с частотами из разных источников;

импорта мета-тегов;

работы с мультиязычными проектами;

приведения данных к определенному виду и формату.

И ещё один бонус для тех, кто прочел статью до конца: таблица с примерами вышеописанных функций.