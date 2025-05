Линкбилдинг для SaaS. 10 эффективных тактик для привлечения лидов

Для SaaS-компаний внешние ссылки — это не просто фактор ранжирования в поисковых системах, а канал привлечения целевых пользователей и построения доверия к бренду. Однако эффективный линкбилдинг в SaaS имеет свои особенности: необходимо учитывать специфику ниши, создавать контент, который будет привлекать бэклинки, и грамотно комбинировать различные подходы.

В этой статье я рассмотрю 10 наиболее распространенных тактик линкбилдинга, а также дам практические советы для построения эффективной ссылочной стратегии.

Значение линкбилдинга для SaaS

Во-первых, это инструмент для усиления позиций сайта. Обратные ссылки остаются одним из ключевых факторов ранжирования в алгоритмах поисковых систем. Улучшение позиций в поисковой выдаче за счет линкбилдинга напрямую влияет на количество качественного целевого трафика, который конвертируется в лидов и пользователей SaaS-продукта.

Во-вторых, качественные внешние ссылки — это канал привлечения целевой аудитории, то есть реферальные лиды. Среди основных площадок:

платформы обзоров и отзывов о сервисах (G2, Gartner, Capterra);

профильные ресурсы;

тематические блоги;

списки популярных инструментов.

Третий аспект — повышение узнаваемости бренда (brand awareness). Внешние ссылки на ваше SaaS-решение работают как дополнительный PR-канал, но не заменяют его. Они создают дополнительные точки контакта с потенциальными клиентами.

И еще один актуальный момент — влияние на ранжирование в сервисах искусственного интеллекта. Статьи на внешних ресурсах с упоминанием вашего бренда и ссылкой на сайт способствуют тому, что ИИ будет чаще рекомендовать ваш продукт по релевантным запросам. Поскольку тенденция поиска информации и сервисов через ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini и Copilot набирает обороты, важно использовать эту возможность для привлечения новых лидов.

Вызовы линкбилдинга

SaaS-ниша имеет свои особенности. Хорошая новость в том, что есть не только сложности, но и преимущества. Однако начну именно с специфических вызовов, с которыми сталкиваются маркетологи и владельцы SaaS-решений:

отсутствие налаженной базы релевантных площадок для размещения;

нехватка внутренних ресурсов для линкбилдинга, особенно на ранних этапах развития продукта, необходимость постоянной поддержки процесса;

сложность получения обратных ссылок на продуктовые страницы по сравнению с информационными;

узкая специализация часто ограничивает количество потенциальных площадок для размещения;

необходимость регулярно мониторить и обновлять ссылки при существенных изменениях в продукте (например, изменение функциональности или цен);

сложность выделиться на фоне большого количества аналогичных SaaS-решений;

высокая ссылочная масса у конкурентов, особенно если одним из целевых рынков является США, что требует использования комбинированных подходов.

Несмотря на эти вызовы, SaaS-ниша предоставляет значительные преимущества, открывающие дополнительные возможности для линкбилдинга:

релизы новых функций, масштабные обновления и интеграции регулярно создают инфоповоды для упоминаний и ссылок;

наличие пробных периодов и демо-версий упрощает получение обзоров и отзывов от экспертов и пользователей;

техническая природа продуктов позволяет создавать ценный образовательный контент и инструменты, которые естественным образом привлекают ссылки.

Чтобы эффективно использовать эти преимущества, важно не только получать упоминания, но и обеспечивать их высокое качество и релевантность. Именно поэтому контент играет ключевую роль в линкбилдинге для SaaS.

Роль контента в SaaS-линкбилдинге

Иногда я сталкиваюсь с тем, что при создании статей для собственного сайта прикладывается много усилий, а для внешних ресурсов — почти никаких. Однако качественный контент — это основа успешного линкбилдинга для SaaS, особенно если одной из задач является оптимизация бюджетов и получение не только платных ссылок.

Вот на какие аспекты SEO-специалисту стоит обратить внимание при планировании контент-стратегии для привлечения внешних ссылок для SaaS.

Сегментация аудитории и намерений

Вместо создания публикаций на общую тему для всех сосредоточьтесь на конкретных сегментах вашей аудитории. Например, если вы предлагаете CRM-систему, не пытайтесь охватить сразу все возможные случаи ее использования. Создавайте отдельные материалы для разных сценариев: «Автоматизация продаж в B2B: процессы и метрики» или «Как выбрать CRM для малого бизнеса».

Глубина контента в соответствии с этапом воронки

При создании контента важно учитывать уровень экспертизы и сложность материала — вам нужно либо объяснить целевой аудитории базовые концепции, либо раскрыть специфические аспекты.

Для этого стоит ориентироваться на этап контентной воронки:

ToFU (Top of Funnel) , или этап осведомленности — пользователь осознает проблему или цель, но еще не знает, как ее решить или достичь;

, или этап осведомленности — пользователь осознает проблему или цель, но еще не знает, как ее решить или достичь; MoFU (Middle of Funnel) , или этап рассмотрения — пользователь знает о возможных инструментах для решения проблемы или достижения цели, но еще не сделал окончательный выбор;

, или этап рассмотрения — пользователь знает о возможных инструментах для решения проблемы или достижения цели, но еще не сделал окончательный выбор; BoFU (Bottom of Funnel), или этап принятия решения — пользователь принимает решение о покупке.

Рассмотрю на примере статьи Best CRM with Project Management Features. Поскольку этот контент будет интересен на этапе MoFU, читатель уже понимает базовые концепции CRM-систем. Поэтому вместо общих объяснений вроде «что такое CRM» стоит сосредоточиться на:

детальном сравнении функционала управления проектами в разных CRM;

специфических сценариях использования для команд разного размера;

технических деталях интеграций с популярными инструментами.

Экспертный подход не только отвечает потребностям пользователя, но и повышает шансы получить качественные бэклинки от отраслевых экспертов и технических блогов, заинтересованных в глубоких сравнениях и ценящих детальный анализ. Такие публикации значительно эффективнее для линкбилдинга, чем общие обзорные статьи, которые редко получают упоминания от авторитетных источников.

Структура и формат

Чтобы контент естественным образом привлекал ссылки, он должен создаваться по принципу value added content — то есть приносить дополнительную ценность аудитории. Вносите уникальный вклад в тему, а не просто пересказывайте известную информацию.

Если вы делаете обзор CRM-систем, добавьте собственные инсайты из опыта использования, результаты опросов клиентов, примеры нестандартного применения функционала или подробные технические сравнения, которые сложно найти в других источниках.

Важно, чтобы текст также соответствовал базовым требованиям:

был структурированным с четкими заголовками и подзаголовками;

включал аналитические данные — результаты исследований, статистику;

был дополнен визуализациями;

содержал оптимизированные теги title и метатег description.

Принципы AEO

Answer Engine Optimization — это оптимизация под AI-ассистентов, которая способствует увеличению видимости бренда в ответах таких AI-ассистентов, как ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Copilot.

Для SaaS-компаний такое ранжирование в сервисах искусственного интеллекта и в соответствующих блоках поисковой выдачи — дополнительная возможность привлечь лидов и повысить узнаваемость бренда.

Одним из ключевых факторов успеха у AI-агентов является качественный контент, созданный под четкие пользовательские запросы, а также внешние размещения.

Это скорее следует воспринимать как дополнительный бонус от линкбилдинга, при этом важно учитывать особенности пользовательских запросов в AI при создании контента для внешних площадок.

10 эффективных тактик линкбилдинга для SaaS

Перейду от теории к способам получения внешних ссылок. Отмечу, что базовые SEO-принципы оценки метрик отобранных сайтов в этой статье рассматриваться не будут.

1. Гостевой контент (Guest Posting)

Guest posting — это создание экспертных статей для размещения на внешних тематических ресурсах с целью получения бэклинков и охвата новой аудитории.

Как реализовать на практике — вот основные варианты.

Анализ конкурентов

Используйте Ahrefs, Serpstat или другие инструменты для анализа ссылочного профиля конкурентов. Разумеется, такие статьи специально никак не помечаются, поэтому:

Ищите паттерны в авторстве статей. Часто гостевые посты публикуются от имени CEO, Product Manager или других представителей компании-конкурента, которую вы исследуете:

Пример гостевого контента от Ringostat в блоге Serpstat

Анализируйте формат ссылок. Гостевые публикации обычно содержат ссылки на главную страницу сайта, а анкорный или околоанкорный текст включает упоминание экспертизы компании. Также статьи часто содержат ссылки на профиль автора:

Обращайте внимание на сайты, где публикуются материалы от разных компаний вашей ниши — это может указывать на открытость к гостевым публикациям. Здесь вам поможет функция Link Intersection в Ahrefs. Проверяйте разделы Authors, Contributors или Expert Corner на сайтах — там часто можно увидеть предыдущие гостевые публикации внешних экспертов, а также упоминание компаний, которые они представляют. Например, Ahrefs подписывает своих гостевых авторов, и в описании часто указывается название компании:

Пример страницы гостевого автора на Ahrefs

Как искать площадки

Используйте операторные запросы: "write for us" + [ваша ниша] или "guest post guidelines" + [тематика]:

Помимо базовых SEO-метрик, при оценке найденных доменов:

обратите внимание на активность и вовлеченность аудитории — комментарии, репосты;

проверьте наличие площадки в социальных сетях;

проанализируйте уровень взаимодействия с постами и активность в распространении гостевых публикаций.

Это усилит эффект от размещения вашего контента и включения ссылки в него.

Следующий этап — создание статьи, размещение ссылки, согласование материала, публикация и отслеживание результатов.

2. Линкбейт-контент (Linkable Assets)

Linkable Assets — это создание особенно ценных материалов, которые естественным образом привлекают ссылки благодаря своей уникальности и пользе для отрасли:

нишевые исследования;

оригинальная статистика;

эксперименты в отрасли;

инфографика.

На первый взгляд это кажется простым, но реализация требует усилий целой команды. Однако это того стоит:

Примеры статей с исследованиями и статистикой от команды Ahrefs

Такой контент получает наибольшее количество внешних ссылок и привлекает их естественным образом. В дополнение вы увеличиваете узнаваемость бренда и уровень социальных взаимодействий.

Проанализируйте возможности для создания линкбейт-контента, опираясь на внутренние ресурсы компании. Проведите опросы или встречи с представителями продуктовой команды, отдела customer success и команды продаж.

Изучите внутренние данные и вашу экспертизу. Это могут быть:

анонимизированные данные о использовании вашего продукта;

обращения в службу поддержки;

анализ метрик и паттернов поведения пользователей;

опросы клиентов.

Отдельно можно провести исследование обсуждений в профильных сообществах, а также изучить типы таких публикаций у конкурентов. На основе собранных данных сформируйте предварительный список возможных тем и форматов.

Например:

на основе опросов можно создать исследование влияния определенных функций вашего продукта на продуктивность различных команд клиентов;

на основе внутренних данных — анализ самых популярных сценариев использования вашего продукта.

В идеале действовать по принципу work smart, not hard и реализовать одну тему сразу в нескольких форматах — например, исследование в виде текстовой статьи и инфографики. Учитывая необходимые ресурсы, приоритизируйте темы, составьте роадмап и определите дедлайны.

3. Облачные инструменты и шаблоны

Облачные инструменты и шаблоны предполагают создание бесплатных утилит, калькуляторов, генераторов или шаблонов, которые решают конкретные проблемы целевой аудитории. Это более сложный уровень линкбейт-контента, так как требует не только сбора и анализа данных, но и разработки полноценного инструмента.

Такие материалы получают упоминания в различных подборках полезных инструментов и продолжают генерировать естественные ссылки на протяжении долгого времени. Они создают долгосрочную ценность для пользователей, привлекают новый трафик на сайт и улучшают поведенческие факторы. Кроме того, такие инструменты могут стать источником лидов для основного продукта.

Например, бесплатные инструменты от Ahrefs являются одними из лидеров по количеству внешних ссылок среди неблоговых страниц:

Примеры облачных инструментов и шаблонов:

калькулятор;

сервис для ручного получения данных;

валидатор данных;

генератор типовых документов или шаблонов;

API для простых, но полезных операций.

Важно, чтобы такой инструмент был ориентирован на вашу целевую аудиторию и соответствовал ее реальным запросам.

4. Партнерство с другими SaaS

Это способ получения ссылок через взаимовыгодное сотрудничество с другими компаниями, создающими комплементарные (но не конкурирующие) продукты. Привлечение ссылок здесь будет скорее дополнительной возможностью, поскольку подобные партнерства заключаются с точки зрения долгосрочных бизнес-целей.

Важно, чтобы существовала реальная ценность для пользователей обоих сервисов и техническая совместимость продуктов.

Примеры таких партнерств с дополняющим продуктом:

партнерство CRM-системы с платформой Email Marketing;

сотрудничество между инструментом дизайна и системой управления цифровыми активами.

Интеграция Salesforce и MailChimp с соответствующей отсылкой на сайт партнера

После внедрения технической интеграции между продуктами необходимо осуществить взаимное размещение информации на страницах партнеров и публикацию анонсов об этом.

Кроме такой программы-минимум, стоит также продумать создание совместного контента:

гайды по использованию интеграции и обоих сервисов отдельно для привлечения новых пользователей;

сотрудничество в разработке технической документации — для поддержки текущих клиентов.

Обмен гостевыми постами также станет отличной возможностью для расширения целевой аудитории и получения дополнительных ссылок:

Инструкция о подключении аккаунта Salesforce к Mailchimp

5. Экспертные комментарии

Это способ получения качественных упоминаний в СМИ через предоставление экспертных комментариев для журналистов, блогеров и авторов, которые ищут специалистов для своих материалов.

Ранее самой популярной платформой для этого была HARO, переименованная в Connectively, но с 9 декабря 2024 года она прекратила работу. В настоящее время можно мониторить запросы от журналистов через специализированные платформы — SourceBottle, ProfNet — и оперативно (в течение нескольких часов) отвечать на релевантные запросы как официальный представитель продукта.

Вы получите упоминания о себе и продукте в естественном контексте и будете усиливать личный бренд. Обычно требуется предоставить комментарий по следующим темам:

отраслевые тренды;

технологические изменения;

решение специфических задач.

Однако учитывайте, что требуется качественный экспертный ответ, созданный без участия искусственного интеллекта, иначе вы, скорее всего, просто потратите время и не получите публикацию своего комментария, а значит — и ссылку.

Отмечу, что этот метод специфичен и непрост. Журналисты очень тщательно относятся к таким комментариям, поскольку специалисты по линкбилдингу часто засыпают их запросами, главной целью которых является получение ссылки, а не предоставление реальной экспертной информации.

Также имейте в виду, что ссылки, как правило, можно будет получить только на главную страницу вашего продукта и с брендированным анкором. То есть этот метод не может быть автономным.

Кроме того, с учетом ограниченного количества релевантных запросов в вашей нише и невысокого коэффициента конверсии, без использования дополнительных способов линкбилдинга не обойтись.

6. Аутрич (Outreach)

Это процесс поиска и налаживания контактов с владельцами релевантных сайтов, блогерами, журналистами и отраслевыми экспертами с целью получения качественных бэклинков.

Это классика линкбилдинга. Ниже — основные этапы реализации, а подробности можно прочитать в статье, посвященной аутрич-ссылкам.

Поиск потенциальных площадок:

составление списка ключевых слов для поиска релевантных сайтов;

анализ топа выдачи по целевым запросам;

исследование ссылочного профиля конкурентов через Ahrefs / Serpstat;

создание первичной базы площадок.

Оценка качества площадок:

проверка тематической релевантности и экспертности контента;

анализ основных метрик — регион, тематика, DR, трафик, ссылочный профиль;

оценка редакционной политики и требований к публикациям;

исключение сайтов с признаками линк-ферм и PBN.

Налаживание контактов:

поиск контактных данных редакторов и ответственных лиц на страницах самих ресурсов;

верификация найденных email-адресов;

подготовка персонализированных питч-листов;

запрос условий сотрудничества и стоимости размещения.

Отбор и планирование:

анализ полученных предложений и цен;

оценка соотношения цена/качество для каждой площадки;

создание контент-плана с учетом требований вебмастеров;

согласование сроков и форматов публикаций.

Реализация и мониторинг:

написание статей в соответствии с требованиями площадки;

согласование материалов с редакторами;

контроль корректности размещения ссылок;

проверка индексации и передачи ссылочного веса.

Аналитика эффективности:

отслеживание позиций страниц, на которые ведут ссылки;

мониторинг переходов по ссылкам;

оценка влияния на общие позиции сайта;

формирование рекомендаций для будущих размещений.

Процесс рутинный, длительный и требует значительных человеческих ресурсов для реализации и постоянной поддержки, поэтому его целесообразно делегировать подрядчикам.

7. Broken Link Building

Broken Link Building — это техника получения бэклинков путем поиска и замены неработающих ссылок на сайтах. Суть метода заключается в нахождении «битых» ссылок на релевантных ресурсах и предложении своих публикаций в качестве замены.

Выгода для вебмастеров — улучшение качества их контента, однако маловероятно, что вам удастся разместить свой материал бесплатно. К тому же коэффициент конверсии, то есть успешных откликов, невысокий — около 5–10%. Поэтому к этому методу стоит обращаться только при наличии достаточных ресурсов. Если же ресурсов недостаточно — лучше использовать аутрич.

Основные шаги реализации:

Поиск битых ссылок. Выберите тему, по которой у вас уже есть статья на сайте или вы планируете ее создать. В Ahrefs, в отчете Content Explorer, введите эту тему и выберите фильтр только по битым ссылкам:

В списке вы увидите статьи на аналогичную вашему материалу тему с кодами ответа 404 или 410, а также домены, которые ссылаются на эти удалённые статьи. Именно эти домены для нас представляют интерес.

Соберите все качественные домены в отдельный список.

Поиск контактов. Найдите контактные данные редакторов или ответственных лиц на самих ресурсах — в футере или на странице «Контакты». Коммуникация с вебмастерами или редакторами. Напишите письмо, в котором укажите, что наткнулись на неактивную ссылку при изучении определенной темы на их сайте, и предложите актуальный материал взамен.

Напомню: вряд ли удастся реализовать это бесплатно, поэтому заранее оцените соотношение цены и качества.

Проверка результатов. В случае положительного ответа отслеживайте изменения и фиксируйте показатели страницы до и через два-три месяца после получения ссылки.

8. Списки лучших SaaS (Link insertion)

Это техника получения бэклинков путем добавления упоминаний о вашем продукте в уже опубликованный контент, чаще всего — в различные списки и обзоры программного обеспечения. Особенно эффективна для SaaS, так как существует множество обзорных статей типа Top X Tools for [ваша ниша] или Best Software for [конкретная задача].

Звучит просто, но важно понимать реальность.

Это не бесплатный метод — качественные площадки работают на коммерческой основе. Уровень отклика на запросы обычно не превышает 10–15%, в зависимости от ниши и региона. Хотите получить 10 таких упоминаний? Готовьте минимум 100–150 релевантных публикаций. Часть сайтов может отказать из-за эксклюзивных договоренностей с другими брендами. Процесс от первого контакта до размещения может занять несколько недель или даже месяцев.

Но ведь это не единственный метод, который вы будете использовать, верно? При правильном подходе и достаточном бюджете — это эффективный способ получить качественные ссылки и переходы с релевантных обзорных статей, которые занимают высокие позиции в поиске и стабильно привлекают трафик.

Вот основной алгоритм реализации.

Поиск релевантных статей. Используйте поисковые системы с оператором intitle: и запросами типа: best [specific tool], top [your niche] tools, alternatives to [your competitor]:

1. Анализ присутствия конкурентов с помощью Ahrefs, Serpstat или других SEO-инструментов. Обращайте внимание на статьи, в URL или заголовке которых указан год, а также на публикации с формулировками вроде Top X Tools for [ваша ниша] или X Best Software for [конкретная задача].

Оценка потенциальных площадок:

проверка актуальности публикаций по дате выхода или обновления;

анализ основных показателей (регион, тематика, DR, трафик, ссылочный профиль) — классика SEO.

Поиск контактов:

если у публикации указан конкретный автор — ищите его через LinkedIn;

если автором указано само издание — ищите контакты редакторов на страницах «Контакты» или аналогичных.

Подготовка питча:

составьте описание уникальных преимуществ вашего продукта с соблюдением текущей структуры внутри каждой статьи;

сформулируйте предложение о бесплатном доступе для тестирования (если есть возможность добавить такую опцию — это повысит вовлеченность читателей).

Процесс коммуникации:

персонализированное первое сообщение с акцентом на ценность для их аудитории;

предоставление структурированной информации о вашем продукте;

предложение обновить устаревшие данные, если таковые есть в статье;

готовность предоставить уникальные данные или инсайты для обогащения материала.

Мониторинг и поддержка (в случае положительного ответа):

отслеживание внесенных изменений и проверка корректности информации и ссылок;

регулярное обновление предоставленных данных — цены, функционал) — это поможет поддерживать контакт с редакцией.

9. Tier 2 Link Building

Tier 2 Link Building, или линкбилдинг второго уровня — это тактика усиления веса и авторитетности текущих бэклинков на ваш сайт путем создания дополнительных ссылок на страницы, которые уже ссылаются на вас.

Проще говоря, это создание ссылок на ссылки.

Схематично это выглядит так:

Фокусироваться стоит на усилении самых качественных Tier 1 ссылок. Метод позволяет использовать площадки среднего уровня по более доступной цене (так как они не ссылаются напрямую на ваш сайт). То есть: дорогие и качественные ссылки — для Tier 1, более экономные — для Tier 2.

Основной алгоритм реализации линкбилдинга второго уровня следующий:

Анализ текущих Tier 1 ссылок.

Выберите самые сильные или приоритетные ссылки для усиления и зафиксируйте метрики страниц: как тех, которые ссылаются на вас, так и тех, на которые они ведут на вашем сайте. Разработка тактики для каждой Tier 1.

Определите оптимальное количество Tier 2 ссылок. Учитывайте скорость естественного получения ссылок сайтом.

Привожу ориентир:

Поиск площадок для Tier 2.

Критерии отбора будут менее строгими по сравнению с Tier 1. Сосредоточьтесь на тематиках, близких к вашей нише. Сформируйте базу потенциальных площадок. Остальные этапы аналогичны аутричу:

найдите контактное лицо, ответственное за размещение;

свяжитесь с вебмастерами;

подготовьте контент в соответствии с требованиями;

проверьте размещение, проанализируйте метрики Tier 1 страниц и вашего сайта примерно через два–три месяца после размещений.

10. Паразитное SEO (Parasite SEO)

Паразитное SEO — это тактика использования сайтов с высоким авторитетом для продвижения своего продукта. Не пугайтесь названия: оно не несёт негативного значения, а лишь отражает принцип присоединения к уже существующим авторитетным платформам.

Суть метода заключается в создании профилей, публикации контента и размещении информации на популярных сервисах, обладающих высоким уровнем доверия со стороны поисковых систем: Quora, Reddit, LinkedIn, Medium, GitHub, Stack Overflow, Product Hunt.

Эта тактика особенно актуальна для SaaS-компаний с ограниченным бюджетом на линкбилдинг или стартапов на ранней стадии, когда важно быстро получить видимость при минимальных вложениях. Однако она требует высокой вовлеченности эксперта в нише для создания действительно ценного контента.

Алгоритм реализации паразитного SEO для SaaS-компаний:

Выбор авторитетных платформ.

Подберите релевантные вашей нише площадки с высоким доменным авторитетом. Например, для разработчиков это уже упомянутые Stack Overflow и GitHub. Универсальные варианты — Quora, Reddit, LinkedIn и Medium. Создание качественных профилей.

Продумайте полноценные профили вашей компании / продукта. По возможности добавьте ссылку на основной сайт. Генерация ценного контента.

Создавайте полезные материалы для каждой платформы, адаптируя контент под ее формат. Принимайте активное участие в сообществах: отвечайте на вопросы пользователей и участвуйте в обсуждениях. Мониторинг результатов.

Отслеживайте позиции ваших профилей и публикаций в поиске, а также трафик с каждой платформы.

Благодаря такому подходу вы сможете занять дополнительные позиции в поисковой выдаче и расширить охват, используя авторитет популярных площадок.

Выводы

Стратегия получения внешних ссылок в SaaS-нишах имеет свои специфические вызовы и преимущества, которые необходимо учитывать при запуске работы в этом направлении.

Существует множество тактик линкбилдинга, но только SEO-специалист сможет подобрать актуальный набор именно для вашего проекта — с учетом бюджета, конкурентной среды и технического состояния сайта.