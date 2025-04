Лінкбілдинг для SaaS. 10 ефективних тактик, що допоможуть залучити лідів

Для SaaS-компаній зовнішні посилання — це не просто фактор ранжування в пошукових системах, а канал залучення цільових користувачів і побудови довіри до бренду. Проте ефективний лінкбілдинг у SaaS має свої особливості: необхідно враховувати специфіку ніші, створювати контент, що залучатиме беклінки, та грамотно комбінувати підходи.

У цій статті розгляну 10 найпоширеніших тактик лінкбілдингу. Також надам практичні поради, які допоможуть побудувати посилальну стратегію.

Значення лінкбілдингу для SaaS

По-перше, це інструмент для підсилення позицій сайту. Зворотні посилання залишаються одним із вагомих факторів ранжування в алгоритмах пошукових систем. Покращення пошукових позицій завдяки лінкбілдингу безпосередньо впливає на кількість якісного цільового трафіку, що конвертується в лідів та користувачів SaaS-продукту.

По-друге, якісні зовнішні лінки — це канал залучення цільової аудиторії, тобто реферальні ліди. Серед майданчиків:

платформи оглядів та відгуків про сервіси (G2, Gartner, Capterra);

профільні ресурси;

тематичні блоги;

списки популярних інструментів.

Третій аспект — це впізнаваність бренду (brand awareness). Зовнішні посилання на ваше SaaS-рішення слугують додатковим PR, але не замінюють його. Цей додатковий PR-канал створює множинні точки контакту з потенційними клієнтами.

І ще один актуальний аспект — вплив на ранжування в сервісах штучного інтелекту. Статті із зовнішніх ресурсів зі згадкою вашого бренду і посиланням на сайт сприяють тому, що ШІ вірогідніше буде рекомендувати ваш продукт за релевантними запитами. А тенденція пошуку інформації та сервісів у ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini чи Copilot набирає обертів, тому не варто втрачати таку можливість залучати лідів.

Виклики лінкбілдингу для SaaS

SaaS-ніша має свої особливості. Але хороша новина в тому, що є і переваги, а не лише труднощі. Проте почну саме зі специфічних викликів, з якими стикаються маркетологи та власники SaaS-компаній:

відсутність налагодженої бази релевантних майданчиків для розміщення;

брак внутрішнього ресурсу в напрямку лінкбілдингу, особливо на ранніх етапах розвитку продукту, необхідність постійної підтримки процесу;

складніше отримувати зворотні посилання для продуктових сторінок порівняно з інформаційними;

часто вузька спеціалізація обмежує кількість потенційних майданчиків для розміщення;

необхідно регулярно моніторити й оновлювати посилання, якщо є суттєві зміни в продукті (наприклад, зміна функціоналу чи цін);

складно виділитися серед великої кількості подібних SaaS-рішень;

надвелика посилальна маса конкурентів, особливо якщо одним із ваших фокусних ринків є США, що вимагає комбінованих підходів.

Попри ці виклики, у SaaS-нішах є значні переваги, які відкривають додаткові можливості для лінкбілдингу:

релізи нових функцій, масштабні оновлення, інтеграції регулярно створюють інформаційні приводи для згадок та лінків;

наявність пробних періодів і демо спрощує отримання оглядів й відгуків від експертів і користувачів;

технічна природа продуктів дає змогу створювати цінний освітній контент та інструменти, які природно привертають посилання.

Щоб ефективно використовувати ці переваги, важливо не лише отримувати згадки, а й забезпечувати їхню високу якість та релевантність. Саме тому ключову роль у лінкбілдингу для SaaS відіграє контент.

Роль контенту у SaaS-лінкбілдингу

Часом стикаюсь із тим, що для створення статей на сайт докладають зусиль, а на зовнішні ресурси — ні. Проте якісний контент — це фундамент успішного лінкбілдингу для SaaS, особливо якщо однією із задач є оптимізація бюджетів і отримання не лише платних посилань.

Ось на які аспекти SEO-спеціалісту варто звертати увагу, плануючи контентну стратегію для отримання зовнішніх лінків для SaaS.

Сегментація аудиторії та намірів

Замість створення публікацій на загальну тему для всіх фокусуйтесь на конкретних сегментах вашої аудиторії. Наприклад, якщо ви пропонуєте CRM-систему, не намагайтеся охопити одразу всі можливі випадки її використання. Натомість створіть окремі матеріали для різних сценаріїв: «Автоматизація продажів у B2B: процеси та метрики» або «Як обрати CRM для малого бізнесу».

Глибина контенту відповідно до етапу воронки

При створенні контенту важливо враховувати рівень експертизи і складності матеріалу в статті — вам потрібно пояснити цільовій аудиторії базові концепції чи розкрити специфічні аспекти.

Для цього варто враховувати етап контентної воронки:

ToFU (Top of Funnel), або Awareness — етап, на якому у користувача є проблема або ціль, але він ще не знає , як її розв’язати чи досягнути;

— етап, на якому у користувача є проблема або ціль, але він ще не знає , як її розв’язати чи досягнути; MoFU (Middle of Funnel), або Consideration — етап, на якому користувач знає, якими інструментами можна розв’язати проблему чи досягнути цілі, але ще не обрав ці інструменти остаточно;

— етап, на якому користувач знає, якими інструментами можна розв’язати проблему чи досягнути цілі, але ще не обрав ці інструменти остаточно; BoFU (Bottom of Funnel), або Decision — етап прийняття рішення про покупку.

Розгляну на прикладі статті Best CRM with Project Management Features. Оскільки цей контент зацікавить на етапі MoFU, читач уже розуміє базові концепції CRM-систем. Тому замість загальних пояснень на кшталт «що таке CRM», варто зосередитися на:

детальному порівнянні функціоналу менеджменту проєктів в різних CRM;

специфічних use-cases для різних розмірів команд;

технічних деталях інтеграцій із популярними інструментами.

Експертний підхід не лише відповідає потребам користувача, але й підвищує шанси отримати якісні беклінки від галузевих експертів й технічних блогів, які зацікавлені в детальних порівняннях і цінують глибину аналізу. Такі публікації значно ефективніші для лінкбілдингу, ніж загальні оглядові статті, які рідко отримують згадки від авторитетних джерел.

Структура і формат

Щоби контент природно привертав посилання, він має бути створений за принципом value added content — такого, який приносить додаткову цінність аудиторії. Додавайте унікальну цінність до теми, а не просто переказуйте відому інформацію.

Якщо ви робите огляд CRM-систем, опишіть власні інсайти з досвіду використання, результати опитування клієнтів, приклади нестандартного застосування функціоналу чи детальні технічні порівняння, які важко знайти в інших джерелах.

Важливо, аби текст відповідав решті базових принципів:

був структурованим з чіткими заголовками й підзаголовками;

включав аналітичні дані (результати досліджень, статистику);

був збагаченим візуалізаціями;

містив оптимізовані теги title й метатег description.

Врахування принципів AEO

Answer Engine Optimization — це оптимізація під AI-асистенти, яка сприяє видимості бренду у відповідях AI-асистентів таких як ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, Copilot.

Для SaaS таке ранжування в сервісах ШІ та відповідних блоках у видачі — додаткова можливість отримати лідів та підвищити впізнаваність бренду. Один із вагомих факторів такого успіху у ШІ-агентів — якісний контент під чіткі запити користувачів та зовнішні розміщення. Це радше варто сприймати як додатковий бонус від лінкбілдингу і враховувати особливості запитів користувачів у ШІ при створенні контенту для зовнішніх майданчиків.

10 ефективних технік лінкбілдингу для SaaS

Перейду від теорії до способів отримання зовнішніх посилань. Зазначу, що базові SEO-принципи з оцінки метрик підібраних сайтів розглядати в цій статті не буду.

1. Гостьовий контент (Guest Posting)

Guest posting — це створення експертних статей для розміщення на зовнішніх тематичних ресурсах із метою отримання беклінків і охоплення нової аудиторії.

Як втілити в життя — ось основні варіанти.

Аналіз конкурентів

Використовуйте Ahrefs, Serpstat чи інші інструменти для аналізу посилального профілю конкурентів. Звісно ж, такі статті спеціально ніяк не промарковані, тому:

Шукайте патерни в авторстві статей. Часто гостьові пости публікуються від імені СЕО, Product Manager чи інших представників компанії-конкурента, якого ви досліджуєте:

Приклад гостьового контенту від Ringostat в блозі Serpstat

Аналізуйте формат посилань. Гостьові публікації містять лінки на головну сторінку, а навколоанкорний текст — згадку експертизи компанії. Також статті часто посилаються на профіль автора:

Звертайте увагу на сайти, де розміщують публікації різні компанії вашої ніші — це може вказувати на відкритість до гостьових публікацій. Тут вам допоміжна фіча Link Intersection від Ahrefs. Перевіряйте розділи Authors, Contributors чи Expert Corner на сайтах — там часто можна побачити попередні гостьові публікації зовнішніх експертів, а також згадку компанії авторів. Наприклад, Ahrefs так підписує гостьових експертів, а в описі часто фігурують назви компаній, які представляють автори:

Приклад сторінки гостьового автора на Ahrefs

Як шукати майданчики

Використовуйте операторні запити: "write for us" + [ваша ніша] або ж "guest post guidelines" + [тематика]:

Окрім базових SEO-метрик, при оцінці знайдених доменів:

зверніть увагу на активність й залученість аудиторії (коментарі, шеринги);

перевірте присутність майданчика в соціальних мережах;

проаналізуйте рівень взаємодії з постами та чи активно ділиться майданчик гостьовими текстами.

Це підсилить ефект від публікації вашого контенту і включення посилання в нього.

Наступний етап — створення статті, розміщення лінка, узгодження матеріалу, публікація й відстеження результатів.

2. Лінкбейт-контент (Linkable Assets)

Linkable Assets — це створення особливо цінних статей, які природно привертають посилання завдяки своїй унікальності і корисності для галузі:

нішеві дослідження;

оригінальна статистика;

експерименти в ніші;

інфографіка.

На перший погляд це здається простим, проте реалізація потребує зусиль цілої команди. Але воно того варте:

Приклад статей із дослідженнями та статистикою від команди Ahrefs

Такий контент має найбільше зовнішніх посилань і залучає їх природно. На додачу ви отримуєте збільшення впізнаваності бренду й соціальні взаємодії.

Проаналізуйте можливості для створення лінкбейт-контенту, базуючись на внутрішніх ресурсах компанії. Проведіть опитування або ж зустрічі із представниками продуктової команди, customer success та команди продажів.

Проаналізуйте внутрішні дані і вашу експертизу. Це можуть бути:

анонімізовані дані використання вашого продукту;

запити в службу підтримки;

аналіз метрик, патернів поведінки користувачів;

опитування клієнтів.

Окремо можна зробити дослідження обговорень у профільних спільнотах, а також дослідити типи таких публікацій в конкурентів.

На базі зібраних даних сформуйте попередній список можливих тем і форматів.

В ідеалі діяти за принципом work smart not hard і реалізувати одну тему в декількох форматах одночасно — дослідження у вигляді текстової статті й інфографіки. Враховуючи всі потрібні для реалізації ресурси, пріоритезуйте теми, сформуйте роадмеп та визначте дедлайни.

Наприклад, на основі опитувань можна створити дослідження впливу певних функцій вашого продукту на продуктивність тих чи інших команд, які ними користуються на стороні ваших клієнтів. На базі внутрішніх даних — аналіз найпоширеніших сценаріїв використання вашого продукту.

3. Хмарні інструменти і шаблони

Хмарні інструменти та шаблони передбачають створення безплатних утиліт, калькуляторів, генераторів чи шаблонів, які вирішують конкретні проблеми цільової аудиторії. Це більш складний рівень лінкбейт-контенту, оскільки вимагає не лише збору й аналізу даних, але й розробки повноцінного інструменту.

Такі матеріали отримують згадки в різноманітних добірках корисних інструментів та генерують природні згадки протягом тривалого часу. Також вони створюють довгострокову цінність для користувачів, чим залучають новий трафік на сайт і покращують поведінкові фактори. А ще можуть стати джерелом лідів для основного продукту.

Наприклад, безкоштовні інструменти від Ahrefs є одними із лідерів за зовнішніми посиланнями серед неблогових сторінок:

Приклади хмарних інструментів і шаблонів:

калькулятор;

сервіс для ручного отримання даних;

валідатор даних;

генератор типових документів чи шаблонів;

API для простих, але корисних операцій.

Важливо, аби такий інструмент був орієнтований на вашу цільову аудиторію та відповідав її реальним запитам.

4. Партнерство з іншими SaaS

Це спосіб отримання лінків через взаємовигідну співпрацю з іншими компаніями, які створюють комплементарні (але не ті, що конкурують) продукти. Залучення лінків тут буде радше додатковою можливістю, оскільки подібні партнерства укладаються з погляду довгострокових бізнес-цілей. Важливо, аби була реальна цінність для користувачів обох сервісів й технічна сумісність продуктів.

Прикладами таких партнерств із доповнювальним продуктом може бути партнерство CRM-системи із платформою Email Marketing, або ж інструмент дизайну та управління цифровими активами:

Інтеграція Salesforce та MailChimp із відповідними посиланнями на сайт партнера

Після впровадження технічної інтеграції між продуктами має відбутись взаємне розміщення на сторінках партнерів і публікація анонсів про це.

Окрім такої програми мінімум варто також продумати створення спільного контенту. Гайди з використання інтеграції й обох сервісів окремо для залучення нових користувачів, співпраця в технічній документації — для поточних клієнтів. Обмін гостьовими постами також буде чудовою можливістю для розширення цільової аудиторії та отримання додаткового посилання:

Інструкція із під’єднання акаунта Salesforce до Mailchimp

5. Експертні коментарі

Це спосіб отримання якісних згадок зі ЗМІ через надання експертних коментарів для журналістів, блогерів, авторів, які шукають фахівців для своїх матеріалів.

Раніше найпопулярнішою платформою для цього була HARO, перейменована в Connectively, проте з 9 грудня 2024 і до нині вона не функціонує. Наразі можна моніторити запити від журналістів через спеціальні платформи — SourceBottle, ProfNet — та оперативно (протягом декількох годин) реагувати на релевантні запити як офіційний представник продукту.

Ви отримаєте згадки про себе й продукт у природному контексті й посилюватимете особистий бренд. Зазвичай потрібно надати коментар щодо трендів галузі, технологічних змін, розв’язання специфічних задач:

Проте врахуйте, що потрібна якісна експертна відповідь, створена без участі штучного інтелекту, бо так ви радше змарнуєте час і не отримаєте публікації вашої відповіді та, відповідно, посилання.

Зазначу, що метод специфічний і непростий. Журналісти дуже прискіпливо ставляться до таких коментарів, оскільки лінкбілдинг-спеціалісти часто спамлять їх своїми запитами, основною ціллю яких є посилання, а не експертна відповідь.

Також зважайте, що лінки ви зможете отримати тільки на головну сторінку вашого продукту і з брендовим анкором. Тобто цей метод не може бути автономним. Та й з урахуванням невеликої кількості релевантних вашій ніші запитів й коефіцієнту конверсії вам не обійтись без інших способів.

6. Аутріч (Outreach)

Процес пошуку і налагодження контактів із власниками релевантних сайтів, блогерами, журналістами та галузевими експертами з метою отримання якісних беклінків.

Це класика лінкбілдингу. Опишу основні кроки реалізації, а деталі можете прочитати в статті, присвяченій аутріч-посиланням.

Пошук потенційних майданчиків:

складання списку ключових слів для пошуку релевантних сайтів.;

аналіз топу видачі за цільовими запитами;

дослідження беклінк-профілю конкурентів через Ahrefs/Serpstat;

створення первинної бази майданчиків.

Оцінка якості майданчиків:

перевірка тематичної релевантності й експертності контенту;

аналіз основних метрик (регіон, тематика, DR, трафік, посилальний профіль);

оцінка редакційної політики, вимог до публікацій;

видалення сайтів з ознаками лінк-ферм та PBN.

Налагодження контактів:

пошук контактних даних редакторів і відповідальних осіб на сторінках самих ресурсів;

верифікація знайдених email-адрес;

підготовка персоналізованих пітч-листів;

запит умов співпраці, вартості розміщення.

Відбір та планування:

аналіз отриманих пропозицій і цін;

оцінка співвідношення ціна/якість для кожного майданчика;

створення контент-плану з урахуванням вимог вебмайстрів;

узгодження термінів, форматів публікацій.

Реалізація та моніторинг:

створення статей відповідно до вимог майданчика;

узгодження матеріалів з редакторами;

контроль правильності розміщення посилань;

перевірка індексації, передачі ваги лінків.

Аналітика ефективності:

відстеження позицій сторінок, на які ведуть лінки;

моніторинг переходів за посиланнями;

оцінка впливу на загальні позиції сайту;

формування рекомендацій для майбутніх розміщень.

Процес рутинний, довготривалий, потребує значного людського ресурсу для втілення та постійної підтримки, тому його варто делегувати підрядникам.

7. Broken Link Building

Broken Link Building — техніка отримання беклінків шляхом пошуку й заміни непрацюючих посилань на сайтах. Суть методу полягає в знаходженні битих посилань на релевантних сайтах і пропозиції власних публікацій як заміни. Вигода вебмайстрів полягає в покращенні їхнього контенту, проте навряд у вас вийде розмістити власний безкоштовно. До того ж коефіцієнт конверсії, тобто успішних відповідей, помірний — 5–10%. Тому вдаватись до цього методу варто за наявності ресурсів. Якщо ж їх недостатньо — краще скористатись аутрічем.

Основні кроки реалізації наступні:

Пошук битих посилань. Оберіть тему, на яку ви вже маєте статтю на своєму сайті або за якою плануєте її створити. В Ahrefs у звіт Content Explorer введіть цю тему, оберіть тільки биті лінки:

У списку ви побачите статті на тему, аналогічну вашій, із кодами відповіді 404 або 410, і домени, що посилаються на ці видалені статті. Ці домени нас і цікавлять. Зберіть усі якісні домени в список.

Пошук контактів. Знайдіть контактні дані редакторів, відповідальних осіб на сторінках самих ресурсів — у футері або на сторінках контактів. Комунікація з вебмайстрами або редакторами. Напишіть лист, у якому зазначте, що натрапили на неактивне посилання під час дослідження певної теми на сайті й що маєте актуальний матеріал, який пропонуєте на заміну.

Тут нагадаю, що навряд чи це вийде зробити безкоштовно, тому зважайте на баланс ціни й якості.

Перевірка результатів. У разі позитивної відповіді моніторте зміни і фіксуйте показники сторінки до та через два-три місяці після отримання посилань.

8. Списки найкращих SaaS (Link insertion)

Техніка отримання беклінків шляхом додавання згадок про ваш продукт у вже опублікований контент, найчастіше — у різноманітні списки й огляди програмного забезпечення. Особливо ефективна для SaaS, оскільки є багато оглядових статей типу Top X Tools for [your niche] або Best Software for [specific task].

Звучить не складно, проте важливо зафіксувати реалії.

Це не безплатний метод — якісні майданчики працюють на комерційній основі. Рівень відгуку на запити зазвичай не перевищує 10–15% залежно від ніші та регіону. Плануєте отримати 10 таких згадок? Підбирайте мінімум 100–150 публікацій. Частина майданчиків відмовить через ексклюзивні домовленості з іншими брендами. Процес від першого контакту до публікації може зайняти кілька тижнів або навіть місяців.

Але це ж не єдиний спосіб, який ви будете використовувати, правда? При правильному підході та достатньому бюджеті — це ефективний шлях, аби отримати якісні посилання і переходи з релевантних оглядових статей, які мають високі позиції в пошуку й стабільний трафік.

Ось основний алгоритм реалізації.

Пошук релевантних статей: Через пошукові системи із використанням оператора intitle: та запитів по типу best [specific tool], top [your niche] tools, alternatives to [your competitor]:

Аналіз, де представлені ваші конкуренти через Ahrefs, Serpstat чи інші SEO-інструменти. Звертайте увагу на статті, де міститься рік в URL або заголовку, а також статті, названі за вже згаданим принципом Top X Tools for [your niche] або X Best Software for [specific task].

Оцінка потенційних майданчиків:

перевірка актуальності публікацій за датою виходу чи оновлення;

аналіз основних показників (регіон, тематика, DR, трафік, посилальний профіль). Тут класика SEO.

Пошук контактів:

якщо публікація має конкретного автора — пошук через LinkedIn;

якщо автором вказано саме видання — пошук контактів редакторів на сторінках «Контакти» й подібних.

Підготовка пітчу:

створення опису унікальних переваг вашого продукту з дотриманням поточної структури в межах кожної статті;

формування пропозиції щодо безплатного доступу для тестування (якщо буде змога розмістити таку пропозицію для підвищення залученості читачів).

Процес комунікації:

персоналізований перший контакт з акцентом на цінність для їхніх читачів;

надання структурованої інформації про ваш продукт;

пропозиція оновити застарілу інформацію, якщо така є в статті;

готовність надати унікальні дані чи інсайти для збагачення матеріалу.

Моніторинг та підтримка (при позитивних відповідях):

відстеження внесених змін і перевірка коректності інформації та посилань;

регулярне оновлення наданої інформації (ціни, функціонал). Це сприятиме підтримці контакту з редакцією.

9. Tier 2 Link Building

Tier 2 Link Building, або лінкбілдинг другого рівня — це тактика посилення ваги та авторитетності поточних беклінків на ваш сайт шляхом створення додаткових посилань на сторінки, які вже посилаються на вас. Тобто створення посилань на посилання.

Схематично це виглядає так:

Фокусуватися варто на посиленні найякісніших Tier 1 посилань. Метод надає можливість використовувати майданчики середньої якості за доступнішою ціною (оскільки вони не посилаються безпосередньо на ваш сайт). Тобто дорогі якісні лінки — для Tier 1, економніші варіанти — для Tier 2.

Основний алгоритм реалізації лінкбілдингу другого рівня наступний.

Аналіз поточних Tier 1 посилань. Оберіть найсильніші чи найпріоритетніші лінки для посилення і зафіксуйте метрики сторінок: тих, що посилаються на вас, і сторінок вашого сайту, на які вони посилаються. Розробка тактики для кожного Tier 1. Визначте оптимальну кількість Tier 2 посилань. Враховуйте швидкість отримання природних лінків сайтом.

Даю приблизний орієнтир:

Пошук майданчиків для Tier 2. Критерії відбору будуть менш суворі порівняно з Tier 1. Фокусуйтесь на тематично близьких нішах. Сформуйте базу потенційних майданчиків. Решта пунктів будуть аналогічними аутрічу:

знайдіть контакти відповідальної особи за розміщення;

скомунікуйте із вебмайстрами;

створіть контент відповідно до вимог;

перевірте розміщення, проаналізуйте метрики самих Tier 1 сторінок і вашого сайту через орієнтовно два–три місяці після розміщень.

10. Паразитне SEO (Parasite SEO)

Паразитне SEO — це тактика використання сайтів з високим авторитетом для просування свого продукту. Не лякайтесь назви: вона не має негативного підтексту, а лише відображає принцип приєднання до вже існуючих авторитетних платформ.

Суть методу полягає у створенні профілів, контенту та розміщенні інформації на популярних сервісах, які мають високу довіру пошукових систем: Quora, Reddit, LinkedIn, Medium, GitHub, Stack Overflow, Product Hunt.

Ця тактика особливо актуальна для SaaS-компаній з обмеженим бюджетом на лінкбілдинг або для стартапів на ранніх стадіях, коли важливо швидко набрати видимість з мінімальними інвестиціями. Проте вона потребує високої залученості експерта в ніші для створення цінного контенту.

Алгоритм реалізації паразитного SEO для SaaS-компаній:

Підбір авторитетних платформ. Оберіть релевантні для вашої ніші майданчики із високим доменним авторитетом. Наприклад, для розробки це будуть вже згадані вище Stack Overflow та GitHub. Універсальні — Quora, Reddit, LinkedIn та Medium. Створення якісних профілів. Продумайте повноцінні профілі вашої компанії / продукту. За можливості додайте посилання на основний сайт. Генерація цінного контенту. Створюйте корисні матеріали для кожної платформи, адаптуючи контент під формат майданчика. Беріть активну участь у спільнотах: відповідайте на питання користувачів та долучайтесь до обговорень. Моніторинг результатів. Відстежуйте позиції ваших профілів та публікацій у пошуку і трафік з кожної платформи.

З цим підходом ви зможете зайняти додаткові позиції у видачі та збільшити охоплення, використовуючи авторитет популярних майданчиків.

Висновки

Стратегія отримання зовнішніх посилань в SaaS-нішах має свої особливі виклики і переваги, які треба враховувати, розпочинаючи роботу в цьому напрямку. Тактик лінкбілдингу багато, але лише SEO-фахівець зможе підібрати актуальний набір саме для вашого проєкту — з урахуванням бюджету, конкурентного середовища та технічного стану сайту.