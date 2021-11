Что такое аутрич-ссылки и как их получить

Сайту нужны внешние ссылки на сторонних ресурсах. Согласно справке Google, они отчасти могут повлиять на ранжирование вашего ресурса: «С помощью основанного на ссылках анализа можно с высокой точностью узнать, действительно ли сайт полезен и интересен для пользователей». Существуют разные возможности получить обратные ссылки. Предлагаю поговорить о методе аутрич.

В Netpeak Journal уже писали о том, что такое аутрич . Там и небольшой маркетинговый словарик по теме, и описание работы завода по производству ссылок, и случаи, когда стоит обратиться к специалисту. В этот раз расскажу, как получать аутрич-ссылки на конкретном примере — для сайта инвестиционной компании по региону Казахстан.

Но сначала пару слов о самом методе.

Специфика аутрич-продвижения

Ссылки аутрич (outreach) — это внешние ссылки на сайте-доноре. Чтобы их получить, нужно установить контакты и договориться с администраторами или владельцами подходящих на ваш взгляд ресурсов.

Метод считается относительно безопасным. Он позволяет отобрать качественные незаспамленные площадки и контролировать весь процесс. Хотя Google не одобряет схемы обмена ссылками, аутрич-ссылки выглядят естественно, пусть и являются в большинстве случаев покупными.

Такая «естественность» обусловлена некоторыми особенностями аутрич-продвижения:

ссылки размещают на тематических ресурсах в уникальных тематических публикациях, которые могут быть полезны посетителям сайта-донора;

можно не только улучшить позиции страниц своего сайта, но и получить дополнительный трафик на них благодаря переходам по ссылкам с сайтов-доноров, а также PR-эффект;

высока вероятность того, что найденные площадки не занимаются системной продажей ссылок, а размещают их избирательно и только качественные. Это можно понять по исходящему ссылочному профилю и соотношению исходящих и входящих ссылок (дальше расскажу детальнее), а значит ценность размещения повышается, а риск попасть под санкции из-за ссылок на таких площадках наоборот ниже;

больше шансов при необходимости внести изменения в размещенные материалы или ссылки в них, так как есть прямой контакт с администратором или владельцем площадки;

сайтов-доноров, подходящих по параметрам, может быть много, но не каждая площадка согласится разместить ссылку на оптимальных для вас условиях. Так что получение аутрич-ссылок требует большего объема работ и времени;

цены размещения выше по сравнению с, например, площадками на биржах.

Этапы аутрич-продвижения

Сбор ключевых запросов для поиска площадок в выдаче поисковой системы. Сбор сайтов из выдачи по собранным запросам и/или поиск площадок через анализ ссылочного профиля конкурентов — где они размещают свои ссылки. Определение релевантности и качества собранных ресурсов. Сбор email-адресов представителей сайтов. Письмо с запросом стоимости и условий размещения ссылок. Отбор релевантных площадок по цене и метрикам. Подготовка контента с учетом требований площадок. Размещение и проверка материала и ссылок. Анализ результатов размещения ссылки.

Предлагаю рассмотреть весь этот путь на примере сайта инвестиционной компании по региону Казахстан.

Тематика относится к YMYL-сайтам (Your Money or Your Life), которые могут потенциально повлиять на благополучие, здоровье, финансовую стабильность или безопасность пользователя. К ним у Google строгие требования, поэтому нужно особое внимание при оптимизации в целом и подборе доноров для размещения ссылок в частности: важно подбирать только качественные и авторитетные площадки.

Еще одна сложность заключалась в том, что некоторые ресурсы могут отказать в размещении контента финансовой тематики или запросить цену в несколько раз выше. Да и по региону Казахстан не так много релевантных площадок.

Сбор ключевых запросов для поиска площадок в выдаче поисковой системы

Первым делом я составила список ключевых запросов для поиска площадок. Коммерческие запросы не брала во внимание, так как в выдаче по ним видны сайты конкурентов, а не сайты с информационными статьями, СМИ или тематические новостные порталы.

Для начала нужно подобрать маркерные запросы, которые наиболее точно описывают сайт. Затем собрать по ним другие ключевые слова. Для этого можно воспользоваться Планировщиком ключевых слов Google (если аккаунт Google Ads проплачен) или инструментом Serpstat.

Собранные запросы необходимо почистить от нерелевантных и запросов без частоты.

Частота указана только для определения важности запроса, при парсинге она нам не понадобится.

Вот список запросов, по которым стоило собирать площадки.

Поиск перспективных площадок

Сбор сайтов из выдачи по собранным запросам

Чтобы найти площадки по собранным запросам, можно воспользоваться инструментом «Парсер ПС» в Netpeak Checker.

1. В поле «Запросы» внести собранную семантику. Можно также использовать поисковые операторы и с помощью поля «Префикс» применить один и тот же оператор к каждому запросу.

Для подбора площадок подойдут такие операторы поиска:

allinanchor — найдет страницы, которые содержат в анкоре ссылок все указанные ключевые слова;

allintitle — найдет страницы, которые содержат в title все указанные ключевые слова;

allintext — найдет страницы, которые содержат в тексте все указанные ключевые слова;

inurl — найдет страницы, которые содержат в URL указанное ключевое слово, но для этого фразы на кириллице стоит транслитерировать. Для поиска по регионам СНГ этот оператор вполне заменим оператором allintitle.

2. В настройках я выбрала поисковую систему Google, максимально возможное количество результатов и все предлагаемые типы результатов (спецэлементы выдачи, расширенные и платные результаты), так как предположила, что по региону Казахстан может быть немного релевантных площадок.

В дополнительных настройках выбрала для поисковой системы Google геолокацию в Казахстане, русский язык, а также отметила сбор скрытых результатов, чтобы получить больше данных из поиска, если они будут доступны.

Почитайте детальнее о парсинге выдачи поисковых систем в Netpeak Checker.

3. После сбора данных получила список страниц из выдачи Google, сгруппированный по запросам.

4. Дальше нужно нажать на кнопку «Перенести хосты», чтобы получить в основной таблице инструмента список уникальных доменов. Их релевантность и качество затем определяют по ряду показателей.

Собрать страницы из выдачи поисковой системы по запросам можно также с помощью Serpstat. Отчет «Топ по фразе» показывает топ-100 поисковой и рекламной выдачи Google по искомой ключевой фразе.

Поиск площадок через анализ ссылочного профиля конкурентов

Еще один вариант поиска сайта-донора — проанализировать ссылающиеся домены конкурентов.

В Serpstat это можно сделать с помощью отчета «Ссылающиеся домены».

В Ahrefs — в отчете «Домены-доноры».

Релевантность и качество сайтов-доноров. Главные критерии

Google говорит о том, что «на рейтинг в большей степени влияет качество ссылок и в меньшей – их количество». Сложность в том, что нет одного критерия, который позволил бы определить качество сайта. Показатели стоит расценивать комплексно. Чем они выше, тем, разумеется, лучше, но и цена и при этом, наверняка, будет высокой. А одна идеальная площадка на весь доступный бюджет вряд ли окажет эффект. Задача состоит в том, чтобы найти сайты-доноры, оптимальные по соотношению цена-качество.

Критерии ниже описаны не по степени важности, а по удобству очередности проверки. Например, будет рациональнее вручную проверить тематичность и контент потенциальных доноров, перед этим удалив сайты с низкими числовыми показателями, собранные автоматически.

При анализе числовых данных их абсолютная точность не важна. Главное — брать данные по одному критерию из одного источника для всех площадок, чтобы погрешность была одинаковая и не повлияла на результаты.

Основные инструменты для пакетного сбора метрик — Netpeak Checker и Serpstat.

Регион

При отборе сайтов-доноров стоит ориентироваться на площадки из того же региона, где находится ваша целевая аудитория:

с соответствующим национальным доменом (доменами) верхнего уровня;

с доменами верхнего уровня (.com, .net), которые получают большую часть трафика из той же страны (стран), что и сайт, для которого подбираются доноры.

В случае с донорами для инвестиционной компании в Казахстане оставила площадки с доменом .kz и с доменами верхнего уровня, основной трафик на которые поступает из Казахстана.

Для списка URL регион можно проверить в Netpeak Checker, выбрав параметр «Основная страна» в разделе «Трафик сайта».

Вручную основной регион можно проверить, например, с помощью расширения SimilarWeb.

А если оно не предоставляет данные — через расширение SimilarTech Prospecting, источником данных в котором является SimilarWeb.

Следующий этап — удалить из списка домены с неподходящим регионом и проверить другие метрики.

Посещаемость сайта

Количество общего трафика на сайт дает представление о его популярности. Кроме того, если посещаемость низкая, вероятность перехода по нашей ссылке снижается, как и возможность получить дополнительный трафик.

Для списка сайтов данные о посещаемости в месяц можно получить с помощью Netpeak Checker. В параметрах отметить пункт «Переходы» и запустить сбор данных. Результаты будут выглядеть так.

Еще один способ проверить общий трафик для списка сайтов — отчет «Пакетный анализ доменов» в Serpstat. Внести список доменов, отметить пункт «Трафик» и нужный регион (Казахстан).

Вручную общий трафик сайта в месяц можно проверить с помощью расширения SimilarWeb.

SimilarWeb может не предоставлять данные по сайтам, у которых мало трафика. В таком случае опять же поможет расширение SimilarTech Prospecting, источником данных в котором является SimilarWeb.

Важно удалить из списка сайты с низкой посещаемостью. Она зависит от тематики и региона продвижения. Исходя из полученных результатов (наименьший показатель — 500 посещений в месяц) оставила площадки с общим трафиком не менее 5 тысяч.

Соотношение источников трафика

Стоит также обратить внимание на источники трафика, а именно на долю поискового (органического) и прямого трафика. Органический трафик дает представление об «отношении» поисковых систем к сайту, а прямой — об авторитетности среди пользователей, их заинтересованности и лояльности.

При отборе площадок по этому критерию ориентировалась на то, чтобы доля поискового и прямого трафика составляла более 50% от общего.

Получить данные о доле трафика можно с помощью Netpeak Checker: в параметрах выбрать пункты «Доля прямого трафика» и «Доля поискового трафика» и запустить сбор данных.

Вручную информацию о соотношении источников трафика сайта можно посмотреть через расширение для браузера SimilarWeb.

Или через расширение SimilarTech Prospecting, если в SimilarWeb данные недоступны для показа в бесплатной версии.

Удалила из списка площадок сайты с долей поискового и прямого трафика менее половины от общего.

Domain Rank (DR)

DR — метрика от сервиса Ahrefs, показывает силу профиля обратных ссылок (бэклинков) веб-сайта по сравнению с другими сайтами в базе данных сервиса по 100-балльной шкале. Как указывает сам Ahrefs, «рейтинг домена не учитывает никакие другие переменные будь-то ссылочный спам, трафик, возраст домена и др». То есть высокий DR означает высокую «ссылочную популярность» сайта и высокие ссылочные возможности. При этом среди бэклинков сайта с высоким DR могут быть ссылки, которые не учитывает Google, но которые берут в расчет рейтинга домена.

Так как DR можно искусственно увеличить, при выборе потенциальных доноров стоит ориентироваться не на абсолютное значение метрики для конкретного сайта, а сравнивать его с другими аналогичными площадками. А также анализировать бэклинки.

Для списка сайтов DR можно узнать непосредственно в Ahrefs. Необходимо выбрать Batch Analysis, внести до 200 доменов за один раз и выгрузить результаты.

Можно получить данные о рейтинге одного конкретного домена.

Также Ahrefs предоставляет для проверки DR бесплатный инструмент Website «Authority» Checker.

Дальше необходимо удалить из списка сайты с низким DR. Среди полученных данных рейтинг домена варьировался от 2-х до 84-х. Оставила площадки с DR не менее 25. В дальнейшем при анализе можно поднять нижнюю планку, если нужно.

Соотношение количества входящих и исходящих ссылок

У потенциальных сайтов-доноров должно быть больше входящих ссылок, чем исходящих. Это значит, что ресурс, если и продает линки на регулярной основе, делает это избирательно, и размещение на нем не станет причиной фильтров поисковых систем.

Проверить количество входящих и исходящих ссылок площадок можно в Serpstat с помощью отчета «Анализ ссылок».

После сбора числовых показателей и уже частичной «чистки» списка площадок, приступила к ручному анализу:

проверка тематики и контента;

профиль входящих ссылок;

анкоры бэклинков;

динамика их прироста.

Тематика и контент

Тематика и контент сайта — одни из основных критериев подбора. Проверить их необходимо вручную, так что рациональнее это сделать, когда часть ресурсов уже отсеяли.

На что обратить внимание:

не является ли сайт одним из ваших конкурентов — в таком случае ссылку, разумеется, не разместят;

есть ли в общетематических СМИ подходящий раздел для размещения вашей статьи;

на общий внешний вид площадки и кликабельность элементов на сайте;

нет ли навязчивой рекламы;

как оформляются публикации — структурирован ли текст, нет ли в нем опечаток.

Анализ бэклинков сайтов-доноров

Стоит просмотреть бэклинки потенциальных доноров, чтобы убедиться в безопасности размещения и в том, что на ресурс массово не ссылаются спамные и низкокачественные сайты.

В Ahrefs в отчете «Бэклинки» удобнее всего просмотреть входящие ссылки в режиме «Одна ссылка на домен», чтобы получить представление о ссылочном профиле сайта.

Но если бэклинков немного, можно смотреть уникальные.

Для бесплатной проверки обратных ссылок Ahrefs предоставляет инструмент Backlink Checker, но с его помощью можно посмотреть только топ-100 бэклинков.

При анализе стоит обратить внимание на DR (Domain Rating) и UR (URL Rating): желательно, чтобы преобладали высокие показатели. Я отбирала площадки, в ссылочном профиле которых большая часть ресурсов была с DR от 25.

Анкоры бэклинков

Анкоры бэклинков, указывающих на потенциальный сайт-донор, должны быть естественными, желательно преобладание анкоров в виде названия сайта, а доля коммерческих анкоров должна быть минимальной.

Анкоры можно посмотреть в Ahrefs в соответствующем отчете.

А также в Serpstat.

Динамика прироста ссылочной массы

Прирост ссылок удобнее всего отслеживать по графику: он должен быть плавный, без скачков.

В Ahrefs такой график можно увидеть в отчете «Обзор».

Поиск контактов

После того как по совокупности критериев я отобрала наиболее релевантные и качественные площадки, на которых хотелось бы разместиться, необходимо собрать их email-адреса. Автоматически это можно сделать с помощью Netpeak Checker:

Предварительно сформировать в таблице Google с помощью формулы =СЦЕПИТЬ страницы с фрагментами contacts / kontakty / kontaktu / kontakti, так как не всегда контактные данные указаны на главной странице сайта.

Добавить в Netpeak Checker все получившиеся URL, отметить в параметрах пункт «Email-адреса» и запустим сбор. Вот так выглядят результаты.

Экспортировать данные, удалить сгенерированные страницы, для которых контакты не нашлись. Вручную искать контакты с сайтами, для которых не удалось собрать email-адреса. Если на сайте не указаны email, нужно найти другие способы связи (например, форму обратной связи).

Формирование письма вебмастеру

После сбора email-адресов необходимо составить письмо представителям площадок. Чаще всего это вебмастеры. Важно четко указывать в теме и теле письма цель обращения — размещение вечной ссылки. Помимо цены стоит также спросить о типе размещаемой ссылки (dofollow / nofollow / sponsored), языке контента (актуально для мультиязычных регионов), объеме статьи, способе оплаты.

Пример переписки с представителем площадки

Если условия площадки не подошли, стоит сообщить об этом в письме.

Отбор релевантных площадок по цене и метрикам

Когда есть и метрики, и стоимость размещения, можно определиться с релевантными площадками окончательно, опираясь на соотношение цены и качества. При сборе метрик я уже удалила из списка сайты с очень низкими показателями (например, площадки с DR менее 25 и посещаемостью менее 5 тысяч в месяц). Далее будет действовать правило «все познается в сравнении», то есть при принятии решения о размещении/неразмещении ссылки на конкретном сайте его метрики и стоимость стоит сравнить с другими площадками из списка.

Тут возможны несколько сценариев:

Невысокие показатели Высокие показатели Невысокая цена Можно периодически размещаться на подобных площадках среди прочих сайтов-доноров с более высокими показателями. Стоит изучить площадки детальнее (контент, бэклинки) и если все в порядке — можно размещаться. Высокая цена Не стоит размещаться. Стоит исходить из доступного бюджета. Google оценивает в первую очередь качество, а не количество, но одна дорогая ссылка вряд ли послужит эквивалентом десяти более бюджетным.

Вот пример соотношения стоимости размещения и метрик. Красным выделены высокие цены, желтым — спорные цены и метрики, оставляющие желать лучшего.

Для удобства отбора и составления ежемесячного списка закупки можно разделить площадки на три категории:

невысокие показатели и цена;

высокие показатели и цена;

высокие показатели и невысокая цена.

И миксовать их — так ссылочная масса будет сбалансированной.

Написание статьи с учетом требований площадок

После отбора оптимальных по соотношению цены и качества площадок нужно подготовить контент с учетом их требований.

Необходимо составить ТЗ для копирайтера, в котором указать:

тематику статьи;

язык статьи (при необходимости);

объем текста;

ключевые слова;

размещаемую ссылку и анкор, можно ли склонять анкор, а также в какой части статьи желательно разместить ссылку (как правило — ближе к началу);

требования к мета-тегам и заголовку статьи (при необходимости);

нужны ли заголовки уровней H2-H3;

основные тезисы статьи;

требования к оформлению текста (нумерованные и маркированные списки, таблицы);

наличие изображений, необходимость прописывать атрибуты alt и title для них;

процент уникальности статьи и сервис проверки.

Пример требований для текста

Размещение статьи на сайте-доноре

Готовая статья отправляется вебмастеру площадки. После размещения важно проверить:

Корректность ссылки. Самые частые ошибки — размещения с протоколом http вместо https, с лишним слешем в конце или наоборот, без него, так что при переходе возникает редирект. Атрибуты ссылки (dofollow или nofollow — в зависимости от договоренностей). В первом случае можно индексировать ссылки, это даст дополнительный ссылочный вес. Не закрыта ли страница статьи в тег noindex. Текст по пунктам ТЗ (размечены ли заголовки, прописаны ли атрибуты alt и title для изображений, корректно ли отображаются списки и таблицы и т.д.).

Если есть ошибки, нужно связаться с представителем площадки и попросить внести правки. На практике изменения могут внести оперативно — в течение нескольких часов. Если все размещено корректно — поблагодарить за публикацию.

Анализ результатов размещения ссылки

Спустя два-три месяца после размещения ссылки стоит проверить позиции страницы по анкору (если размещалась анкорная ссылка) и трафик.

Позиции можно проверить в Google Search Console за последние 2 месяца и сравнить с данными за 2 месяца до размещения.

Данные трафика по странице за 2 месяца можно получить в Google Analytics в отчете «Страницы входа», посмотрев на количество новых пользователей за указанный диапазон дат. Также в отчете «Источники трафика — Каналы» Google Analytics можно посмотреть сайты, с которых направлялся реферальный трафик, и понять, были ли переходы с сайта-донора по размещенной ссылке.

Запомнить

Аутрич относится к безопасным методам получения ссылок. Если отобрать релевантные качественные площадки и подготовить полезный контент, можно значительно улучшить позиции и трафик сайта.

Основными критериями отбора площадок для размещения ссылок являются:

основной регион потенциального сайта-донора;

посещаемость сайта;

соотношение источников трафика;

Domain Rank;

соотношение количества входящих и исходящих ссылок;

тематика и контент;

бэклинки сайта;

анкоры входящих ссылок;

динамика прироста ссылочной массы.

А алгоритм получения ссылок выглядит так: