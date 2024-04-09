Як написати SEO-статтю, щоби попасти в топ-10 видачі

Аби стаття була гідною першої десятки видачі, її потрібно оптимізувати для пошукової системи Google. Цей процес вимагає певних навичок і знань, базовий алгоритм можна звести до зрозумілих пунктів.

Лонгрід великий, але в ньому практичні поради щодо частоти використання ключових слів, правильного чергування коротких і довгих речень, а також бонусний чекліст для тих, хто дочитає до кінця.

Про SEO-текст простими словами

SEO-текст — це детально структурований контент, оптимізований під вимоги пошукових алгоритмів. Він обов’язково має містити в собі ключові слова і фрази, що відповідають намірам користувачів, і заголовки, які полегшують сканування сторінок пошуковими системами.

Такий текст потрібен на сайті, аби залучати цільову аудиторію, підвищувати позиції ресурсу в пошуковій видачі та рівень авторитетності вашого контенту.

Аби мати якісний і оптимізований SEO-контент, спочатку потрібно створити текст, який:

привертає цільову аудиторію і відповідає на її питання;

забезпечує стабільний трафік із пошукових систем (органічний трафік);

надає користувачам вичерпну інформацію, яка спонукає їх купляти на вашому сайті, приваблює більшу кількість цільових підписників на ваш блог тощо.

Чим SEO-статті відрізняються від звичайних

SEO-стаття Звичайна стаття Передбачає використання певних ключових слів та фраз із високою частотністю, аби чітко показати пошуковому боту, про що ваш контент. Не обов’язково містить ключові слова та фрази. Орієнтована не тільки на читачів, а й на пошукових роботів. Не обов’язково містить ключові слова та фрази. Надає корисну інформацію для читача, щоби підняти позицію сайту у видачі та збільшити кількість потенційних клієнтів. Надає цікаву та/або корисну інформацію, тільки щоб читач знайшов щось потрібне для себе.

Завдання SEO-статті

надати читачам саме ту інформацію, яку вони шукають та дати їм потрібні відповіді;

створити найкращу можливу відповідь на певний пошуковий запит;

допомогти сайту зайняти вищі позиції у видачі;

збільшити видимість сайту;

збільшити органічний трафік із пошукових систем (привабити нову цільову аудиторію для свого блогу чи якнайбільше потенційних покупців для свого магазину тощо);

зробити свої послуги популярнішими, а бізнес більш прибутковим.

З чого починається SEO-оптимізація тексту

Виберіть тему

Як наголошують алгоритми Google, насамперед контент має бути для людей. Аби привабити нову цільову аудиторію, потрібно її дійсно зацікавити, тому так важливо влучити з темою.

Ось кілька способів пошуку актуальної теми:

Введіть пошуковий запит, пов’язаний із тематикою нашого сайту та переходьте в блоки «Схожі запитання» та «Пов’язані пошукові запити» у видачі.





Тему можна підібрати в сервісі Serpstat. У розділах «Пошукові підказки» та «Пошукові запитання» побачите запитання, які найчастіше гуглять користувачі.

Переглядайте статті конкурентів та визначайте теми, яких на вашому сайті не було або вони розкриті частково. Для економії часу можна зібрати назви статей блогів конкурентів за допомогою сервісів, як-от Netpeak Spider.

Аби дізнатись, які статті приносять найбільше трафіку конкурентам, у Serpstat подивіться дані в розділі «Аналіз домену» → «Конкуренти».

А далі, натиснувши на домен конкурента, переходьте в розділ «Сторінки-лідери», де можна подивитися, які саме сторінки сайту/блогу конкурента належать до найбільш відвідуваних.

Знайти популярні, «болючі» теми можна на сайті Reddit.

Якщо ваш бізнес сезонний, врахуйте це в контент-плані публікацій. Не слід статтю на тему «Із чим комбінувати топ?» публікувати взимку.

Проаналізуйте конкурентів та складіть тези

З темою визначилися. З високою ймовірністю подібна стаття є в конкурентів. Введіть в пошуку відповідний запит та перевірте перші 10 результатів видачі.

Потрібно зробити SEO-аналіз тексту на сторінках конкурентів, тобто проаналізувати наявні статті конкурентів та виокремити особливості їх написання: структуру та обсяг статті, ключові та LSI-слова, зображення, манеру подання інформації тощо.

Може виявитися, що контент статей відрізняється. Наприклад, ви знайшли три хороші статті конкурентів про пшоняну кашу. В одній статті є блок про користь для організму, у другій — кому можна вживати, а третя містить найшвидший рецепт приготування.

Якщо об’єднаєте три пункти, це автоматично зробить вашу статтю кориснішою для читачів та пошукових роботів.

Визначте додаткові елементи структурування

Раджу виокремити повторювані елементи, а також звернути увагу на «родзинки» у конкурентів, за рахунок яких їхній контент відрізняється. Це допоможе зрозуміти, які потрібні додаткові елементи в структурі вашої статті.

Наприклад, в усіх конкурентів є зображення на сторінці — вам слід їх теж додати. Якщо в частини статей є блок питань та відповідей або таблиця порівняння, бажано зробити так само.

У результаті аналізу конкурентів сформуєте пункти, які обов’язково має містити ваша SEO-оптимізована стаття.

Пошуковий робот має зрозуміти напрям контенту, в цьому йому допомагають ключові слова. За допомогою ключових слів Google зможе відображати цей контент читачам.

Є достатньо сервісів для збору семантичного ядра, я найчастіше послуговуюся Serpstat.

Складіть список LSI-слів

Окрім ключових фраз, Google аналізує сторінку загалом. З погляду SEO, на вашу сторінку корисно додавати слова, пов’язані з темою контенту (LSI).

Наприклад, у вас стаття про літні сукні, тоді LSI-словами вважатимуться такі: фасон, крій, колір, принт, довжина, короткий, легкий, образ, лук, комбінувати тощо.

LSI можна підібрати за допомогою Serpstat у розділі «Схожі фрази», автодоповнення Google або ж сервісу Istio.

Напишіть план

До пунктів плану належать:

різні варіанти назви;

мета написання статті;

ключові слова за спаданням частотності;

список LSI-слів;

обсяг (кількість символів/слів);

підзаголовки (тези);

інші елементи структурування контенту (списки, зображення, інфографіка, таблиці тощо);

анкори (текст, на якому буде розміщено лінк) та посилання для перелінкування;

ідеї, як зробити свій текст краще та чим він може вирізнятися.

Як написати SEO-оптимізовану статтю

Сформуйте якірне меню контенту

SEO-статті можуть мати різний обсяг: за умови довгої статті читачеві допоможе клікабельний блок зі змістом статті на початку сторінки.

Ось приклад такого якірного меню:

Виділіть заголовки та підзаголовки

Варто виділити в тексті заголовки та підзаголовки, тобто теги H1-H6. На практиці найчастіше застосовують підзаголовки H1-H4.

H1 є назвою, строго рекомендується в H1 використати ключовий запит із найвищою частотністю. У підзаголовках нижчих рівнів (H2-H6) можна використати ключові запити із середньою частотністю.

Теги H1-H6 допомагають пошуковому роботу точніше визначити тему. Далі пошуковик пропонує статтю у видачі тим користувачам, чиїм запитам вона відповідає.

Включіть в контент списки

Зі списками текст краще сприймається візуально:

марковані, (як-от цей) в HTML-розмітці реалізуються за допомогою тегу <ul>;

в маркованих списках тези починаються з маленької літери та закінчуються символом крапки з комою;

нумеровані, які в HTML-розмітці реалізуються за допомогою тегу <ol>;

в нумерованих після порядкової цифри тези пишуться з великої літери та закінчуються крапкою.

Якщо ваша стаття містить будь-який перелік, бажано подати його у формі списку.

Порівняйте сприйняття тексту зі списком та без нього:

Не забудьте про зображення

Бажано, аби інформація на сторінці супроводжувалася тематичними картинками та фото.



Зображення також потрібно оптимізувати — за допомогою тегу alt.

Атрибут Alt є коротким альтернативним текстом, який описує для читачів, що саме зображено на картинці чи фото. Атрибут, особливо коли ви прописуєте в ньому ключове слово чи фразу, підтверджує пошуковому роботу доречність зображення у статті. Наявність та доцільність атрибуту Alt допомагають у ранжуванні.

Додайте відео

Корисне тематичне відео приверне увагу та покращить контент. Для кращого ранжування сторінки з відеоматеріалами можна скористатися розміткою Schema.org для відео.

Складіть таблицю

Таблиці допомагають краще сприймати та запам’ятати інформацію.

В таблиці можна порівняти риси/характеристики продуктів, описати переваги та недоліки товару, дати лайфхаки, як варто робити та чого уникати тощо.

Розмістити таблицю на сторінці можна через тег <table>.

Доповніть текст цитатами

Влучні цитати професіоналів нададуть статті експертності та сприйматимуться з більшою довірою.

Перевірте на помилки

Обов’язково перевіряйте, чи немає в статті орфографічних, граматичних, лексичних, синтаксичних, пунктуаційних та інших помилок.

Мовні помилки знижують рівень довіри до експертності автора. Пошуковий бот теж помічає помилки в контенті. Якщо їх забагато, це завадить боту правильно визначити тему, а це може спричиняти погіршення ранжування та зниження позицій сторінки. За словами представника Google Search Джона Мюллера, для більшості вебсайтів орфографія та граматика мають перевагу над неправильно реалізованою HTML-розміткою.

Для перевірки тексту мені до вподоби розширення Language Tool, в ньому різні види мовних помилок підкреслюються відповідними кольорами.

Перевірте унікальність

Це один із найважливіших чинників при ранжуванні сторінки у видачі. Алгоритми пошукових систем аналізують контент та визначають, чи не дублює він іншу вебсторінку або чи не є надто подібним.

Джон Мюллер наголошує, що текст має бути унікальним особливо в тій частині сторінки, яку бачить читач перед тим, як почати скролити.

Перевіряти статтю на плагіат можна сервісом Duplichecher. Раджу орієнтуватися на унікальність, яка складає 95% і вище. В деяких тематиках, де надто важко створити унікальний контент (інструкції до ліків, рецепти тощо), нижній поріг унікальності можна опустити й до 80%.

Зробіть мікророзмітку

Пошуковій системі варто допомогти визначити, який тип контенту розміщений на сторінці: чи то рецепт смаколика, чи то питання і відповіді, відеоматеріали тощо.

Для цього застосовується мікророзмітка Schema.org та її теги, які додаються в HTML-код сторінки.

Мікророзмітка — це спеціальні технології розмітки вебсторінок для забезпечення кращого розуміння їхнього змісту пошуковими системами.



Завдяки мікророзмітці Google краще розуміє контент на сторінці та формує покращений сніпет.

Є інструкція про розмітку структурованих даних, яка підтримується в Google-пошуку. Перевірити, чи є помилки при внесенні даних у мікророзмітці, можна скориставшись Schema Markup testing Tool.

Налаштуйте внутрішнє перелінкування

Для отримання вищих позицій в Google варто додати до статті посилання на інші сторінки вашого сайту. Слід робити лише там, де це природно вписується в контекст.

Внутрішні посилання сприяють кращому розподілу посилальної маси. Отже, інші сторінки вашого сайту також можуть одержати вищу позицію.

Внутрішнє перелінкування допомагає аудиторії відкрити для себе більше контенту і зрозуміти, що ви надійне джерело інформації.

Коли стаття опублікована, потрібно додавати внутрішні посилання з інших сторінок вашого сайту на нову статтю, аби допомогти пошуковим системам і користувачам перейти на неї.

Сформуйте ручні метатеги

Метатеги — елементи HTML-коду, які містять інформацію про вміст сторінки. Вони надають важливу інформацію пошуковим системам для правильного індексування, встановлення заголовка, ключових слів, опису тощо.

Метатеги Title та Description відображають короткий опис контенту. Їх бачитиме користувач, тому вони мають приваблювати та заохочувати перейти на ваш сайт.

Метатеги впливають на формування рейтингу видачі, тож не забувайте використовувати в них ключові слова.

Дізнайтесь докладніше, як складати ручні метатеги.

Опублікуйте статтю

Сторінка має бути відкрита для індексації та сканування пошуковими роботами. Для цього потрібен метатег robots:

<meta name=«robots» content=«index, follow» />

Також URL статті необхідно додати до XML-карти сайту.

Основні помилки в SEO-текстах

Суцільний текст

Коли ви зайдете на сторінку й побачите там суцільний текст без підзаголовків, списків та абзаців, швидше, захочете звідти вийти і нічого не читати.

Пам’ятайте, візуальний аспект SEO-оптимізованих статей дійсно важливий. Це перше, на що читач звертає увагу та на основі чого вирішує, залишиться він на сторінці чи ні.

«Вода»

Гірше ранжується контент, в якому велику частину займає «переливання з пустого в порожнє» і замало смислового навантаження. «Вода» в тексті — це відсоток співвідношення порожніх слів до всіх кількості слів на сторінці.

Варто знайти баланс між «лаконічно» та «зрозуміло», аби читач отримав максимум користі.

Виділені ключові фрази

Якщо виділяли ключові слова в чернетці, перед публікацією потрібно прибрати. Виділення виглядає неприродним для користувачів, а пошукова система, ймовірно, накладе санкції.

Раджу виділяти лише важливі для читачів елементи.

Помилки мовного характеру

Як вже вказувала, мовні помилки свідчать про низьку якість контенту й не викликають довіри до викладеної інформації та до компанії, від імені якої публікується контент.

У своєму відео Мет Катс, американський інженер-програміст в US Digital Service, пояснює, чому помилки (насамперед орфографічні) негативно впливають на ранжування статті в пошуковій видачі. Чим більше помилок у контенті, тим нижче він ранжуватиметься.

«Нудота»

Коли надто часто трапляються певні слова, пошуковик може сприйняти їх як спам, що погано вплине на рейтинг сайту. Нудота — параметр, який визначає рівень насиченості тексту ключовими словами і фразами.

Чергуйте в тексті синоніми або відповідні займенники: такий текст буде природнішим та легше сприйматиметься.

Переоптимізація

Використання надто великої кількості ключових слів може призвести до санкцій із боку пошукових систем. Перенасичення ключовими словами погіршує якість контенту, текст втрачає читабельність та користь.



З моєї практики раджу вписувати приблизно одну ключову фразу на 500 символів, аби уникнути переспаму тексту.

Надто складний виклад інформації

Текст з довгими складними реченнями важко сприймати. Раджу чергувати довгі та короткі речення за схемою: одне довге речення, а далі два середніх чи коротких речень.

Генерація тексту за допомогою ШІ

З одного боку, Google допускає контент, згенерований штучним інтелектом, якщо якість цього контенту на належному рівні, він корисний, правдивий та релевантний. Але дуже часто штучний інтелект створює тексти, в яких інформація застаріла та неправильна. Контент низької якості погано впливає на ранжування сторінки алгоритмами Google.

Тож не рекомендую генерувати тексти за допомогою ШІ, якщо ви працюєте над оптимізацією сайту для пошукових систем.

Як проаналізувати ефективність SEO-тексту

Через деякий час необхідно провести аналіз ефективності SEO-тексту — чи досягнули мети із залучення трафіку.

На цьому етапі можна скористатися Google Analytics. Зайдіть в акаунт ресурсу на вкладку «Взаємодія», потім «Цільова сторінка» — й отримуйте звіт:

Також Google Analytics дозволяє робити кастомні звіти, де можна обрати показники, які найбільше цікавлять при аналізі сторінки (показники відмов і виходів та середній час взаємодії користувача протягом сесії).

Варто перевірити в Google Search Console, чи ранжується сайт за новими ключами. Якщо вже ранжувався, відслідкуйте зміну позицій.

Перевірте CTR та позицію за два місяці після публікації, а потім ще через деякий час, аби бачити тенденцію.

Дооптимізація тексту за допомогою Serpstat

Навіть найкраща стаття з часом втрачає актуальність. Для перевірки використовуйте звіт «Відсутні ключові слова»:

Які додаткові елементи тексту містять SEO-оптимізовані статті

До статті можна додавати такі елементи як:

автор контенту;

форма для підписки;

блоки товарів та послуг.

Автор контенту

Не зайвим вказати стислу інформацію про автора та його досягнення — завдяки цьому контент сприйматимуть як експертний та зросте довіра до компанії, яку представляє автор.

Форма для підписки

Для збільшення трафіку можна пропонувати заповнити форму підписки, щоб читачи отримували сповіщення про нові статті.

Блок з товарами та послугами

У кінці сторінки зі статтею можна додати блок із товарами та послугами. Найкраще додати послуги та товари, доречні за контекстом.

Запам’ятати: як відрізнити хорошу SEO-статтю від поганої

Якісний SEO-текст Неякісний SEO-текст Високочастотні та середньочастотні ключові слова рівномірно розподілені по тексту. Ключові слова скупчені в одній частині тексту. Або використовуються лише низькочастотні запити. На початку статті окреслено її зміст, де кожен пункт клікабельний. На початку статті немає змісту. Чітко видно структуру статті. Виділено заголовки H2, H3 тощо, вони містять ключові слова. Текст суцільний. У ньому немає заголовків H2, H3 тощо або ж вони не виділені. Стаття містить принаймні один нумерований чи маркований список. Стаття не містить жодного списку. Текст поділено на абзаци. У тексті немає поділу на абзаци. Текст містить релевантні зображення, які оптимізовані за допомогою атрибуту alt. Якщо можливо та доречно, додані відеоматеріали та таблицю. У статті немає зображень. Або вони поганої якості чи не оптимізовані за допомогою атрибуту alt. Достовірність інформації підтверджено цитатами. Правдивість інформації не підтверджена цитатами з перевірених джерел. Унікальність тексту складає понад 95%. Текст не є унікальним. Стаття має мікророзмітку за допомогою Schema.org (Google рекомендує використовувати розмітку мікророзмітку JSON-LD). Стаття не має мікророзмітки. У тексті є внутрішнє перелінкуванняовка на релевантні статті чи послуги. У статті відсутнє внутрішнє перелінкування на суміжні статті або послуги. Сформовано ручні метатеги відповідно до рекомендацій та змісту статті. Для сторінки зі статтею не складено метатеги або ж вони не відповідають вимогам. Контент написано лаконічно, без «води». Значна частина тексту є «водою». Ключові фрази природно вписані в контекст, і вони не виділені жирним шрифтом. Ключові фрази кострубато вписані в контекст або ж вони виділені жирним шрифтом. Кількість ключових слів оптимальна (приблизно 1 ключове слово на 500 символів). Ключових фраз або забагато, або надто мало. Текст написано грамотно з дотриманням норм мови, якою він створений. У тексті наявні помилки/огріхи мовного характеру. Інформацію викладено зрозуміло, доступно. Довгі речення чергуються з короткими. Інформація важко читається. Текст написано не надто зрозуміло. Речення надто довгі, тому доводиться їх перечитувати, аби зрозуміти суть. Тема статті розкрита повністю. У статті є відповіді на всі питання, які порушуються в ній. Тема розкрита неповністю. Стаття не дає відповіді на всі необхідні питання. Інформація в статті викладається логічно та послідовно. Матеріал у статті викладається хаотично. Написаний автором. Згенерований ШІ.

FAQ

Які є сервіси для оптимізації статей?

Language Tool чи Grammarly допомагають перевірити текст перед публікацією.

Для перевірки унікальності та визначення плагіату допоже Duplichecker:

Для зручності роботи з текстами є букмарклети — невеликі програми, які можна зберігати як закладки браузера. Вони полегшують оптимізацію текстів, дають змогу:

визначити обсяг тексту в словах і символах;

виділяти й підсвічувати заголовки та підзаголовки;

виділяти інформацію про теги title, description, keywords;

підкреслювати посилання в тексті;

робити автопереклад фрагмента тощо.

Зробити комплексний аудіт контенту, одержати рекомендації з пошукової оптимізації, проаналізувати власний сайт та конкурентів — допоможуть Serpstat та Ahrefs.

Чи може SEO-текст бути «творчим»?

Іноді так і кортить проявити творчість та вразити читача стилем і вмінням відчувати мову. Та крім людей, SEO-статті орієнтовані й на пошукових роботів.

У своєму інтерв’ю для Teal Talk Джон Мюллер зазначив, що Google не розуміє, зокрема, сарказму. Написання контенту в такому стилі не вразить пошукову систему. Мюллер порадив уникати використання сарказму в контенті.

«Я б сказав, що з високою ймовірністю ми неправильно зрозуміємо щось подібне або й взагалі не розпізнаємо сарказм, коли побачимо його на сторінці. Я б переконався, що контент є максимально зрозумілим, особливо якщо це має вирішальне значення для донесення відповідного змісту до Google і всіх користувачів».

Написання надто творчої статті може призвести до того, що Google її зрозуміє неправильно та погіршить її ранжування.

Бонус для тих, хто дочитав до кінця

Якщо ви дочитали до цього місця, дарую чекліст з алгоритмом написання SEO-статті. За ним швидко перевірете, чи відповідає стаття вимогам пошукових систем.