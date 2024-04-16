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Как написать SEO-статью, чтобы попасть в топ-10 выдачи
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Tetiana Kinashchuk

Чтобы статья была достойна первой десятки выдачи, ее нужно оптимизировать для поисковой системы Google. Этот процесс требует определенных навыков и знаний, базовый алгоритм можно свести к понятным пунктам.

Лонгрид, но в нем практические советы относительно частоты использования ключевых слов, правильного чередования коротких и длинных предложений, а также бонусный чек-лист для тех, кто дочитает до конца.

О SEO-тексте простыми словами

SEO-текст — это детально структурированный контент, оптимизированный под требования поисковых алгоритмов. Он обязательно должен включать в себя ключевые слова и фразы, соответствующие намерениям пользователей, и заголовки, облегчающие сканирование страниц поисковыми системами.

Такой текст необходим на сайте, чтобы привлекать целевую аудиторию, повышать позиции ресурса в поисковой выдаче и уровень авторитетности вашего контента.

Чтобы иметь качественный и оптимизированный SEO-контент, сначала нужно создать текст, который:

  • привлекает целевую аудиторию и отвечает на ее вопросы;
  • обеспечивает стабильный трафик из поисковиков (органический трафик);
  • предоставляет пользователям исчерпывающую информацию, которая побуждает их покупать на вашем сайте, привлекает больше целевых подписчиков на ваш блог и т.д.

Чем SEO-статьи отличаются от обычных

SEO-статья

Обычная статья

Предусматривает использование ключевых слов и фраз с высокой частотностью, чтобы четко показать поисковому боту, о чем ваш контент.

Не обязательно содержит ключевые слова и фразы.

Ориентирована не только на читателей, но и на роботов.

Ориентирована в первую очередь на читателя, а не алгоритмы поисковой системы.

Предоставляет полезную информацию читателю, чтобы поднять позицию сайта в выдаче и увеличить количество потенциальных клиентов.

Предоставляет интересную и/или полезную информацию только чтобы читатель нашел что-то нужное для себя.

Задачи SEO-статьи:

  • предоставить читателям именно ту информацию, которую ищут и дать им необходимые ответы;
  • создать наилучший возможный ответ на поисковый запрос;
  • помочь сайту занять более высокие позиции в выдаче;
  • увеличить видимость сайта;
  • увеличить органический трафик из поисковых систем (привлечь новую целевую аудиторию для своего блога или как можно больше потенциальных покупателей для своего магазина и т.д.);
  • сделать свои услуги более популярными, а бизнес более прибыльным.

С чего начинается SEO-оптимизация текста

Выберите тему

Как отмечают алгоритмы Google, прежде всего, контент должен быть для людей. Чтобы привлечь новую целевую аудиторию, нужно ее действительно заинтересовать, поэтому так важно попасть с темой.

Вот несколько способов поиска актуальной темы:

  1. Введите поисковый запрос, связанный с тематикой нашего сайта, и переходите в блоки «Похожие вопросы» и «Связанные поисковые запросы» в выдаче.

Введите поисковый запрос, связанный с тематикой нашего сайта, и переходите в блоки «Похожие вопросы»

Введите поисковый запрос, связанный с тематикой нашего сайта, и переходите в блоки «Связанные поисковые запросы» в выдаче

  1. Тему можно подобрать в сервисе Serpstat. В разделах «Поисковые подсказки» и «Поисковые вопросы» увидите часто задаваемые вопросы пользователи.

Тему можно подобрать в сервисе Serpstat

  1. Просматривайте статьи конкурентов и определяйте темы, которых на вашем сайте не было или они раскрыты частично. Для экономии времени можно собрать названия статей блогов конкурентов с помощью сервисов, таких как Netpeak Spider.Чтобы узнать, какие статьи приносят больше трафика конкурентам, в Serpstat посмотрите данные в разделе «Анализ домена» → «Конкуренты».

Чтобы узнать, какие статьи приносят больше трафика конкурентам, в Serpstat посмотрите данные в разделе «Анализ домена» → «Конкуренты»

А дальше, нажав на домен конкурента, переходите в раздел «Страницы-лидеры», где можно посмотреть, какие именно страницы сайта/блога конкурента относятся к наиболее посещаемым.

А дальше, нажав на домен конкурента, переходите в раздел «Страницы-лидеры»

  1. Найти популярные, «болезненные» темы можно на сайте Reddit.

Найти популярные, «болезненные» темы можно на сайте Reddit.

Если ваш бизнес сезонный, учтите это в контент-плане публикаций. Не следует статью по теме «С чем комбинировать топ?» публиковать зимой.

Проанализируйте конкурентов и составьте тезисы

С темой определились. С высокой вероятностью подобная статья есть у конкурентов. Введите соответствующий запрос и проверьте первые 10 результатов выдачи.

Следует сделать SEO-анализ текста на страницах конкурентов, то есть проанализировать существующие статьи конкурентов и выделить особенности их написания: структуру и объем статьи, ключевые и LSI-слова, изображения, манеру представления информации и т.д.

Может оказаться, что содержание статей отличается. К примеру, вы нашли три хорошие статьи конкурентов о пшенной каше. В одной статье есть блок о пользе для организма, во второй — кому можно употреблять, а третья содержит самый быстрый рецепт приготовления.

Если объедините три пункта, это автоматически сделает вашу статью более полезной для читателей и роботов.

Определите дополнительные элементы структурирования

Советую выделить повторяющиеся элементы, а также обратить внимание на изюминки у конкурентов, за счет которых их контент отличается. Это поможет понять, какие необходимы дополнительные элементы в структуре вашей статьи.

Например, у всех конкурентов есть изображения на странице — вам следует их тоже добавить. Если в части статей есть блок вопросов и ответов или таблица сравнения, желательно поступить так же.

В результате анализа конкурентов сформируете пункты, которые обязательно должна содержать ваша SEO-оптимизированная статья.

Соберите семантическое ядро (СЯ)

Поисковик должен понять направление контента, в этом ему помогают ключевые слова. с помощью ключевых слов Google сможет отображать этот контент читателям.

Есть достаточно сервисов для сбора семантического ядра, я чаще всего пользуюсь Serpstat.

Соберите список LSI-слов

Кроме ключевых фраз Google анализирует страницу в целом. С точки зрения SEO на вашу страницу полезно добавлять слова, связанные с темой контента (LSI).

Например, у вас статья о летних платьях, тогда LSI-словами можно считать следующие: фасон, крой, цвет, принт, длина, короткий, легкий, образ, лук, комбинировать и т.д.

LSI можно подобрать с помощью Serpstat в разделе «Похожие фразы», ​​автодополнения Google или сервиса Istio.

Напишите план

К пунктам плана относятся:

  • разные варианты названия;
  • цель написания статьи;
  • ключевые слова по убыванию частотности;
  • список LSI-слов;
  • объем (количество символов/слов);
  • подзаголовки (тезисы);
  • другие элементы структурирования контента (списки, изображения, инфографика, таблицы и т.п.);
  • анкоры (текст, на котором будет размещена ссылка) и ссылка для ссылки;
  • идеи, как сделать свой текст лучше и чем он может отличаться.

Как написать SEO-оптимизированную статью

Сформируйте якорное меню контента

SEO-статьи могут иметь разный объем: при длинной статье читателю поможет кликабельный блок с содержанием статьи в начале страницы.

Вот пример такого якорного меню: Сформируйте якорное меню контента

Выделите заголовки и подзаголовки

Следует выделить в тексте заголовки и подзаголовки, то есть теги H1-H6. На практике наиболее часто применяют подзаголовки H1-H4.

H1 является названием, строго рекомендуется в H1 использовать ключевой запрос с высокой частотностью. В подзаголовках более низких уровней (H2-H6) можно использовать ключевые запросы со средней частотностью.

Теги H1-H6 помогают поисковой работе точнее определить тему. Далее поисковик предлагает статью в выдаче тем пользователям, чьим запросам она отвечает.

Теги H1-H6 помогают поисковой работе точнее определить тему

Включите в контент списки

Со списками текст лучше воспринимается визуально:

  • маркированные, (например, этот) в HTML-разметке реализуются тегом <ul>;
  • в маркированных списках тезисы начинаются с маленькой буквы и заканчиваются символом точки с запятой;
  • нумерованные, которые в HTML-разметке реализуются с помощью тэга <ol>;
  • в нумерованных после порядковой цифры тезисы пишутся с заглавной буквы и заканчиваются точкой.

Если ваша статья содержит любой список, желательно представить его в форме списка.

Сравните восприятие текста со списком и без него:

Сравните восприятие текста со списком и без

Не забудьте об изображениях

Желательно, чтобы информация на странице сопровождалась тематическими картинками и фото.

Не забудьте об изображениях

Изображение также нужно оптимизировать с помощью тега alt.

Атрибут Alt является кратким альтернативным текстом, который описывает читателям, что именно изображено на картинке или фото. Атрибут, особенно когда вы прописываете в нем ключевое слово или фразу, подтверждает поисковую работу уместность изображения в статье. Наличие и целесообразность атрибута Alt помогают в ранжировании.

Добавьте видео

Полезное тематическое видео привлечет внимание и улучшит контент. Для лучшего ранжирования страницы с видеоматериалами можно воспользоваться разметкой Schema.org для видео.

Составьте таблицу

Таблицы помогают лучше воспринимать и уяснить информацию.

В таблице можно сравнить черты/характеристики продуктов, описать преимущества и недостатки товара, дать лайфхаки, как следует делать и избегать и т.д.

Разместить таблицу на странице можно через тег <table>.

Дополните текст цитатами

Меткие цитаты профессионалов предоставят статьи экспертности и будут восприняты с большим доверием.

Проверьте на ошибки

Обязательно проверяйте, нет ли в статье орфографических, грамматических, лексических, синтаксических, пунктуационных и других ошибок.

  1. Языковые ошибки снижают уровень доверия к экспертности автора.
  2. Поисковик тоже замечает ошибки в контенте. Если их слишком много, это помешает боту правильно определить тему, а это может вызвать ухудшение ранжирования и снижение позиций страницы. По словам представителя Google Search Джона Мюллера, для большинства вебсайтов орфография и грамматика имеют преимущество над неправильно реализованной HTML-разметкой.

Для проверки текста мне нравится расширение Language Tool, в нем разные виды речевых ошибок подчеркиваются соответствующими цветами.

Для проверки текста — расширение Language Tool

Проверьте уникальность

Это один из важнейших факторов при ранжировании страницы в выдаче. Алгоритмы поисковых систем анализируют контент и определяют, не дублирует ли он другую веб-страницу или не слишком ли похож.

Джон Мюллер подчеркивает, что текст должен быть уникален особенно в той части страницы, которую видит читатель перед тем, как начать скролить.

Проверять статью на плагиат можно сервисом Duplichecher. Советую ориентироваться на уникальность, составляющую 95% и выше. В некоторых тематиках, где слишком сложно создать уникальный контент (инструкции к лекарству, рецепты и т.п.), нижний порог уникальности можно опустить и до 80%.

Сделайте микроразметку

Поисковой системе стоит помочь определить, какой тип контента размещен на странице: то рецепт вкусности, то вопросы и ответы, видеоматериалы и т.д.

Для этого используется микроразметка Schema.org и ее теги, которые добавляются в HTML-код страницы.

Микроразметка — это специальные технологии разметки веб-страниц для обеспечения лучшего понимания их содержания поисковыми системами.Благодаря микроразметке Google лучше понимает контент на странице и формирует улучшенный сниппет.

Существует инструкция о разметке структурированных данных, которая поддерживается в Google-поиске. Проверить, есть ли ошибки при внесении данных в микроразметке, можно воспользовавшись Schema Markup testing Tool.

Настройте внутреннюю перелинковку

Для получения более высоких позиций в Google следует добавить к статье ссылку на другие страницы вашего сайта. Следует делать только там, где это вписывается в контекст.

Внутренние ссылки способствуют лучшему распределению ссылочной массы. Следовательно, другие страницы вашего сайта также могут получить более высокую позицию.

Внутреннее переустановка помогает аудитории открыть для себя больше контента и понять, что вы надежный источник информации.

Когда статья опубликована, нужно добавлять внутренние ссылки с других страниц вашего сайта на новую статью, чтобы помочь поисковым системам и пользователям перейти на нее.

Сформируйте ручные метатеги

Метатеги — элементы HTML, содержащие информацию о содержимом страницы. Они предоставляют важную информацию поисковым системам для правильного индексирования, установки заголовка, ключевых слов, описания и т.д.

Метатеги Title и Description отображают краткое описание контента. Их будет видеть пользователь, поэтому они должны привлекать и поощрять перейти на ваш сайт.

Метатеги влияют на формирование рейтинга выдачи и не забывайте использовать в них ключевые слова.

Узнайте подробнее, как составлять ручные метатеги.

Опубликуйте статью

Страница должна быть открыта для индексации и сканирования поисковиками. Для этого нужен метатег robots:

<meta name=«robots» content=«index, follow» />

Также URL статьи необходимо довить в XML-карту сайта.

Основные ошибки в SEO-текстах

Сплошной текст

Когда вы зайдете на страницу и увидите там сплошной текст без подзаголовков, списков и абзацев, скорее захотите оттуда выйти и ничего не читать.

Помните, визуальный аспект SEO-оптимизированных статей действительно важен. Это первое, на что читатель обращает внимание и на основе чего решает, останется он на странице или нет.

«Вода»

Хуже ранжируется контент, в котором большую часть занимает «переливание из пустого в пустое» и мало смысловой нагрузки. «Вода» в тексте — это процент соотношения пустых слов ко всему количеству слов на странице.

Следует найти баланс между «лаконично» и «понятно», чтобы читатель получил максимум пользы.

Выделенные ключевые фразы

Если выделяли ключевые слова в черновике, перед публикацией это необходимо убрать. Выделение выглядит неестественным для пользователей, а поисковая система, вероятно, наложит санкции.

Советую выделять только важные для читателей элементы.

Ошибки языкового характера

Как уже указывала, языковые ошибки свидетельствуют о низком качестве контента и не вызывают доверия к изложенной информации и компании, от имени которой публикуется контент.

В своем видео Мэтт Катс, американский инженер-программист в US Digital Service, объясняет, почему ошибки (прежде всего орфографические) негативно влияют на ранжирование статьи в поисковой выдаче. Чем больше ошибок в контенте, тем ниже он будет ранжироваться.

«Тошнота»

Когда часто встречаются определенные слова, поисковик может воспринять их как спам, что плохо повлияет на рейтинг сайта. Тошнота — параметр, определяющий уровень насыщенности текста ключевыми словами и фразами.

Чередуйте в тексте синонимы или соответствующие местоимения: такой текст будет более естественным и будет легче восприниматься.

Переоптимизация

Использование слишком большого количества ключевых слов может привести к санкциям со стороны поисковых систем. Перенасыщение ключевыми словами ухудшает качество контента, текст теряет читабельность и пользу.
Из моей практики — советую вписывать примерно одну ключевую фразу на 500 символов во избежание переспама текста.

Слишком сложное изложение информации

Текст с длинными сложными предложениями сложно воспринимать. Советую чередовать длинные и короткие предложения по схеме: одно длинное предложение, а затем два средних или коротких предложения.

Генерация текста ИИ

С одной стороны, Google допускает контент, сгенерированный искусственным интеллектом, если качество этого контента на должном уровне, он полезен, правдив и релевантен. Но очень часто искусственный интеллект создает тексты, где информация устаревшая и неправильная. Контент низкого качества плохо влияет на ранжирование страницы алгоритмами Google.

Так что не рекомендую генерировать тексты с помощью ИИ, если вы работаете над оптимизацией сайта для поисковых систем.

Как проанализировать эффективность SEO-текста

Через некоторое время необходимо провести анализ эффективности SEO-текста — достигли ли цели по привлечению трафика.

На этом этапе можно использовать Google Analytics. Зайдите в аккаунт ресурса на вкладку «Взаимодействие», затем «Целевая страница» и получайте отчет:

Зайдите в аккаунт ресурса на вкладку «Взаимодействие», затем «Целевая страница» и получайте отчет

Также Google Analytics позволяет делать кастомные отчеты, где можно выбрать наиболее интересующие показатели при анализе страницы (показатели отказов и выходов и среднее время взаимодействия пользователя в течение сессии).

Следует проверить в Google Search Console, ранжируется ли сайт по новым ключам. Если уже ранжировалось, отследите изменение позиций.

Проверьте CTR и позицию через два месяца после публикации, а затем через некоторое время, чтобы видеть тенденцию.

Проверьте CTR и позицию через два месяца после публикации, а затем через некоторое время, чтобы видеть тенденцию

Дооптимизация текста с помощью Serpstat

Даже самая лучшая статья со временем теряет актуальность. Для проверки используйте отчет «Недостающие ключевые слова»:

Для проверки используйте отчет «Недостающие ключевые слова»

Какие дополнительные элементы текста содержат SEO-оптимизированные статьи

К статье можно добавлять такие элементы как:

  • автор контента;
  • форма для подписки;
  • блоки товаров и услуг.

Автор контента

Нелишне указать краткую информацию об авторе и его достижениях — благодаря этому контент будут восприниматься как экспертный и возрастет доверие к компании, которую представляет автор.

Форма для подписки

Для увеличения трафика можно заполнить форму подписки, чтобы читатели получали уведомления о новых статьях.

Блок с товарами и услугами

В конце страницы со статьей можно добавить блок товаров и услуг. Лучше добавить услуги и товары, уместные по контексту.

Запомнить: как отличить хорошую SEO-статью от плохой

Качественный SEO-текст

Некачественный SEO-текст

Высокочастотные и среднечастотные ключевые слова равномерно распределены по тексту.

Ключевые слова скучены в одной части текста. Или используются только низкочастотные запросы.

В начале статьи очерчено ее содержание, где каждый пункт кликабельный.

В начале статьи нет содержания.

Четко видна структура статьи. Выделены заголовки H2, H3 и т.д., содержащие ключевые слова.

Текст сплошной. В нем нет заголовков H2, H3 и т.п. или они не выделены.

Статья содержит по крайней мере один нумерованный или маркированный список.

Статья не содержит ни одного списка.

Текст разделен на абзацы.

В тексте нет разделения на абзацы.

Текст содержит релевантные изображения, оптимизированные с помощью атрибута alt. Если возможно и уместно, добавлены видеоматериалы и таблицу.

В статье отсутствуют изображения. Или они плохого качества или не оптимизированы с помощью атрибута alt.

Достоверность информации подтверждена цитатами.

Истинность информации не подтверждена цитатами из проверенных источников.

Уникальность текста составляет более 95%.

Текст не уникален.

Статья имеет микроразметку с помощью Schema.org (Google рекомендует использовать разметку JSON-LD).

Статья не имеет микроразметки.

В тексте имеется внутренняя перелинковка на релевантные статьи или услуги.

В статье отсутствует внутренняя ссылка на смежные статьи или услуги.

Сформированы ручные метатеги в соответствии с рекомендациями и содержанием статьи.

Для страницы со статьей не составлены метатеги или они не отвечают требованиям.

Контент написан лаконично, без «воды».

Значительная часть текста — «вода».

Ключевые фразы естественно вписаны в контекст, и они не выделены жирным шрифтом.

Ключевые фразы коряво вписаны в контекст или они выделены жирным шрифтом.

Количество ключевых слов оптимально (примерно 1 ключевое слово на 500 символов).

Ключевых фраз либо слишком много, либо слишком мало.

Текст написан грамотно с соблюдением норм языка, на котором он создан.

В тексте есть ошибки/огрехи языкового характера.

Информация изложена понятно, доступно. Длинные предложения чередуются с короткими.

Информация тяжело читается. Текст написан не очень понятно. Предложения слишком длинные, приходится их перечитывать, чтобы понять суть.

Тема статьи раскрыта полностью. В статье есть ответы на все вопросы, которые поднимаются в ней.

Тема раскрыта не полностью. Статья не дает ответа на все нужные вопросы.

Информация в статье излагается логически и последовательно.

Материал в статье излагается хаотично.

Написан автором.

Сгенерирован ИИ.

FAQ

Какие существуют сервисы для оптимизации статей?

  1. Language Tool или Grammarly помогают проверить текст перед публикацией.Language Tool или Grammarly помогают проверить текст перед публикацией
  2. Для проверки уникальности и определения плагиата поможет Duplichecker:

Для проверки уникальности и определения плагиата поможет Duplichecker

  1. Для удобства работы с текстами есть букмарклеты — небольшие программы, которые можно хранить как закладки браузера. Они облегчают оптимизацию текстов, позволяют:
  • определить объем текста в словах и символах;
  • выделять и подсвечивать заголовки и подзаголовки;
  • выделять информацию о тегах title, description, keywords;
  • подчеркивать ссылку в тексте;
  • делать автоперевод фрагмента и т.д.;
  • сделать комплексный аудит контента, получить рекомендации по поисковой оптимизации, проанализировать собственный сайт и конкурентов — помогут Serpstat и Ahrefs.

Может ли SEO-текст быть «творческим»?

Иногда так и хочется проявить творчество и поразить читателя стилем и умением ощущать язык. И кроме людей, SEO-статьи ориентированы и на поисковых роботов.

В своем интервью для Teal Talk Джон Мюллер отметил, что Google не понимает, в частности, сарказма. Написание контента в таком стиле не поразит поисковую систему.

Мюллер порекомендовал избегать использования сарказма в контенте.

«Я бы сказал, что с высокой вероятностью мы неправильно поймем что-то подобное или вообще не распознаем сарказм, когда увидим его на странице. Я бы убедился, что контент максимально понятен, особенно если это имеет решающее значение для донесения соответствующего содержания Google и всем пользователям».

Написание слишком творческой статьи может привести к тому, что Google поймет ее неправильно и ухудшит ее ранжирование.

Бонус для тех, кто дочитал до конца

Если вы дочитали до этого места, предлагаю вам чек-лист с алгоритмом написания SEO-статьи. По нему быстро проверите, отвечает ли статья требованиям поисковиков.

Tetiana Kinashchuk

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