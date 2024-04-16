Как написать SEO-статью, чтобы попасть в топ-10 выдачи

Как написать SEO-статью, чтобы попасть в топ-10 выдачи

Чтобы статья была достойна первой десятки выдачи, ее нужно оптимизировать для поисковой системы Google. Этот процесс требует определенных навыков и знаний, базовый алгоритм можно свести к понятным пунктам.

Лонгрид, но в нем практические советы относительно частоты использования ключевых слов, правильного чередования коротких и длинных предложений, а также бонусный чек-лист для тех, кто дочитает до конца.

О SEO-тексте простыми словами

SEO-текст — это детально структурированный контент, оптимизированный под требования поисковых алгоритмов. Он обязательно должен включать в себя ключевые слова и фразы, соответствующие намерениям пользователей, и заголовки, облегчающие сканирование страниц поисковыми системами.

Такой текст необходим на сайте, чтобы привлекать целевую аудиторию, повышать позиции ресурса в поисковой выдаче и уровень авторитетности вашего контента.

Чтобы иметь качественный и оптимизированный SEO-контент, сначала нужно создать текст, который:

привлекает целевую аудиторию и отвечает на ее вопросы;

обеспечивает стабильный трафик из поисковиков (органический трафик);

предоставляет пользователям исчерпывающую информацию, которая побуждает их покупать на вашем сайте, привлекает больше целевых подписчиков на ваш блог и т.д.

Чем SEO-статьи отличаются от обычных

SEO-статья Обычная статья Предусматривает использование ключевых слов и фраз с высокой частотностью, чтобы четко показать поисковому боту, о чем ваш контент. Не обязательно содержит ключевые слова и фразы. Ориентирована не только на читателей, но и на роботов. Ориентирована в первую очередь на читателя, а не алгоритмы поисковой системы. Предоставляет полезную информацию читателю, чтобы поднять позицию сайта в выдаче и увеличить количество потенциальных клиентов. Предоставляет интересную и/или полезную информацию только чтобы читатель нашел что-то нужное для себя.

Задачи SEO-статьи:

предоставить читателям именно ту информацию, которую ищут и дать им необходимые ответы;

создать наилучший возможный ответ на поисковый запрос;

помочь сайту занять более высокие позиции в выдаче;

увеличить видимость сайта;

увеличить органический трафик из поисковых систем (привлечь новую целевую аудиторию для своего блога или как можно больше потенциальных покупателей для своего магазина и т.д.);

сделать свои услуги более популярными, а бизнес более прибыльным.

С чего начинается SEO-оптимизация текста

Выберите тему

Как отмечают алгоритмы Google, прежде всего, контент должен быть для людей. Чтобы привлечь новую целевую аудиторию, нужно ее действительно заинтересовать, поэтому так важно попасть с темой.

Вот несколько способов поиска актуальной темы:

Введите поисковый запрос, связанный с тематикой нашего сайта, и переходите в блоки «Похожие вопросы» и «Связанные поисковые запросы» в выдаче.

Тему можно подобрать в сервисе Serpstat. В разделах «Поисковые подсказки» и «Поисковые вопросы» увидите часто задаваемые вопросы пользователи.

Просматривайте статьи конкурентов и определяйте темы, которых на вашем сайте не было или они раскрыты частично. Для экономии времени можно собрать названия статей блогов конкурентов с помощью сервисов, таких как Netpeak Spider.Чтобы узнать, какие статьи приносят больше трафика конкурентам, в Serpstat посмотрите данные в разделе «Анализ домена» → «Конкуренты».

А дальше, нажав на домен конкурента, переходите в раздел «Страницы-лидеры», где можно посмотреть, какие именно страницы сайта/блога конкурента относятся к наиболее посещаемым.

Найти популярные, «болезненные» темы можно на сайте Reddit.

Если ваш бизнес сезонный, учтите это в контент-плане публикаций. Не следует статью по теме «С чем комбинировать топ?» публиковать зимой.

Проанализируйте конкурентов и составьте тезисы

С темой определились. С высокой вероятностью подобная статья есть у конкурентов. Введите соответствующий запрос и проверьте первые 10 результатов выдачи.

Следует сделать SEO-анализ текста на страницах конкурентов, то есть проанализировать существующие статьи конкурентов и выделить особенности их написания: структуру и объем статьи, ключевые и LSI-слова, изображения, манеру представления информации и т.д.

Может оказаться, что содержание статей отличается. К примеру, вы нашли три хорошие статьи конкурентов о пшенной каше. В одной статье есть блок о пользе для организма, во второй — кому можно употреблять, а третья содержит самый быстрый рецепт приготовления.

Если объедините три пункта, это автоматически сделает вашу статью более полезной для читателей и роботов.

Определите дополнительные элементы структурирования

Советую выделить повторяющиеся элементы, а также обратить внимание на изюминки у конкурентов, за счет которых их контент отличается. Это поможет понять, какие необходимы дополнительные элементы в структуре вашей статьи.

Например, у всех конкурентов есть изображения на странице — вам следует их тоже добавить. Если в части статей есть блок вопросов и ответов или таблица сравнения, желательно поступить так же.

В результате анализа конкурентов сформируете пункты, которые обязательно должна содержать ваша SEO-оптимизированная статья.

Поисковик должен понять направление контента, в этом ему помогают ключевые слова. с помощью ключевых слов Google сможет отображать этот контент читателям.

Есть достаточно сервисов для сбора семантического ядра, я чаще всего пользуюсь Serpstat.

Соберите список LSI-слов

Кроме ключевых фраз Google анализирует страницу в целом. С точки зрения SEO на вашу страницу полезно добавлять слова, связанные с темой контента (LSI).

Например, у вас статья о летних платьях, тогда LSI-словами можно считать следующие: фасон, крой, цвет, принт, длина, короткий, легкий, образ, лук, комбинировать и т.д.

LSI можно подобрать с помощью Serpstat в разделе «Похожие фразы», ​​автодополнения Google или сервиса Istio.

Напишите план

К пунктам плана относятся:

разные варианты названия;

цель написания статьи;

ключевые слова по убыванию частотности;

список LSI-слов;

объем (количество символов/слов);

подзаголовки (тезисы);

другие элементы структурирования контента (списки, изображения, инфографика, таблицы и т.п.);

анкоры (текст, на котором будет размещена ссылка) и ссылка для ссылки;

идеи, как сделать свой текст лучше и чем он может отличаться.

Как написать SEO-оптимизированную статью

Сформируйте якорное меню контента

SEO-статьи могут иметь разный объем: при длинной статье читателю поможет кликабельный блок с содержанием статьи в начале страницы.

Вот пример такого якорного меню:

Выделите заголовки и подзаголовки

Следует выделить в тексте заголовки и подзаголовки, то есть теги H1-H6. На практике наиболее часто применяют подзаголовки H1-H4.

H1 является названием, строго рекомендуется в H1 использовать ключевой запрос с высокой частотностью. В подзаголовках более низких уровней (H2-H6) можно использовать ключевые запросы со средней частотностью.

Теги H1-H6 помогают поисковой работе точнее определить тему. Далее поисковик предлагает статью в выдаче тем пользователям, чьим запросам она отвечает.

Включите в контент списки

Со списками текст лучше воспринимается визуально:

маркированные, (например, этот) в HTML-разметке реализуются тегом <ul>;

в маркированных списках тезисы начинаются с маленькой буквы и заканчиваются символом точки с запятой;

нумерованные, которые в HTML-разметке реализуются с помощью тэга <ol>;

в нумерованных после порядковой цифры тезисы пишутся с заглавной буквы и заканчиваются точкой.

Если ваша статья содержит любой список, желательно представить его в форме списка.

Сравните восприятие текста со списком и без него:

Не забудьте об изображениях

Желательно, чтобы информация на странице сопровождалась тематическими картинками и фото.

Изображение также нужно оптимизировать с помощью тега alt.

Атрибут Alt является кратким альтернативным текстом, который описывает читателям, что именно изображено на картинке или фото. Атрибут, особенно когда вы прописываете в нем ключевое слово или фразу, подтверждает поисковую работу уместность изображения в статье. Наличие и целесообразность атрибута Alt помогают в ранжировании.

Добавьте видео

Полезное тематическое видео привлечет внимание и улучшит контент. Для лучшего ранжирования страницы с видеоматериалами можно воспользоваться разметкой Schema.org для видео.

Составьте таблицу

Таблицы помогают лучше воспринимать и уяснить информацию.

В таблице можно сравнить черты/характеристики продуктов, описать преимущества и недостатки товара, дать лайфхаки, как следует делать и избегать и т.д.

Разместить таблицу на странице можно через тег <table>.

Дополните текст цитатами

Меткие цитаты профессионалов предоставят статьи экспертности и будут восприняты с большим доверием.

Проверьте на ошибки

Обязательно проверяйте, нет ли в статье орфографических, грамматических, лексических, синтаксических, пунктуационных и других ошибок.

Языковые ошибки снижают уровень доверия к экспертности автора. Поисковик тоже замечает ошибки в контенте. Если их слишком много, это помешает боту правильно определить тему, а это может вызвать ухудшение ранжирования и снижение позиций страницы. По словам представителя Google Search Джона Мюллера, для большинства вебсайтов орфография и грамматика имеют преимущество над неправильно реализованной HTML-разметкой.

Для проверки текста мне нравится расширение Language Tool, в нем разные виды речевых ошибок подчеркиваются соответствующими цветами.

Проверьте уникальность

Это один из важнейших факторов при ранжировании страницы в выдаче. Алгоритмы поисковых систем анализируют контент и определяют, не дублирует ли он другую веб-страницу или не слишком ли похож.

Джон Мюллер подчеркивает, что текст должен быть уникален особенно в той части страницы, которую видит читатель перед тем, как начать скролить.

Проверять статью на плагиат можно сервисом Duplichecher. Советую ориентироваться на уникальность, составляющую 95% и выше. В некоторых тематиках, где слишком сложно создать уникальный контент (инструкции к лекарству, рецепты и т.п.), нижний порог уникальности можно опустить и до 80%.

Сделайте микроразметку

Поисковой системе стоит помочь определить, какой тип контента размещен на странице: то рецепт вкусности, то вопросы и ответы, видеоматериалы и т.д.

Для этого используется микроразметка Schema.org и ее теги, которые добавляются в HTML-код страницы.

Микроразметка — это специальные технологии разметки веб-страниц для обеспечения лучшего понимания их содержания поисковыми системами.Благодаря микроразметке Google лучше понимает контент на странице и формирует улучшенный сниппет.

Существует инструкция о разметке структурированных данных, которая поддерживается в Google-поиске. Проверить, есть ли ошибки при внесении данных в микроразметке, можно воспользовавшись Schema Markup testing Tool.

Настройте внутреннюю перелинковку

Для получения более высоких позиций в Google следует добавить к статье ссылку на другие страницы вашего сайта. Следует делать только там, где это вписывается в контекст.

Внутренние ссылки способствуют лучшему распределению ссылочной массы. Следовательно, другие страницы вашего сайта также могут получить более высокую позицию.

Внутреннее переустановка помогает аудитории открыть для себя больше контента и понять, что вы надежный источник информации.

Когда статья опубликована, нужно добавлять внутренние ссылки с других страниц вашего сайта на новую статью, чтобы помочь поисковым системам и пользователям перейти на нее.

Сформируйте ручные метатеги

Метатеги — элементы HTML, содержащие информацию о содержимом страницы. Они предоставляют важную информацию поисковым системам для правильного индексирования, установки заголовка, ключевых слов, описания и т.д.

Метатеги Title и Description отображают краткое описание контента. Их будет видеть пользователь, поэтому они должны привлекать и поощрять перейти на ваш сайт.

Метатеги влияют на формирование рейтинга выдачи и не забывайте использовать в них ключевые слова.

Узнайте подробнее, как составлять ручные метатеги.

Опубликуйте статью

Страница должна быть открыта для индексации и сканирования поисковиками. Для этого нужен метатег robots:

<meta name=«robots» content=«index, follow» />

Также URL статьи необходимо довить в XML-карту сайта.

Основные ошибки в SEO-текстах

Сплошной текст

Когда вы зайдете на страницу и увидите там сплошной текст без подзаголовков, списков и абзацев, скорее захотите оттуда выйти и ничего не читать.

Помните, визуальный аспект SEO-оптимизированных статей действительно важен. Это первое, на что читатель обращает внимание и на основе чего решает, останется он на странице или нет.

«Вода»

Хуже ранжируется контент, в котором большую часть занимает «переливание из пустого в пустое» и мало смысловой нагрузки. «Вода» в тексте — это процент соотношения пустых слов ко всему количеству слов на странице.

Следует найти баланс между «лаконично» и «понятно», чтобы читатель получил максимум пользы.

Выделенные ключевые фразы

Если выделяли ключевые слова в черновике, перед публикацией это необходимо убрать. Выделение выглядит неестественным для пользователей, а поисковая система, вероятно, наложит санкции.

Советую выделять только важные для читателей элементы.

Ошибки языкового характера

Как уже указывала, языковые ошибки свидетельствуют о низком качестве контента и не вызывают доверия к изложенной информации и компании, от имени которой публикуется контент.

В своем видео Мэтт Катс, американский инженер-программист в US Digital Service, объясняет, почему ошибки (прежде всего орфографические) негативно влияют на ранжирование статьи в поисковой выдаче. Чем больше ошибок в контенте, тем ниже он будет ранжироваться.

«Тошнота»

Когда часто встречаются определенные слова, поисковик может воспринять их как спам, что плохо повлияет на рейтинг сайта. Тошнота — параметр, определяющий уровень насыщенности текста ключевыми словами и фразами.

Чередуйте в тексте синонимы или соответствующие местоимения: такой текст будет более естественным и будет легче восприниматься.

Переоптимизация

Использование слишком большого количества ключевых слов может привести к санкциям со стороны поисковых систем. Перенасыщение ключевыми словами ухудшает качество контента, текст теряет читабельность и пользу.

Из моей практики — советую вписывать примерно одну ключевую фразу на 500 символов во избежание переспама текста.

Слишком сложное изложение информации

Текст с длинными сложными предложениями сложно воспринимать. Советую чередовать длинные и короткие предложения по схеме: одно длинное предложение, а затем два средних или коротких предложения.

Генерация текста ИИ

С одной стороны, Google допускает контент, сгенерированный искусственным интеллектом, если качество этого контента на должном уровне, он полезен, правдив и релевантен. Но очень часто искусственный интеллект создает тексты, где информация устаревшая и неправильная. Контент низкого качества плохо влияет на ранжирование страницы алгоритмами Google.

Так что не рекомендую генерировать тексты с помощью ИИ, если вы работаете над оптимизацией сайта для поисковых систем.

Как проанализировать эффективность SEO-текста

Через некоторое время необходимо провести анализ эффективности SEO-текста — достигли ли цели по привлечению трафика.

На этом этапе можно использовать Google Analytics. Зайдите в аккаунт ресурса на вкладку «Взаимодействие», затем «Целевая страница» и получайте отчет:

Также Google Analytics позволяет делать кастомные отчеты, где можно выбрать наиболее интересующие показатели при анализе страницы (показатели отказов и выходов и среднее время взаимодействия пользователя в течение сессии).

Следует проверить в Google Search Console, ранжируется ли сайт по новым ключам. Если уже ранжировалось, отследите изменение позиций.

Проверьте CTR и позицию через два месяца после публикации, а затем через некоторое время, чтобы видеть тенденцию.

Дооптимизация текста с помощью Serpstat

Даже самая лучшая статья со временем теряет актуальность. Для проверки используйте отчет «Недостающие ключевые слова»:

Какие дополнительные элементы текста содержат SEO-оптимизированные статьи

К статье можно добавлять такие элементы как:

автор контента;

форма для подписки;

блоки товаров и услуг.

Автор контента

Нелишне указать краткую информацию об авторе и его достижениях — благодаря этому контент будут восприниматься как экспертный и возрастет доверие к компании, которую представляет автор.

Форма для подписки

Для увеличения трафика можно заполнить форму подписки, чтобы читатели получали уведомления о новых статьях.

Блок с товарами и услугами

В конце страницы со статьей можно добавить блок товаров и услуг. Лучше добавить услуги и товары, уместные по контексту.

Запомнить: как отличить хорошую SEO-статью от плохой

Качественный SEO-текст Некачественный SEO-текст Высокочастотные и среднечастотные ключевые слова равномерно распределены по тексту. Ключевые слова скучены в одной части текста. Или используются только низкочастотные запросы. В начале статьи очерчено ее содержание, где каждый пункт кликабельный. В начале статьи нет содержания. Четко видна структура статьи. Выделены заголовки H2, H3 и т.д., содержащие ключевые слова. Текст сплошной. В нем нет заголовков H2, H3 и т.п. или они не выделены. Статья содержит по крайней мере один нумерованный или маркированный список. Статья не содержит ни одного списка. Текст разделен на абзацы. В тексте нет разделения на абзацы. Текст содержит релевантные изображения, оптимизированные с помощью атрибута alt. Если возможно и уместно, добавлены видеоматериалы и таблицу. В статье отсутствуют изображения. Или они плохого качества или не оптимизированы с помощью атрибута alt. Достоверность информации подтверждена цитатами. Истинность информации не подтверждена цитатами из проверенных источников. Уникальность текста составляет более 95%. Текст не уникален. Статья имеет микроразметку с помощью Schema.org (Google рекомендует использовать разметку JSON-LD). Статья не имеет микроразметки. В тексте имеется внутренняя перелинковка на релевантные статьи или услуги. В статье отсутствует внутренняя ссылка на смежные статьи или услуги. Сформированы ручные метатеги в соответствии с рекомендациями и содержанием статьи. Для страницы со статьей не составлены метатеги или они не отвечают требованиям. Контент написан лаконично, без «воды». Значительная часть текста — «вода». Ключевые фразы естественно вписаны в контекст, и они не выделены жирным шрифтом. Ключевые фразы коряво вписаны в контекст или они выделены жирным шрифтом. Количество ключевых слов оптимально (примерно 1 ключевое слово на 500 символов). Ключевых фраз либо слишком много, либо слишком мало. Текст написан грамотно с соблюдением норм языка, на котором он создан. В тексте есть ошибки/огрехи языкового характера. Информация изложена понятно, доступно. Длинные предложения чередуются с короткими. Информация тяжело читается. Текст написан не очень понятно. Предложения слишком длинные, приходится их перечитывать, чтобы понять суть. Тема статьи раскрыта полностью. В статье есть ответы на все вопросы, которые поднимаются в ней. Тема раскрыта не полностью. Статья не дает ответа на все нужные вопросы. Информация в статье излагается логически и последовательно. Материал в статье излагается хаотично. Написан автором. Сгенерирован ИИ.

FAQ

Какие существуют сервисы для оптимизации статей?

Language Tool или Grammarly помогают проверить текст перед публикацией. Для проверки уникальности и определения плагиата поможет Duplichecker:

Для удобства работы с текстами есть букмарклеты — небольшие программы, которые можно хранить как закладки браузера. Они облегчают оптимизацию текстов, позволяют:

определить объем текста в словах и символах;

выделять и подсвечивать заголовки и подзаголовки;

выделять информацию о тегах title, description, keywords;

подчеркивать ссылку в тексте;

делать автоперевод фрагмента и т.д.;

сделать комплексный аудит контента, получить рекомендации по поисковой оптимизации, проанализировать собственный сайт и конкурентов — помогут Serpstat и Ahrefs.

Может ли SEO-текст быть «творческим»?

Иногда так и хочется проявить творчество и поразить читателя стилем и умением ощущать язык. И кроме людей, SEO-статьи ориентированы и на поисковых роботов.

В своем интервью для Teal Talk Джон Мюллер отметил, что Google не понимает, в частности, сарказма. Написание контента в таком стиле не поразит поисковую систему.

Мюллер порекомендовал избегать использования сарказма в контенте.

«Я бы сказал, что с высокой вероятностью мы неправильно поймем что-то подобное или вообще не распознаем сарказм, когда увидим его на странице. Я бы убедился, что контент максимально понятен, особенно если это имеет решающее значение для донесения соответствующего содержания Google и всем пользователям».

Написание слишком творческой статьи может привести к тому, что Google поймет ее неправильно и ухудшит ее ранжирование.

Бонус для тех, кто дочитал до конца

Если вы дочитали до этого места, предлагаю вам чек-лист с алгоритмом написания SEO-статьи. По нему быстро проверите, отвечает ли статья требованиям поисковиков.