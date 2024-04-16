Как написать SEO-статью, чтобы попасть в топ-10 выдачи
Чтобы статья была достойна первой десятки выдачи, ее нужно оптимизировать для поисковой системы Google. Этот процесс требует определенных навыков и знаний, базовый алгоритм можно свести к понятным пунктам.
Лонгрид, но в нем практические советы относительно частоты использования ключевых слов, правильного чередования коротких и длинных предложений, а также бонусный чек-лист для тех, кто дочитает до конца.
О SEO-тексте простыми словами
SEO-текст — это детально структурированный контент, оптимизированный под требования поисковых алгоритмов. Он обязательно должен включать в себя ключевые слова и фразы, соответствующие намерениям пользователей, и заголовки, облегчающие сканирование страниц поисковыми системами.
Такой текст необходим на сайте, чтобы привлекать целевую аудиторию, повышать позиции ресурса в поисковой выдаче и уровень авторитетности вашего контента.
Чтобы иметь качественный и оптимизированный SEO-контент, сначала нужно создать текст, который:
- привлекает целевую аудиторию и отвечает на ее вопросы;
- обеспечивает стабильный трафик из поисковиков (органический трафик);
- предоставляет пользователям исчерпывающую информацию, которая побуждает их покупать на вашем сайте, привлекает больше целевых подписчиков на ваш блог и т.д.
Чем SEO-статьи отличаются от обычных
|
SEO-статья
|
Обычная статья
|
Предусматривает использование ключевых слов и фраз с высокой частотностью, чтобы четко показать поисковому боту, о чем ваш контент.
|
Не обязательно содержит ключевые слова и фразы.
|
Ориентирована не только на читателей, но и на роботов.
|
Ориентирована в первую очередь на читателя, а не алгоритмы поисковой системы.
|
Предоставляет полезную информацию читателю, чтобы поднять позицию сайта в выдаче и увеличить количество потенциальных клиентов.
|
Предоставляет интересную и/или полезную информацию только чтобы читатель нашел что-то нужное для себя.
Задачи SEO-статьи:
- предоставить читателям именно ту информацию, которую ищут и дать им необходимые ответы;
- создать наилучший возможный ответ на поисковый запрос;
- помочь сайту занять более высокие позиции в выдаче;
- увеличить видимость сайта;
- увеличить органический трафик из поисковых систем (привлечь новую целевую аудиторию для своего блога или как можно больше потенциальных покупателей для своего магазина и т.д.);
- сделать свои услуги более популярными, а бизнес более прибыльным.
С чего начинается SEO-оптимизация текста
Выберите тему
Как отмечают алгоритмы Google, прежде всего, контент должен быть для людей. Чтобы привлечь новую целевую аудиторию, нужно ее действительно заинтересовать, поэтому так важно попасть с темой.
Вот несколько способов поиска актуальной темы:
- Введите поисковый запрос, связанный с тематикой нашего сайта, и переходите в блоки «Похожие вопросы» и «Связанные поисковые запросы» в выдаче.
- Тему можно подобрать в сервисе Serpstat. В разделах «Поисковые подсказки» и «Поисковые вопросы» увидите часто задаваемые вопросы пользователи.
- Просматривайте статьи конкурентов и определяйте темы, которых на вашем сайте не было или они раскрыты частично. Для экономии времени можно собрать названия статей блогов конкурентов с помощью сервисов, таких как Netpeak Spider.Чтобы узнать, какие статьи приносят больше трафика конкурентам, в Serpstat посмотрите данные в разделе «Анализ домена» → «Конкуренты».
А дальше, нажав на домен конкурента, переходите в раздел «Страницы-лидеры», где можно посмотреть, какие именно страницы сайта/блога конкурента относятся к наиболее посещаемым.
- Найти популярные, «болезненные» темы можно на сайте Reddit.
Если ваш бизнес сезонный, учтите это в контент-плане публикаций. Не следует статью по теме «С чем комбинировать топ?» публиковать зимой.
Проанализируйте конкурентов и составьте тезисы
С темой определились. С высокой вероятностью подобная статья есть у конкурентов. Введите соответствующий запрос и проверьте первые 10 результатов выдачи.
Следует сделать SEO-анализ текста на страницах конкурентов, то есть проанализировать существующие статьи конкурентов и выделить особенности их написания: структуру и объем статьи, ключевые и LSI-слова, изображения, манеру представления информации и т.д.
Может оказаться, что содержание статей отличается. К примеру, вы нашли три хорошие статьи конкурентов о пшенной каше. В одной статье есть блок о пользе для организма, во второй — кому можно употреблять, а третья содержит самый быстрый рецепт приготовления.
Если объедините три пункта, это автоматически сделает вашу статью более полезной для читателей и роботов.
Определите дополнительные элементы структурирования
Советую выделить повторяющиеся элементы, а также обратить внимание на изюминки у конкурентов, за счет которых их контент отличается. Это поможет понять, какие необходимы дополнительные элементы в структуре вашей статьи.
Например, у всех конкурентов есть изображения на странице — вам следует их тоже добавить. Если в части статей есть блок вопросов и ответов или таблица сравнения, желательно поступить так же.
В результате анализа конкурентов сформируете пункты, которые обязательно должна содержать ваша SEO-оптимизированная статья.
Соберите семантическое ядро (СЯ)
Поисковик должен понять направление контента, в этом ему помогают ключевые слова. с помощью ключевых слов Google сможет отображать этот контент читателям.
Есть достаточно сервисов для сбора семантического ядра, я чаще всего пользуюсь Serpstat.
Соберите список LSI-слов
Кроме ключевых фраз Google анализирует страницу в целом. С точки зрения SEO на вашу страницу полезно добавлять слова, связанные с темой контента (LSI).
Например, у вас статья о летних платьях, тогда LSI-словами можно считать следующие: фасон, крой, цвет, принт, длина, короткий, легкий, образ, лук, комбинировать и т.д.
LSI можно подобрать с помощью Serpstat в разделе «Похожие фразы», автодополнения Google или сервиса Istio.
Напишите план
К пунктам плана относятся:
- разные варианты названия;
- цель написания статьи;
- ключевые слова по убыванию частотности;
- список LSI-слов;
- объем (количество символов/слов);
- подзаголовки (тезисы);
- другие элементы структурирования контента (списки, изображения, инфографика, таблицы и т.п.);
- анкоры (текст, на котором будет размещена ссылка) и ссылка для ссылки;
- идеи, как сделать свой текст лучше и чем он может отличаться.
Как написать SEO-оптимизированную статью
Сформируйте якорное меню контента
SEO-статьи могут иметь разный объем: при длинной статье читателю поможет кликабельный блок с содержанием статьи в начале страницы.
Вот пример такого якорного меню:
Выделите заголовки и подзаголовки
Следует выделить в тексте заголовки и подзаголовки, то есть теги H1-H6. На практике наиболее часто применяют подзаголовки H1-H4.
H1 является названием, строго рекомендуется в H1 использовать ключевой запрос с высокой частотностью. В подзаголовках более низких уровней (H2-H6) можно использовать ключевые запросы со средней частотностью.
Теги H1-H6 помогают поисковой работе точнее определить тему. Далее поисковик предлагает статью в выдаче тем пользователям, чьим запросам она отвечает.
Включите в контент списки
Со списками текст лучше воспринимается визуально:
- маркированные, (например, этот) в HTML-разметке реализуются тегом <ul>;
- в маркированных списках тезисы начинаются с маленькой буквы и заканчиваются символом точки с запятой;
- нумерованные, которые в HTML-разметке реализуются с помощью тэга <ol>;
- в нумерованных после порядковой цифры тезисы пишутся с заглавной буквы и заканчиваются точкой.
Если ваша статья содержит любой список, желательно представить его в форме списка.
Сравните восприятие текста со списком и без него:
Не забудьте об изображениях
Желательно, чтобы информация на странице сопровождалась тематическими картинками и фото.
Изображение также нужно оптимизировать с помощью тега alt.
Атрибут Alt является кратким альтернативным текстом, который описывает читателям, что именно изображено на картинке или фото. Атрибут, особенно когда вы прописываете в нем ключевое слово или фразу, подтверждает поисковую работу уместность изображения в статье. Наличие и целесообразность атрибута Alt помогают в ранжировании.
Добавьте видео
Полезное тематическое видео привлечет внимание и улучшит контент. Для лучшего ранжирования страницы с видеоматериалами можно воспользоваться разметкой Schema.org для видео.
Составьте таблицу
Таблицы помогают лучше воспринимать и уяснить информацию.
В таблице можно сравнить черты/характеристики продуктов, описать преимущества и недостатки товара, дать лайфхаки, как следует делать и избегать и т.д.
Разместить таблицу на странице можно через тег <table>.
Дополните текст цитатами
Меткие цитаты профессионалов предоставят статьи экспертности и будут восприняты с большим доверием.
Проверьте на ошибки
Обязательно проверяйте, нет ли в статье орфографических, грамматических, лексических, синтаксических, пунктуационных и других ошибок.
- Языковые ошибки снижают уровень доверия к экспертности автора.
- Поисковик тоже замечает ошибки в контенте. Если их слишком много, это помешает боту правильно определить тему, а это может вызвать ухудшение ранжирования и снижение позиций страницы. По словам представителя Google Search Джона Мюллера, для большинства вебсайтов орфография и грамматика имеют преимущество над неправильно реализованной HTML-разметкой.
Для проверки текста мне нравится расширение Language Tool, в нем разные виды речевых ошибок подчеркиваются соответствующими цветами.
Проверьте уникальность
Это один из важнейших факторов при ранжировании страницы в выдаче. Алгоритмы поисковых систем анализируют контент и определяют, не дублирует ли он другую веб-страницу или не слишком ли похож.
Джон Мюллер подчеркивает, что текст должен быть уникален особенно в той части страницы, которую видит читатель перед тем, как начать скролить.
Проверять статью на плагиат можно сервисом Duplichecher. Советую ориентироваться на уникальность, составляющую 95% и выше. В некоторых тематиках, где слишком сложно создать уникальный контент (инструкции к лекарству, рецепты и т.п.), нижний порог уникальности можно опустить и до 80%.
Сделайте микроразметку
Поисковой системе стоит помочь определить, какой тип контента размещен на странице: то рецепт вкусности, то вопросы и ответы, видеоматериалы и т.д.
Для этого используется микроразметка Schema.org и ее теги, которые добавляются в HTML-код страницы.
Микроразметка — это специальные технологии разметки веб-страниц для обеспечения лучшего понимания их содержания поисковыми системами.Благодаря микроразметке Google лучше понимает контент на странице и формирует улучшенный сниппет.
Существует инструкция о разметке структурированных данных, которая поддерживается в Google-поиске. Проверить, есть ли ошибки при внесении данных в микроразметке, можно воспользовавшись Schema Markup testing Tool.
Настройте внутреннюю перелинковку
Для получения более высоких позиций в Google следует добавить к статье ссылку на другие страницы вашего сайта. Следует делать только там, где это вписывается в контекст.
Внутренние ссылки способствуют лучшему распределению ссылочной массы. Следовательно, другие страницы вашего сайта также могут получить более высокую позицию.
Внутреннее переустановка помогает аудитории открыть для себя больше контента и понять, что вы надежный источник информации.
Когда статья опубликована, нужно добавлять внутренние ссылки с других страниц вашего сайта на новую статью, чтобы помочь поисковым системам и пользователям перейти на нее.
Сформируйте ручные метатеги
Метатеги — элементы HTML, содержащие информацию о содержимом страницы. Они предоставляют важную информацию поисковым системам для правильного индексирования, установки заголовка, ключевых слов, описания и т.д.
Метатеги Title и Description отображают краткое описание контента. Их будет видеть пользователь, поэтому они должны привлекать и поощрять перейти на ваш сайт.
Метатеги влияют на формирование рейтинга выдачи и не забывайте использовать в них ключевые слова.
Узнайте подробнее, как составлять ручные метатеги.
Опубликуйте статью
Страница должна быть открыта для индексации и сканирования поисковиками. Для этого нужен метатег robots:
<meta name=«robots» content=«index, follow» />
Также URL статьи необходимо довить в XML-карту сайта.
Основные ошибки в SEO-текстах
Сплошной текст
Когда вы зайдете на страницу и увидите там сплошной текст без подзаголовков, списков и абзацев, скорее захотите оттуда выйти и ничего не читать.
Помните, визуальный аспект SEO-оптимизированных статей действительно важен. Это первое, на что читатель обращает внимание и на основе чего решает, останется он на странице или нет.
«Вода»
Хуже ранжируется контент, в котором большую часть занимает «переливание из пустого в пустое» и мало смысловой нагрузки. «Вода» в тексте — это процент соотношения пустых слов ко всему количеству слов на странице.
Следует найти баланс между «лаконично» и «понятно», чтобы читатель получил максимум пользы.
Выделенные ключевые фразы
Если выделяли ключевые слова в черновике, перед публикацией это необходимо убрать. Выделение выглядит неестественным для пользователей, а поисковая система, вероятно, наложит санкции.
Советую выделять только важные для читателей элементы.
Ошибки языкового характера
Как уже указывала, языковые ошибки свидетельствуют о низком качестве контента и не вызывают доверия к изложенной информации и компании, от имени которой публикуется контент.
В своем видео Мэтт Катс, американский инженер-программист в US Digital Service, объясняет, почему ошибки (прежде всего орфографические) негативно влияют на ранжирование статьи в поисковой выдаче. Чем больше ошибок в контенте, тем ниже он будет ранжироваться.
«Тошнота»
Когда часто встречаются определенные слова, поисковик может воспринять их как спам, что плохо повлияет на рейтинг сайта. Тошнота — параметр, определяющий уровень насыщенности текста ключевыми словами и фразами.
Чередуйте в тексте синонимы или соответствующие местоимения: такой текст будет более естественным и будет легче восприниматься.
Переоптимизация
Использование слишком большого количества ключевых слов может привести к санкциям со стороны поисковых систем. Перенасыщение ключевыми словами ухудшает качество контента, текст теряет читабельность и пользу.
Из моей практики — советую вписывать примерно одну ключевую фразу на 500 символов во избежание переспама текста.
Слишком сложное изложение информации
Текст с длинными сложными предложениями сложно воспринимать. Советую чередовать длинные и короткие предложения по схеме: одно длинное предложение, а затем два средних или коротких предложения.
Генерация текста ИИ
С одной стороны, Google допускает контент, сгенерированный искусственным интеллектом, если качество этого контента на должном уровне, он полезен, правдив и релевантен. Но очень часто искусственный интеллект создает тексты, где информация устаревшая и неправильная. Контент низкого качества плохо влияет на ранжирование страницы алгоритмами Google.
Так что не рекомендую генерировать тексты с помощью ИИ, если вы работаете над оптимизацией сайта для поисковых систем.
Как проанализировать эффективность SEO-текста
Через некоторое время необходимо провести анализ эффективности SEO-текста — достигли ли цели по привлечению трафика.
На этом этапе можно использовать Google Analytics. Зайдите в аккаунт ресурса на вкладку «Взаимодействие», затем «Целевая страница» и получайте отчет:
Также Google Analytics позволяет делать кастомные отчеты, где можно выбрать наиболее интересующие показатели при анализе страницы (показатели отказов и выходов и среднее время взаимодействия пользователя в течение сессии).
Следует проверить в Google Search Console, ранжируется ли сайт по новым ключам. Если уже ранжировалось, отследите изменение позиций.
Проверьте CTR и позицию через два месяца после публикации, а затем через некоторое время, чтобы видеть тенденцию.
Дооптимизация текста с помощью Serpstat
Даже самая лучшая статья со временем теряет актуальность. Для проверки используйте отчет «Недостающие ключевые слова»:
Какие дополнительные элементы текста содержат SEO-оптимизированные статьи
К статье можно добавлять такие элементы как:
- автор контента;
- форма для подписки;
- блоки товаров и услуг.
Автор контента
Нелишне указать краткую информацию об авторе и его достижениях — благодаря этому контент будут восприниматься как экспертный и возрастет доверие к компании, которую представляет автор.
Форма для подписки
Для увеличения трафика можно заполнить форму подписки, чтобы читатели получали уведомления о новых статьях.
Блок с товарами и услугами
В конце страницы со статьей можно добавить блок товаров и услуг. Лучше добавить услуги и товары, уместные по контексту.
Запомнить: как отличить хорошую SEO-статью от плохой
|
Качественный SEO-текст
|
Некачественный SEO-текст
|
Высокочастотные и среднечастотные ключевые слова равномерно распределены по тексту.
|
Ключевые слова скучены в одной части текста. Или используются только низкочастотные запросы.
|
В начале статьи очерчено ее содержание, где каждый пункт кликабельный.
|
В начале статьи нет содержания.
|
Четко видна структура статьи. Выделены заголовки H2, H3 и т.д., содержащие ключевые слова.
|
Текст сплошной. В нем нет заголовков H2, H3 и т.п. или они не выделены.
|
Статья содержит по крайней мере один нумерованный или маркированный список.
|
Статья не содержит ни одного списка.
|
Текст разделен на абзацы.
|
В тексте нет разделения на абзацы.
|
Текст содержит релевантные изображения, оптимизированные с помощью атрибута alt. Если возможно и уместно, добавлены видеоматериалы и таблицу.
|
В статье отсутствуют изображения. Или они плохого качества или не оптимизированы с помощью атрибута alt.
|
Достоверность информации подтверждена цитатами.
|
Истинность информации не подтверждена цитатами из проверенных источников.
|
Уникальность текста составляет более 95%.
|
Текст не уникален.
|
Статья имеет микроразметку с помощью Schema.org (Google рекомендует использовать разметку JSON-LD).
|
Статья не имеет микроразметки.
|
В тексте имеется внутренняя перелинковка на релевантные статьи или услуги.
|
В статье отсутствует внутренняя ссылка на смежные статьи или услуги.
|
Сформированы ручные метатеги в соответствии с рекомендациями и содержанием статьи.
|
Для страницы со статьей не составлены метатеги или они не отвечают требованиям.
|
Контент написан лаконично, без «воды».
|
Значительная часть текста — «вода».
|
Ключевые фразы естественно вписаны в контекст, и они не выделены жирным шрифтом.
|
Ключевые фразы коряво вписаны в контекст или они выделены жирным шрифтом.
|
Количество ключевых слов оптимально (примерно 1 ключевое слово на 500 символов).
|
Ключевых фраз либо слишком много, либо слишком мало.
|
Текст написан грамотно с соблюдением норм языка, на котором он создан.
|
В тексте есть ошибки/огрехи языкового характера.
|
Информация изложена понятно, доступно. Длинные предложения чередуются с короткими.
|
Информация тяжело читается. Текст написан не очень понятно. Предложения слишком длинные, приходится их перечитывать, чтобы понять суть.
|
Тема статьи раскрыта полностью. В статье есть ответы на все вопросы, которые поднимаются в ней.
|
Тема раскрыта не полностью. Статья не дает ответа на все нужные вопросы.
|
Информация в статье излагается логически и последовательно.
|
Материал в статье излагается хаотично.
|
Написан автором.
|
Сгенерирован ИИ.
FAQ
Какие существуют сервисы для оптимизации статей?
- Language Tool или Grammarly помогают проверить текст перед публикацией.
- Для проверки уникальности и определения плагиата поможет Duplichecker:
- Для удобства работы с текстами есть букмарклеты — небольшие программы, которые можно хранить как закладки браузера. Они облегчают оптимизацию текстов, позволяют:
- определить объем текста в словах и символах;
- выделять и подсвечивать заголовки и подзаголовки;
- выделять информацию о тегах title, description, keywords;
- подчеркивать ссылку в тексте;
- делать автоперевод фрагмента и т.д.;
- сделать комплексный аудит контента, получить рекомендации по поисковой оптимизации, проанализировать собственный сайт и конкурентов — помогут Serpstat и Ahrefs.
Может ли SEO-текст быть «творческим»?
Иногда так и хочется проявить творчество и поразить читателя стилем и умением ощущать язык. И кроме людей, SEO-статьи ориентированы и на поисковых роботов.
В своем интервью для Teal Talk Джон Мюллер отметил, что Google не понимает, в частности, сарказма. Написание контента в таком стиле не поразит поисковую систему.
Мюллер порекомендовал избегать использования сарказма в контенте.
«Я бы сказал, что с высокой вероятностью мы неправильно поймем что-то подобное или вообще не распознаем сарказм, когда увидим его на странице. Я бы убедился, что контент максимально понятен, особенно если это имеет решающее значение для донесения соответствующего содержания Google и всем пользователям».
Написание слишком творческой статьи может привести к тому, что Google поймет ее неправильно и ухудшит ее ранжирование.
Бонус для тех, кто дочитал до конца
Если вы дочитали до этого места, предлагаю вам чек-лист с алгоритмом написания SEO-статьи. По нему быстро проверите, отвечает ли статья требованиям поисковиков.
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