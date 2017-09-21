Семантическое ядро: сервисы для автоматического сбора запросов

Пожалуй, самое большое заблуждение — считать, что для сбора семантического ядра существует волшебная кнопка. Чтобы получить стартовый список фраз, нужно провести серьезную работу по поиску синонимов и анализу конкурентов. Часто базовые списки формируются в результате «мозговых штурмов». Что касается сервисов для сбора поисковых фраз, то использовать их стоит и на первом этапе, и в дальнейшем — для регулярного расширения семантического ядра.

О том, какие инструменты важны для сбора семантики, поговорим в этом материале рубрики «Азбука SEO».

Планировщик ключевых слов Google

Инструмент подходит как для русскоязычного сегмента, так и для любых регионов, в которых работает Google Реклама.

Для начала работы нужно кликнуть в верхней панели Google Рекламы на раздел «Инструменты» и выбрать параметр «Планировщик ключевых слов».

Откроется меню выбора опций, в котором нужно перейти на вкладку «Поиск новых ключевых слов по фразе, сайту или категории»:

В данном разделе можно настраивать такие параметры:

ключевую фразу, по которой будет осуществляться поиск;

тематическую категорию товара;

регион, в рамках которого нужны поисковые запросы;

язык поисковых запросов;

систему поиска запросов;

минус-слова, которые не должны содержаться в словосочетаниях с ключевыми.

После настройки данных параметров следует нажать кнопку «Получить варианты», и сервис предоставит варианты ключевых слов, которые могут быть также синонимами исходного ключа.

Информацию можно выгружать в CSV и таблицы Google.

Сильные стороны сервиса:

подбор синонимичных фраз;

возможность задавать списки минус-слов;

объемная база поисковых запросов от Google.

Один из главных недостатков бесплатного аккаунта — неточная частотность, которую Google отдает диапазонами от 10 тысяч до 100 тысяч, от 100 тысяч до 1 тысячи, и так далее. Ориентироваться на такие частотности при продвижении нельзя, поэтому приходится либо перепробивать среднее число запросов в месяц в платном аккаунте, либо использовать другие сервисы.

Serpstat

Комплексная SEO-платформа для сбора поисковых фраз по ключевым фразам и доменам сайтов. Количество баз регионов постоянно увеличивается, а инструментарий не сводится только к расширению семантики.

С помощью Serpstat можно определить конкурентов сайта, узнать ключевые слова, по которым их можно найти в поиске, и выгрузить этот список для использования в собственной семантике.

Достоинства сервиса:

разнообразный инструментарий;

удобные отчеты, включающие частотность фразы по конкретному региону;

возможность выгружать ключевые слова для отдельной страницы сайта.

Недостатки:

база сервиса постоянно обновляется и дополняется, но между ее апдейтами нельзя гарантировать точность частот запросов;

данные по некоторым низкочастотным запросам могут отсутствовать;

сервис пока работает с ограниченным количеством стран и языков.

Semrush

Бесплатная версия сервиса предоставляет по 10 фраз в широком и фразовом соответствии, с частотами и под нужный регион.

Также сервис предлагает посмотреть поисковые фразы по заданному ключевому слову в других регионах, это позволяет расширить спектр поисковых фраз.

Недостатки:

в бесплатной версии нельзя увидеть больше 10 фраз;

цена платной версии 100$;

нельзя загружать ключевые фразы списком.

Достоинства:

охватывает все страны мира, удобно собирать запросы и частотность под западный регион;

по каждому запросу показывает топ сайтов в выдаче, на которые можно ориентироваться для сбора базовых списков поисковых запросов.

Keywordtool

Сервис собирает семантику для зарубежных сайтов в широком соответствии. Отдельно можно подбирать поисковые подсказки и фразы, в которые включено базовое ключевое слово. В одной сессии бесплатной версии сервис отдает до 1000 фраз без указания частотности.

Достоинства:

широкая география подбора запросов и выбор языка;

отдает поисковые запросы из YouTube, Amazon, eBay, App Store;

охват поисковых запросов больше, чем у Google Рекламы;

удобное копирование списка запросов — можно перенести в любую таблицу в один клик.

Недостатки:

не показывает частотность в бесплатной версии;

нельзя загружать фразы для поиска списком;

не ищет синонимы ключевого слова, а только фразы, в которые оно включено.

Ubersuggest

Сервис охватывает все основные регионы и языки мира. В бесплатной версии показывает не более 750 фраз для одного запроса.

К достоинствам можно отнести то, что сервис сортирует найденные фразы по алфавиту, в соответствии с приставкой к ключевой фразе.

В результате поисковые фразы сразу делятся на группы, и с ними легче работать при дальнейшем составлении семантического ядра.

Бесплатная версия инструмента некорректно показывает частотность, нельзя найти синонимы ключевого слова.

Ahrefs Keywords Explorer

Инструмент собирает семантику в широком, фразовом и точном соответствии под нужный регион, частотность учитывается.

Также можно задавать параметры минус-слов, фразы с которыми не должны попадаться в сочетании с ключевыми, смотреть топ поисковой выдачи от Google по базовым ключевым фразам.

Недостатки сервиса: отсутствие бесплатной версии и зависимость от обновления баз поисковых фраз.

Выводы

Сервисы по сбору семантики предоставляют разные ключевые слова: у всех разные базы данных и источники информации. Чем больше инструментов задействуется, тем полнее картина.

Но если вы выбираете качественный сервис для расширения семантического ядра, обращайте внимание на такие характеристики:

размер базы поисковых запросов и частота ее обновления;

выбор источника поисковых запросов (Google, Bing);

показ актуальных частотностей ключевых слов;

возможность подбора синонимов для ключевых фраз в отдельном отчете;

присутствие загрузки поисковых фраз для расширения списком, а не по одному слову;

доступность баз поисковых фраз на всех языках и для всех стран мира;

возможность искать поисковые подсказки для ключевых фраз;

возможность добавлять список минус-слов в конкретной тематике.

После первого сбора ключевых фраз стоит еще раз пересмотреть высокочастотные, среднечастотные запросы, собрать список из частотных запросов, которых не было в базовом списке, и повторно выгрузить по ним семантику повторно.