Лучшие программы для исправления орфографических ошибок

Исправление ошибок в тексте — обязательный этап редакции перед публикацией. Быстро выявить грамматические, пунктуационные и стилистические огрехи позволяет проверка орфографии онлайн.

ТОП программ для редактирования текстов

Платный инструмент, с помощью которого можно проанализировать до 1млн знаков в месяц. В результате одной проверки показываются найденные ошибки, тавтологии, иностранные слова и рассчитывается уровень водности. Подписка на сервис обойдется в 300 руб/мес. Сразу после регистрации или авторизации через соцсети предлагается бесплатно проверить текст объемом до 6 тыс символов.

Сервис, с помощью которого можно выполнить исправление ошибок в тексте онлайн. Для этого нужно добавить текст в окно и запустить проверку. Ошибки подсвечиваются красным, а в нижнем окне предлагается вариант для мгновенного исправления.

Бесплатный инструмент для определения уникальности, спамности, водности текста. Определяет количество символов с учетом пробелов и без них. Здесь также можно выявить разные ошибки в тексте. Они подсвечиваются красным цветом.

Проверка орфографии онлайн доступна и на сайте Advego. На странице соответствующего раздела нужно вставить текст в окно и нажать на кнопку. В отчете сервис выдает количество символов, орфографических ошибок, показатель водности, академической и классической тошноты.

Сервис создан в студии Артемия Лебедева и предназначен для проверки текстов на ошибки. Слова, которых нет в словаре сервиса, выделяются другим цветом. Его можно указать в правом верхнем углу над рабочей областью.

Расширение для google-документов. После его установки в браузер можно определять ошибки в ходе работы с текстами в режиме реального времени.

Программа для исправления ошибок и опечаток в тексте, которая доступна для скачивания на сайте сервиса. Также пользователям предлагается онлайн-версия, которая помогает выявить помарки в тексте. Они подсвечиваются красным и зеленым цветом в зависимости от типа ошибки. В офлайн-версии предлагается расширенный функционал с возможностью создания переносов и автоматической корректировки букв.

На сайте предлагается виртуальная редакция текстов либо установка расширения в браузер для стационарной работы. После анализа текста все неправильные слова подсвечиваются другим оттенком. Если нажать на ошибку, откроется окно с предложением заменить слово на правильное. В платной премиум-версии сервиса предлагается расширенный функционал для частных корректоров и редакций.

Бесплатный сервис для автоматического перевода текстов и выявления ошибок в них. Ошибки подчеркиваются пунктиром. При нажатии предлагается верный вариант для исправления.

Сервис предлагает комплексную проверку текстов, размещенных на сайте. Для начала работы необходимо вставить ссылку на проверяемый ресурс и нажать кнопку запуска. В отчете появляются ошибки из разных страниц.

Онлайн-инструмент для подготовки текстов к публикации на сайте. Проверяет правописание, исправляет пробелы и автоматически добавляет в текст теги.

Виртуальный инструмент для онлайн-редактирования текстов. Для поиска ошибок нужно вставить фрагмент текста в верхнее окно и нажать на кнопку «Проверить на орфографию». Результат появится в нижнем окне, а справа уточняется список исправленных слов. Чтобы вернуть исходное состояние слова, на него нужно нажать. Сервис предназначен для коррекции слов и не подходит для исправления пунктуационных ошибок.

Сайт предназначен для подготовки к ЕГЭ, но также подходит для работы с текстами. Для этого нужно зайти в соответствующий раздел проверки контента и вставить фрагмент текста в пустое окно. После запуска проверки слова с ошибками выдаются сразу над текстом вместе с правильными вариантами.

В этом сервисе доступна бесплатная проверка орфографии онлайн. Мгновенная проверка выдает список опечаток с вариантами их исправления. За один раз можно добавить в окно не более 10 тысяч символов.

Запомнить

Исправление ошибок в тексте возможно с помощью онлайн-инструментов и стационарных программ. Большинство бесплатных версий предназначено для определения явных ошибок. В некоторых платных версиях онлайн-сервисов предоставляется расширенный функционал для более тщательной проверки и автоматического редактирования. Ни одна программа не заменит работу реального корректора. Более качественный анализ контента выполняется только реальными специалистами.

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