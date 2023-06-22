Найкращі програми для виправлення орфографічних помилок

Виправлення помилок у тексті — обов’язковий етап редакції перед публікацією. Швидко виявити граматичні, пунктуаційні та стилістичні огріхи дозволяє перевірка правопису онлайн чи за допомогою спеціальних додатків.

ТОП програм для редагування текстів

Для чого? Один з найпопулярніших сервісів аналізу текстів та виявлення неправильних слів.

Є варіанти користування на вибір:

як розширення для браузерів;

як додаток до офісних пакетів;

як окрема програма;

як вебсторінка.

LanguageTool виявляє тип помилки, а якщо натиснути на неї, відкриється вікно із пропозицією замінити слово на правильне. Платні пакети пропонують розширений функціонал для професійних коректорів та редакторів.

Вартість: безкоштовно або преміумверсії сервісу, вартістю від 15,91 євро на місяць та знижками на довгострокові підписки.

Для чого? Даний сервіс працює на базі LanguageTool, але його інтерфейс набагато простіший і кількість функцій — менша. Такий варіант підійшов би для швидкого виявлення граматичних, стилістичних та синтаксичних помилок. Без додаткової роботи з текстом. Чекер підтримує близько 40 мов, включаючи українську. Пояснює свій вибір та пропонує варіанти виправлення слів. Має функцію ігнорування помилок.

Вартість: працювати з даним вебсайтом можна безоплатно.

Для чого? Це розширення для Google Документів або Microsoft Word. Воно визначає помилки під час роботи з текстом в режимі онлайн. Забезпечує перевірку слововживання, стилістики, орфографії, граматики, пунктуації та типографіки. Щоб розпочати користування даним коректором, його треба встановити на свій браузер.

Вартість: має безкоштовну та платні версії 499 грн на місяць. При підписці від 3 місяців тариф на оплату буде нижчим.

Для чого? Україномовний інструмент виявлення помилок в тексті. Знаходить більшість лексичних, орфографічних та граматичних огріхів. Простий у використанні: достатньо вставити текст у спеціальне вікно і натиснути кнопку «перевірити».

Також сайт містить бібліотеку, блог та вправи для вдосконалення української мови.

Вартість: оплачувати не потрібно.

Для чого? Це розширення для перевірки граматики, яке можна встановити на гаджет з підтримкою Windows. Засіб перевіряє помилки в словах та вживання розділових знаків. Поради з використання даного додатку та економії часу роботи представлені на офіційному сайті Microsoft.

Вартість: працює без оплати.

Для чого? Сервіс працює як сайт і як додаток до Windows. Дозволяє зробити комплексну перевірку тексту англійською мовою, обравши при цьому британський чи американський варіант. Щоб розпочати роботу, необхідно вставити текст або посилання на документ, який перевіряється, і натиснути кнопку запуску. Також сервіс вміє перефразовувати та додавати унікальності матеріалу.

Вартість: безоплатно, від 9,99 євро і більше за преміумверсії. При підписці на рік є знижка.

Для чого? Граматичний чекер для перевірки текстів англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами онлайн за допомогою вебсайту. Документ можна вставити або завантажити зі свого гаджета. Також програма дозволяє самостійно редагувати текст прямо на сайті.

Вартість: безкоштовно або 9,95 доларів на місяць за апгрейд до версії Premium. При підписці від 6 місяців передбачені знижки.

Для чого? Сайт, що містить російсько-український перекладач, бібліотеку словників та розділ для перевірки текстів на помилки. Він корегує граматичну і стильову складові матеріалу. Простий у використанні в режимі онлайн.

Вартість: послуги вебсайту є безкоштовними.

Для чого? Спеціальний сервіс для перевірки правопису, а також семантичного аналізу тексту. Має функцію автовизначення мови та працює з більш ніж 30 мовами світу. В istio є власний алгоритм розпізнавання різних видів помилок. Хибні слова позначаються червоним кольором. На сайті є інструкція з користування редактором.

Вартість: даний сервіс для перевірки правопису є безкоштовним.

Для чого? Утиліта для роботи з текстовими матеріалами, що має безліч функцій: переклад, підрахунок слів, аналіз тексту на плагіат, генерація фраз та синонімів, форматування, і, зокрема, чекінг орфографії. Працює з перевіркою текстів 17 мовами. Матеріал можна вводити вручну або вставляти, завантажувати цілим документом чи за допомогою посилання.

Вартість: є безкоштовна версія, далі від 10 доларів на місяць за додаткові функції. Також є можливість щотижневої або річної оплати. В такому випадку тарифи змінюватимуться.

Для чого? Український сервіс для виправлення помилок за 0,3 секунди. Використовує в роботі 18 мов. Грубі помилки помічає червоним кольором, невеликі хиби виділить жовтим для кращого розуміння користувачем.

Вартість: усі функції є безкоштовними, однак доступна і преміумверсія за 26,55 євро на місяць, або дешевше при оплаті на рік. Вона має інший інтерфейс (без реклами), відрізняється можливістю перевіряти тексти більшого обсягу без обмежень, а також вміє знаходити плагіат.

Запам’ятати

Виправлення помилок у тексті можливе за допомогою онлайн-інструментів та стаціонарних програм. Більшість безкоштовних версій призначено для визначення тільки явних помилок. У деяких платних версіях онлайн-сервісів надається розширений функціонал для більш ретельної перевірки та автоматичного редагування.

Запросити перевірку можна і в ChatGPT. Але роботу бота доведеться ретельно перевірити, а результати різнитимуться в залежності від вашого запиту. Тому вирішила не включати цей сервіс в добірку. В будь-якому разі жодна програма не замінить роботу реального коректора. Дійсно якісний аналіз контенту виконується лише реальними фахівцями.

Ціни на платні програми наведені на 22.06.23, вони можуть змінитися у зв’язку з акціями або політикою розробника.