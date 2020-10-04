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SEO

Как оптимизировать контент: title, h1, description, keywords
Оксана Масюта
81924 77 7
Сложность: норм норм
17

В этом выпуске «Азбуки SEO» я расскажу о важных тегах и метатегах, которые размещаются в HTML-коде документа и содержат данные о контенте на странице. Это один из факторов формирования выдачи по запросу в поисковых системах и определения контента сайта. Речь пойдет о четырех базовых элементах:

  • title;
  • desсription;
  • keywords;
  • заголовок h1.

Зачем нужны метатеги

Метатеги были созданы для указания поисковым системам о содержании страницы, но после усовершенствования поисковых алгоритмов стали лишь одним из факторов определения контента сайта. У всех метатегов разное значение, применение и особенности.

В выдаче метатеги подтягиваются в сниппет:

В выдаче метатеги подтягиваются в сниппет

Благодаря этим описаниям пользователь определяет, стоит ли переходить по ссылке или продолжить поиск и выбрать более подходящую информацию. Поисковые системы обращают внимание на смысл описаний страниц, то есть содержание заголовков и мета-описаний — один из факторов формирования выдачи под конкретный запрос.

Впрочем, чтобы ресурс был востребован, нужно сперва понять как, с помощью каких фраз его могут искать, а потом оптимизировать сайт, чтобы он соответствовал поисковым фразам. При этом контент должен соответствовать и смыслу самой страницы, иначе посетитель, кликнувший по ссылке, не получит ожидаемой информации и покинет сайт.

Суммируем:

  • метатеги помогают сайту попадать в выдачу по релевантным запросам;
  • метатеги привлекают посетителей;
  • метатеги сообщают о содержимом страницы.

Что такое тег title

Title в коде оформляется как связное, осмысленное предложение, а в выдаче отображается как заголовок страницы:

Title в коде оформляется как связное, осмысленное предложение, а в выдаче отображается как заголовок страницы

В title ключевые слова лучше располагать ближе к началу предложения. Следует использовать фразы, по которым пользователь может искать информацию на странице.

При этом все ключевые слова в title должны быть уникальными, без повторов. Если все же повторов не избежать, ключевое слово должно быть в другой словоформе. Переспам ключевых слов в title в виде повторения слов негативно сказывается на ранжировании сайта:

Переспам ключевых слов в title в виде повторения слова несколько раз в одной и той же словоформе негативно сказывается на ранжировании сайта

Этот пример title с переспамом взят с восьмой страницы выдачи Google по запросу «купить цветы киев»

Title должен быть уникальным в пределах сайта — это еще одна особенность данного метатега. Для проверки сайта на уникальность title существуют различные методы краулинга.

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Для чего нужен тег h1

H1 — простой тег, элемент разметки текста в HTML. Но он влияет на определение тематики поисковыми роботами не меньше, чем элементы с приставкой «мета». H1 может содержать те же ключевые слова, что и title, емко и кратко обобщать контент.

Важно:

  • h1 — заголовок, который пользователи видят вверху самой страницы, а не в выдаче поисковых систем;
  • заголовок h1 должен использоваться на странице только один раз;
  • в теге h1 используются самые высокочастотные ключи в прямом вхождении;
  • в заголовке h1 должно быть не больше 7 слов, ключевые слова лучше располагать ближе к началу предложения;
  • если на странице больше одного товара, то заголовок h1 должен употребляться во множественном числе.

h1 — заголовок страницы, который пользователи видят на самой странице, а не в выдаче поисковых систем

Что такое метатег description

Description — краткое описание страницы, включающее конкурентные преимущества сайта и побуждающее кликнуть по ссылке в поисковой выдаче.

Description — краткое описание страницы, включающее конкурентные преимущества сайта и побуждающее кликнуть по ссылке в поисковой выдаче

Это метатег с дополнительной информацией о странице. Он содержит два атрибута name и content, в которых размещены название метатега и его содержимое.

Компоненты description:

  • ключевые слова;
  • тематика, отвечающая контенту страницы;
  • привлекательная формулировка;
  • уникальное торговое предложение;
  • рекламная составляющая.

Метатег Description напрямую не влияет на ранжирование сайта поисковыми системами. Но важно заметить, что правильный Description значительно повышает CTR (Click-Through Rate - соотношение числа переходов на конкретную страницу сайта из результатов выдачи к общему количеству её показов), что в свою очередь, может повысить позиции сайта в поисковой выдаче.

Description должен быть интересен пользователю, потому что он часто подтягивается в сниппет и может влиять на количество переходов на страницу из органического поиска.

Чтобы сделать description более заметным, используйте юникод-символы — звездочки, телефоны и другие картинки:

используйте юникод-символы

Чтобы сделать description более заметным, используйте юникод-символы

Так выглядят символы в выдаче:

Чтобы сделать description более заметным, используйте юникод-символы — звездочки, телефоны и другие картинки

Не стоит слишком увлекаться с использованием спецсимволов. Большое количество таких разноцветных элементов может выглядеть нелепо и отпугивать потенциальных клиентов, особенно в нишах крупного бизнеса. Нескольких штук будет достаточно для формирования привлекательного символа.

Зачем нужен метатег keywords

Keywords — ключевые слова, передающие основной смысл страницы. Он так же, как и description, содержит атрибуты name и content. При составлении keywords нужно через запятую перечислить ключевые слова, которые характеризуют смысл страницы и не повторяются между собой.

Нужен ли keywords сегодня? Для Google — нет. Специалисты Google еще в сентябре 2009 года объявили на официальном блоге Webmaster Central Blog, что в их поисковой системе keywords не будет влиять на ранжирование.

При продвижении в Яндексе метатег keywords может учитываться при определении соответствия страницы поисковым запросам:

правильно составленный keywords помогаeт при продвижении в Яндексе

Имейте ввиду что, Google может наказать за переспам в данном теге. Поэтому все больше SEO-специалистов предпочитают не заполнять мета-тег Keywords.

Как оформлять метатеги

В HTML метатеги оформляются так:

<title>Раскрутка сайта, продвижение сайтов: Netpeak Украина —      интернет-маркетинг для бизнеса</title>
<meta name="keywords" content="Netpeak, Нетпик, Украина, раскрутка сайта, продвижение сайтов, интернет-маркетинг, интернет-маркетинг для бизнеса" />
<meta name="description" content="Netpeak — интернет-маркетинг для бизнеса в Украине: 11 лет опыта, 1&nbsp;962 довольных клиента, таких как LG, TripAdvisor, OLX, Kärcher." />

А вот так это выглядит в коде страницы:

Как метатеги выглядят в коде

Правила написания метатегов

Чтобы на всех страницах были уникальные метаописания, нужно соблюдать несколько правил:

  1. Прописать шаблоны генерации метатегов. Шаблоны используются в интернет магазинах для оптимизации мета-тегов:
  • страниц категорий;
  • страниц фильтров;
  • карточек товаров;
  • любых разделов с большим количеством однотипных страниц.

Например, для страницы https://site.com/categoriya могут быть такие шаблоны метатегов:
Title: [Название категории] — купить в интернет-магазине [Название магазина]
Description: Заказать [название категории] с бесплатной доставкой по [Название страны или города] ✓ Высокое качество ✓ Доступные цены ☎ 8-000-000-00-00 Звоните!
H1: [Название категории]

  1. Вручную прописать метатеги:

  • для главной страницы;

  • для точечной оптимизации выбранных страниц;

  • если невозможно применить шаблоны метатегов.

Как проверить мета-теги на странице:
Существует огромное количество инструментов для просмотра метатегов страниц сайта. Рассмотрим самые известные.

Онлайн-инструменты

1.1. Расширения для браузера: SEO META in 1 CLICK

Используем онлайн инструменты

1.2. Букмарклеты: Мета теги страницы

Букмарклеты и метатеги страницы

Оба инструмента позволяют проверить основные on-page параметры нажатием одной кнопки;
Однако не подходят для работы с более чем одной страницей.

Десктопная программа Netpeak Spider

Десктопная программа Netpeak Spider

Главные преимущества Netpeak Spider — возможность массового анализа практического любого количества URL, выявление отсутствующих метатегов и дублей, возможность экспорта данных для дальнейшей работы.

Основные правила создания тегов и метатегов

Название

Объем

Функция

Особенность

Title

До 70 знаков, основные ключи в первых 50 знаков.
Размер — 600 пикселей.

Заголовок страницы. Влияет на ранжирование по запросам в выдаче.

Должен быть уникален, читабелен, без спама и повторения ключей.

Description

От 70 до 155 знаков — около 15 слов.

Описание страницы, служит для обеспечения кликабельности, должен заинтересовать пользователя.

Раскрывает конкурентные преимущества, не дублирует title.

Keywords

5-7 ключевых слов, отражающих смысл страницы.

Ранее помогал поисковым роботам расшифровать смысл страницы, сейчас влияет на ранжирование только в некоторых поисковых системах, включая Яндекс.

Ключевые слова не должны повторяться.

Метатег может учитываться Яндексом, виден конкурентам сайта.

H1

Не более 7 слов. Если заголовок длиннее, ключевые слова нужно располагать ближе к началу, чтобы они были учтены поисковыми системами.

Содержит ключевые слова или их синонимы, помогает поисковой системе распознать смысл текста.

Только один для конкретной страницы.

Выводы

Desсription и keywords — метатеги с дополнительной информацией о странице. Они содержат два атрибута name и content, в которых размещены название метатега и его содержимое.
Title и h1 — простые теги, элементы разметки текста в HTML. Но они влияют на определение тематики страницы не меньше, чем элементы с приставкой «мета».

Грамотно оформленные метатеги отлично презентуют сайт (необходимость корректной работы с тегами и метатегами можно, в частности, отследить в кейсе продвижения СМИ), помогают пользователям правильно распознать контент и быстро найти нужную информацию, а поисковым системам — повысить ресурс в поисковой выдаче.

Впрочем, в описание страницы может подтягиваться как информация из description, так и любая часть текста. Поэтому стоит основательно оптимизировать не только метатеги, но и остальной контент.

Читайте также о противостоянии LSI и SEO-текстов.

Автор первой версии статьи 2017 года — SEO-специалист Татьяна Смирнова.

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Оксана Масюта

SEO-специалист агентства Netpeak.

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