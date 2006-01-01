Марія Корольова

Автор NJ з 2019
Позиція:
SEO Team Lead
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
Філолог німецької мови. В IT потрапила завдяки контент-менеджменту, потім зацікавилася SEO. З 2019 року — у команді SEO-фахівців Netpeak.

SEO
Лінкбілдинг для SaaS. 10 ефективних тактик, що допоможуть залучити лідів
Кейси
SEO
Як за пів року отримати збільшення органічного трафіку на 27% у конкурентній ніші жіночого одягу — кейс The Lace
