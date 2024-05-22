Как увеличить органический трафик на 160% в конкурентной тематике ecommerce — кейс grokholsky.com

Как увеличить органический трафик на 160% в конкурентной тематике ecommerce — кейс grokholsky.com

Проект: grokholsky.com. Период продвижения: июнь — декабрь 2023. Регион продвижения: Украина. Услуга: SEO. Команда проекта: Александр Гусак, Мария Атарщикова, Сергей Гордеев, Артем Пятница, Виктория Гаврилюк, Павел Цыпин SEO Specialists; Николай Новиков, Team Lead of SEO Team.

Кто клиент

grokholsky.com украинский ритейлер техники. В ассортименте магазина широкий выбор товаров от Apple, а также зарядные станции от Ecoflow и Bluetti, дроны, квадрокоптеры от Autel и DJI, фены, стайлеры от Dyson.

Цели продвижения и начальные показатели

Главными задачами для нас были повышение видимости сайта и рост трафика на приоритетные категории и товары. И как следствие увеличение дохода.

Основной канал трафика paid (платная реклама в Google), он занимал 50% . После него direct (прямой трафик) и cross-network (межсетевой канал) с 15% и 13% соответственно. Органический трафик занимал только 11% от всех сеансов:

Действия команды

Отметим, что ниша grokholsky.com очень конкурентная, добиться в ней результатов непросто. Сначала мы проанализировали структуру сайта. Увидели, что 90% нужных страниц имели хорошую структуру. Навигация удобная и понятная, поэтому кардинальных изменений мы не вносили, сконцентрировавшись на оптимизации сайта.

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Техническая оптимизация сайта

На первом этапе оптимизации полностью проверили техническое состояние сайта с помощью Google Search Console и Netpeak Spider. Нашли ряд ошибок:

битые ссылки (ссылки на несуществующие страницы) и внутренние редиректы;

неправильно указаны каноничные ссылки для некоторых типов страниц;

дубли страниц по верхнему регистру, по URL без слеша или наоборот с несколькими слешами. Например, https://grokholsky.com/category//ipad/, https://grokholsky.com/category/iPad/, https://grokholsky.com/category/ipad. Все эти страницы — дубликаты https://grokholsky.com/category/ipad/, поэтому необходимо сделать редиректы на правильную страницу;

индексация страниц заказа и корзины, а также других служебных страниц. Для Google эти страницы не несут никакой информативности, а только мешают сканировать действительно нужные и важные страницы, поэтому для них лучше запретить сканирования и индексацию.

Это основные технические ошибки, которые исправили для правильной индексации сайта сервисами Google. За два-три месяца клиент реализовал все предоставленные нами технические рекомендации. И дальше мы смогли работать с контентом и ссылочным весом.

Кроме технических изменений оптимизировали сайт под мобильные устройства и улучшили юзабилити. Например добавили сортировку товаров и изменили шапку сайта.

Отдельно нужно отметить высокую скорость внедрения технических заданий разработчиком клиента, что крайне важно для SEO оптимизации сайта.

Контентная оптимизация сайта

Только на некоторых продуктовых страницах товаров был текстовый контент. Но при этом нерелевантный поисковой оптимизации: отсутствовали ключевые запросы, заголовки в тексте также использовались неправильно. На категорийных страницах текста не было вовсе.

Страница категории до оптимизации:

И после оптимизации с релевантным контентом:

В первую очередь мы начали собирать семантику для приоритетных товаров Apple: iPhone, iPad и Apple Watch. Сразу после этого составляли для них метаданные и писали тексты для страниц категорий. После реализации основных технических задач, больше времени уделили контенту.

На четвертом месяце сотрудничества создали страницы под ремонт товаров Apple по моделям iPhone, iPad и Macbook. Сразу для них написали и разместили тексты и метаданные:

Аналогично и с новыми подкатегориями. Клиент указывал, что будут новые товары и страницы на сайте, а мы готовили на них тексты и метаданные.

В тематике продаж техники и гаджетов важно обращать внимание на инфоповоды. Например, релиз новых моделей, обновление ассортимента. Поскольку многие пользователи будуть «гуглить» новинки, магазинам важно иметь посадочную страницу заранее, чтобы Google ее нашел, просканировал и в результате проиндексировал раньше, чем у конкурентов. Например, в сентябре 2023 года Apple представил iPhone 15. К релизу мы подготовили и внедрили на сайте страницы для таких товаров с метаданными. Их сформировали на основе ключевых запросов iPhone 14.

Ссылочная стратегия

На момент начала сотрудничества сайт имел DR (степень доверия поисковых систем к ресурсу) 0, потому что он был новый. Количество ссылающихся доменов — 48.

В течении первого месяца мы составили стратегию наращивания ссылочной массы, в том числе требования к площадкам, где размещали ссылки на сайт:

трафик сайта-донора больше семи тысяч сеансов по SimilarWeb;

трафик из Украины;

DR > 35. Этот критерий ориентировочный, помогает отсеять неавторитетные и непопулярные сайты;

сайт должен иметь тематических раздел или статьи.

После пяти месяцев работы мы подняли требования площадок по трафику с семи тысяч до десяти. По DR: с 35 до 40, поскольку продвигаемый сайт уже имел DR до 30, а значит, для наращивания ссылочного веса нужны более трастовые площадки.

Наращивали ссылочную массу в основном на страницы категорий. Но одну-две ссылки в месяц размещали на главную страницу. Если видели спрос на какой-то отдельный товар, размещали ссылку на страницу товара, но это происходило в редких случаях. Страниц товаров намного больше, чем категорий, и большинство из них в конкретной категории (например, iPhone 14) отличаются только цветом или количеством памяти на устройстве. Поэтому лучше продвигать категорию этих товаров так, чтобы пользователь мог сам выбрать нужный ему продукт.

Результаты продвижения

За семь месяцев с июня по декабрь 2023 органический трафик вырос на 160%:

Динамика:

Сезонность по всем релевантным собранным ключам:

Чтобы откинуть рост трафика через увеличение спроса, мы проанализировали сезонность за этот же период. Сезонность выросла на 111%, а трафик на 160%.

Более детальная информация по месяцам:

Видно резкий всплеск спроса в сентябре из-за релиза нового iPhone 15.

Можно утверждать, что это только косвенно повлияло на прирост трафика, потому что в октябре, когда сезонность упала, трафик продолжал расти.

Также по этой таблице видно, что рост трафика на 20% пошел только после четырех месяцев работы после устранения технических ошибок на сайте и вначале контентной оптимизации. Последних три месяца сайт растет минимум на 22% от предыдущего месяца.

Отдельно трафик отслеживали на продуктовые страницы (/product) и категорийные (/category):

По данным Google Search Console все типы страниц выросли:

продуктовые страницы выросли на 970% по кликам и 649% по показам;

категорийные страницы выросли на 1400% по кликам и 1455% по показам.

Динамика по росту позиций: ниже указаны кластеры, где находится большое количество ключевых слов и средняя позиция всех ключевых слов. Если сайт не ранжируется по ключевому слову, мы автоматически устанавливаем по нему позицию «101» для более корректного вычисления средней позиции по всему кластеру.

Отдельно отметим страницы по продаже и трейдингу техники Apple, с хорошим ростом по позициям. Поскольку страницы новые, мониторили с середины ноября 2023:

Среди всех запросов выделили несколько, чтобы показать динамику позиций, несмотря на высокую частотность и конкурентность ключей:

По динамике можно заметить случаи, когда позиция была в топ-10, но потом сильно понижалась или вовсе не ранжировалась в топ-100. Такое возможно, если SEO-оптимизация на начальном процессе. Когда Google не полностью понимает, что это за сайт и как его ранжировать правильно. Со временем, если оптимизация будет продолжаться, добавятся новые категории, товары, контент на них, и позиции станут более «прочные».

За семь месяцев ссылочные показатели также выросли.

Количество ссылающихся доменов с 48 до 178:

DR вырос до 13:

Выводы

Чтобы сайт начал расти, необходимо как можно раньше исправить критические технические ошибки, параллельно улучшать и размещать новый контент на страницах. Также важно не прекращать процесс оптимизации и не ставить на паузы работу. SEO это пошаговый и накопительный процесс, который должен сопровождать бизнес постоянно.

Отзывы о сотрудничестве

Богдан Качалаба, технический директор в grokholsky.com

Мы выбрали Netpeak на основании внутреннего тендера: отобрали около десяти украинских агентств. Предложение Netpeak показалось лучшим в соотношении «внимательность к клиенту и деталям/цена». Сохранилось ли это спустя год работы? Определенно — да! Очень сильным драйвером изменений была системная работа: агентство пошагово описывало проблемы с сайтом – мы исправляли. Можно ли было это сделать самостоятельно? 90%, что нет. Важен был отработанный и пошаговый механизм, а не несистемные рывки в разные направления. Результаты хорошие. Мы ожидали более высоких показателей за этот период, но падение сезонности не дало нам ожидаемого темпа роста.

Заза Хуцишвили, Client Project Manager at Netpeak Agency Ukraine