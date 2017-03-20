Правила группировки фраз для семантического ядра сайта

Мы уже писали о сборе семантического ядра и его очистке в Key Collector . Но эта информация будет абсолютно бесполезна без знания правил группировки и кластеризации фраз.

Зачем группировать фразы?

Напомню, семантическое ядро должно учитывать желания, интересы пользователей и соответствовать бизнес-целям проекта. Группировка фраз семантического ядра нужна для:

создания структуры сайта — семантическое ядро помогает определить, в каком виде необходимо организовать меню сайта и внутренние связи страниц;

маркетингового анализа — анализа текущего спроса на товары и услуги;

создания контент-плана — подбора тем, интересующих пользователя, а также подбора запросов для оптимизации конкретных страниц сайта;

создания грамотной перелинковки сайта;

разделения запросов на коммерческие и информационные, чтобы запросы пользователей максимально соответствовали бизнес-целям сайта.

Грамотная группировка поисковых запросов позволяет максимально увеличить поисковой трафик.

Существует несколько способов группировки (кластеризации) ключевых фраз в семантическом ядре.

Группировка запросов по типам

Информационные запросы сразу же нужно выделить в отдельную группу. Когда человек вводит такой запрос, он хочет найти информацию для решения определенного вопроса. Такие запросы характерны для информационных порталов, новостников, в общем — для познавательных, научно-популярных, образовательных сайтов.

Читайте больше о скоростном методе подбора тем для информационных статей .

К информационным запросам относятся ключевые фразы с «что», «когда», «где», «как», а также «инструкция», «отзывы», «форум» и так далее.

Например:

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Транзакционные (коммерческие) запросы помогают пользователю совершить какое-либо действие — скачать, купить, загрузить. Для интернет-магазинов именно транзакционные запросы приводят на сайт целевую и платежеспособную аудиторию.

Примеры:

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В отдельную группу выделяются геозависимые запросы . Это запросы, по которым пользователь ожидает увидеть местные или региональные сайты.

Например:

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Общие или нечеткие запросы могут быть как информационными, так и транзакционными. В данном случае неясна цель пользователя. Конверсий по данному типу запросов значительно меньше, чем по транзакционным.

Примеры:

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Продвигать сайт по данным запросам сложно, так как непонятно, что нужно пользователю: информация о «безоперационной липосакции» или заказ услуги.

Группировка запросов по смыслу

Отдельно можно выделить синонимичные запросы:

заказать уборку

заказать клининг

И профессионализмы:

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Группировка по смыслу в первую очередь предназначена для удобства пользователя. Мы должны понять его уровень, требования к товару или услуге, и привести к цели.

Группировка запросов по типу страниц

Основные типы страниц:

главная — слова и фразы, которые в целом дают характеристику сайту, например: клиника пластической хирургии Киев ;

— слова и фразы, которые в целом дают характеристику сайту, например: ; категории/подкатегории товаров и услуг — общие запросы под товары и услуги, например: липофилинг цена, липосакция киев ;

— общие запросы под товары и услуги, например: ; карточки товаров/услуг — группировка запросов, соответствующих конкретному товару или услуге, например: липофилинг губ, липофилинг слезных борозд ;

— группировка запросов, соответствующих конкретному товару или услуге, например: ; информационные страницы (блог/статьи) — страницы, которые будут отвечать на конкретный информационный запрос, например: что нельзя делать после инъекций ботокса ;

— страницы, которые будут отвечать на конкретный информационный запрос, например: ; другие страницы сайта.

Правила группировки ключевых запросов

1. По одному маркерному запросу двигается одна страница сайта. Это не значит, что под каждый запрос на сайте должна быть отдельная страница. Просто под один и тот же запрос нельзя оптимизировать несколько страниц. Иначе на сайте будут плодиться похожие по смыслу страницы, что приведет к сложностям в навигации.

2. Выбранная для ключевых запросов страница должна давать исчерпывающий ответ пользователю. Например, появление слова «купить» в запросе должно приводить к покупке товара на сайте. По запросу «цена» пользователь должен видеть прайс-лист.

3. Высокочастотные запросы должны находиться на расстоянии не далее одного-двух кликов от главной страницы, то есть в категориях.

4. На главную страницу рекомендуется вынести общие запросы, более конкретные запросы товаров, услуг необходимо распределить по страницам категорий и карточек товаров.

5. Недопустимо объединять на странице коммерческие и информационные запросы. Коммерческие запросы — каталоги товаров, прайс-листы, страницы услуг, информационные — статьи, новости, посты блога.

6. В одну группу лучше всего добавлять слова очень близкие по смыслу и структуре другим, входящим в запрос словам. Например, такими запросами могут быть «smas лифтинг», «ультразвуковой лифтинг», «безоперационный smas лифтинг» и «ультразвуковой smas лифтинг».

После грамотной группировки запросов можно даже поменять структуру сайта, как мы этом сделали при продвижении костюмерной Colombina .

Распространенные ошибки при группировке фраз

Не использовать низкочастотные запросы

Создание фильтра по низкочастотным запросам позволяет сделать страницу более полезной и удобной. Низкочастотные запросы являются более точными и указывают на конкретный товар или услугу, что ведет в свою очередь к дальнейшему совершению конверсии.

Например:

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Смешивать коммерческие и информационные запросы

Эти два типа запросов преследуют различные цели — привлечение готовых к покупке клиентов и расширение круга запросов, по которым могут обнаружить сайт.

Объединять разные группы на одной странице

Возвращаемся к тому, что для каждой группы запросов должна быть своя посадочная страница.

Например, не все запросы ниже нужно использовать на одной странице:

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Первый и второй запрос стоит объединить в группу и разместить на одной целевой странице, четвертый и пятый — на другой. Каждый следующий запрос должен иметь свою целевую страницу. Так пользователь увидит страницы с нужной ему информацией.

Можно также использовать различные онлайн-сервисы для группировки фраз и не делать всю работу руками. С помощью инструмента Кластеризации в Serpstat можно самостоятельно задать нужные параметры группировки, а остальную работу сделает сервис. Получившиеся кластеры можно редактировать при необходимости.

Выводы

Семантическое ядро должно полностью описывать тематику проекта. Группировка ключевых запросов нужна для многих целей — от маркетингового анализа товаров и услуг до создания оптимальной структуры сайта; При группировке запросов необходимо отталкиваться от бизнес целей проекта; Основные правила при группировке ключевых слов:

– одна группа поисковых запросов на одну посадочную страницу;

– целевые страницы должны быть релевантны запросам пользователя и давать исчерпывающий ответ;

– не стоит продвигать проект по общим запросам, а также смешивать в одну группу информационные и коммерческие запросы.

Группируйте запросы правильно и привлекайте максимум трафика из поисковых систем.