Наталья Смолиенко
Автор NJ c 2016
Позиция:
SEO Specialist
Компания:
Netpeak
Откуда:
Украина, Харьков
Об авторе:
Начала свою карьеру в Netpeak в 2016 году после окончания курсов по SEO в Образовательном центре Netpeak.
Статьи автора
Аналитика
52523
15
Как настроить Google Analytics — инструкция для новичков
Аналитика
Как настроить Google Analytics — инструкция для новичков
52523
15
Аналитика
19598
35
Как настроить воронку продаж через Google Tag Manager
Аналитика
Как настроить воронку продаж через Google Tag Manager
19598
35
SEO
33954
84
Как нарисовать скелет сайта
SEO
Как нарисовать скелет сайта
33954
84
SEO
45896
117
Правила группировки фраз для семантического ядра сайта
SEO
Правила группировки фраз для семантического ядра сайта
45896
117