Как нарисовать скелет сайта

Где в интернет-магазине Hipsters будет страница с футляром для спиннера в форме клубники? Сложно представить? А объяснить руководителю, дизайнеру, программисту? Вот для этого и нужно строить подробную визуализацию структуры сайта.

Скелет сайта в виде графика нужен, чтобы:

показать, где находится каждая страница;

показать, как перейти к странице;

определить уровень вложенности страниц;

определить структуру URL;

продумать внутреннюю перелинковку сайта.

Вы можете заказать продвижение своего проекта и не погружаться в технические вопросы:

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Из чего состоит скелет сайта: примеры

Структура сайта подразумевает взаимосвязь всех страниц с соблюдением определенной иерархии. Хорошая структура обеспечивает как удобство пользователю, так и поисковому роботу при сканировании и индексации.

Хороший сайт должен соответствовать ожиданиям, а значит, строится на основе семантического ядра . Обратите внимание на самые частотные фразы. Именно они указывают, какие разделы важно сформировать на сайте.

Пример — варианты вложенных категорий для раздела с колясками:

Грамотно собранное семантическое ядро позволяет построить иерархию категорий: какие стоит поднять выше, а какие разместить ниже. Например, на сайте косметологии и хирургии раздел «маммопластика» стоит вынести из раздела «пластическая хирургия». Эта категория может принести много трафика, её нельзя прятать глубоко в структуре:

Участок скелета сайта должен выглядеть так:

В ином случае усложняется поиск категории, а для поискового робота увеличивается время на процедуру индексации страницы.

Такие ситуации — когда некоторые категории стоит разбить на несколько — встречаются часто, и здесь важно учитывать несколько нюансов:

сколько товаров данного типа в наличии у клиента.

насколько клиент заинтересован в работе с данной категорией товаров.

Например, на сайте Hipsters есть раздел «Гироборды». Внутри категории, помимо гиробордов, присутствуют сигвеи. Но частотность запросов по сигвеям и наличие большого количества моделей в магазине позволяют создать дополнительную категорию и вынести её на один уровень с гиробордами:

Выделяем категорию в структуре сайта:

Частотность запросов позволяет понять, в каких категориях стоит создавать подразделы. Например, существует раздел «липофилинг», но собранное семантическое ядро говорит о том, что популярностью пользуются процедуры «липофилинг губ», «липофилинг ягодиц», «липофилинг молочных желез». В таком случае стоит выделить эти подразделы уровнем ниже:

Включаем подкатегории в скелет для создания оптимизированной структуры сайта:

Также в скелете сайта должны быть прописаны фильтры . Откуда их взять? Опять же из семантического ядра: фильтрами могут стать характеристики товаров.

Например, у нас сайт детских товаров и неоптимизированный раздел с детскими колясками. Судя по запросам, этот раздел нужно разбить фильтром по бренду (конечно же, если такой товар есть на складе):

Верно и обратное: если люди не ищут товары или услуги из определенной категории, логично предположить, что такой раздел не нужен.

Какие инструменты использовать для визуализации

Один из самых удобных вариантов. Основной принцип визуализации в таблицах: столбцы отвечают за уровень вложенности категорий, строки — за перечисление разделов одного уровня. В столбце рядом с уровнем стоит указывать URL планируемой или уже существующей категории:

Важно, что результат можно экспортировать сразу в несколько форматов:

xlsx — файл Microsoft Excel;

csv — файл текстового формата, который представляет разделенные запятой значения (табличные или строчные значения);

ods — файл OpenDocument.

Графический редактор, предлагает множество шаблонов диаграмм, схем, графиков, которые можно использовать в любой области знания. В том числе присутствует древовидная диаграмма — идеальный вариант для визуализации скелета большого сайта.

Программа поддерживает функцию общего доступа к графикам (все легко комментировать с разных гаджетов).

Отличный софт для создания структуры в виде диаграмм связей. Можно создавать различные виды древовидных и логических диаграмм, таблиц. Программа простая, все созданные графики легко расшарить. Важное преимущество — функция изменения цветовой гаммы, размеров и форм элементов, различных значков и графических компонентов. Все это сделает схему понятной и удобной для восприятия.

Например, так выглядит структура сайта в организационной диаграмме:

Для больших сайтов со множеством категорий удобнее размещать категории в виде древовидной структуры, вертикально:

Что еще можно в XMind:

применять стили к определенной группе выделенных элементов;

менять внешний вид диаграммы в процессе создания;

сворачивать и разворачивать вложенные категории для удобства просмотра;

указать URL для новых страниц с помощью ярлыков:

используя функцию «резюме», можно определить фильтры, шаблонные для нескольких категорий:

или оформить их как вложенные разделы, выделив при этом уникальным стилем:

В платной версии XMind Pro можно экспортировать проект в Excel и таблицы Google.

Выводы