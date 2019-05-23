Оформление заказа на сайте — то, ради чего он, в большинстве случаев, создавался. Поэтому так важно понять, на каком этапе совершения покупки человек вдруг решает покинуть сайт. Здесь поможет настройка воронки продаж. А именно — настройка расширенной электронной торговли . Если такой возможности нет, можно настроить последовательность целей в Google Analytics.

Зачем настраивать воронку продаж — определить узкие, проблемные места на пути к оформлению заказа. Затем принять решение о необходимых изменениях на сайте: например, упростить форму доставки или отправки контактных данных.

1. Этапы оформления покупки на сайте

Рассмотрим процесс оформления заказа на конкретном примере.

Этап 1. Добавление товара в корзину с карточки товара.

Или добавление товара из каталога:

Этап 2. Переход пользователя на страницу корзины (/cart).

Этап 3. Переход на страницу оформления заказа (/checkout).

Этап 4. Заполнение контактной информации, данных об оплате и доставке (/kontaktnaya-informatsiya).

Этап 5. Подтверждение заказа (/otpravka-zakaza).

Этап 6. Переход на страницу «Спасибо за заказ»: /index.php?dispatch=checkout.complete&order_id=[].

Этапы 2, 3 и 6 предполагают посещение отдельных страниц, то есть у них есть свой уникальный URL. В случае же 1, 4 и 5 этапов отдельных страниц не существует. Для их визуализации в Google Analytics необходимо, чтобы при срабатывании событий передавался просмотр виртуальных страниц.

2. Виртуальные страницы

Виртуальные страницы позволяют отследить взаимодействие пользователя с элементами сайта, когда после выполнения действия URL страницы не меняется. Например, заполнение формы или нажатие кнопки. Чтобы при выполнении таких действий в Google Analytics передавались просмотры виртуальных страниц, необходимо выполнить настройку через Google Tag Manager.

Для этого нужно создать тег с соответствующими настройками:

тип тега: Universal Analytics;

тип отслеживания: Просмотр страницы;

название поля — page;

значение поля: /knopka-kupit (вводится путь к виртуальной странице).

Важно: значение поля может быть произвольным, но рекомендуется указывать путь, который соответствует действию в воронке.

Виртуальные страницы используются в отчетах Google Analytics «Визуализация последовательности».

3. Настройка событий в Google Tag Manager

Необходимо выполнить настройку виртуальных страниц для этапов 1, 4, 5.

Создаем тег с названием, например, «Виртуальная страница — Добавление в корзину». Далее используем следующие настройки:

тип тега — Google Аналитика — Universal Analytics;

тип отслеживания — «Просмотр страницы»;

жмем галочку в «Включить переопределение настроек в этом теге» и ниже в поле «Идентификатор отслеживания» указываем значение идентификатора отслеживания сайта;

раскрываем «Дополнительные настройки» — «Поля, которые необходимо задать». В поле «Название поля» указываем «page», а в «Значение» задаем виртуальный URL нашей страницы. В примере — /knopka-kupit;

в качестве триггеров активации указываем добавление товара из категории и с карточки товара.

Далее создаем тег «Виртуальная страница» — «Заполнение контактной информации». Используем следующие настройки:

тип тега — Google Аналитика – Universal Analytics;

тип отслеживания — «Просмотр страницы»;

жмем галочку в «Включить переопределение настроек в этом теге» и ниже в поле «Идентификатор отслеживания» указываем значение идентификатора отслеживания сайта.

раскрываем «Дополнительные настройки» — «Поля, которые необходимо задать». В поле «Название поля» указываем «page», а в «Значение» задаем виртуальный URL нашей страницы. В примере — /kontaktnaya-informatsiya.

в качестве триггера активации указываем нажатие кнопки «Продолжить», которая открывает вкладку для ввода данных об оплате и доставке.

Создаем третий тег «Виртуальная страница» — Размещение заказа». Настройка аналогична предыдущим, но указываем другое значение для «page» — /otpravka-zakaza. Триггер активации — нажатие кнопки «Разместить заказ».

После настройки получили следующие шаги воронки:

Этап воронки продаж URL страницы Добавление в корзину /knopka-kupit Переход в корзину /cart Переход к оформлению заказа /checkout Заполнение контактной информации /kontaktnaya-informatsiya Подтверждение заказа /otpravka-zakaza Переход на страницу «Спасибо за заказ» /index.php?dispatch=checkout.complete&order_id=[]

4. Добавление воронки продаж в Google Analytics

После подготовительного этапа необходимо выполнить настройку цели в Google Analytics. В выбранном представлении заходим «Администратор» — «Цели» и нажимаем «+Цель».

Выбираем тип цели — «Собственная». Указываем содержательное название цели и тип — «Целевая страница».

На третьем шаге переводим переключатель «Последовательность» в состояние «Вкл». Заполняем последовательность URL для цели. Для нашего примера цель будет выглядеть так:

Сохраняем цель.

5. Визуализация воронки и анализ

Для просмотра воронки необходимо выбрать раздел «Конверсии» — «Цели» — «Визуализация последовательности».

Мы получили информацию об узких местах в цепочке взаимодействий клиента с сайтом — теперь можем выдвинуть гипотезу и проверить её с помощью теста. Шаг воронки, на котором большинство пользователей уходит — наиболее приоритетный для тестирования.

Так будет выглядеть настроенная последовательность:

На изображении выше видно, что наибольшее количество клиентов бросают покупку при переходе к оформлению заказа. Мы ориентировалась на вариант, когда пользователи покинули сайт (exit) вообще. При переходе со второго на третий шаг сайт покинули 439 раз. Какие могут быть причины:

Переход на страницу оплаты и доставки. Переход на страницу контактов интернет-магазина. Переход в каталог товаров. Переход к странице поиска по сайту. Уход с сайта.

Чтобы пользователи не уходили от процесса совершения заказа, рекомендуется несколько вариантов решения проблемы:

убрать ссылку на страницу, если это не противоречит логике сайта;

внедрить сжатую информацию со страницы (например, стоимость и сроки доставки, варианты оплаты, контактные телефоны) в процесс оформления заказа;

упростить форму оформления заказа;

проверить работу кнопок и форм на наличие технических ошибок.

Запомнить

Для создания воронки необходимо:

проанализировать сайт и составить путь пользователя до завершения покупки;

определить, для каких этапов есть страницы, а для каких — необходимо создать виртуальные страницы в Google Tag Manager;

создать виртуальные страницы;

настроить последовательную цель в Google Analytics.

После создания воронки: