Лінкбілдинг — що це таке, і Як правильно нарощувати посилання

Лінкбілдинг — що це таке, і Як правильно нарощувати посилання

Наявність якісних зовнішніх посилань — важливий фактор ранжування в пошуковій видачі. Тому лінкбілдинг вважається одним з основних методів просування сайтів. В цій статті розкажу про користь лінкбілдингу, його етапи та основні стратегії.

Що таке лінкбілдинг

Лінкбілдинг (англ. link building) — процес отримання посилань (беклінків) на сайт. Завдяки йому поступово будується посилальний профіль сайту.

Основне завдання лінкбілдингу полягає в збільшенні кількості якісних беклінків від різноманітних майданчиків. Авторитетні ресурси та форуми, що посилаються на сайт, стають для пошукових систем на кшталт Google доказом його якості.

Навіщо потрібен лінкбілдинг

Google ставиться з підозрою до майданчиків без зовнішніх посилань. Адже коли користувачі знаходять щось корисне — вони рекомендують його іншим.

Немає точного числа зовнішніх лінків, котрі приведуть до топу видачі. У кожного вебресурсу — індивідуальна історія. Тому під час лінкбілдингу варто використовувати комплексний підхід: вивчити тематику і цільову аудиторію власного сайту, зробити аналіз конкурентів в ніші та підібрати якісні сайти, з яких буде корисно отримати посилання.

Google забороняє купувати посилання, тому лінкбілдинг має бути органічним, непомітним і робитись поступово. Якщо створити новий сайт і закупити на нього сотню посилань, пошуковик це побачить і накладе санкції. Є шанс потрапити до тіньового бану і значно втратити в трафіку.

Хороші та погані зовнішні посилання: як їх відрізнити

Якісні посилання приносять сайту користь, а неякісні — лише шкодять, незважаючи на їхню кількість.

Якісні посилання

Вони походять з авторитетних і релевантних джерел, отримані природним шляхом і мають потенціал для залучення цінного трафіку на сайт.

Це можуть бути природні зовнішні посилання, котрі ресурс отримує тому, що інші компанії або користувачі вважають доречним про нього згадати. Скажімо, коли в статті йдеться про email-маркетинг компанії з використанням eSputnik, логічно дати посилання на сайт сервісу.

Природними вважаються і безкоштовні посилання, отримані завдяки:

обміну статтями з беклінками між вебресурсами;

спільним проєктам різних компаній з метою розміщення посилань;

написанню статей, що їх автори пропонують іншим ресурсам безкоштовно;

розміщенню посилань на тематичних форумах;

написанню корисних гостьових статей, котрими користувачі діляться власноруч.

Також досить якісними вважаються покупні посилання. На практиці більшість беклінків розміщуються саме за гроші, адже власники майданчиків хочуть отримати долю вигоди. Є два основних способи придбання посилань:

оплатний аутріч — звернення до власника сайту напряму для обговорення умов розміщення;

використання біржі (сайту-посередника).

Алгоритм роботи біржі простий.

Власник сайту №1 публікує на біржі інформацію про готовність розміщувати беклінки за певну суму. Власник сайту №2 хоче придбати посилання. Він заходить на біржу, бачить перелік майданчиків, фільтрує їх за своїми параметрами і здійснює оплату. Біржа заробляє на комісії від угоди.

Неякісні посилання

Вони нерелевантні, низькоякісні і шкодять пошуковій оптимізації сайту. Це здебільшого беклінки з ненадійних майданчиків, що розміщують у себе все запропоноване і майже не мають трафіку. На таких ресурсах статті про одяг розміщуються поруч із рекламою казино.

Google вважає такі сайти спамними і з підозрілістю ставиться ресурсів, на які вони посилаються. Тому гарно фільтруйте майданчики. Вони мають викликати довіру та давати приріст трафіку.

Основні метрики для оцінки якості посилань

Обов’язково перевіряйте цікаві для співпраці ресурси за допомогою спеціальних інструментів на кшталт Ahrefs та Moz. Перелічу основні метрики.

1. DR (Domain Rating). Показник авторитетності домену в сервісі Ahrefs. Він містить шкалу від 0 до 100, де 100 — вищий авторитет. DR розраховується на основі кількох факторів, включаючи кількість і якість посилань, що ведуть на домен.

2. DA (Domain Authority). Показник авторитетності домену в сервісі Moz зі шкалою від 0 до 100.

DR і DA можуть відрізнятися для одного і того ж домену.

3. Referring Domains (Реферуючі домени). Кількість унікальних доменів, що посилаються на сайт. Один домен враховується один раз, навіть якщо з нього посилаються двічі чи більше. Реферуючі домени — один з найважливіших факторів ранжування в пошуковій видачі.

4. Linking Domains (Пов’язані домени). Це кількість доменів, які посилаються на вебресурс. Якщо з домену посилаються двічі чи більше разів, кожне посилання буде враховане.

Типи посилань

Звертайте увагу і на вигляд посилань, адже це також відіграє важливу роль в лінкбілдингу.

Анкорні посилання

Це органічно вписані в текст посилання. До прикладу, коли беклінк на категорію гірських велосипедів в статті розміщений власне під словами «гірські велосипеди».

На наявність посилання вказує лише колір. Якщо його забрати, залишиться звичайний органічний текст.

Анкорні беклінки пояснюють пошуковій системі, чого чекати після переходу за ними. Якщо ключ — «гірські велосипеди» і після переходу відкривається сторінка з велосипедами, пошуковики отримують зелений сигнал.

Підбір ключових слів під посилання варто довірити SEO-фахівцеві.

Безанкорні посилання

Це посилання без ключових фраз. Замість них прописана вебадреса сайту або слова, що не розкривають суть сторінки. Є кілька видів безанкорних посилань .

1. URL-посилання — «голі» беклінки, коли URL-адреса сторінки не прикрита ключовими словами, а розміщена посеред тексту.

2. Брендові анкори — посилання з назвою бренду, компанії або продукту. До прикладу, лінк на сайт компанії Netpeak Group з анкором «Netpeak Group».

3. Генеричні анкори — вказують, що інформацію можна дізнатися в іншому місці: «перейти на сайт», «читайте тут», «ось посилання» тощо.

Посилання-зображення

Йдеться про зображення, після натискання на які користувач перейде за лінком:

рекламні банери , посилання під якими активні лише на час рекламної кампанії;

, посилання під якими активні лише на час рекламної кампанії; якісні графіки або статистика у статтях — на них натискають, щоб отримати більше інформації;

— на них натискають, щоб отримати більше інформації; логотипи на сторінці з переліком партнерів, що ведуть на їхні сайти.

Основні стратегії та методи отримання посилань

Є багато способів отримання посилань. Розповім про популярні.

Аутріч (Оutreach)

Важливий метод лінкбілдингу, що полягає в прямому зверненні до власників вебресурсів із проханням розмістити беклінк. Він передбачає обговорення одного з можливих типів розміщення.

Покупка посилань. До прикладу, можна написати статтю і запропонувати її майданчику за певну суму. Або домовитися про лонгрід-спецпроєкт, коли редактори сайту з авторитетним доменом пишуть статтю власноруч. Оренда посилань. Полягає в розміщенні беклінків в уже опублікованій статті на певний період часу: пів року, рік тощо. Обмін посиланнями. Це взаємовигідна співпраця, коли майданчики публікують статті одне одного. Важливо вибирати для обміну авторитетні домени. Контент-маркетинг. Метод полягає в створенні настільки якісного контенту, щоб майданчики хотіли розміщувати його у себе безкоштовно. Це можуть бути статті, відео, вебінари, дослідження, інфографіки тощо.

Крауд (Crowd)

Крауд — допоміжний метод створення органічного посилального профілю для пошукової систами. Полягає у створенні коментарів, відповідей та відгуків на форумах для розміщення посилань. Він дуже дешевий, навіть безкоштовний, якщо розміщувати посилання власноруч.

Існує величезна кількість форумів з різноманітними обговореннями. Шукайте на них актуальні теми, де посилання виглядатимуть органічно, або створюйте власні гілки обговорення.

Якщо в інтернет-магазині продаються смартфони, знайдіть форум, на якому користувач запитує поради, де зробити придбати телефон. Залиште детальний коментар з беклінком на категорію смартфонів.

Форуми постійно чистять свій кеш, тому не варто бездумно розміщувати коменти та спамити. Ефективніше створювати корисні пости, щоб посилання протрималися на форумі довше. Більше того, якісний крауд допомагає залучати ЦА на сайт і отримувати додатковий прибуток.

PBN (Private Blog Network)

PBN — мережа вебресурсів, що створюється одним власником для просування певного майданчику. Це здебільшого загальні вебресурси зі статтями про все на світі. І в кожній з них є посилання на сайт, що просуває власник.

PBN досить ефективні, та їхнє використання ризиковане. Є шанс, що пошукові мережі виявлять закономірності та накладуть санкції.

Дропи (Drops)

Дропи — спеціалізовані сайти для продажу лінків. Вони містять статті на різноманітні тематики і не особливо переймаються якістю матеріалів. Пошуковики вважають дропи спамними, тому їхнє використання часто призводить до накладення санкцій.

Етапи роботи під час лінкбілдингу

У процесі лінкбілдингу є чітка послідовність кроків. Розповім про кожен.

Крок 1. Аналіз власного сайту

Перш за все, проаналізуйте параметри власного сайту та авторитет домену, щоб обрати донорів приблизно того ж рівня.

Донор — це вебресурс, що розміщує посилання.

Вивчіть тематику сайту, його цільову аудиторію та знайте пріорітетний регіон для просування. До прикладу, на інтернет-магазин музичних інструментів в Україні бажано посилатися зі статей в українських тематичних музичних виданнях. Крім того, подібні сайти відвідує цільова аудиторія, що зацікавиться розміщеним посиланням.

Крок 2. Аналіз конкурентів

Знайдіть основних суперників сайту, а потім вивантажте і проаналізуйте посилальні профілі їхніх донорів. Це дасть розуміння стратегії конкурентів: скільки у них посилань, з котрих вони країн, на скількох майданчиках розміщуються тощо.

Будуйте власну стратегію лінкбілдингу на основі цих даних. В ній використовуйте донорів конкурентів, але додавайте до них кращі майданчики, щоб зробити посилальний профіль ефективнішим.

Крок 3. Збір бази донорів

Щоб впевнитися у якості потенційного донора, спершу оцініть зовнішній вигляд сайту і дайте відповідь на кілька запитань.

Який контент публікується? Цей ресурс тематичний? Чи підходить тематика майданчика? На сайті є цільова аудиторія? Майданчик публікує спам, рекламний і не тематичний контент? Наскільки багато на сайті реклами?

Після цього, скористайтеся інструментами на кшталт Serpstat та Ahrefs, щоб за допомогою їхніх метрик отримати загальне уявлення про якість сайту.

Крок 4. Відбір потрібних сайтів

Після збору бази, перевірте кожного потенційного донора на заспамленість. Для цього зверніть увагу на декілька важливих моментів.

Трафік. Якщо майданчик отримує менше 300 унікальних відвідувачів на місяць — він не популярний і погано ранжується. Та параметр не точний і залежить від регіону просування. Кількість вхідних посилань. Вона має бути більшою, ніж кількість вихідних. Різкі зміни в показниках трафіку. Якщо донор не має стабільного приросту трафіку, є шанс, що він під санкціями, або маніпулює з просуванням. Погана індексація. Якщо індексується лише 20-30% сайту — це червоний прапорець. Погане ранжування. Якщо у донора ранжується невелика кількість ключових слів, це ознака неякісного контенту, який не відповідає запитам користувачів. Неорганічне нарощування посилальної маси. На це вказують різкі стрибки показників у посилальному профілі.

Крок 5. Розміщення

На цьому етапі запропонуйте обраним майданчикам співпрацю та домовтесь про публікацію статті, її покупку чи обмін.

Процес розміщення беклінків у різних країнах відрізняється. З власниками сайтів у Канаді важко вийти на зв’язок. Донорів мало, в порівнянні з США, і вони досить дорогі.

Ціна за посилання в різних країнах відрізняється. В одному регіоні буде величезна кількість якісних донорів, які швидко відповідають і готові розміщувати посилання від $10 до $50. А в іншому лише декілька застарілих вебресурсів, котрі просять за лінк від $500.

Зручно, коли з майданчиками в різних країнах працюють окремі фахівці. Вони знають, як написати лист, щоб співрозмовник зрозумів, що від нього хочуть.

Кейс. Спеціалісти Netpeak зазвичай пишуть листи щодо розміщення посилань мовою країни, в якій живе власник сайту. І додають ремарку на кшталт: «Вибачте за можливі помилки в моєму листі, я працюю в українській компанії». Часто власники відповідають українською, через перекладача. Це показує повагу з обох сторін і полегшує подальшу комунікацію.

В більшості країн для спілкування доцільніше використовувати електронну пошту Gmail. Та в деяких регіонах, наприклад, в Україні, власники сайтів частіше відповідають через різноманітні месенджери.

Корисні інструменти для лінкбілдингу

Інструменти для лінкбілдингу показують приблизні параметри. Точні цифри знають лише власники ресурсів, адже в них є Google Search Console та Google Analytics. Перерахую популярні інструменти, котрі показують схожу до дійсності картину.

Serpstat — аналітичний інструмент, за допомогою якого зручно вивантажувати донорів конкурентів в ніші та вивчати їхні посилальні профілі. Ahrefs — основний інструмент лінкбілдера для аналізу посилального профілю власного сайту та профілів конкурентів, аналізу ключових слів та пошуку потенційних донорів. Сервіс допомагає відсіяти неякісні майданчики. Він досить точно показує DR (рейтинг домена), кількість трафіку та країни, з яких він приходить. SimilarWeb — допомагає відсіювати донорів за потрібними параметрами: показує кількість і джерела трафіку, країну, з якої приходить більшість відвідувачів тощо. Moz — показує, чи донор спамний.

Не варто орієнтуватися на показники лише одного з цих інструментів. Ні один не гарантує точність результатів, тому їх ефективніше використовувати у симбіозі.

Кейс. Ahrefs показав десять переходів за місяць, а SimilarWeb — 100 000. Це сигнал перевірити майданчик за допомогою всіх можливих інструментів.

Корисні практики

Перевіряйте загальну оцінку якості донорів за допомогою інструментів на кшталт Serpstat та Ahrefs. Орієнтуйтеся на країну просування. Якщо це Україна, сайту не потрібні беклінки з Америки чи Португалії. Обов ’ язково перевіряйте, звідки приходить більшість відвідувачів сайта-донора. Для кращого ранжування пріоритетно використовувати вічні посилання dofollow — відкриті для переходу роботів Google і подальшої індексації. Вхідних посилань має бути більше, ніж вихідних. Майданчик, що посилається на безліч ресурсів, а на нього майже ніхто, роздає свій авторитет і втрачає вагу. Всі новинні сайти, коли публікують новину з джерелом, вказують в посиланні тег nofollow. Це дає сигнал пошуковим ботам не переходити за цим лінком. Більше партнерів — краще. Якщо два сайти постійно обмінюються посиланнями, це ні до чого не приведе. Постійно нарощуйте кількість посилань. Почніть з кількох на місяць, потім їх має бути п ’ ять, десять, п ’ ятнадцять і більше. Лінки з часом зникають: статті видаляють, сайти перестають працювати, видання перепродають тощо. Закупити багато посилань на дуже авторитетних доменах не вийде через їхню вартість. Доцільніше отримати більше лінків на трішки кращих (від вашого сайту) за рейтингом ресурсах, що відповідають тематиці домену.

FAQ

Що таке лінкбілдинг простими словами?

Це постійне нарощування сітки якісних посилань на сайт з інших вебресурсів.

Для чого потрібен лінкбілдинг?

Кількість беклінків від якісних ресурсів говорить пошуковикам про авторитетність вебресурсу. Тому лінкбілдинг — важливий метод ранжування.

Чому лінкбілдинг важливий для просування сайтів?

Є багато важливих аспектів для просування — дизайн, юзабіліті, якість контенту тощо. Лінкбілдинг — один з них. Від його якості залежить позиція сайту в пошукових системах.