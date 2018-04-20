Наталя Кошель

Наталя Кошель

Автор NJ c 2023
Позиция:
Редактор
Компания:
Netpeak
Откуда:
Украина, Киев
Об авторе:
Редактор в Netpeak Journal с 2023 года. Обожаю маркетинг и вдохновляюсь деятельностью Netpeak.

Статьи автора

Бизнес
240 0
Изменения потребительского поведения в 2025 году: 5 инсайтов и 4 совета для брендов
SEO
525 0
Кто такой линкбилдер и как им стать
PPC
1510 0
Чем занимается PPC-специалист и сколько зарабатывает
SEO
2641 3
Чем занимается SEO-специалист и сколько зарабатывает
SMM
1812 4
Арсенал социальных сетей: инструменты, которые необходимы каждому SMM-специалисту
SMM
Бизнес
2210 2
11 удачных ситуативок украинских брендов в 2024 году
Бизнес
3484 4
Кто такой конечный пользователь, и Почему он важен
PPC
2354 3
Что такое Affinity audience, и Как на них таргетироваться
Email-маркетинг
6598 4
Что такое файлы SIG, и Как их применять
SEO
3498 2
Кто такие уникальные посетители, и Почему их важно считать
SEO
2018 4
Что такое липкость сайта, и Как ее измерить
