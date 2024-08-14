Кто такие уникальные посетители, и Почему их важно считать

Кто такие уникальные посетители, и Почему их важно считать

Маркетинговые активности будут значительно эффективнее, если вы точно знаете количество людей, посещающих сайт. Вы избежите повторных показов рекламы одним и тем же людям, сэкономите рекламный бюджет и точно измерите результат.

В этой статье я рассмотрю понятие уникального посетителя, разницу между общим количеством посещений и уникальным, причины важности измерения уникальных пользователей, основные сервисы для измерения и распространенные сложности при подсчете.

Что такое «уникальный посетитель»

Unique Visitor — это индивидуальный пользователь, который был на сайте в течение определенного периода времени. Показатель позволяет определить количество людей, которые просматривали ресурс, независимо от того, сколько раз каждый из них заходил на сайт.

Уникальный посетитель определяется с помощью файлов cookie или другой технологии отслеживания, позволяющей идентифицировать его среди всех пользователей. Каждому посетителю при первом заходе на сайт присваивается уникальный идентификатор (user ID), который сохраняется в браузере.

Определение уникального посетителя зависит от выбранного периода времени, который варьируется от одного дня до нескольких месяцев. Например, если пользователь просматривает сайт сегодня и вернется через неделю, он будет учтен как один уникальный посетитель. В Google Analytics 4 файлы cookie для идентификации хранятся по умолчанию два года.

Разница между общим количеством посещений и уникальным

Общее количество сеансов учитывает все разы, когда пользователи заходили на сайт. Один уникальный посетитель может совершить несколько сеансов.

Показатель уникальных посетителей учитывает только одного пользователя независимо от количества его заходов на сайт.

Почему важно измерять уникальные посещения

Оценка реальной аудитории. Измерение уникальных сеансов позволяет получить точное представление о количестве разных людей, которые просматривают сайт. Знание реальной аудитории помогает лучше оценить популярность ресурса и его привлекательность для новых юзеров. Анализ эффективности маркетинга. Показатель уникальных посещений позволяет оценить, какие методы привлечения новой аудитории работают лучше всего и как улучшить маркетинговые усилия. Планирование ресурсов: серверной мощности, пропускной способности сети и оптимизации контента. Если количество уникальных пользователей растет, понадобится расширение технической инфраструктуры для обеспечения стабильной работы сайта и быстрой загрузки страниц. Повышение монетизации. Для онлайн-бизнеса и сайтов, зависящих от рекламы, знание количества новых посетителей является критически важным для планирования. Рекламодатели обычно заинтересованы в реальном охвате, а не в общем количестве сеансов. Уникальные пользователи предоставляют более точную картину о потенциальном рынке и помогают установить справедливую стоимость рекламы. Определение вовлеченности пользователей. Если сайт имеет высокий процент новых посетителей, это свидетельствует об эффективной стратегии привлечения новой аудитории. Сравнение с конкурентами помогает понять, насколько сайт привлекателен по сравнению с другими ресурсами в той же нише. Такой анализ выявляет сильные и слабые стороны, что способствует совершенствованию стратегии развития сайта.

Популярные сервисы с метрикой уникальных посетителей

Подавляющее большинство сервисов для вебаналитики имеет показатель уникальных сеансов или юзеров. Наиболее популярные из них:

Google Analytics 4 (GA4) — инструмент вебаналитики от Google, предоставляющий детальные данные о поведении пользователей на сайте;

SimilarWeb — сервис для анализа сайтов и конкурентного анализа;.

Matomo (ранее Piwik) — платформа вебаналитики с открытым кодом, предоставляет детальные данные о трафике на сайте;

Adobe Analytics — мощный инструмент для анализа данных, который отслеживает количество уникальных посетителей и анализирует их поведение на сайте;

Clicky — вебаналитика в реальном времени;.

Woopra — сервис вебаналитики, который отслеживает поведение пользователей на сайте;

Hotjar — инструмент для анализа поведения пользователей на сайте.

Подробнее о различных сервисах читайте в материале Полный гайд по веб-аналитике.

Как определить количество уникальных посетителей на сайте

Для подсчета необходимо подключить сайт к одной из перечисленных ранее систем аналитики, а именно — установить на сайт код отслеживания одной из этих систем. Если код уже установлен, следуйте следующим инструкциям.

Уникальные посетители в Google Analytics 4 (GA4) в Google Analytics 4 (GA4)

Откройте GA4 и перейдите к отчету по трафику, например «Life cycle — Engagement — Pages and screens». Выберите диапазон дат для анализа. Найдите показатель «Users». Он соответствует уникальным пользователям.

Уникальные посетители в SimilarWeb

Войдите в SimilarWeb и введите URL вашего сайта. Перейдите в раздел «Обзор — Website Performance — Engagement overview». Показатель «Monthly Unique Visitors» отображает количество уникальных юзеров в месяц.

Распространенные сложности в подсчете уникальных пользователей

Кэширование браузера. Пользователь заходит на сайт, и его визит записывается. После этого он очищает кэш браузера, что приводит к удалению файлов cookie. При следующем визите этот пользователь будет учтен как новый уникальный посетитель, поскольку система не сможет распознать его без файлов cookie. Использование нескольких устройств. Один и тот же пользователь просматривает сайт сначала с компьютера, а затем со смартфона. Поскольку эти визиты происходят с разных устройств, система аналитики учитывает их как двух отдельных уникальных посетителей, что искажает реальные данные. Использование нескольких браузеров. Пользователь просматривает сайт через разные браузеры, например, Chrome и Firefox. Поскольку браузеры имеют свои файлы cookie, каждый визит учтен как уникальный, что приводит к двойному счету одного и того же пользователя. Блокировка файлов cookie. Некоторые посетители используют браузерные расширения или настройки приватности, чтобы блокировать файлы cookie. В таких случаях система аналитики не сможет отследить этих пользователей должным образом, что приводит к погрешности в расчетах. Изменение IP-адреса. Пользователь заходит на сайт с домашнего интернета, а затем с офисного или мобильного интернета, имеющего разные IP-адреса. Система аналитики учтет этого пользователя как нескольких разных уникальных юзеров. Ошибки в настройке отслеживания. Вебмастер неправильно настроил отслеживающий код на сайте, вследствие чего один и тот же визит учтен несколько раз или вообще не учтен.

Выводы