Хто такі унікальні відвідувачі, та Чому їх важливо рахувати

Хто такі унікальні відвідувачі, та Чому їх важливо рахувати

Маркетингові активності будуть значно ефективнішими, якщо ви точно знаєте кількість людей, що відвідує сайт. Ви уникнете повторних показів реклами одним і тим самим людям, заощадите рекламний бюджет та точно виміряєте результат.

У цій статті я розгляну поняття унікального відвідувача, різницю між загальною кількістю відвідувань та унікальною, причини важливості вимірювання унікальних користувачі, основні сервіси для вимірювання та поширені складнощі при підрахунку.

Що таке «унікальний відвідувач»

Unique Visitor ― це індивідуальний користувач, який був на сайті протягом певного періоду часу. Показник дозволяє визначити кількість людей, які переглядали ресурс, незалежно від того, скільки разів кожен з них заходив на сайт.

Унікальний відвідувач визначається за допомогою файлів cookie або іншої технології відстеження , що дозволяє ідентифікувати його серед всіх користувачів. Кожному відвідувачу при першому заході на сайт присвоюється унікальний ідентифікатор (user ID), який зберігається у браузері.

Визначення унікального відвідувача залежить від обраного періоду часу, який варіюється від одного дня до декількох місяців. Наприклад, якщо користувач переглядає сайт сьогодні і повернеться через тиждень, він буде врахований як один унікальний відвідувач. У Google Analytics 4 файли cookie для ідентифікації зберігаються за замовчуванням два роки.

Різниця між загальною кількістю відвідувань та унікальною

Загальна кількість сеансів враховує всі рази, коли користувачі заходили на сайт. Один унікальний відвідувач може здійснити кілька сеансів.

Показник унікальних відвідувачів враховує тільки одного користувача незалежно від кількості його заходів на сайт.

Чому важливо вимірювати унікальні відвідування

Оцінка реальної аудиторії. Вимірювання унікальних сеансів дозволяє отримати точне уявлення про кількість різних людей, які переглядають сайт. Знання реальної аудиторії допомагає краще оцінити популярність ресурсу та його привабливість для нових юзерів. Аналіз ефективності маркетингу. Показник унікальних відвідувань дозволяє оцінити, які методи залучення нової аудиторії працюють найкраще і як поліпшити маркетингові зусилля. Планування ресурсів: серверної потужності, пропускної здатності мережі та оптимізації контенту. Якщо кількість унікальних користувачів зростає, знадобиться розширення технічної інфраструктури для забезпечення стабільної роботи сайту та швидкого завантаження сторінок. Підвищення монетизації. Для онлайн-бізнесу та сайтів, що залежать від реклами, знання кількості нових відвідувачів є критично важливим для планування. Рекламодавці зазвичай зацікавлені у реальному охопленні, а не в загальній кількості сеансів. Унікальні користувачі надають точнішу картину про потенційний ринок та допомагають встановити справедливу вартість реклами. Визначення залученості користувачів. Якщо сайт має високий відсоток нових відвідувачів, це свідчить про ефективну стратегію залучення нової аудиторії. Порівняння з конкурентами допомагає зрозуміти, наскільки сайт привабливий у порівнянні з іншими ресурсами у тій самій ніші. Такий аналіз виявляє сильні та слабкі сторони, що сприяє вдосконаленню стратегії розвитку сайту.

Популярні сервіси з метрикою унікальних відвідувачів

Переважна більшість сервісів для вебаналітики має показник унікальних сеансів або юзерів. Найбільш популярні з них:

Google Analytics 4 (GA4) — інструмент вебаналітики від Google, що надає детальні дані про поведінку користувачів на сайті;

SimilarWeb ― сервіс для аналізу сайтів та конкурентного аналізу;.

Matomo (раніше Piwik) ― платформа вебаналітики з відкритим кодом, надає детальні дані про трафік на сайті;

Adobe Analytics ― потужний інструмент для аналізу даних, що відстежує кількість унікальних відвідувачів та аналізує їхню поведінку на сайті;

Clicky ― вебаналітика в реальному часі;.

Woopra ― сервіс вебаналітики, який відстежує поведінку користувачів на сайті;

Hotjar ― інструмент для аналізу поведінки користувачів на сайті.

Детальніше про різноманітні сервіси вебаналітики читайте в матеріалі Повний гайд по вебаналітиці.

Як визначити кількість унікальних відвідувачів на сайті

Для підрахунку необхідно підключити сайт до однієї з перелічених раніше систем аналітики, а саме — встановити на сайт код відстеження однієї з цих систем. Якщо код вже встановлений, дотримайтеся наступних інструкцій.

Унікальні відвідувачі в Google Analytics 4 (GA4)

Відкрийте GA4 та перейти до звіту щодо трафіку, наприклад «Life cycle — Engagement — Pages and screens». Виберіть діапазон дат для аналізу. Знайдіть показник «Users». Він відповідає унікальним користувачам.

Унікальні відвідувачі в SimilarWeb

Увійдіть у SimilarWeb та введіть URL вашого сайту. Перейдіть до розділу «Overview — Website Performance — Engagement overview». Показник «Monthly Unique Visitors» відображає кількість унікальних юзерів за на місяць.

Поширені складнощі в підрахунку унікальних користувачів

Кешування браузера. Користувач заходить на сайт, і його візит записується. Після цього він очищує кеш браузера, що призводить до видалення файлів cookie. При наступному візиті цього користувача буде враховано як нового унікального відвідувача, оскільки система не зможе розпізнати його без файлів cookie. Використання кількох пристроїв. Один і той самий користувач переглядає сайт спочатку з комп’ютера, а потім зі смартфона. Оскільки ці візити відбуваються з різних пристроїв, система аналітики враховує їх як двох окремих унікальних відвідувачів, що спотворює реальні дані. Використання кількох браузерів. Користувач переглядає сайт через різні браузери, наприклад, Chrome і Firefox. Оскільки браузери мають свої файли cookie, кожен візит врахований як унікальний, що призводить до подвійного рахунку одного й того ж користувача. Блокування файлів cookie. Деякі відвідувачі використовують браузерні розширення або налаштування приватності, щоб блокувати файли cookie. У таких випадках система аналітики не зможе відстежити цих користувачів належним чином, що призводить до похибки у розрахунках. Зміна IP-адреси. Користувач заходить на сайт з домашнього інтернету, а потім з офісного або мобільного інтернету, що має різні IP-адреси. Система аналітики врахує цього користувача як кількох різних унікальних юзерів. Помилки в налаштуванні відстеження. Вебмайстер неправильно налаштував відстежувальний код на сайті, внаслідок чого один і той самий візит врахований кілька разів або взагалі не врахований.

Висновки