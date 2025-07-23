С нуля до +15 394% скачиваний в США: кейс Mindsnap в App Store
Кто наш партнер
Mindsnap — мобильное приложение для ежедневного микрообучения. Сжатый формат и четкая структура контента позволяют пользователям быстро усваивать новые знания без лишней перегрузки.
Цели сотрудничества
Поскольку Mindsnap — новый продукт, мы ставили перед собой такие цели:
-
повышение видимости в App Store;
-
прирост установок приложения;
-
построение узнаваемости бренда через увеличение показов.
Стратегия продвижения
Мы сосредоточились на стратегии, охватывающей весь цикл оптимизации: от исследования ниши до работы с событиями и подписками внутри страницы приложения.
Шаг 1. Поиск и анализ конкурентов
Чтобы войти в нишу Education и занять позиции в App Store, мы начали с глубокого конкурентного анализа. Для этого использовали наш внутренний инструмент RadASO, а также Asolytics — для сбора данных о видимости приложений по ключевым словам.
Мы собрали список ближайших конкурентов Mindsnap по функциональности и тематике — всего 70 активных приложений в нише микрообучения.
Далее провели анализ рынка, где получили данные инсталляций конкурентов по странам и определили приоритетные регионы для продвижения:
-
США;
-
Германия;
-
Великобритания;
-
Канада;
-
Китай;
-
Австралия;
-
Турция;
-
Италия;
-
Франция;
-
Мексика;
-
Польша;
-
Нидерланды.
Результаты анализа рынка в формате диаграмм
Как итог, мы обнаружили умеренную конкуренцию и нескольких сильных игроков со ставкой на ASO. Чтобы получить результат, сделали фокус на локализованные ключевые слова и креативы.
Шаг 2. Построение семантического ядра
На основе конкурентного анализа мы получили список ключевых слов и фраз, по которым пользователи находят подобные приложения в App Store.
Используя внутренний ASO-инструмент, мы определили запросы, приносящие трафик конкурентам и их позиции в выдаче. Затем отсортировали эти запросы по популярности и релевантности к функционалу Mindsnap, чтобы сформировать базу для дальнейшей оптимизации страницы приложения.
На основе собранных запросов мы сформировали семантическое ядро — базу для оптимизации страницы приложения.
Сначала отсеяли нерелевантные или малотрафиковые запросы, оставив лишь те, что напрямую связаны с тематикой Mindsnap. В финальный список вошли как общие ключи, так и бренды конкурентов. Например, для английского языка:
-
smarty me;
-
nibble;
-
imprint;
-
nerdish;
-
learning;
-
micro learning;
-
micro learning free;
-
learning apps;
-
learning apps for adults и т.д.
Это стало основой для повышения видимости приложения в App Store на каждом из приоритетных рынков.
Шаг 3. Локализация метаданных
На основе сформированного семантического ядра мы подготовили метаданные для App Store — название приложения (Title), подзаголовок (Subtitle) и поле ключевых слов (Keywords). Именно эти поля влияют на индексацию в поиске.
Что мы сделали:
-
создали метаданные для каждой приоритетной локализации, ориентируясь на релевантные ключи из ядра;
-
фокусировались на полных запросах, которые реально дают показы;
-
удаляли слабые ключи (низкая частотность, малая конверсия или нерелевантность), добавляли сильные — все на основе аналитики.
Как работали:
-
ежемесячно проводили один-два обновления (релизы) для четырех-шести локализаций;
-
постепенно охватили все выбранные страны;
-
каждое обновление — это отдельная итерация с адаптацией ключей для улучшения позиций.
Локализация метаданных — критически важна для индексации в каждом регионе. Этот подход дал прирост в топовых странах и усилил видимость приложения.
Шаг 4. Обновление креативов
Чтобы повысить конверсию из просмотра страницы в установку, мы обновили визуальное оформление приложения в App Store.
-
Освежили дизайн иконки — сделали более яркой, узнаваемой среди конкурентов.
-
В скриншотах:
-
переписали подписи — коротко, понятно, с акцентом на преимущества;
-
добавили CTA и логическую последовательность слайдов;
-
провели A/B-тестирование нескольких вариантов.
В результате получили новый визуал, который лучше передает ценность продукта и способствует росту конверсии.
Шаг 5. Запуск In-App Events
In-App Events — это специальные события в App Store, которые отображаются как для новых пользователей, так и для тех, кто уже установил приложение. Они появляются на странице приложения, в поиске и могут попасть в редакторские подборки.
Мы запустили ряд событий, в частности:
-
обновления;
-
праздничные акции на подписку;
-
новые функции.
Название и описание In-App Events индексируются, поэтому это позволило нам увеличить видимость в поиске, привлечь новую аудиторию и вернуть старых пользователей.
Шаг 6. Оптимизация In-App Purchases
In-App Purchases (IAP) — это подписки или разовые покупки внутри приложения, которые могут отображаться в поиске App Store.
Что сделали:
-
подобрали названия покупок, которые лучше индексируются в поиске;
-
добавили описания для пользователей;
-
подготовили иконки и другие визуальные элементы для привлечения внимания.
В результате получили лучшее отображение в App Store и больше переходов на экран с подпиской.
Результаты продвижения
Сравнивая первую половину сентября с первой неделей ноября, мы вышли на такие средние показатели по США:
-
+3370% показов;
-
+15 394% загрузок;
-
+400% ключевых запросов в топ-10 App Store.
График роста показов Mindsnap в App Store
График роста первых загрузок Mindsnap в App Store
График роста ключевых запросов Mindsnap в App Store
Отзывы о сотрудничестве
Mustea Adrian, СЕО в Mindsnap
Я доверил продвижение своего приложения команде RadASO после тщательного анализа их портфолио. Опыт и результаты впечатлили меня, и я был уверен, что это именно те специалисты, которые помогут развить мой продукт.
Самым ярким моментом сотрудничества стал значительный всплеск загрузок и показов уже на втором месяце работы — это было невероятно!
Самым сложным вызовом стало привлечение пользователей. Это требовало постоянного тестирования и поиска оптимальных стратегий, но вместе с командой мы смогли найти правильный баланс между бюджетом и эффективностью.
RadASO полностью оправдали мои ожидания, принеся реальные результаты. Было бы интересно увидеть еще более широкий спектр услуг в их арсенале — с акцентом на комплексный маркетинг.
Татьяна Ильенко, Client Project Manager в Netpeak Ukraine
С первого дня команды RadASO и Mindsnap работали в полной взаимосвязи. Благодаря слаженной коммуникации и быстрому внедрению изменений мы достигли существенного роста органического трафика и значительно улучшили видимость приложения.
Мы не останавливаемся на достигнутом — продолжаем совместную работу над разными направлениями: онбордингом, пейволом и другими, чтобы двигаться к лучшим результатам!
Команда проекта: Максим Мельник, Head of ASO; Ольга Грек, ASO Team Lead; Татьяна Ильенко, Client Project Manager.
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