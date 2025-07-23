С нуля до +15 394% скачиваний в США: кейс Mindsnap в App Store

С нуля до +15 394% скачиваний в США: кейс Mindsnap в App Store

Проект: Mindsnap. Период: 01.09.2024–10.11.2024. Регион: весь мир. Услуга: ASO.

Кто наш партнер

Mindsnap — мобильное приложение для ежедневного микрообучения. Сжатый формат и четкая структура контента позволяют пользователям быстро усваивать новые знания без лишней перегрузки.

Цели сотрудничества

Поскольку Mindsnap — новый продукт, мы ставили перед собой такие цели:

повышение видимости в App Store;

прирост установок приложения;

построение узнаваемости бренда через увеличение показов.

Стратегия продвижения

Мы сосредоточились на стратегии, охватывающей весь цикл оптимизации: от исследования ниши до работы с событиями и подписками внутри страницы приложения.

Шаг 1. Поиск и анализ конкурентов

Чтобы войти в нишу Education и занять позиции в App Store, мы начали с глубокого конкурентного анализа. Для этого использовали наш внутренний инструмент RadASO, а также Asolytics — для сбора данных о видимости приложений по ключевым словам.

Мы собрали список ближайших конкурентов Mindsnap по функциональности и тематике — всего 70 активных приложений в нише микрообучения.

Далее провели анализ рынка, где получили данные инсталляций конкурентов по странам и определили приоритетные регионы для продвижения:

США;

Германия;

Великобритания;

Канада;

Китай;

Австралия;

Турция;

Италия;

Франция;

Мексика;

Польша;

Нидерланды.

Результаты анализа рынка в формате диаграмм

Как итог, мы обнаружили умеренную конкуренцию и нескольких сильных игроков со ставкой на ASO. Чтобы получить результат, сделали фокус на локализованные ключевые слова и креативы.

Шаг 2. Построение семантического ядра

На основе конкурентного анализа мы получили список ключевых слов и фраз, по которым пользователи находят подобные приложения в App Store.

Используя внутренний ASO-инструмент, мы определили запросы, приносящие трафик конкурентам и их позиции в выдаче. Затем отсортировали эти запросы по популярности и релевантности к функционалу Mindsnap, чтобы сформировать базу для дальнейшей оптимизации страницы приложения.

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На основе собранных запросов мы сформировали семантическое ядро — базу для оптимизации страницы приложения.

Сначала отсеяли нерелевантные или малотрафиковые запросы, оставив лишь те, что напрямую связаны с тематикой Mindsnap. В финальный список вошли как общие ключи, так и бренды конкурентов. Например, для английского языка:

smarty me;

nibble;

imprint;

nerdish;

learning;

micro learning;

micro learning free;

learning apps;

learning apps for adults и т.д.

Это стало основой для повышения видимости приложения в App Store на каждом из приоритетных рынков.

Шаг 3. Локализация метаданных

На основе сформированного семантического ядра мы подготовили метаданные для App Store — название приложения (Title), подзаголовок (Subtitle) и поле ключевых слов (Keywords). Именно эти поля влияют на индексацию в поиске.

Что мы сделали:

создали метаданные для каждой приоритетной локализации, ориентируясь на релевантные ключи из ядра;

фокусировались на полных запросах, которые реально дают показы;

удаляли слабые ключи (низкая частотность, малая конверсия или нерелевантность), добавляли сильные — все на основе аналитики.

Как работали:

ежемесячно проводили один-два обновления (релизы) для четырех-шести локализаций;

постепенно охватили все выбранные страны;

каждое обновление — это отдельная итерация с адаптацией ключей для улучшения позиций.

Локализация метаданных — критически важна для индексации в каждом регионе. Этот подход дал прирост в топовых странах и усилил видимость приложения.

Шаг 4. Обновление креативов

Чтобы повысить конверсию из просмотра страницы в установку, мы обновили визуальное оформление приложения в App Store.

Освежили дизайн иконки — сделали более яркой, узнаваемой среди конкурентов.

В скриншотах:

переписали подписи — коротко, понятно, с акцентом на преимущества;

добавили CTA и логическую последовательность слайдов;

провели A/B-тестирование нескольких вариантов.

В результате получили новый визуал, который лучше передает ценность продукта и способствует росту конверсии.

Шаг 5. Запуск In-App Events

In-App Events — это специальные события в App Store, которые отображаются как для новых пользователей, так и для тех, кто уже установил приложение. Они появляются на странице приложения, в поиске и могут попасть в редакторские подборки.

Мы запустили ряд событий, в частности:

обновления;

праздничные акции на подписку;

новые функции.

Название и описание In-App Events индексируются, поэтому это позволило нам увеличить видимость в поиске, привлечь новую аудиторию и вернуть старых пользователей.

Шаг 6. Оптимизация In-App Purchases

In-App Purchases (IAP) — это подписки или разовые покупки внутри приложения, которые могут отображаться в поиске App Store.

Что сделали:

подобрали названия покупок, которые лучше индексируются в поиске;

добавили описания для пользователей;

подготовили иконки и другие визуальные элементы для привлечения внимания.

В результате получили лучшее отображение в App Store и больше переходов на экран с подпиской.

Результаты продвижения

Сравнивая первую половину сентября с первой неделей ноября, мы вышли на такие средние показатели по США:

+3370% показов ;

+15 394% загрузок ;

+400% ключевых запросов в топ-10 App Store.

График роста показов Mindsnap в App Store

График роста первых загрузок Mindsnap в App Store

График роста ключевых запросов Mindsnap в App Store

Отзывы о сотрудничестве

Mustea Adrian, СЕО в Mindsnap

Я доверил продвижение своего приложения команде RadASO после тщательного анализа их портфолио. Опыт и результаты впечатлили меня, и я был уверен, что это именно те специалисты, которые помогут развить мой продукт. Самым ярким моментом сотрудничества стал значительный всплеск загрузок и показов уже на втором месяце работы — это было невероятно! Самым сложным вызовом стало привлечение пользователей. Это требовало постоянного тестирования и поиска оптимальных стратегий, но вместе с командой мы смогли найти правильный баланс между бюджетом и эффективностью. RadASO полностью оправдали мои ожидания, принеся реальные результаты. Было бы интересно увидеть еще более широкий спектр услуг в их арсенале — с акцентом на комплексный маркетинг.

Татьяна Ильенко, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

С первого дня команды RadASO и Mindsnap работали в полной взаимосвязи. Благодаря слаженной коммуникации и быстрому внедрению изменений мы достигли существенного роста органического трафика и значительно улучшили видимость приложения. Мы не останавливаемся на достигнутом — продолжаем совместную работу над разными направлениями: онбордингом, пейволом и другими, чтобы двигаться к лучшим результатам!