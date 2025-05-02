Как собрать семантическое ядро и кластеризовать ключевые слова: пять шагов

Как собрать семантическое ядро и кластеризовать ключевые слова: пять шагов

Вы хотите продвинуть сайт, но не знаете, какие ключевые слова использовать? С чего начать, чтобы собрать действительно эффективное семантическое ядро? Ошибки на этом этапе могут стоить вам трафика и продаж.

В этой статье я расскажу, как найти и сгруппировать ключевые слова так, чтобы привлечь целевую аудиторию.

Типы поисковых запросов и их важность

Для эффективной SEO-стратегии важно понимать, какие типы поисковых запросов существуют и как они влияют на сайт. Основные виды — информационные, навигационные и транзакционные.

Расскажу подробнее о каждом из них.

Информационные запросы

Используются пользователями, когда они ищут информацию по конкретной теме. Такие запросы часто формулируются в виде вопросов. Это те запросы, которые не подразумевают немедленного действия, а дают информацию.

Примеры:

как приготовить борщ;

что такое блокчейн;

советы по выбору ноутбука.

Для кого: блоги, SaaSы, сайты услуг и ecommerce-сайты с тематическим блогом.

Статьи, оптимизированные под информационные запросы, могут привлечь большой объем трафика.

Например, на ecommerce-сайте статья с подробным сравнением различных ноутбуков не только привлечет трафик, но и поможет пользователям с выбором устройства. Такой контент может повысить уровень конверсии, превращая читателей в покупателей.

Навигационные запросы

Направлены на поиск конкретного сайта или страницы. Пользователи уже знают, куда хотят попасть и используют поисковую систему для этого. Эти запросы показывают намерение пользователя посетить определенный сайт.

Примеры:

Facebook;

официальный сайт Apple;

Netflix вход.

Для кого: сайты SaaS и компаний с узнаваемым брендом.

Оптимизация страниц под такие запросы помогает увеличить коэффициент конверсии.

Если ваш ресурс предлагает онлайн-сервисы, убедитесь, что бренд и его страницы легко найти по соответствующим запросам. Проверьте, появляются ли ваш сайт и ключевые страницы в поисковой выдаче по навигационным запросам: названию компании и брендовым запросам.

Используйте Google Search Console, анализируйте поисковые подсказки и следите за отчетами по кликабельности.

Транзакционные запросы

Демонстрируют высокую конверсионную готовность пользователя и показывают, что пользователь готов к совершению целевого действия — покупке, заказу услуги, звонку.

Примеры:

купить iPhone 15;

заказать пиццу онлайн;

регистрация на вебинар.

Для кого: интернет-магазины, сайты услуг.

Если ваш бизнес продает продукты или сервис, оптимизация под такие запросы увеличит продажи. Добавление ключевых слов, которые точно описывают конкретный товар или услугу, позволит значительно повысить видимость сайта в поисковых системах.

Сайты часто используют все три типа поисковых запросов для оптимизации разных страниц. Рассмотрю на примере интернет-магазина спортивной одежды и оборудования.

Для создания информативного блога можно использовать информационные запросы:

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Это привлечет целевую аудиторию на ранних стадиях принятия решения о покупке и поможет установить доверие к бренду.

Для оптимизации главной страницы, страницы «О нас» и страницы контактов следует использовать навигационные запросы:

[название бренда] официальный сайт;

[название бренда] интернет-магазин;

[название бренда] контакты.

Это нужно, чтобы пользователи легко находили сайт и информацию о магазине.

Для страниц категорий и товаров используются транзакционные запросы:

купить беговые кроссовки онлайн;

скидки на спортивную одежду;

заказать гантели с доставкой.

Пример комплексного использования:

Информационный запрос. Пользователь ищет, как выбрать беговые кроссовки, читает советы в блоге магазина и уходит, чтобы продолжить поиск. Навигационный запрос. Позже он ищет магазин в Google, чтобы посмотреть ассортимент. Транзакционный запрос. Приняв решение о покупке, пользователь вводит запрос «купить беговые кроссовки» и переходит на товарную или категорийную страницу магазина.

На всех этапах принятия решения клиента магазин использует разные типы запросов для привлечения и удержания аудитории.

Читайте подробное руководство от эксперта Netpeak Ukraine, чтобы узнать больше о сборе семантики.

Теперь перейду к пошаговому процессу поиска ключевых слов.

Определение целевой аудитории

Первый шаг — понять, кто ваша целевая аудитория. Важно сегментировать ЦА по параметрам, которые наиболее релевантны вашему бизнесу. Для этого можно использовать методику 5W.

Кто? Кто будет использовать ваш продукт? Опишите клиента — его интересы, поведение, профессиональную деятельность. Что? Что именно вы предлагаете? Какие ожидания и потребности есть у клиента относительно вашего продукта? Почему? Зачем вашему клиенту нужен этот продукт? Какие проблемы он решает? Когда? В каких ситуациях клиенту требуется ваш продукт? Где? Где находятся ваши клиенты и как они могут взаимодействовать с вашим предложением?

Чем лучше вы ответите на эти вопросы, тем точнее сможете подобрать ключевые слова, которые используют ваши клиенты.

Анализировать и сегментировать аудиторию можно несколькими способами.

Google Analytics

Предоставляет ценную информацию о ваших существующих посетителях. Чтобы получить эти данные:

Войдите в свой аккаунт Google Analytics. Перейдите в раздел «Атрибуты пользователя» -> «Обзор».

Изучите информацию о возрасте, поле, интересах и местоположении посетителей.

Эти данные помогут понять, кто уже интересуется вашим сайтом, и скорректировать стратегию под эту аудиторию.

Создание персон покупателей

Персона покупателя — это детальный портрет вашего идеального клиента. Для создания:

Соберите демографические данные (возраст, пол, местоположение, уровень дохода). Определите их интересы, проблемы и цели. Подумайте об их поведении онлайн и предпочтениях в поиске информации.

Например, персона для магазина спортивной одежды может выглядеть так: «Анна, 28 лет, менеджер среднего звена. Живет в крупном городе, увлекается фитнесом и здоровым образом жизни. Ищет качественную спортивную одежду, которая подходит как для тренировок, так и для повседневной носки. Часто использует Instagram и YouTube для поиска информации о фитнесе и спортивной моде.»

Создав две-три такие персоны, вы точнее определите, какие ключевые слова и фразы использует ваша целевая аудитория при поиске товаров или услуг.

Используя комбинацию этих методов, вы получите четкое представление о ЦА . Это позволит более точно подобрать релевантные ключевые слова и создать контент, который будет резонировать с вашими потенциальными клиентами.

Анализ намерений пользователя с учетом ЦА

При выборе ключевых слов важно не только учитывать их релевантность вашему продукту, но и намерения пользователей, стоящие за этими запросами. Иногда запросы, которые кажутся подходящими, на практике могут привлечь нецелевую аудиторию.

Приведу пример.

SaaS-компания предлагает CRM-систему для бизнеса. Целевая аудитория — это B2B-сегмент, от стартапов до крупных предприятий. CRM обладает функцией импорта и экспорта данных в Excel. На первый взгляд может показаться, что ключевые слова «crm with excel» или «excel crm» идеально подходят для страницы, описывающей эту функцию. Но при более глубоком анализе выяснится, что пользователи, вводящие эти фразы, чаще всего ищут инструкции по созданию простой CRM-системы с помощью Excel, а не профессиональное SaaS-решение. Из этого следует, что оптимизация под такие запросы может привести на сайт людей, которые не готовы платить за полноценную CRM-систему, а предпочитают бесплатные решения.

Анализ конкурентов

Изучите других игроков рынка, чтобы понять, какие ключевые слова они используют. Можно сделать это вручную, анализируя выдачу поисковой системы. Или использовать платные инструменты, такие как Ahrefs и Serpstat, которые предоставляют подробные отчеты.

Изучите контент конкурентов и посмотрите, какие ключевые слова приносят им больше всего трафика.

Полный алгоритм действий для анализа конкурентов — в статье.

Один из наиболее эффективных методов анализа — техника Gap Analysis. Суть заключается в поиске ключевых слов, которые успешно используют ваши конкуренты, но которые еще не задействованы в вашей стратегии.

Цель не в слепом копировании стратегии конкурентов, а в том, чтобы найти новые возможности для развития вашего сайта.

Всегда оценивайте, насколько найденные ключевые слова соответствуют вашей бизнес-модели и потребностям вашей целевой аудитории.

Как провести Gap Analysis:

Определите своих основных конкурентов в поисковой выдаче. Для анализа ключевых слов конкурентов используйте инструменты Ahrefs, SEMrush или Serpstat. Сравните список ключевых слов конкурентов с вашим собственным. Это можно сделать с помощью инструмента Keyword Gap в Serpstat.

Выделите слова и фразы, которые отсутствуют в вашем семантическом ядре, но приносят трафик конкурентам. Оцените потенциал этих ключевых слов для вашего бизнеса.

Пример. Вы управляете интернет-магазином спортивной обуви. Проведя анализ, обнаруживаете, что ваш конкурент получает значительный трафик по запросу «кроссовки для волейбола», а у вас этот запрос отсутствует. Причина может заключаться в том, что у вас либо отсутствует отдельная страница для этого запроса, либо вовсе нет подходящего ассортимента. Это наблюдение может дать отличную возможностью для расширения ассортимента или создания целевого контента по данной теме.

Подробнее о том, как провести глубокий SEO-анализ конкурентов, читайте в руководстве.

Мозговой штурм

Хорошая тактика для поиска дополнительных ключевых слов и синонимов. Используйте искусственный интеллект для генерации идей и подбора синонимов. Или применяйте метод «снежного кома» — начните с базового ключевого слова и постепенно расширяйте семантическое ядро с помощью модификаторов.

Преимущества этого метода:

Помогает выявить ключевые слова с длинным хвостом, которые имеют меньшую конкуренцию. Позволяет охватить различные аспекты в использовании продукта. Способствует созданию более релевантного и разнообразного контента.

Вот как это работает.

Начните с основного ключевого слова, которое наилучшим образом описывает продукт, услугу или конкретную страницу сайта. Добавляйте к этому слову различные модификаторы:

прилагательные — описывающие качество, цвет, размер;

действия — глаголы, связанные с использованием продукта;

целевую аудиторию;

задачи, которые решает продукт;

синонимы и близкие по смыслу слова.

Для каждого нового словосочетания повторите процесс, указывая новые модификаторы.

К примеру, нужно оптимизировать сайт, на котором продаются беговые кроссовки. Начну с базового ключевого слова «беговые кроссовки» и постепенно ввожу модификаторы:

прилагательные — легкие беговые кроссовки, профессиональные беговые кроссовки;

действия — купить беговые кроссовки, выбрать беговые кроссовки;

целевая аудитория — женские беговые кроссовки, мужские беговые кроссовки;

задачи — беговые кроссовки для плоскостопия, беговые кроссовки для марафона;

синонимы — кроссовки для бега, обувь для бега.

Выбираю одно из получившихся словосочетаний, например «легкие беговые кроссовки», и продолжаю процесс:

купить легкие беговые кроссовки;

легкие беговые кроссовки для марафона;

женские легкие беговые кроссовки.

Важно: не все сгенерированные таким образом ключевые слова будут одинаково полезны. После мозгового штурма проведите анализ полученных фраз, оцените их релевантность, поисковый объем и конкурентность.

Инструменты для поиска ключевых слов

Существует множество бесплатных инструментов, которые дают возможность собрать ключевые запросы и определить их частотность. Вот наиболее популярные.

Google Keyword Planner

Один из самых популярных инструментов. Он позволяет находить новые ключевые слова, оценивать их частотность и конкуренцию. Чтобы использовать его, нужно создать аккаунт Google Ads.

Плюсы:

бесплатный;

подробные данные от Google.

Минусы:

требуется активированный аккаунт Google Ads с пополненным балансом, чтобы получить доступ к данным о частотности ключевых слов;

ограниченные данные о конкуренции — инструмент предоставляет лишь общие показатели конкурентности без возможности глубже анализировать, как именно конкуренты используют ключевые слова и какие стратегии применяют для привлечения трафика;

фокус на платное продвижение — Google Keyword Planner разработан прежде всего для планирования рекламных кампаний, поэтому многие его функции и данные больше ориентированы на платные методы продвижения;

не показывает ключевые запросы для ниш, запрещенных к рекламе в Google, такие как наркотики, табачные изделия, вейпы, оружие, взрывчатые вещества.

Ubersuggest

Еще один мощный инструмент для поиска ключевых слов. Он генерирует идеи, анализирует конкурентов и предоставляет данные о частотности.

Плюсы:

легок в использовании;

есть информация по конкуренции и частотности;

предлагает идеи для контента.

Минусы:

ограниченные функции в бесплатной версии;

иногда данные могут быть менее точными, чем в Google Ads или платных сервисах.

Google Trends

Бесплатный сервис от Google для анализа популярности и сезонности поисковых запросов. Он позволяет отслеживать изменение интереса к ключевым словам во времени, сравнивать несколько запросов и анализировать географические данные.

Плюсы:

показывает динамику популярности запросов во времени;

дает возможность сравнивать до пяти запросов одновременно;

анализирует географические данные и связанные запросы.

Минусы:

отображает относительную популярность, а не абсолютные числа;

ограниченный временной диапазон для некоторых запросов;

не подходит для низкочастотных запросов — показывает только популярные, а редкие могут не отображаться вовсе.

Платные инструменты для поиска ключевых слов

Платные инструменты предоставляют более глубокий и точный анализ ключевых слов.

Serpstat

Инструмент предлагает комплексный анализ ключевых слов, конкурентов и SEO-показателей. Он подходит для профессионалов, которым нужны детализированные данные.

Плюсы:

многофункциональный инструмент;

подробные отчеты;

можно отсортировать поисковые запросы по типам.

Минусы:

не позволяет искать данные по ключевым словам на глобальном уровне, ограничивая результаты только региональными запросами (по странам);

может быть сложным для новичков, поскольку функционал требует времени на изучение и освоение.

Ahrefs

Известен своей точностью и обширной базой данных. В нем можно делать анализ ключевых слов, обратных ссылок и конкурентных сайтов.

Плюсы:

очень точные данные;

полный анализ конкурентов.

Минусы:

ограниченная база данных для новых сайтов;

на освоение функционала нужно время;

лимиты и ограничения — каждый тарифный план имеет определенные лимиты на количество запросов в неделю и в месяц.

Бонус: чистка ключевых слов и методы их кластеризации

Сбор семантического ядра — лишь первый шаг. Важно правильно кластеризовать ключевые слова и удалить мусорные запросы. Кластеризация упорядочивает ключевые слова по темам и намерениям, что помогает лучше структурировать контент и повысить его релевантность.

Ручная кластеризация с помощью Excel

Кластеризация с помощью Excel надежна, но требует времени. Этот метод особенно полезен для небольших проектов, где точность важнее скорости. Для этого нужно:

Создайте таблицу, где будете собирать все ключевые слова. Разделите таблицу на несколько столбцов: ключевое слово, частотность, конкуренция и тематика. Проверьте таблицу на наличие дубликатов и ненужных ключевых слов. Удалите или объедините их, если это необходимо. Сгруппируйте ключевые слова. Изучите собранные запросы и начните группировать их по темам. Например, если у вас сайт о путешествиях, у вас могут быть группы ключевых слов, связанные с различными направлениями, видами отдыха, сезонными предложениями. Определите, какое намерение стоит за каждым ключевым словом. Это поможет понять, какие запросы будут наиболее эффективны для различных разделов сайта.

Site Submit

Site Submit подойдет для автоматической кластеризации. Инструмент полезен для оперативного анализа больших объемов данных. Рекомендую проверять полученные результаты вручную.

Введите список неотсортированных ключевых слов в поле Keywords.

Нажмите на кнопку Keywords to Groups, и инструмент разобьет ключевые слова на кластеры.

Free SERP Keyword Clustering Tool

Free Keyword Clustering Tool быстро кластеризует ключевые слова, но возможны ошибки. Используйте его для первичной кластеризации, а затем корректируйте результаты вручную. Это отличное решение для проектов средней сложности, где важна скорость и точность.

Введите список ключевых слов, выберите страну, язык и установите минимальный процент совпадения. Также есть возможность ввести домен сайта, чтобы проверить, ранжируется ли ваш сайт по указанным ключевым словам.

Программа сформирует CSV-файл. Скачайте его. В этом файле содержится перечень кластеров, ключевых слов, их объем, а также другие полезные метрики.

Выводы

Вот ключевые моменты, которые помогут вам быстро сориентироваться в процессе создания семантического ядра и его кластеризации: