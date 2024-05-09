Как проанализировать конкурентов онлайн-бизнеса: алгоритм действий

Для развития собственного онлайн-бизнеса и формирования эффективной SEO-стратегии нужно знать посещаемость и видимость конкурентных сайтов, а также ключевые фразы, по которым они продвигаются. В этой статье расскажу, как проводит анализ конкурентов команда Serpstat и каким образом получить максимум информации о конкурентных сайтах и их трафике.

Чем полезен анализ сайтов-конкурентов

Изучив конкурентов, можно выявить их стратегии продвижения и оценить оптимизацию для каждой поисковой системы. Это важно для:

определение сильных и слабых сторон конкурентов;

проведение рыночного анализа;

понимание потребностей аудитории;

улучшение пользовательского опыта;

обновление маркетинговой стратегии.

Serpstat проводит анализ конкурентов в поисковых системах Google и Bing. Последняя становится популярной благодаря внедрению Bing Chat, который базируется на технологии ИИ-поиска с использованием GPT-4.

Ключевые цели SEO-анализа конкурентных веб-сайтов

Изучение SEO-тактик конкурентов и их адаптивности к рыночным требованиям. Выявление новых направлений, которые используются конкурентами для нахождения возможностей роста онлайн-бизнеса. Выявление ошибок, которые позволили конкурентам в чем-то обойти вас, и поиск путей их исправления. Исследование стратегий внешней оптимизации конкурентов. Анализ рекламных кампаний и маркетинговых стратегий для выявления новых возможностей. Оценка конкурентоспособности ключевых слов в конкретной тематике для успешного продвижения.

Примеры SEO-анализа конкурентных сайтов

Рассмотрю несколько примеров, иллюстрирующих выводы такого анализа.

Например, конкурент — небольшой интернет-магазин органических продуктов.

Анализ: имеет высокий трафик, но низкую повторную посещаемость из-за плохого юзабилити сайта.

Вывод для собственного бизнеса: надо улучшить скорость и удобство сайта, оптимизировать процесс оформления заказа.

Конкурент — интернет-магазин одежды с высоким трафиком.

Анализ: имеет высокий трафик и хорошее юзабилити, но занимает низкие позиции в органическом поиске из-за слабой оптимизации.

Вывод для собственного бизнеса: необходимо проведение активной оптимизации собственного сайта, использование контекстной рекламы и продвижение в соцсетях.

Конкурент с похожим сайтом.

Анализ: сайт имеет хорошую оптимизацию, активно ведутся страницы в соцсетях, есть объявления в контекстной рекламе.

Вывод для собственного бизнеса: нужна работа в направлениях:

оптимизация собственного сайта, с акцентом на юзабилити и скорость;

запуск контекстной рекламы и продвижение в соцсетях;

создание уникального контента для повышения привлекательности.

Важно понимать, что анализ конкурентов предоставляет информацию об общем состоянии рынка и стратегии конкурентных проектов. Однако, копирование их стратегии не гарантирует быстрого поднятия собственного сайта на первые позиции выдачи. Это требует преданности долгосрочной работе над продвижением онлайн-бизнеса и принятия уроков из собственного опыта, включая ошибки и успехи.

Как найти прямых конкурентов

Конкуренты в бизнесе могут не соответствовать тем, с которыми вы соревнуетесь в поисковой выдаче. Здесь несколько примеров для должного понимания:

интернет-магазин аксессуаров для мобильных телефонов не является прямым конкурентом для интернет-магазина электроники и бытовой техники;

специализированный онлайн-магазин по продаже экопродуктов не конкурирует напрямую с супермаркетом общего ассортимента;

интернет-магазин высококачественных кофейных зерен не является непосредственным конкурентом для магазина, который специализируется на разнообразных сортах кофе и смесях чая.

Поэтому важно определить лидеров именно в вашей нише.

Для анализа получите обратную связь от клиента. Это поможет узнать о преимуществах и недостатках собственного бизнеса и обращать внимание на эти моменты у конкурентов.

Вот перечень из 10 вопросов для получения обратной связи от клиентов. Как вы оцениваете общий опыт пользования нашим продуктом/услугой? Есть ли аспекты нашего продукта, которые вам нравятся больше всего? Есть что-то, что мы можем улучшить или изменить, чтобы удовлетворить ваши ожидания? Как вы оцениваете качество нашей поддержки клиентов? Насколько часто вы используете наш продукт? Порекомендовали бы вы наш продукт другим лицам? Соответствует ли опыт использования нашего продукта вашим ожиданиям? Можем ли мы облегчить процесс покупки нашего продукта? Какие еще возможности вы бы хотели видеть в наших продуктах в будущем? Есть ли что-то, что вы хотите добавить или поделиться с нами, чтобы улучшить отношения?

Как вручную найти онлайн-конкурентов вручную

Сначала нужно создать семантическое ядро — список фраз, по которым клиенты ищут ваш продукт или услугу в интернете. Используйте самые популярные ключи из семантического ядра в поиске, чтобы узнать, какие ресурсы выше ранжируются.

Для получения корректных результатов без индивидуализации рекомендую использовать режим анонимного просмотра.

Внесите сайты, что нашли в топе при поиске по ключевым словам в таблицу, чтобы наглядно увидеть общую ситуацию по конкурентам.

В поиске конкурентов вручную существуют определенные недостатки, которые необходимо принимать во внимание:

Существенные временные затраты. Возможность пропустить важные ключевые слова и потерять из-за этого релевантных конкурентов. Не точная картина по выбранной нише. Сложное отслеживание изменений и актуализация информации по ситуации на рынке.

Определение сайтов-конкурентов в Serpstat

Для эффективного сбора максимального количества данных о прямых конкурентах рекомендую использовать SEO-сервисы, такие как Serpstat. Введите адрес сайта в поисковую строку Serpstat, выберите поисковую базу, чтобы получить полную информацию о ключевых SEO-параметрах вашего домена, а также график его конкурентов.

Сайты, которые являются непосредственными конкурентами и определяются на основе пересечения семантики, расположены ближе всего к анализируемому домену на графике. Чтобы узнать полный перечень конкурентов для домена, перейдите в «Анализ домена» — «SEO-анализ» — «Конкуренты».

В Serpstat также доступна проверка конкретной страницы или категории ресурса. Для получения этих данных выберите «URL начинается с» для категории или «Точный URL» — для страницы и укажите ее адрес.

Сбор общей информации о конкурентных ресурсах

Используйте для получения общей информации разнообразные способы:

изучите ресурсы вручную;

ознакомьтесь с отзывами о работе компаний;

проанализируйте ресурсы с помощью специальных сервисов;

ознакомьтесь со страницами конкурентов в соцсетях и тому подобное.

Постарайтесь понять причины, по которым клиент выбирает сайт конкурента, чтобы улучшить юзабилити, уровень сервиса, работу команды поддержки на своем ресурсе.

Как узнать об особенностях бизнеса конкурентов

Исследуйте следующие аспекты сайтов-конкурентов:

разнообразие товаров в ассортименте;

уникальность продукта или услуги;

цены на товары;

эффективность маркетинговых стратегий и рекламы;

условия акций, программ лояльности и бонусных предложений;

отзывы и комментарии покупателей;

особенности работы сервиса онлайн-поддержки;

условия оплаты и доставки заказов;

отзывы и замечания клиентов;

работа конкурента над повышением узнаваемости бренда.

Анализ этих аспектов позволит понять, почему клиенты могут выбрать сайт конкурента, и как усовершенствовать свой бизнес, чтобы избежать этого.

Как проверить возраст сайта и домена

Влияние возраста сайта на SEO-продвижение является значимым. Новым сайтам труднее достичь высоких позиций, к тому же они должны ждать начала индексации их страниц в поисковых системах. Чаще всего в первые 20 результатов выдачи попадают сайты, которым не менее года, а в первые пять — ресурсы, занимающие первые позиции примерно три-четыре года.

В течение первого года существования ресурса формируется трастовость, что является показателем уровня доверия поисковых систем к сайту. Трастовость зависит от возраста сайта, внешних ссылок, объема, тематики и релевантности.

В Serpstat уровень трастовости определяется по параметру SDR (Serpstat Domain Rank). Он находится в разделе «Анализ ссылок», где также доступен подробный суммарный отчет по ссылкам.

SDR рассчитывается, основываясь на качестве внешних ссылок домена, присутствующих в индексе Serpstat.

Отличие между возрастом сайта и возрастом домена заключается в том, что сайты иногда меняют домен в течение существования.

Возраст домена считается с даты его регистрации, тогда как возраст сайта определяется с момента его первой индексации на домене. Из этого следует, что определить возраст сайта сложнее, поскольку новые ресурсы часто создаются на уже имеющихся доменах, и при смене домена возраст сайта может быть прерван.

Как определить возраст сайта

Установление возраста сайта проводят различными способами:

проанализировав футер веб-сайта, в котором часто есть год создания проекта;

узнав дату публикации первых материалов, с использованием оператора «site:» в Google или поиска постов на самом вебсайте;

Этот метод ненадежен, поскольку старые посты могут быть удалены.

обратившись к администраторам ресурса;

в бесплатном плагине Serpstat SEO Checker .

Как узнать возраст домена

Для проверки возраста домена применяют сервис WhoIs, который к тому же отображает другую важную информацию, например, данные владельца домена.

Определение количества страниц в индексе

Если страницы не проиндексированы, нет возможности найти их через поисковые системы. Поэтому чем больше страниц проиндексировано, тем выше трафик сайта. Таким образом, регулярная проверка индексации конкурентных сайтов важна для анализа их эффективности и адаптации собственной стратегии продвижения.

Проверка индексации

Проверьте сколько страниц проиндексировано в Google через оператор «site:», добавив к нему адрес сайта.

Для своего сайта удобно использовать Google Search Console, а именно раздел «Индексирование — Страницы». Там отображается количество проиндексированных и не проиндексированных страниц.

Также для проверки индексации собственного ресурса подойдет Google Analytics. В сервисе доступна информация о страницах, которые получают органический трафик из поисковых систем, соответственно они проиндексированы.

При анализе стоит обращать внимание на количество страниц, проиндексированных в разных поисковых системах. Большая разница говорит о значительном количестве мусорных страниц, что является проблемой для оптимизации.

Также если у конкурентных сайтов значительно больше проиндексированных страниц, иногда это свидетельствует о сложной структуре ресурса, которая проблемна индексации страниц поисковыми роботами. В такой ситуации подумайте, как улучшить структуру своего сайта на основе анализа конкурентных проектов.

Как проанализировать трафик конкурентных сайтов

Для успешного продвижения бизнеса учитывайте ошибки и привлекайте в работу эффективные стратегии конкурентных проектов. Для этого проанализируйте посещаемость лидеров ниши и других сайтов, которые используете для продвижения собственного ресурса.

Благодаря проверке трафика ресурсов можно:

Оценить популярность конкурентных сайтов. Определить конверсию их проектов. Узнать об источниках трафика конкурентов, чтобы улучшить собственные каналы. Определить результаты, на которые следует ориентироваться при продвижении собственного проекта. Узнать ключевые фразы, по которым продвигаются конкуренты. Найти примеры качественного материала и юзабилити. Выбрать сайты, чтобы опубликовать гостевые посты. Выбрать домен для покупки.

Узнать ориентировочный SEO-трафик нужного ресурса поможет Serpstat.

В суммарном отчете Serpstat отображается ориентировочная посещаемость, которая рассчитывается из показателя CTR, количества ключевых фраз, по которым ранжируется ресурс, и позиций, которые он занимает в выдаче по этим фразам.

Также в отчете доступны:

перечень ключевых слов для SEO и контекстной рекламы;

распределение фраз по позициям;

динамика видимости и трафика проекта и тому подобное.

Проанализируйте не только трафик успешных конкурентов, но и другие особенности: Контент, который публикуют конкуренты. Регулярность публикаций. Обратная связь с их клиентами и контент с максимальным откликом у аудитории.

Использование опыта конкурентов поможет быстрее достичь успеха в собственном бизнесе и превзойти конкурентные проекты.

Как узнать о видимости сайтов

Видимость показывает насколько хорошо сайт ранжируется по релевантным ключевым словам в первой двадцатке поисковой выдачи Google. Больший показатель свидетельствует о более высокой посещаемости сайта.

Чтобы оценить уровень видимости сайта, следует сравнивать его с показателями ресурсов конкурентов, так как нет эталонного значения. Показатели значительно отличаются в разных нишах и зависят от размера сайтов. Анализ видимости сайтов важен, чтобы оценить эффективность SEO-стратегии.

Чтобы проверить и сравнить видимость собственного и конкурентных ресурсов, перейдите в «Суммарный отчет» Serpstat.

Еще полезно проанализировать динамику видимости проекта, которая отображается в отчете в виде графика с обозначенной минимальной и максимальной видимостью. Данные доступны за последний год или за все время существования сайта в базе Serpstat.

В Serpstat с помощью искусственного интеллекта можно отслеживать аномальные изменения трех параметров: видимости, трафика и количества ключевых слов.

Для получения уведомлений о таких событиях, добавьте свой и конкурентные сайты в проекты. Информация о резких изменениях ключевых показателей конкурента поможет понять, в какой момент у вас появляются шансы его превзойти.

SEO-анализ

Цель SEO-анализа ресурса в выявлении технических проблем и ошибок, вызывающих негативное влияние на ранжирование веб-сайта в поисковиках. После анализа создается перечень рекомендуемых действий для улучшения оптимизации. SEO-анализ состоит из ряда этапов. Я рассмотрю их далее.

Как проанализировать ключевые слова и определить потерянные фразы

Сначала сравните объемы семантических ядер успешных конкурентных ресурсов, чтобы оценить конкурентоспособность собственного сайта. Определите максимум ключевых слов, которые используют сайты-конкуренты и при этом они отсутствуют на вашем ресурсе. Это поможет увеличить посещаемость проекта и получить большее количество клиентов.

Проанализируйте семантику в Serpstat в модуле «Анализ домена» — «SEO-анализ / Сравнение доменов». Для анализа добавьте домены конкурентов и нажмите «Сравнить».

После этого переходите к анализу распределения ключевых слов на страницах.

Как проанализировать распределение ключевых слов по страницам?

Бывает, что лучшие позиции конкурентного сайта по сравнению с позициями вашего ресурса связаны с неграмотным распределением ключевых слов на страницах. Проверка распределения ключей — важный этап SEO-анализа, который позволяет определить, есть ли у каждой страницы ресурса уникальный список релевантных ключевых слов, полностью соответствующих ее содержанию.

Еще благодаря проверке определяют не оптимизированные страницы, чтобы усовершенствовать их и улучшить ранжирование.

Если распределение слов неправильное, например, используются одинаковые ключевые фразы на разных страницах, может возникать канибализация трафика. Страницы будут конкурировать между собой в выдаче, и в таком случае снижаются позиции всех этих страниц.

Проверка распределения ключей поможет найти такие проблемы, благодаря чему вы корректно оптимизируете страницы, улучшите ранжирование проекта и увеличите трафик.

Узнать распределение ключевых слов можно с помощью уникального отчета Serpstat «Дерево сайта».

В отчете отображаются страницы ресурса и ключевые слова, по которым они ранжируются.

Анализ структуры конкурентных ресурсов

Одним из ключевых моментов в успешном продвижении является наличие у сайта логичной и удобной структуры с грамотной внутренней перелинковкой. Чтобы оценить уровень удобства структуры собственного сайта, проанализируйте структуры ресурсов лидеров ниши для выбора удачных вариантов и улучшения SEO-стратегии.

Еще анализ структуры полезен для поиска вариантов улучшения юзабилити, пользовательского опыта и формата контента.

Проведите анализ сайта с оценкой таких параметров: удобство использования ресурса и инструментов на нем;

объем, качество и форматирование контента;

наличие блога и количество опубликованных постов;

скорость загрузки страниц сайта;

фильтры, расположенные на сайте;

анкорные тексты, используемые во внутренних ссылках;

ключевые слова, по которым ранжируются самые популярные веб-страницы.

Благодаря анализу этих факторов можно определить, каким образом развивать свой ресурс.

Как проверить скорость загрузки ресурса?

Для этого подходят автоматизированные сервисы, например PageSpeed Insights. В нем можно узнать скорость загрузки веб-страницы и ознакомиться с рекомендациями для устранения выявленных проблем.

Также проверка скорости доступна в «Аудите сайта» Serpstat.

Определение топовых страниц конкурентных ресурсов

Чтобы узнать перечень топовых страниц конкурентов, перейдите в отчет «Страницы-лидеры» Serpstat, который находится в разделе «Анализ домена» — «SEO-анализ».

Страницы проекта отображаются в иерархическом порядке. Также сервис отображает ключи, по которым ранжируются эти страницы. Чтобы открыть отчет с их перечнем, нажмите в таблице на их количество.

Затем проанализируйте контент проекта.

Контент-разведка — очень эффективный метод маркетинга, который позволяет понять стратегии конкурентов, используемые для эффективного привлечения целевой аудитории. Сравните самые популярные публикации на конкурентных сайтах с собственным, чтобы узнать, как улучшить свой контент. Только не копируйте контент-стратегию конкурентов, а работайте над усовершенствованием собственной.

Начните изучение конкурентного ресурса с поэтапного анализа следующих разделов:

главной страницы;

категорий ресурса;

страниц товаров;

блога.

Проверьте на главной странице и категориях: ориентировочное количество символов публикаций;

заполнение метатегов description и title;

использование заголовков в материалах;

качество, количество и атрибуты alt и title в имеющихся изображениях;

правдивость, грамотность и польза контента для ЦА;

использование ключей;

наличие спамных способов продвижения.

Эту информацию и другие важные для SEO параметры можно узнать с помощью плагина Serpstat для браузеров.

На страницах описаний проверьте:

насколько информативны и читабельны описания товаров;

присутствуют ли детальные характеристики продуктов;

какой объем текста;

есть ли переспам ключей;

добавлены ли видеообзоры товара;

какие есть варианты обратной связи с клиентами — отзывы, рейтинги и т. д.

В публикациях блога проанализируйте:

метатеги и заголовки h1-h6;

количество опубликованных постов;

количество символов и основную тематику постов;

какие элементы форматирования текста присутствуют;

изображения и их параметры.

Благодаря анализу материалов конкурентов можно понять плюсы и минусы их стратегий и на базе собранной информации существенно улучшить собственную контент-стратегию.

Как проверить метатеги и заголовки на конкурентном сайте

Чтобы быстро проанализировать заголовки и метаописания, используйте «Аудит сайта» Serpstat. Платформа проанализирует выбранные страницы проекта и сформирует персональный отчет с перечнем всех метатегов.

При анализе метатегов и заголовков обращайте внимание на: заспамленность ключевыми словами;

наличие синонимов основных ключевых слов;

использование автоматически сгенерированных шаблонов или заполнение вручную;

структуру метатегов;

наличие информации об уникальном торговом предложении и призыва к действию.

Еще важным параметром при аудите сайта является показатель SDO (Serpstat Domain Optimization).

Если нужно проанализировать конкретную веб-страницу конкурента, воспользуйтесь «Аудитом страницы». Это позволит сэкономить лимиты по сравнению с анализом всего сайта.

PPC-анализ конкурентов

Чтобы корректно настроить успешную контекстную рекламу, полезно проанализировать PPC конкурентов. Так вы сможете повысить эффективность собственной рекламы, использовав их преимущества и избежав недостатков их кампаний.

При анализе контекстной рекламы Serpstat анализирует семантические ядра, которые используются в PPC и на основе этого отображает прямых конкурентов. Для получения данных об их рекламных кампаниях перейдите в отчет «Анализ домена» — «PPC-анализ» — «Конкуренты».

Анализ PPC по ключевым словам

Проанализировать ключевые слова в PPC полезно перед созданием своей рекламной кампании. Введите для анализа нужное ключевое слово в разделе «PPC-анализ» — «Конкуренты». Из отчета вы узнаете конкурентов по каждому ключу. Предложенных сервисом конкурентов можно заменить, нажав «Изменить список конкурентов».

Соберите варианты основных ключей в модуле «Анализ ключевых фраз / PPC-анализ» — «Ключевые фразы».

Для удобства экспортируйте данные в виде таблицы, нажав «Экспорт». При отборе ключевых слов обратите внимание на конкурентные объявления: особенности креативов, заголовков, текстов и спецэлементов. Это поможет понять позиционирование конкурентов и их эффективные способы воздействия на аудиторию.

Для удобного анализа примеров рекламы по нужной фразе используйте отчет Serpstat «PPC-анализ» — «Рекламные объявления».

Проанализируйте следующие моменты в рекламных объявлениях:

какие УТП у конкурентов;

отличается ли ценовая политика от вашей;

какие распродажи, акционные и бонусные предложения предлагаются;

на какой тип аудитории рассчитаны объявления;

какие проблемы и потребности пользователей решают товары конкурентов и как об этом информируют в объявлениях.

Затем определите ключевые фразы, которые конкуренты добавили в свои рекламные кампании, а вы упустили.

Анализ семантических ядер конкурентов в PPC

Для проверки зайдите в раздел в «PPC-анализ» — «Анализ домена» — «Сравнение доменов», в котором предлагается сравнение двух или трех доменов. Доступно добавление конкурентов в ручном и автоматических режимах.

В отчете найдете информацию о числе уникальных и общих ключей, которые использует каждый домен. Диаграмма иллюстрирует степень пересечения семантик, которые используют в рекламе анализируемые домены. Чтобы перейти к отчету с ключами, нажмите на количество ключевых фраз.

Самое главное определить ключи, которые используют сразу три домена конкурентов, потому что эти ключевые фразы наиболее релевантны и для вашей рекламы. Отберите актуальные ключевые слова, после чего переходите к анализу лендингов.

Проверка посадочных страниц в PPC

В конце PPC-анализа проверьте лендинги (посадочные страницы на ресурсе), поскольку именно от удачного оформления страницы, на которую попадает пользователь из рекламы, зависит выполнит ли он целевое действие.

Определите, что в лендингах на конкурентных сайтах привлекает потенциальных клиентов. Обратите внимание на каналы коммуникации, предлагаемые преимущества и УТП.

Чтобы быстро просмотреть лендинги конкурентов, проверяйте их в Serpstat по необходимой ключевой фразе или для конкретного ресурса. Это доступно в разделе «Анализ домена» — «PPC-анализ» — «Посадочные страницы». В отчете представлен список лендингов, количество объявлений и ключей, по которым отображается реклама.

Анализ ссылочной стратегии сайтов-конкурентов

Качественные обратные ссылки на ресурс — один из ключевых факторов ранжирования, поскольку их наличие свидетельствует об авторитетности сайта для поисковых систем. Качественный ссылочный профиль повышает позиции ресурса.

Однако помните, что использование запрещенных тактик как покупка некачественных ссылок приводит к ухудшению позиций сайта из-за попадания под фильтры поисковых систем.

Проверка ссылок на ресурс позволяет:

изучить анкорные письма конкурентов;

найти новых актуальных доноров для размещения собственных ссылок;

проанализировать качество ссылочного профиля собственного и конкурентных проектов;

проанализировать скорость наращивания количества внешних ссылок.

Благодаря анализу ссылочного профиля конкурента вы получите актуальную информацию для линкбилдинг-стратегии.

Изучите особенности ссылочного профиля конкурента:

Качество и количество доменов и отдельных страниц, которые ссылаются на ресурс. Из каких географических и доменных зон получат ссылки конкуренты. Сколько есть nofollow и follow линков, какие типы ссылок используются. Анкоры ссылок, которые используются. Ссылаются ли на конкурентный ресурс вредоносные домены.

Serpstat имеет свой ссылочный индекс, благодаря чему в сервисе доступна необходимая информация о ссылках. Для анализа этих данных перейдите в раздел «Анализ ссылок».

В «Суммарном отчете» найдете ключевые данные о ссылочной массе: количество ссылок с доменов и веб-страниц, соотношение follow и nofollow ссылок, SDR — показатель, который оценивает уровень авторитетности домена с точки зрения имеющегося ссылочного профиля.

Чтобы получить дополнительные сведения о доменах, перейдите в соответствующие отчеты.

Данные о наиболее популярных страницах ресурса, которые имеют максимальное количество обратных ссылок, доступны в отчете «Страницы-лидеры».

Далее проанализируйте карту доменных зон для понимания откуда больше всего ссылаются на сайт.

Анализ анкорных листов конкурентных ресурсов

Анкорная ссылка — ссылка с текстом, кликнув на которую пользователь попадет на другую веб-страницу. В качестве анкоров используют ключевые фразы, используемые для продвижения страниц, на которые идут ссылки.

Безанкорная ссылка — ссылка без использования ключевых слов в анкоре, например «здесь», «подробнее» или URL-адрес страницы.

Избыток анкорных ссылок, особенно транзакционных, со словами «купить» или «цена», может привести к санкциям поисковиками. Поэтому заботьтесь о многообразии и естественности анкорного письма и избегайте переспамленности. Чтобы определить параметры удачного анкор-листа в конкретной нише, проанализируйте лидеров рынка.

Информация об анкорах ссылок отображается в соответствующем отчете Serpstat.

Если нужно сравнить ссылочные профили нескольких конкурентных ресурсов, удобно использовать «Пакетный анализ Serpstat».

Чтобы улучшить ранжирование проекта и избежать фильтров поисковых систем, обязательно проверяйте ссылочные профили собственного и конкурентных проектов и своевременно редактируйте линкбилдинг-стратегию, если есть такая необходимость.

После завершения анализа конкурентов, исправления технических ошибок и выявленных недочетов, контролируйте, насколько оптимизация эффективна с помощью «Мониторинга позиций» Serpstat. Благодаря этому инструменту можно отслеживать позиции своего и конкурентных сайтов по загруженным ключевым фразам.

Заключение

Итак, полный анализ конкурентов состоит из следующих шагов.

Определение прямых конкурентных сайтов в поисковой выдаче. Сбора максимального количества важной информации о сайтах — их возраст, трафик, количество страниц в поиске и т.д. SEO-анализ сайтов-конкурентов. Анализ контекстной рекламы конкурентных сайтов. Изучение линкбилдинг-стратегии соперников.

После выполнения этих шагов в анализе конкурентных ресурсов вы сможете оптимизировать собственную стратегию продвижения для обеспечения успеха бизнеса.