10 сервісів для ефективного дослідження конкурентів

Я контент-маркетолог і вже 10 років працюю з контентом для бізнесу. У цій статті зібрала список з 10 інструментів, які найчастіше використовуються для конкурентної розвідки, а наприкінці дала короткі рекомендації з вибору потрібного сервісу.

Навіщо взагалі аналізувати діяльність конкурентів

На стратегічному рівні будь-яка компанія має розуміти ринок та середовище, у якому вона веде бізнес. На тактичному рівні дослідження конкурентів дозволяє швидко реагувати на загрози, наприклад, вихід на ринок нового продукту чи запуск масштабної рекламної кампанії або кампанії зі знижками, що будуть впливати на продажі.

Якщо брати до прикладу контент-маркетинг, у якому я працюю, дослідження конкурентів допомагає зрозуміти:

який контент викликає активну реакцію аудиторії, що подобається потенційним клієнтам, що викликає в них довіру та стимулює залученість;

які ключові слова дають змогу конкурентам бути в топі пошуку, про що вони пишуть на свої сайтах, якої інформації бракує нам для кращого ранжування;

як конкуренти комунікують зі своєю аудиторією, які тригери використовують, як працюють із негативом;

які контентні активності (спецпроєкти, розіграші, конкурси) проводят конкуренти та як це впливає на розвиток їх бренду.

Інструменти конкурентної розвідки полегшують збір, аналіз та розподіл конкурентних досліджень, особливо коли маркетолог має справу з астрономічними обсягами даних і десятками гравців на ринку.

Найбільша складність у ефективному дослідженні — це збір та аналіз величезних обсягів інформації. Саме тут допоможуть інструменти для конкурентної розвідки.

Що таке інструмент конкурентної розвідки

Інструмент конкурентної розвідки дає змогу бізнесу збирати та аналізувати інформацію про своїх конкурентів. Такі інструменти допомагають компаніям розуміти, що роблять їхні конкуренти, відстежувати їхні маркетингові активності, взаємодії та загальну продуктивність.

Маркетологи використовують інструменти КР для того, щоб вчитися у своїх конкурентів, передбачати їхні кроки, ідентифікувати прогалини та можливості ринку, триматися на гребені галузевих трендів та розробляти конкурентоспроможні стратегії, що допомагають бізнесу залишатися на крок попереду.

Пʼять головних задач, для яких потрібні інструменти КР

Виявляти нові ніші на ринку. Інструменти конкурентної розвідки дають змогу аналізувати ринок і виявляти будь-які незадоволені потреби або сфери, які поки що ігноруються конкурентами. Це дає бізнесу можливість заповнити ці прогалини. Швидко реагувати на загрози. Що робити, якщо конкурент запускає новий продукт, який безпосередньо конкурує з флагманським товаром конкретного бізнесу? А якщо конкуренти оголошують про злиття, яке істотно вплине на продажі та долю ринку? Дуже сумно, якщо бізнес дізнається про такі події вже за фактом. Вдосконалювати стратегії. Будь це маркетингова, контентна, SMM-стратегія чи взагалі — головна бізнес-стратегія, дані про конкурентне середовище є ключовим елементом будь-якої аналітики. Коригування ціноутворення, розроблення нових функцій, збільшення бюджетів, партнерство з іншими компаніями — на все це знання ринку впливає безпосередньо впливає. Відстежувати тренди та тенденції ринку. Інструменти конкурентної розвідки можна використовувати не лише для підглядання за конкурентами — але і для відстеження тенденцій ринку загалом. З їхньою допомогою можна виявляти актуальні запити потенційних клієнтів, гострі теми для обговорення, нові технології, ба навіть просто популярні тренди та хештеги в соцмережах, як дають охопити більшу аудиторію. Відслідковувати зміни у brand awareness та сustomer sentiment. Інструменти КР дають знаходити всі згадки потрібних брендів у ЗМІ, соцмережах, відгуках, навіть відео та аналізувати, у якому контексті були зроблені ці згадки — позитивному чи негативному. Аналіз згадок дає зрозуміти, як аудиторія сприймає ті чи інші бренди, що вона про них думає, як розуміє їхню суть.

Якщо ви працюєте над просуванням додатку, ознайомтесь із статтею Як вибрати конкурентів для своєї ASO-стратегії.

А тепер перейдемо до переліку інструментів.

Adheart.me — це spy-сервіс, який допомагає моніторити рекламу конкурентів у Facebook та Instagram.

За допомогою Adheart можна аналізувати рекламні кампанії конкурентів — які продукти і як вони рекламують, коли випускають нові продукти, який вигляд маютьтексти, креативи та посадкові сторінки конкурентів, як реагує аудиторія на рекламу.

Сервіс дає змогу знаходити креативи конкурентів та колег по ринку та коригувати свої власні рекламні кампанії, тестувати нові підходи; шукати інсайти та спрощувати роботу над рекламними кампаніями за допомогою вбудованого унікалізатора креативів та генератора UTM-міток.

Платформа також вміє знаходити та відслідковувати рекламу мобільних застосунків.

Важливо: багато хто вважає, що це російський сервіс, але ні — у 2021 році його викупила команда українських айтівців, відключила росіянам можливість купляти підписки, і наразі це повністю українська платформа.

Ahrefs — відома SEO-платформа з українським корінням, що надає потужні інструменти для відстежування конкурентів. Наприклад, їхній Site Explorer дає глибоко аналізувати сайти конкурентів та виявляти найпопулярніші органічні ключові слова, зворотні посилання, сторінки, аналізувати контент та багато іншого.

Інструмент найшвидше за всіх вміє збирати зворотні посилання та має найбільшу серед аналогів базу даних активних зворотних посилань.

Платформа конкурентної розвідки Contify збирає дані з понад 500 000 джерел: сайти, соціальні мережі, пресрелізи, ЗМІ тощо. Є можливість налаштовувати потрібні джерела.

Платформа аналізує отримані дані за допомогою машинного навчання та візуалізує їх за допомогою спеціалізованих дашбордів. Звіти можна вивантажувати на пошту, через API та багатьма іншими способами.

Платформа також має трекер, що відстежує зміни на сайтах конкурентів — наприклад, у ціні, брендингу, дизайні, появі нових пропозицій, рекламних банерів тощо.

Data.ai надає аналітику для мобільних додатків. Сервіс дає змогу відстежувати дані конкурентів, знаходити найкращі застосунки за кількістю завантажень, залученістю, прибутком, функціями та навіть рекламними креативами.

За допомогою платформи можна вчасно аналізувати тенденції в потрібній категорії застосунків, відстежувати динаміку зростання та рейтинги та слідкувати за часткою ринку конкуруючих застосунків.

Klue — це платформа для конкурентної розвідки, що працює на основі штучного інтелекту. Вона спрощує збір, аналіз та розподіл даних про конкурентів.

Сервіс дає збирати інформацію з різних джерел, створювати та ділитися з командою звітами, профілями та управлінням, аналізувати тенденції ринку та стратегії конкурентів та передавати отримані дані безпосередньо до інших сервісів, які використовує бізнес, наприклад, Slack чи Salesforce.

Ще один український сервіс у списки. LOOQME — це платформа для моніторингу та аналітики комунікацій, що збирає, структурує та візуалізує згадки про бренд та конкурентів у медіа та соцмережах.

Платформа дає змогу відстежувати згадки бренду онлайн, офлайн та в соцмережах без ручного пошуку, завдяки чому можна одразу виявляти негатив і своєчасно на нього реагувати. Відстеження можна робити як у власному бізнесі, так і в конкурентів та ринку загалом — сервіс дає можливість оцінювати бенчмарки, тренди ринку й конкурентів у будь-якому розрізі та форматі, та розуміти вектор їхнього розвитку. Усі отримані дані збираються в дашборді та формуються в різноманітні звіти, якими можна ділитися з колегами.

Media Radar — це платформа для конкурентної розвідки в рекламі, що дає змогу дозволяє порівнювати рекламні кампанії та стратегії медіабаїнгу конкурентів із вашими власними.

За допомогою Media Radar можна порівнювати інвестиції в рекламу, знаходити рекламні креативи в різних форматах, аналізувати контент конкурентів та відслідковувати, де вони розміщують свої оголошення.

Similarweb — потужний інструмент конкурентної розвідки, який надає можливість глибоко проаналізувати присутність конкурентів у диджитал-просторі.

На платформі можна досліджувати трафік, залученість, маркетингові канали, ключові слова, контент, партнерский трафік та платні рекламні кампанії до 25 сайтів конкурентів одночасно. Також можна порівнювати свою продуктивність із конкурентами та відстежувати їхні показники в динаміці.

Visualping — інструмент для моніторингу сайтів, який відстежує зміни на конкретних сторінках. Він дозволяє налаштувати сповіщення, щоби повідомляти бізнес одразу, щойно зʼявляються оновлення, наприклад, новий дизайн посадкової сторінки, нова ціна або новий банер.

Інструмент також пропонує розширений аналіз за допомогою штучного інтелекту, щоб точно визначити, що змінилося, та порівняти зміни з попередніми версіями. У кабінет можна додавати декілька користувачів і надсилати сповіщення електронною поштою або через популярні додатки, наприклад, Slack, Google Sheets та Teams.

Ще один сервіс з українським корінням. Соціальні мережі та медіа є одними із головних джерел конкурентної розвідки. YouScan — платформа для збору й аналітики даних із соціальних медіа та інших онлайн-джерел на базі АІ з однією з найкращих у світі функціональністю для аналізу зображень.

Продуктом користуються великі споживчі бренди, щоб управляти своєю репутацією, знаходити маркетингові інсайти, порівнювати сприйняття своїх продуктів із конкурентами й багато іншого.

Як обрати потрібний інструмент

Здебільшого інструменти доволі дорогі, складні та потребують спеціаліста для ефективного використання, тому користуватися ними всіма неможливо й не потрібно. Зазвичай бізнесу досить 2–3 сервісів чи платформ. Щоб обрати потрібний інструмент конкурентної розвідки, треба розглянути такі речі.

Визначити основні канали просування

Якщо для бізнеса важливий органічний трафік, сайт має гарно ранжуватися та конкурувати із численними аналогами в пошуку, тоді точно потрібна буде SEO-платформа на подобу Ahrefs.

Якщо основна маса продажів відбувається через рекламу в соціальних мережах, досить моніторити конкурентів через spy-сервіси типу Adheart.

Визначити ємність ринку

Чим більший ринок, тим більше каналів потрібно моніторити. Якщо бізнес великий та офлайновий, має багато клієнтів, то моніторити згадки про конкурентів краще через мультиканальні платформи подібно YouScan, Looqme або Media Radar.

Прикинути кількість даних, які необхідно аналізувати

Для невеликого бізнесу, маленької галузі або малоконкурентного ринку досить буде ручного відслідковування через будь-який сервіс — бо даних мало і їх легко аналізувати.

Для бізнесу з великими обʼємами даних просто життєво необхідна підтримка ШІ, оскільки вручну аналізувати, розподіляти та візуалізувати гігібайти даних просто нереально. Тому тут потрібно дивитися в бік великих автоматизованих рішень на подобу Contify чи Klue.

Єдине, чого точно не варто робити будь-якому бізнесу, великому чи малому, — ігнорувати дослідження конкурентів та діяти на ринку всліпу. Це надто ризиковано та неефективно.

Тож досліджуйте конкурентних гравців та будьте завжди на крок попереду.

Думка авторів гостьового поста може не співпадати з позицією редакції та спеціалістів агентства Netpeak.