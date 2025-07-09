Як ефективно просувати криптопроєкти з допомогою інструментів Telegram?

Telegram є одним з ключових інструментів для просування у криптоіндустрії — від інформування до продажів. Розкажу про ефективні формати монетизації, побудову контентної воронки, автоматизацію взаємодії та аналітику Telegram Ads. На прикладах продемонструю, як вибудувати повноцінну маркетингову екосистему в месенджері.

Стаття створена на основі мітапу Максима Цапа, Head of Telegram Promotion Department у Netpeak Ukraine.

Контент-воронки: як прогріти підписника до конверсії

Контент — це основа Telegram-маркетингу. Успіх дають не «продажі в лоб», а послідовна побудова воронки з контенту, комунікації та дії.

Підписник не купить одразу, його треба прогріти, тобто перевести зі стану читача в зацікавленого, потім — у клієнта.

Формати прогріву — це особисті історії, дотепні пости, розбір актуальних новин, приклади з практики й пояснення складних термінів у простій формі. Такий контент поступово зміцнює довіру й залучає аудиторію до взаємодії.

Базова структура воронки контенту

Залучення. Реклама з цінністю — бонус, гайд, серія постів. Прогрів. Три-п’ять постів, що відповідають на типові болі, наприкладі: як зареєструватись, уникнути шахраїв, зберігати токени. Тригер. Це може бути опитування, реакція, коментар. Пропозиція. Наприклад, перейти в бот, завантажити чеклист, купити PDF. Збір контактів. Email, номер телефону, Telegram ID, ремаркетинг. Додатковий продаж. Повторна взаємодія через розсилки, серії повідомлень, ретаргетинг у рекламі.

Кейс. Просування авторського Telegram-каналу про криптовалюти й трейдинг. За шість місяців співпраці з Netpeak Ukraine залучено 7 902 підписники з бюджетом €9 346,74. Завдяки масштабуванню зв’язок і постійному A/B тестуванню вдалося підтримувати високий CTR (0,66%) і стабільні результати. Це одне з перших використань банерного формату, який згодом став постійною тактикою у проєкті. CPS: €1,18, CR у підписку: 15,78%.

Монетизація криптоспільноти в Telegram: ефективні моделі

Telegram — це формат «спочатку цінність, потім продаж», і монетизація можлива лише після побудови довіри. Розповім про кілька перевірених форматів монетизації.

Продаж реклами

Працює на каналах зі стабільним охопленням — від 1000-2000 підписників. Особливо ефективна для нішевих каналів, де аудиторія довіряє автору. вартість реклами, як і в цілому по інших тематиках, зазвичай розраховується за CPM (вартість тисячі показів). Через специфіку аудиторії середній CPM тут становить $50–100 — це значно вище, ніж у масових нішах із широким охопленням. Адже саме тематика криптовалют рахується однією з найдорожчих тематик на платформі.

Продаж інфопродуктів

Один із найефективніших способів монетизації, якщо ви маєте експертизу. Формат lead magnet → прогрів → продаж працює через бота або регулярний контент. Інфопродукт має вирішувати конкретну проблему: як зареєструватися на біржі, почати трейдинг, зрозуміти опціони тощо.

Платне комʼюніті

Якщо у вас є унікальний досвід, прогнозування або сигнал-канал, платний доступ — чудовий формат. Довіра формується через безплатний контент і кейси. Автоматизація через бота (Gates, InviteMember, Telegram Pay) дає змогу масштабувати без постійної участі.

Реферальні програми

Реєстрації на Binance, Bybit, WhiteBIT, CoinEx тощо приносять стабільний дохід, якщо аудиторія залучена. Варто створити окремі гайди для кожної біржі або записати відеоінструкції.

Кейс. Просування командою Netpeak партнерського каналу з криптовалют. Майже за рік кампанія з бюджетом €23 090,06 принесла 28 990 підписників. Високий рівень конверсії у підписки (27,17%) став результатом поєднання якісних банерів, унікального контенту й точного таргетингу. CPS: €0,80, CTR: 0,50%.

Telegram Ads VS нативна реклама: як знайти оптимальну стратегію для криптоніші

У просуванні криптопроєктів через Telegram ключова дилема — що обрати: офіційну рекламу Telegram Ads чи просування через інфлюенсерів, канали, ботівта інші інструменти Telegram Promotion? Обидва підходи мають свої сильні сторони, але результат залежить від нішевих завдань, бюджету, стадії розвитку й складності продукту.

Telegram Ads

Офіційна платформа реклами в Telegram, її основні переваги:

широкі можливості таргетування на конкретні канали, тематики, аудиторії, мобільні телефони тощо;

на конкретні канали, тематики, аудиторії, мобільні телефони тощо; прозора аналітика — можна відстежити CPM, ціну підписника, CTR тощо;

— можна відстежити CPM, ціну підписника, CTR тощо; ефективне масштабування , особливо під час роботи з великими бюджетами;

, особливо під час роботи з великими бюджетами; доступ до аудиторії, котра вже звикла до Telegram — залучення «всередині платформи» спрацьовує краще за зовнішній трафік.

Цей формат добре працює, коли продукт легко пояснити (наприклад, дроп чи бот). Підписник бачить короткий рекламний блок, клікає, підписується — і вже опиняється у вашій воронці.

Середня вартість підписника через Telegram Ads: від $0,8 до $1,5 — залежно від ринку, обсягу реклами й тематики.

Telegram Promotion

Це умовна назва для неофіційних каналів залучення трафіку, тобто розміщення через прямі комунікації з іншими адмінами:

прямі пости в тематичних каналах ;

; реклама у блогерів і лідерів думок (включно з Instagram, YouTube, TikTok) ;

; Clickbait-креативи з обіцянками ;

; трафік із зовнішніх платформ (Meta, Google, TikTok) ;

; персональна медійність — коли засновник сам веде блог і привертає аудиторію;

— коли засновник сам веде блог і привертає аудиторію; використання накрутокі сірого трафіку (не рекомендується).

Це гнучкий, але менш контрольований інструмент. Він підходить для:

складних продуктів , котрі потребують пояснення (стартапи, платформи, освітні курси);

, котрі потребують пояснення (стартапи, платформи, освітні курси); змішаної стратегії , тобто Telegram Promotion + Telegram Ads;

, тобто Telegram Promotion + Telegram Ads; експериментів на невеликих бюджетах (від $500–1000).

Середня вартість підписника через Telegram Promotion: від $1 до $3. Клікбейт здешевлює трафік, але знижує його якість і рівень залучення.

Що обрати

Telegram Ads — ідеальний варіант для масштабування, простих проєктів і глибокої аналітики. Telegram Promotion — креативніший, складніший і менш передбачуваний. При цьому не має практично ніякої модерації. Оптимальна стратегія — поєднання обох інструментів із постійним аналізом результатів.

Якість трафіку: як не злити бюджет

У криптоніші вартість помилки занадто висока. Сам факт підписки не гарантує результат — важливо, щоби користувач залишався залученим, переходив за посиланнями, читав контент, взаємодіяв з ботом і зрештою став лідом.

Головний KPI — зростання цільової взаємодії, а не просто кількість підписників.

Що варто відстежувати:

ER рекламних блоків і постів;

реакції — відповіді, репости, коментарі, участь в опитуваннях;

активність у боті — кліки, вибір категорій, залишені заявки;

конверсії в дію — підписка на PDF, вступ до чату, заявка тощо

% відписки з каналу / боту

ROMI.

Корисні інструменти аналітики:

UTM-мітки — щоб бачити джерела трафіку та якість кожного каналу;

— щоб бачити джерела трафіку та якість кожного каналу; бот зі збором Telegram ID і логікою сценаріїв ;

; BigQuery або Google Sheets — для кастомної візуалізації звітів.

Помилки, яких треба уникати:

купівля «мертвого» трафіку через усілякі сумнівні ресурси;

тест запуску без гіпотез — що ми перевіряємо, яка ціль;

вбудовування посилань без CTA;

просування складного продукту без сегментації (наприклад, коли новачкам одразу пропонують інструменти DeFi);

ігнорування аналітики — без неї неможливо ефективно оптимізувати воронку

уникати оманливого уявлення про те, що $500-1000 дають вам повноцінне тестування.

Кейс. Піврічне просування для популярної компанії у ніші криптовалют. Команда Netpeak використовувала банери та інфоприводи для стабільного залучення аудиторії. Отримали 5 929 підписників із бюджетом €6 492,22. CPS: €1,09, CR у підписку: 19,00%, CTR: 0,66%. Окремо під час тримісячного тестування іншого каналу залучено 1 735 підписників із вартістю €1,60 за підписника.

Майбутнє Telegram і криптоніші: куди рухатись далі

Telegram — не просто месенджер, а повноцінна платформа зі своїми правилами гри. Нові функції змінюють поведінку користувача, тому криптобізнес має адаптуватись.

Варто звернути навіть увагу на те, як останні декілька місяців актично набирають оберти ТГ-подарунки, NFT.

На що ще важливо застосовувати вже зараз.

TON-екосистема (The Open Network). Можна будувати сервіси, DApp, гаманці прямо в Telegram. Це децентралізована блокчейн-інфраструктура, що включає:

TON Blockchain — для швидких і дешевих транзакцій;

TON Wallet — гаманець, вбудований у Telegram;

TON DNS, TON Storage, TON Sites — сервіси для зручної побудови децентралізованих сайтів, зберігання та імен;

TON Payments — інструменти для приймання мікроплатежів і інтеграції платіжних рішень у боти й сервіси.

Mini apps. Альтернатива лендингам, CRM і вітринам інфопродуктів. AI-інтеграції. Персоналізовані відповіді в ботах, швидке створення контенту. Stars і винагороди. Нові моделі монетизації, аналог Patreon прямо в Telegram.

Порада: будьте серед перших, хто використовує нові функції. У крипті важлива не лише якість, а й швидкість.

Хочете збудувати Telegram-екосистему навколо криптопроєкту? Залишайте заявку — команда Netpeak візьме на себе весь цикл: від аналітики до автоматизації та продажів.

Висновки