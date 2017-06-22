SEO

Как улучшить UX/UI сайта — семь советов по юзабилити
Сергей Онищенко
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Зачем я, SEO-специалист, даю советы по юзабилити? Все просто: пользователи сразу уходят с сайтов, если они неудобные. Напротив, проработка вопросов юзабилити может улучшить поведенческие факторы и, как результат, — видимость сайта. С момента публикации предыдущего поста у меня в закладках накопилось несколько новых статей по UX/UI. В частности, эти советы будут полезны вебмастерам, которые хотят сделать шаблон самостоятельно.

Краткое содержание этого выпуска:

  1. Как выглядит годный логотип.
  2. Как корректно оформить ссылки.
  3. Как сделать четкую кнопку.
  4. Как подобрать цветовую гамму для сайта.
  5. О чем помнить перед выбором фотографии.
  6. Как ставить отступы в соответствии с теорией близости.
  7. Как оформить таблицу.

Как выглядит годный логотип

Логотип лучше размещать в верхнем левом углу. Большинство людей читает слева направо, и это будет первое, что они увидят. Если адаптивной верстки нет, а размер экрана небольшой, браузер обрезает именно правую часть страницы.

Логотип лучше размещать слева вверху

VS.

Если разрешение экрана будет недостаточным, то браузер обрезает именно правую часть страницы

Под логотипом уместно разместить пояснение — чем занимается проект:

Под логотипом уместно разместить пояснение 

уместно разместить пояснение, чем занимается сайт

Важно выбрать шрифт для логотипа так, чтобы он соотносился с тематикой сайта. Жирный шрифт с толстыми начертаниями букв создает ощущение надежности, стабильности и тяжеловесности. Отлично подойдет для использования в тематиках, связанных с недвижимостью, автомобилями, строительством и так далее.

Жирный шрифт, с толстыми начертаниями букв - создает ощущение надежности, стабильности и тяжеловесности

Отлично подойдет для использования в тематиках связанных с недвижимостью, автомобилями, строительством

Шрифт с тонкими, вытянутыми линиями хорошо подойдет для тематик, которые ассоциируются с красотой. Частично это связано со стереотипом: «стройный значит красивый».

Шрифт с тонкими, вытянутыми линиями - хорошо подойдет для тематик, которые ассоциируются с красотой

Частично это связано с ассоциацией - стройный = красивый

Чтобы передать скорость, можно использовать курсив или наклонный шрифт, так как объекты, которые движутся быстро, кажутся размытыми и наклонными:

Чтобы передать скорость, можно использовать курсив, или наклонный шрифт 

В логотипах компаний доставок:

объекты, которые движутся быстро, кажутся размытыми и наклонными

Чтобы передать скорость

Ссылки по теме:

Как корректно оформить ссылки

Ссылки должны подчеркиваться, чтобы пользователь мог сразу сориентироваться, где находится ссылка, не наводя на неё курсор. Сейчас половина трафика поступает из мобильных устройств, а там пользователи просто нажимают на экран. Исключение — ссылки в меню.

Анкор ссылки должен соответствовать тому, что увидит пользователь, перейдя на страницу.

Хорошо:

Анкор ссылки должен соответствовать тому, что увидит пользователь

Плохо:

Анкор ссылки должен соответствовать тому, что увидит пользователь, перейдя на страницу

Если действие важно для бизнеса, лучше использовать кнопку. Например, для оформления заказа.

для оформления заказа лучше использовать кнопку, а не ссылку

основная задача - просто переход между страницами - использовать ссылки

Стоит помечать ссылки, на которые пользователь уже нажимал. Посещенные ссылки можно выделить более темным оттенком того же цвета, а непосещенные — более ярким. Так мы словно призываем пользователя кликнуть по сслыке.

Посещенные и непосещенные ссылки лучше делать в оттенках одного цвета

Еще одно правило. Ссылки, при клике по которым происходит какое-то действие без перезагрузки страницы, отображаются прерывистой подчеркнутой линией. Это может быть появление окно справки, как иногда делают на новостных сайтах. В остальных случаях ссылку лучше подчеркивать сплошной линией.

Ссылки, при клике по которым пользователь переходит на другую страницу - лучше подчеркивать сплошной линией 

Перед линками, которые ведут на файлы для скачивания можно поставить значок, соответствующий формату документа:

удобно ставить значок, отображающий формат файла, который будет скачан

Статья по теме: «Юзабилити ссылок».

Как сделать четкую кнопку

Если кнопка темнее фона, обводку лучше сделать более темного цвета, чем цвет кнопки.

обводку лучше сделать более темного цвета, чем цвет кнопки

Если кнопка - темнее, чем фон, на котором она расположена

Если фон темнее кнопки, обводка должна быть темнее цвета фона:

обводка должна быть темнее фона

Если же фон темнее кнопки, то обводка должна быть темнее фона

У кнопок могут быть четыре состояния: простое (input{}), наведение мыши (input:hover{}), нажатие (input:active{}), неактивная (input[disabled="disabled"]{}). Указывайте состояния кнопок, чтобы пользователю было легче понимать логику процесса.

Указывайте состояния кнопок, для того, чтобы пользователю было легче понимать что в текущий момент происходит

Статьи по теме:

Как подобрать цветовую гамму для сайта

Вводим несколько основных высокочастотных запросов по тематике сайта в поиск по картинкам и смотрим на цвета изображений, которые выводятся на первом экране. Нужно попытаться понять, с какими цветами ассоциируется у большинства пользователей эта тематика.

Например, изготовление тортов на заказ:

Например, тематика - изготовление тортов на заказ

Основные цвета — белый, коричневый, красный (розовый), зеленый. Красный цвет разжигает аппетит, что актуально для тематики тортов.

Пример дизайна:

Пример дизайна, выполненного в этих цветах

Еще одна тематика — дрессировка собак:

дрессировка собак. Скрин из выдачи 

Основные цвета: зеленый, бежевый, коричневый, черный.

Пример дизайна в этих тонах:

Пример дизайна, выполненного в этих тонах

Чтобы не запутаться, проще использовать не более трех-четырех цветов.

Cерый чаще всего используется для второстепенных элементов, которые должны быть на странице, но не сильно выделяться. Основная задача — расставить акценты на элементах с помощью контраста цветов.

Ссылки по теме:

О чем помнить перед выбором фотографии

Лучше заранее продумать пропорции и максимальный размер фотографий, которые будут использоваться на сайте. Статистику по самым популярным размерам можно посмотреть на сайте OpenStat. Так как мобильные устройства ресайзят картинки автоматически, для них не нужно ограничивать размер изображений , но стоит следить, чтобы картинка не была слишком маленькой.

Чтобы изображения помещались в окне браузера с учетом различных панелей и полос прокруток, рекомендуется использовать ширину 900-1000 пикселей и высоту 600-700 пикселей. Чаще всего используются пропорции 1:1, 3:2, 4:3:

Самые часто используемые пропорции

Чтобы кадры с разным соотношением сторон комфортно смотрелись в браузере, можно использовать такие размеры (в квадратных скобках — размер для отображений на сайте с помощью тега IMG):

  • 3:2 — 1800x1200 [900 х 600];
  • 3:2 — 1000x1500 [500 х 750];
  • 4:3 — 1800x1350 [900 х 675];
  • 4:3 — 1050x1400 [525 х 700];
  • 1:1 — 1200x1200 [600 х 600].
Статья по теме: «Размер файлов для публикации в интернете».

Как ставить отступы в соответствии с теорией близости

Это небольшая и на мой взгляд, очень полезная рекомендация, помогающая организовать элементы на сайте и расстояния между ними.

Основной принцип в том, чтобы делать внутренние отступы внутри элементов или блоков меньше, чем внешние.

внешнее и внутреннее поле

Полезные статьи:

Как оформить таблицу

Просто гифка об оформлении таблиц.

Просто GIF-ка, как оформлять таблицы

Читайте детально о том, как строить таблицы и диаграммы.

Выводы

  1. Логотип лучше размещать в верхнем левом углу. Шрифт для логотипа должен соотноситься с тематикой сайта.
  2. Ссылки должны подчеркиваться, анкор должен соответствовать тому, что увидит пользователь.
  3. Если действие пользователя важно для бизнеса, лучше использовать кнопку.
  4. Если кнопка темнее, чем фон, на котором она расположена, обводку лучше сделать более темного цвета, чем цвет кнопки.
  5. С помощью поиска по картинкам поймите, с какими цветами ассоциируется у большинства пользователей эта тематика, и оформляйте сайт в соответствующей цветовой гамме.
  6. Чтобы изображения помещались в окне браузера с учетом различных панелей и полос прокруток, рекомендуется использовать изображения шириной 900-1000 пикселей и высотой 600-700 пикселей.
  7. Внутренние отступы в элементах на странице должны быть меньше, чем внешние.
  8. Цель таблицы — показать информацию наглядно. Поэтому убирайте лишние данные, разделители и цветовые выделения «для красоты».
Еще несколько интересных книг по теме:

Если у вас есть мысли и наблюдения по теме, или просто какие-то фишки, не стесняйтесь, пишите в комментариях.

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Сергей Онищенко

Сертифицированный специалист Google Adwords, Google Analytics, Bing.

7 публикаций на блоге, среди которых, как успешные кейсы с результатами работ по проектам, так и обучающие статьи.

Кроме SEO активно интересуется юзабилити, арбитражем трафика.

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