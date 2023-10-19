Visual ASO — как изображения влияют на установки в App Store и Google Play

Visual ASO — как изображения влияют на установки в App Store и Google Play

Каким бы интересным и полезным не было ваше приложение, пользователь не узнает об этом, пока не скачает его. Но как сделать так, чтобы при наличии многих конкурентов, потенциальный юзер остановил свой выбор именно на вашем приложении? Он должен его заметить среди многих других. О визуальной составляющей расскажу в этой статье.

Иконка и скриншоты: почему они важны



Один из главных факторов, влияющих на решение скачать приложение или нет, графика и визуальная презентация приложения в App Store и Google Play. При поиске нужного приложения пользователь в первую очередь обращает внимание на иконку и скриншоты. В течении нескольких секунд они должны убедить его нажать на кнопку «установить».

Иконка — это главный элемент айдентики приложения, который представляет собой миниатюру его брендовой части.

Иконка отображается в поисковой выдаче App Store или Google Play, на странице приложения и непосредственно в меню смартфона после его установки.

Скриншот — это изображение основных функций приложения, размещается на его странице, чтобы показать потенциальному пользователю основные преимущества и интерфейс мобильного продукта.

Чтобы подвести пользователя к желаемому действию, графика должна быть не только визуально приятной и красивой, но еще и структурированной, а также отвечать логике приложения и сторов.

Основные рекомендации по оптимизации графики в App Store и Google Play

Именно визуальная презентация приложения может существенно помочь повысить конверсию. Для этого необходимо учитывать определенные показатели.



Соответствие техническим требованиям



Чтобы ваша графика была допущена к публикации на платформах распространения приложений, она должна технически соответствовать нормам, установленным App Store и Google Play. Речь идёт о размерах скриншотов и иконки, их адаптации под разные устройства, о контенте, который можно размещать, а также о допустимом количестве изображений в сете скриншотов. Ознакомиться с требованиями магазинов приложений можно по этим ссылкам:

Иконка — ключ к узнаваемости бренда

Иконка является главным элементом узнаваемости мобильного приложения. Она должна быть лаконичной и функциональной, чтобы отражать суть приложения и привлекать внимание потенциального пользователя.



Единого графического шаблона для создания иконки нет. В зависимости от типа приложения можно по-разному подходить к разработке визуала:

если это крупный и узнаваемый бренд, для иконки следует использовать логотип или элементы айдентики, например, Auchan или LinkedIn;

для менее известных брендов, у которых, например, нет сайта, можно отрисовать графику самостоятельно, основываясь на функционале и тематике приложения;

игровые приложения зачастую используют в качестве визуала элементы игрового процесса или персонажей.

Консистентность графики

Визуал скриншотов имеет не меньшее воздействие на пользователя, чем иконка. Важно стилистически сочетать иконку и скриншоты в процессе разработки графики. Они должны дополнять друг друга и, в то же время, не противоречить интерфейсу приложения. Визуальные элементы в маркете должны быть выполнены в одной цветовой гамме и стилистике, с учетом особенностей ниши продукта, а также его целевой аудитории.

Все это позволит достичь целостности презентации приложения в маркете, то есть ее консистентности.

Вот примеры качественной графики:

Анализируйте конкурентов

Очень важно понимать рынок и тенденции дизайна в нише вашего продукта, поэтому перед непосредственной отрисовкой графики необходимо оценить: как ваши конкуренты делают презентацию своих приложений, какие ключевые моменты выделяют и какой логикой руководствуются. Пролистайте «Популярное» или исследуйте приложения в вашей категории, возможно, некоторые идеи можно позаимствовать и улучшить. Для успеха важно выделяться и быть визуально интереснее продуктов, аналогичных вашему.

Основные ошибки при разработке графики для скриншотов:

1. Мелкий нечитабельный текст.

2. Отсутствие выделения ключевых слов или функций.

3. Размещение на снимках экрана фактических скриншотов приложения вместо подготовки дизайн-презентации.

4. Использование устаревших версий приложения на скриншотах.

5. Подбор экранов, которые не отражают суть и функции приложения.

6. Некачественная обработка графического материала.

Пример некачественной работы с графикой:

темно-серый цвет текста на светлом фоне был бы читабельным, если бы дизайнер придерживался правил типографики — из-за неправильного межстрочного интервала он кажется «влипшим» и не позволяет хорошо считывать сообщение и, что особенно важно, ключевые слова;

на первом и втором скриншоте некачественный разрыв мокапа — картинка не совпала;

изображение штангиста повисло в воздухе и имеет нелогичные тени, как и расположение в целом;

зум (увеличение ключевой информации на скриншоте) обработан стилистически некорректно, учитывая интерфейс приложения;

иконка не дополняет скриншоты и общая картина не кажется целостной.

В этом случае те же проблемы, что и в первом — отсутствие визуальной связи между иконкой и скриншотами, плохая работа с текстом, неправильная презентация мокапа. Дополнительно на каждом скриншоте новый фон, что усугубляет восприятие. Мокапы необходимо делать одного размера и цвета, текста по количеству использовать меньше и увеличивать до читабельного размера, фон должен быть одинаковый на всей серии скриншотов и хорошо контрастировать с текстом.

Уникальность и преимущества — на первом месте

Согласно техническим требованиям, в App Store можно разместить 10 скриншотов, а в Google Play — до 8. Однако в поисковой выдаче сторов пользователь видит всего первые три экрана, которые и должны убедить его открыть описание приложения и пролистать весь сет скриншотов. Именно поэтому графика на первых трех снимках экрана должна быть яркой, цепляющей и отражать главные и уникальные функции приложения. Необходимо донести до целевой аудитории, что за преимущества она получит, используя ваш продукт. Несколько примеров:

Выводы

Иконки и скриншоты приложения в App Store или Google Play — основные показатели, свидетельствующие о качестве визуальной презентации мобильного приложения. Вы сможете разработать структурированную и консистентную графику при условии:

соответствия техническим нормам сторов;

соответствия актуальным трендам в нише;

выделении преимуществ продукта;

стилизации иконок и скриншотов с интерфейсом приложения;

проведя анализ рынка.

Соблюдение перечисленных составляющих будут способствовать улучшению визуальной составляющей приложения, и как следствие — повышать показатель установок вашего приложения пользователями.