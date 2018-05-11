Как создать HTML-карту сайта

HTML-карта существует в структуре большинства сайтов. Увы, далеко не каждый специалист может рассказать о ее функциях, как HTML-карта влияет на SEO и почему так необходима. На эти вопросы мы и постараемся ответить в новом посте рубрики «Азбука SEO».
HTML-карта и ее функции
Sitemap HTML — это статический каталог всех основных разделов сайта, размещенных в соответствии с их иерархией. Проще говоря, это одновременно путеводитель и оглавление сайта.
Чаще всего у HTML-карты древовидная структура, а ссылка на нее размещена в футере сайта:
Основное предназначение карты для пользователей — это визуализация структуры сайта и упрощение навигации.
«Влияет ли HTML карта на SEO? Да, иногда. Без сомнений, это целесообразно, когда с помощью этого файла осуществляют разметку страниц категорий и описаний. Это особенно нужно именно тогда, когда робот не может просканировать сайт нормально. Так что, если на вашем сайте действительно сложная навигация и нет логически выстроенной структуры, то именно HTML-карта позволит Google проанализировать структуру вашего сайта.»
Джон Мюллер, ведущий аналитик Google
Как правильно сформировать HTML-карту сайта?
Три главных принципа, которые лежат в основе построения карты такие:
- Простота. У пользователей не должно возникать сложностей в поиске необходимой страницы.
- Актуальность. В карте должны быть ссылки только на актуальные для продвижения страницы — никаких ссылок на битые или закрытые от индекса страницы.
- Структурированность. Карта должна максимально точно отражать существующую структуру сайта.
Помимо базовых принципов существует ряд правил и рекомендаций, которые необходимо соблюдать при формировании HTML-карт:
- Нужно перечислить ссылки на все страницы сайта, которые открыты для индексации. При этом исключив типы страниц с доминирующим количеством в структуре сайта (более 90%). Например, страницы:
- конкретных товаров;
- постов;
- статей;
- пагинации.
- Карта должна регулярно автоматически обновляться. Это позволит поддерживать актуальность списка страниц.
- Если карта сайта включает в себя более 150 ссылок, то ее следует реализовывать на многостраничной основе.
Последняя рекомендация подходит большим сайтам со сложной структурой. Также для таких сайтов используют несколько HTML-карт с дополнительным уровнем вложенности. Например, карта сайта Airbnb.
Общая карта со ссылками на другие HTML-карты по странам:
HTML-карта страны, реализованная на многостраничной основе:
- Необходимо реализовать визуальное разделение по темам/категориям. Это позволяет улучшить восприятие и упростить навигацию по карте. Например, как на сайте ebay.com или на www.olx.ua.
- Ссылки на страницы должны быть расположены в логичной форме и в соответствии с иерархией страниц, то есть: от разделов к категориям, от категорий к подкатегориям. Например, так выглядит карта блога Netpeak — все красиво сортировано по рубрикам.
- Следует использовать релевантные ключевые слова для анкоров ссылок — никаких транзакционных ключевых фраз со словами «цена», «купить», «заказать» и прочее.
- Ссылку на HTML-карту нужно разместить на всех страницах в футере сайта.
Существует несколько способов создания карты сайта:
- Вручную реализовать HTML-документ со всеми необходимыми ссылками — подойдет для опытных пользователей и небольшого сайта.
- Воспользоваться сервисом SiteMap Generator. Позволяет сформировать сразу несколько видов карт, но бесплатно — лишь для сайтов до 500 страниц.
- Использовать плагины для различных CMS. Например, Dagon Design Sitemap Generator для WordPress удобен, упрощает процесс создания и поддержки пользовательской карты сайта.
Как оформить идеальную HTML-карту сайта
Напоследок, несколько примеров оригинального подхода к оформлению HTML-карт. Смотрите для вдохновения:
1. The New York Times. В карте сайта есть ссылки на статьи за январь 1851 года.
2. IMDb. Чтобы предоставить пользователю максимально точную и при этом лаконичную информацию о том, куда он попадет, к каждой ссылке добавлена небольшая аннотация.
3. Daily Mail. Карта сайта оформлена наглядно, ярко и при этом не нарушает общую стилистику оформления сайта:
Запомнить
Пользовательская карта — простой и удобный инструмент, который облегчает процесс взаимодействия с сайтом как для пользователей, так и для поисковых систем.
Есть три главных принципа, которые лежат в основе построения карты:
- простота;
- актуальность;
- структурированность.
Как создать такую карту?
- Использовать сервис SiteMap Generator. Позволяет сформировать сразу несколько видов карт, но бесплатно — лишь для сайтов до 500 страниц.
- Вручную реализовать HTML-документ со всеми необходимыми ссылками — подойдет для опытных пользователей и небольшого сайта.
- Использовать плагины для различных CMS. Например, Dagon Design Sitemap Generator для WordPress.
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