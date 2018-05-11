Как создать HTML-карту сайта

HTML-карта существует в структуре большинства сайтов. Увы, далеко не каждый специалист может рассказать о ее функциях, как HTML-карта влияет на SEO и почему так необходима. На эти вопросы мы и постараемся ответить в новом посте рубрики «Азбука SEO».

HTML-карта и ее функции

Sitemap HTML — это статический каталог всех основных разделов сайта, размещенных в соответствии с их иерархией. Проще говоря, это одновременно путеводитель и оглавление сайта.

Чаще всего у HTML-карты древовидная структура, а ссылка на нее размещена в футере сайта:

Основное предназначение карты для пользователей — это визуализация структуры сайта и упрощение навигации.

Роботы при сканировании HTML-карты получают список ссылок на приоритетные страницы сайта (которые вы сами считаете такими), что может ускорить сканирование этих самых страниц.

«Влияет ли HTML карта на SEO? Да, иногда. Без сомнений, это целесообразно, когда с помощью этого файла осуществляют разметку страниц категорий и описаний. Это особенно нужно именно тогда, когда робот не может просканировать сайт нормально. Так что, если на вашем сайте действительно сложная навигация и нет логически выстроенной структуры, то именно HTML-карта позволит Google проанализировать структуру вашего сайта.» Джон Мюллер, ведущий аналитик Google

Как правильно сформировать HTML-карту сайта?

Три главных принципа, которые лежат в основе построения карты такие:

Простота. У пользователей не должно возникать сложностей в поиске необходимой страницы. Актуальность. В карте должны быть ссылки только на актуальные для продвижения страницы — никаких ссылок на битые или закрытые от индекса страницы. Структурированность. Карта должна максимально точно отражать существующую структуру сайта.

Помимо базовых принципов существует ряд правил и рекомендаций, которые необходимо соблюдать при формировании HTML-карт:

Нужно перечислить ссылки на все страницы сайта, которые открыты для индексации. При этом исключив типы страниц с доминирующим количеством в структуре сайта (более 90%). Например, страницы:

конкретных товаров;

постов;

статей;

пагинации.

Карта должна регулярно автоматически обновляться. Это позволит поддерживать актуальность списка страниц.

Если карта сайта включает в себя более 150 ссылок, то ее следует реализовывать на многостраничной основе.



Последняя рекомендация подходит большим сайтам со сложной структурой. Также для таких сайтов используют несколько HTML-карт с дополнительным уровнем вложенности. Например, карта сайта Airbnb.

Общая карта со ссылками на другие HTML-карты по странам:





HTML-карта страны, реализованная на многостраничной основе:

Необходимо реализовать визуальное разделение по темам/категориям. Это позволяет улучшить восприятие и упростить навигацию по карте. Например, как на сайте ebay.com или на www.olx.ua.





Ссылки на страницы должны быть расположены в логичной форме и в соответствии с иерархией страниц, то есть: от разделов к категориям, от категорий к подкатегориям. Например, так выглядит карта блога Netpeak — все красиво сортировано по рубрикам.

Следует использовать релевантные ключевые слова для анкоров ссылок — никаких транзакционных ключевых фраз со словами «цена», «купить», «заказать» и прочее.

Ссылку на HTML-карту нужно разместить на всех страницах в футере сайта.

Существует несколько способов создания карты сайта:

Вручную реализовать HTML-документ со всеми необходимыми ссылками — подойдет для опытных пользователей и небольшого сайта. Воспользоваться сервисом SiteMap Generator. Позволяет сформировать сразу несколько видов карт, но бесплатно — лишь для сайтов до 500 страниц. Использовать плагины для различных CMS. Например, Dagon Design Sitemap Generator для WordPress удобен, упрощает процесс создания и поддержки пользовательской карты сайта.

Как оформить идеальную HTML-карту сайта

Напоследок, несколько примеров оригинального подхода к оформлению HTML-карт. Смотрите для вдохновения:

1. The New York Times. В карте сайта есть ссылки на статьи за январь 1851 года.

2. IMDb. Чтобы предоставить пользователю максимально точную и при этом лаконичную информацию о том, куда он попадет, к каждой ссылке добавлена небольшая аннотация.

3. Daily Mail. Карта сайта оформлена наглядно, ярко и при этом не нарушает общую стилистику оформления сайта:

Запомнить

Пользовательская карта — простой и удобный инструмент, который облегчает процесс взаимодействия с сайтом как для пользователей, так и для поисковых систем.

Есть три главных принципа, которые лежат в основе построения карты:

простота;

актуальность;

структурированность.

Как создать такую карту?