SEO

Ответы сервера — подробная инструкция
Антон Крохмаль
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Роботы поисковых систем при проверке страницы вначале смотрят на код ответа сервера, а затем уже приступают к проверке содержимого документа. Например, несуществующие страницы всегда должны отдавать 404 код. Почему? Google утверждает, что страницы с кодом ответа, отличным от 404 и 410, будут сканироваться. Так что, если вы не знаете, какие коды отдают страницы вашего сайта и как это проверить, то ставите под угрозу будущее всего проекта.

О том, что означают коды ответов сервера, — в новом выпуске «Азбуки SEO».

Что такое «код ответа сервера»

Это трехзначное число, которое отдает сервер на запрос посетителя и благодаря которому корректируется дальнейшая обработка запрашиваемого документа. За числом всегда идет краткое пояснение кода на английском языке, отделенное пробелом, — первичная инструкция клиенту при посещении страницы или документа сайта.

Код ответа сервера при обращении к странице в первую очередь проверяют и браузеры, и роботы поисковых систем.

Как проверить код ответа сервера

Чтобы увидеть код при работе в Google Chrome, воспользуйтесь вкладкой Network на панели инструментов разработчика (чтобы попасть туда, нажмите F12). После открытия панели обновите страницу.

Как проверить код ответа сервера

Также можно использовать расширение HTTP Headers для Chrome. С их помощью можно в один клик получить информацию по отдельным страницам. А для массовой проверки по списку URL можно использовать Netpeak Spider, Netpeak Checker или онлайн-инструмент Urlitor (анализ до 150 URL-адресов).

Что такое «классы состояния»

Это группы кодов, объединенных определенными признаками. На класс состояния указывает первая цифра в коде.

Выделяют пять классов:

  1. 1xx — информационные коды. Они отвечают за процесс передачи данных. Это временные коды, они информируют о том, что запрос принят и обработка будет продолжаться.
  2. 2xx — успешная обработка. Запрос был получен и успешно обработан сервером.
  3. 3xx — перенаправление (редирект). Эти ответы сервера гласят, что нужно предпринять дальнейшие действия для выполнения запроса. Например, сделать запрос по другому адресу.
  4. 4xx — ошибка пользователя. Это значит, что запрос не может быть выполнен по его вине.
  5. 5xx — ошибка сервера. Эти коды возникают из-за ошибок на стороне сервера. В данном случае пользователь всё сделал правильно, но сервер не может выполнить запрос. Для кодов этого класса сервер обязательно показывает сообщение, что не может обработать запрос и по какой причине.

Истории бизнеса и полезные фишки

Основные ответы сервера

200 ОК

Самый популярный и важный статус. Означает, что запрос выполнен успешно в соответствии с ожиданиями пользователя — запрошенные данные или страница существуют и доступны для просмотра. Все страницы, которые мы хотим видеть в индексе поисковых систем, должны отдавать код 200 OK.

301 Moved Permanently

Этот ответ гласит, что документ или страница были перемещены на другой адрес навсегда. Если у страницы, которая уже была в выдаче поисковых систем, изменился адрес, для сохранения трафика и ссылочного веса рекомендуется настраивать 301 редирект со старого URL-адреса на новый. В конечном итоге поисковик «склеит» эти адреса.

302 Found

Документ временно перенесен на другой адрес. Этот код — сигнал о том, что удалять эту страницу из индекса не надо. По заявлению Gary Illyes из Google, ссылочный вес при этом передается.

304 Not Modified

Важный код с точки зрения нагрузки на сервер и количества передаваемых данных. Сервер возвращает 304 код, если в HTTP-заголовке дата последнего обновления (Last-Modified) старее, чем в запросе с заголовком If-Modified-Since. То есть, если документ не менялся с указанной даты, сервер возвращает код 304 Not Modified. В таком случае роботам поисковиков нет необходимости загружать документ повторно: он не изменился с момента их последнего визита. Фактически они получают только http-заголовки и двигаются дальше.

403 Forbidden

Отказано в доступе. Этот ответ возвращается, если пользователю запрещен доступ к данному документу. В данном случае речь не идет об HTTP-аутентификации (для таких случаев используются 401 и 407 коды). 403 код выводится, например, при входе с запрещенных IP или попытке просмотра системного файла .htaccess.

404 Not Found

Наверное, каждый пользователь сталкивался с этим ответом. Он означает, что по данному URL ничего не найдено — документ не существует. Этот код нужно отдавать при попытке попасть на несуществующие документы. Если страница по запрашиваемому адресу существовала, но была удалена и вы хотите об этом сообщить, используйте код 410.

Страница с сообщением 404 File Not Found не всегда отдает код 404. Многие вебмастера не уделяют этому внимание, что в результате может негативно сказаться на ранжирования всего сайта. Это так называемые страницы «Soft 404». Они возникают, если несуществующая страница отдает код ответа, отличный от 404 и 410. К «Soft 404» могут быть причислены страницы, которые должны отдавать код 200, но на них нет контента (пустая страница). Решение вопроса — найти такие страницы и обязательно настроить для них 404 код.

В искусстве оформления 404 страниц многие преуспели. Отвлекитесь и зацените:

Смотрите также другие интересные примеры дизайна страниц с 404 ошибкой.

410 Gone

Этот ответ говорит, что документ был окончательно удален и более недоступен. Хотя коды 404 и 410 одинаково указывают на то, что страница недоступна, в их обработке есть отличия. Обращаясь к 404 странице, поисковый робот не будет помечать её как удаленную и спустя время снова к ней обратится для уточнения информации. Чего не скажешь про 410 код. В этом случае робот точно отметит, что эта страница или документ навсегда удалены с сервера. Доверясь вебмастеру, бот не будет проверять эту страницу снова.

451 Unavailable For Legal Reasons

В последнее время этот код встречается все чаще. Он означает, что доступ к серверу закрыт из-за его запрета на государственном уровне или по решению суда в случае нарушения авторских прав. Ошибка 451 — уточняющий вариант кода 403.

500 Internal Server Error

Это любая внутренняя ошибка сервера, которая не описана в остальных ошибках этого класса. Происходит, если сервер столкнулся с проблемой, которая не позволяет выполнить запрос. Например, эта ошибка может возникнуть из-за ошибок в настройке файла конфигурации.

503 Service Unavailable

Сервер временно не может обрабатывать запросы по техническим причинам. Если на сервер идет слишком много запросов и он не в состоянии с ними справиться, мы увидим именно этот ответ.

504 Gateway Timeout

Шлюз не отвечает. Ответ появляется, если сервер работал в качестве прокси и не дождался ответа от вышестоящего сервера для завершения запроса.

Для предотвращения появления страниц в индексе поисковых систем рекомендуется использовать на странице метатег robots с атрибутом noindex: <meta name="robots" content="noindex">.

Если необходимо удалить документ из результатов поиска, можно настроить 404 или 410 код. При использовании метатега noindex страница будет регулярно повторно сканироваться, а при использовании кода ответа 410 роботы сочтут, что страницы больше нет и её сканировать не нужно.

Выводы

  1. Существуют пять групп кодов ответа сервера — классы состояния, указывающие на разные этапы процесса передачи данных: от успешной обработки до ошибки сервера.
  2. Все страницы, которые мы хотим видеть в индексе поисковых систем, должны отдавать код 200 OK.
  3. Если у страницы, которая уже была в выдаче поисковых систем, изменился адрес, рекомендуется настраивать 301 редирект со старого URL-адреса на новый.
  4. Если несуществующая страница отдает код ответа, отличный от 404 и 410, возникает ошибка страниц «Soft 404». К ним могут быть причислены страницы, которые должны отдавать код 200, но на них нет контента.

Правильное распределение ответов сервера позволяет поисковым системам экономить ресурсы на работу с сайтом. Поисковые роботы будут получать только необходимую информацию — это очень важно для SEO.

Напоследок вопрос на общую эрудицию: почему для ответа сервера Unavailable For Legal Reasons выбрали число 451?

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Антон Крохмаль

SEO Specialist of Enterprise Department Netpeak

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