Ответы сервера — подробная инструкция

Роботы поисковых систем при проверке страницы вначале смотрят на код ответа сервера, а затем уже приступают к проверке содержимого документа. Например, несуществующие страницы всегда должны отдавать 404 код. Почему? Google утверждает, что страницы с кодом ответа, отличным от 404 и 410, будут сканироваться. Так что, если вы не знаете, какие коды отдают страницы вашего сайта и как это проверить, то ставите под угрозу будущее всего проекта.

О том, что означают коды ответов сервера, — в новом выпуске «Азбуки SEO».

Что такое «код ответа сервера»

Это трехзначное число, которое отдает сервер на запрос посетителя и благодаря которому корректируется дальнейшая обработка запрашиваемого документа. За числом всегда идет краткое пояснение кода на английском языке, отделенное пробелом, — первичная инструкция клиенту при посещении страницы или документа сайта.

Код ответа сервера при обращении к странице в первую очередь проверяют и браузеры, и роботы поисковых систем.

Как проверить код ответа сервера

Чтобы увидеть код при работе в Google Chrome, воспользуйтесь вкладкой Network на панели инструментов разработчика (чтобы попасть туда, нажмите F12). После открытия панели обновите страницу.

Также можно использовать расширение HTTP Headers для Chrome. С их помощью можно в один клик получить информацию по отдельным страницам. А для массовой проверки по списку URL можно использовать Netpeak Spider, Netpeak Checker или онлайн-инструмент Urlitor (анализ до 150 URL-адресов).

Что такое «классы состояния»

Это группы кодов, объединенных определенными признаками. На класс состояния указывает первая цифра в коде.

Выделяют пять классов:

1xx — информационные коды. Они отвечают за процесс передачи данных. Это временные коды, они информируют о том, что запрос принят и обработка будет продолжаться. 2xx — успешная обработка. Запрос был получен и успешно обработан сервером. 3xx — перенаправление (редирект). Эти ответы сервера гласят, что нужно предпринять дальнейшие действия для выполнения запроса. Например, сделать запрос по другому адресу. 4xx — ошибка пользователя. Это значит, что запрос не может быть выполнен по его вине. 5xx — ошибка сервера. Эти коды возникают из-за ошибок на стороне сервера. В данном случае пользователь всё сделал правильно, но сервер не может выполнить запрос. Для кодов этого класса сервер обязательно показывает сообщение, что не может обработать запрос и по какой причине.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

Основные ответы сервера

200 ОК

Самый популярный и важный статус. Означает, что запрос выполнен успешно в соответствии с ожиданиями пользователя — запрошенные данные или страница существуют и доступны для просмотра. Все страницы, которые мы хотим видеть в индексе поисковых систем, должны отдавать код 200 OK.

301 Moved Permanently

Этот ответ гласит, что документ или страница были перемещены на другой адрес навсегда. Если у страницы, которая уже была в выдаче поисковых систем, изменился адрес, для сохранения трафика и ссылочного веса рекомендуется настраивать 301 редирект со старого URL-адреса на новый. В конечном итоге поисковик «склеит» эти адреса.

302 Found

Документ временно перенесен на другой адрес. Этот код — сигнал о том, что удалять эту страницу из индекса не надо. По заявлению Gary Illyes из Google, ссылочный вес при этом передается.

304 Not Modified

Важный код с точки зрения нагрузки на сервер и количества передаваемых данных. Сервер возвращает 304 код, если в HTTP-заголовке дата последнего обновления (Last-Modified) старее, чем в запросе с заголовком If-Modified-Since. То есть, если документ не менялся с указанной даты, сервер возвращает код 304 Not Modified. В таком случае роботам поисковиков нет необходимости загружать документ повторно: он не изменился с момента их последнего визита. Фактически они получают только http-заголовки и двигаются дальше.

403 Forbidden

Отказано в доступе. Этот ответ возвращается, если пользователю запрещен доступ к данному документу. В данном случае речь не идет об HTTP-аутентификации (для таких случаев используются 401 и 407 коды). 403 код выводится, например, при входе с запрещенных IP или попытке просмотра системного файла .htaccess.

404 Not Found

Наверное, каждый пользователь сталкивался с этим ответом. Он означает, что по данному URL ничего не найдено — документ не существует. Этот код нужно отдавать при попытке попасть на несуществующие документы. Если страница по запрашиваемому адресу существовала, но была удалена и вы хотите об этом сообщить, используйте код 410.

Страница с сообщением 404 File Not Found не всегда отдает код 404. Многие вебмастера не уделяют этому внимание, что в результате может негативно сказаться на ранжирования всего сайта. Это так называемые страницы «Soft 404». Они возникают, если несуществующая страница отдает код ответа, отличный от 404 и 410. К «Soft 404» могут быть причислены страницы, которые должны отдавать код 200, но на них нет контента (пустая страница). Решение вопроса — найти такие страницы и обязательно настроить для них 404 код.

В искусстве оформления 404 страниц многие преуспели. Отвлекитесь и зацените:

Смотрите также другие интересные примеры дизайна страниц с 404 ошибкой.

410 Gone

Этот ответ говорит, что документ был окончательно удален и более недоступен. Хотя коды 404 и 410 одинаково указывают на то, что страница недоступна, в их обработке есть отличия. Обращаясь к 404 странице, поисковый робот не будет помечать её как удаленную и спустя время снова к ней обратится для уточнения информации. Чего не скажешь про 410 код. В этом случае робот точно отметит, что эта страница или документ навсегда удалены с сервера. Доверясь вебмастеру, бот не будет проверять эту страницу снова.

451 Unavailable For Legal Reasons

В последнее время этот код встречается все чаще. Он означает, что доступ к серверу закрыт из-за его запрета на государственном уровне или по решению суда в случае нарушения авторских прав. Ошибка 451 — уточняющий вариант кода 403.

500 Internal Server Error

Это любая внутренняя ошибка сервера, которая не описана в остальных ошибках этого класса. Происходит, если сервер столкнулся с проблемой, которая не позволяет выполнить запрос. Например, эта ошибка может возникнуть из-за ошибок в настройке файла конфигурации.

503 Service Unavailable

Сервер временно не может обрабатывать запросы по техническим причинам. Если на сервер идет слишком много запросов и он не в состоянии с ними справиться, мы увидим именно этот ответ.

504 Gateway Timeout

Шлюз не отвечает. Ответ появляется, если сервер работал в качестве прокси и не дождался ответа от вышестоящего сервера для завершения запроса.

Для предотвращения появления страниц в индексе поисковых систем рекомендуется использовать на странице метатег robots с атрибутом noindex: <meta name="robots" content="noindex">.



Если необходимо удалить документ из результатов поиска, можно настроить 404 или 410 код. При использовании метатега noindex страница будет регулярно повторно сканироваться, а при использовании кода ответа 410 роботы сочтут, что страницы больше нет и её сканировать не нужно.

Выводы

Существуют пять групп кодов ответа сервера — классы состояния, указывающие на разные этапы процесса передачи данных: от успешной обработки до ошибки сервера. Все страницы, которые мы хотим видеть в индексе поисковых систем, должны отдавать код 200 OK. Если у страницы, которая уже была в выдаче поисковых систем, изменился адрес, рекомендуется настраивать 301 редирект со старого URL-адреса на новый. Если несуществующая страница отдает код ответа, отличный от 404 и 410, возникает ошибка страниц «Soft 404». К ним могут быть причислены страницы, которые должны отдавать код 200, но на них нет контента.

Правильное распределение ответов сервера позволяет поисковым системам экономить ресурсы на работу с сайтом. Поисковые роботы будут получать только необходимую информацию — это очень важно для SEO.

Напоследок вопрос на общую эрудицию: почему для ответа сервера Unavailable For Legal Reasons выбрали число 451?