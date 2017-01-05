Sitemap.xml или карта сайта — руководство для новичков

При знакомстве с проектом SEO-специалист обязательно вводит в адресную строку фразу «sitemap.xml». Анализ карты сайта позволяет выяснить, почему не индексируется тот или иной контент. Как создать и внедрить грамотную sitemap.xml, я расскажу в очередном выпуске «Азбуки SEO».

Краткое содержание:

Что такое XML-карта

XML-карта сайта — файл с информацией для поисковых систем о страницах, которые необходимо проиндексировать. Другими словами, карта сайта — список всех страниц в формате XML, доступных для сканирования поисковым роботом. При этом стоит отличать XML-карту от обычной карты сайта, которая находится по адресу http://site.com/sitemap/.

С помощью XML-карт определяется:

местонахождение страниц сайта;

время последнего обновления каждой из страниц;

частота (периодичность) обновления и важность относительно других страниц сайта;

важность (приоритетность) страниц в структуре.

Из каких элементов состоит XML-карта

В первой строке документа указывается версия xml и кодировка — UTF-8.

Также используются особенные теги XML:

sitemapindex — родительский тег в начале и конце файла;

sitemap — родительский тег для каждого файла sitemap, указанного в файле. При этом данный тег — дочерний относительно sitemapindex;

url — блок, который содержит значение самого URL и прочие элементы;

loc — непосредственно URL страницы;

changefreq — как часто данная страница может изменяться. Возможные значения: always, hourly, daily, weekly, monthly, yearly, never;

priority — приоритет структурных элементов, помогает определить, какие страницы более приоритетные для краулинга. Ему присваивается значение до единицы, например: 0,5.

lastmod — время последнего обновления контента страницы, не обязательный параметр. Для сайтов со статическим контентом достаточно использовать changfreq.

Пример структуры файла c XML-картой сайта:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> <url> <loc>http://example.com/</loc> <lastmod>2017-02-05</lastmod> <changefreq>monthly</changefreq> <priority>0.8</priority> </url></urlset>

Для больших сайтов лучше сформировать несколько XML-карт. Например, в этот индекс в формате XML входят два файла sitemap:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> <sitemap> <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml</loc> </sitemap> <sitemap> <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.</loc> </sitemap> </sitemapindex>

XML-карта для изображений

Отдельные XML-карты часто создаются для индексации изображений. Они актуальны только для Google, Яндекс не распознаёт теги image:

Данные XML-карты могут помочь поисковым системам найти контент, который иначе нельзя было бы обнаружить (например, если он загружается с помощью JavaScript), и указать изображения, которые необходимо сканировать и индексировать.

Для карт изображений используются теги:

<image:image> Содержит всю информацию об одном изображении. Каждый URL (тег <loc>) может включать до 1000 тегов <image:image>. <image:loc> URL изображения.

Кроме того, можно использовать необязательные теги:

<image:caption> Подпись к изображению. <image:geo_location> Место съемки (страна, город, и так далее) <image:title> Название изображения. <image:license> URL лицензии изображения.

Пример XML-карты для изображений:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"> <url> <loc>http://example.com/page.html</loc> <image:image> <image:loc>http://example.com/pic1.jpg</image:loc> </image:image> <image:image> <image:loc>http://example.com/pic1.jpg</image:loc> </image:image> </url> </urlset>

XML-карта для видео

Если на сайте представлен уникальный видеоконтент, для него также можно сделать отдельную XML-карту.

Интересно, что в этой карте URL видео можно открыть для поиска в разделе Google Видео. В результатах будет отображаться значок видео, который, кстати, можно сделать индивидуальным, а также другая указанная в карте информация. Например, название.

Результат:

Какие сведения о видео можно отправлять в Google с помощью sitemap:

название;

описание,

продолжительность;

миниатюру и так далее.

Обязательные теги:

<loc> — страница, где находится видео;

<video:title> — название видео, до 100 символов;

<video:player_loc> — место размещения плеера для видео;

<video:content_loc> — место размещения конкретного видео;

<video:thumbnail_loc> — превью (миниатюра) видео, не менее чем 120х90 px;

<video:video> — контейнер для описания видео;

<video:description> — описание видео, до 2000 символов.

Можно использовать другие теги, они не обязательные и носят рекомендательный характер:

<video:duration> — длительность видео, до 8 часов, пишется в секундах;

<video:category> — категория видео, например, техника;

<video:uploader> — имя человека (компании), добавившего видео. Допускается указание одного имени для файла;

<video:requires_subscription> — указывается, требуется ли для просмотра видео подписка. Как платная, так и бесплатная, с доступными значениями: yes, no;

<video:publication_date> — дата публикации, в формате YYYY-MM-DD или YYYY-MM-DDThh:mm:ss+TZD;

<video:family_friendly> — здесь указывается, может ли видео быть доступным для безопасного поиска или нет;

<video:restriction> — список стран, в которых видео может воспроизводиться или не воспроизводиться. Допустимые значения — коды стран в формате ISO 3166. Для каждого видео может отображаться только один тег <video: restriction>. Если тег <video: restriction> отсутствует, предполагается, что видео можно воспроизводить на всех территориях;

<video:gallery_loc> — ссылка на галерею;

<video:expiration_date> — дата и время, когда видео становится неактуальным;

<video:price> — стоимость с указанием валюты в формате ISO 4217;

<video:tag> — теги видео;

<video:view_count> — количество просмотров видео;

<video:rating> — рейтинг видео (от 0 до 5);

<video:platform> — список площадок, где видео может воспроизводиться и не воспроизводиться. Доступные значения: web, mobile, tv. При отсутствии тега предполагается, что видео может воспроизводиться на всех платформах;

<video:live> — указывает на то, является ли видео прямой трансляцией (live). Доступные значения: yes, no.

Пример:

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"> <url> <loc>http://www.example.com/videos/video_1.html</loc> <video:video> <video:thumbnail_loc>http://www.example.com/thumbs/video_1.jpg</video:thumbnail_loc> <video:title>Обзор смартфона Xiaomi Redmi 3 Note Pro</video:title> <video:description>Подробный обзор внешнего вида и функций смартфона Xiaomi Redmi 3 Note Pro от интернет-магазина Example.</video:description> <video:content_loc>http://www.example.com/video123.flv</video:content_loc> <video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1"> http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123</video:player_loc> <video:duration>600</video:duration> <video:rating>4.3</video:rating> <video:view_count>1223</video:view_count> <video:publication_date>2017-01-05T19:20:30+03:00</video:publication_date> <video:family_friendly>yes</video:family_friendly> <video:live>no</video:live> </video:video> </url></urlset>

Google поддерживает следующие форматы:

.mpg, .mpeg, .mp4, .m4v;

.wmv;

.asf, .avi;

.ra, .ram, .rm;

.mov;

.flv.

{"0":{"lid":"1573230077755","ls":"10","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"1":{"lid":"1596820612019","ls":"20","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Истории бизнеса и полезные фишки

XML-карта для Google Новостей

Для сайтов-новостников можно создать отдельную карту с динамической генерацией и ежедневным обновлением. Данные файлы будут работать только для ресурсов, включенных в списки Google Новостей. Если сайт не находится в списке, можно отправить запрос на его добавление.

Файл sitemap должен содержать только URL статей, опубликованных за последние два дня. Статьи, опубликованные более двух дней назад, можно удалить из файла, при этом они останутся в индексе Google Новостей в течение 30 дней.

Эта карта сайта может содержать не более 1000 URL. Если на сайте за два дня появляется больше контента, можно создать файл индекса sitemap для нескольких карт.

Обязательные теги:

<news:publication> — общий тег, в котором указывается издание. У него есть два обязательных дочерних тега:

<news:name> — название издания;



<news:language> — язык в формате ISO 639;

<publication_date> — дата публикации в формате W3C с указанием полной даты. Поисковой робот Google понимает даты вплоть до долей секунд, например:

ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:cc.с±чч:мм (2017-05-10T19:20:30.45+01:00)

<news:title> — название статьи, аналогичное названию на сайте.

Кроме этого, существуют необязательные теги:

<news:genres> — свойства статьи. Допустимые значения:

PressRelease — официальный пресс-релиз;

— официальный пресс-релиз;

Satire — статья, которая выставляет предмет обсуждения в комической форме.

— статья, которая выставляет предмет обсуждения в комической форме.

Blog — любая статья, которая опубликована в блоге или в формате блога.

— любая статья, которая опубликована в блоге или в формате блога.

OpEd — любая статья, выражающая личное мнение и размещенная в колонке редактора.

— любая статья, выражающая личное мнение и размещенная в колонке редактора.

Opinion — любая статья, выражающая личное мнение и не включенная в колонку редактора. Сюда относятся как рецензии колумнистов, так и интервью.

— любая статья, выражающая личное мнение и не включенная в колонку редактора. Сюда относятся как рецензии колумнистов, так и интервью.

UserGenerated — материал, созданный пользователем и прошедший официальную редакторскую правку.

— материал, созданный пользователем и прошедший официальную редакторскую правку. <keywords> — ключевые слова по теме статьи;

<stock_tickers> — список биржевых/финансовых символов (не более пяти, через запятую). Подходит для статей о бизнесе. Перед каждым символом должно указываться название соответствующей биржи, совпадающее с записью в Google Финансах, например NASDAQ:AMAT или BOM:500325.

Пример sitemap для Google Новостей:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"> <url> <loc>http://example.ua/news/wow55.html</loc> <news:news> <news:publication> <news:name>Новости</news:name> <news:language>ru</news:language> </news:publication> <news:genres>Blog</news:genres> <news:publication_date>2017-05-10</news:publication_date> <news:title>Рацион питания среднестатистического студента</news:title> <news:keywords>студенты, еда, мивина, пельмени, revo</news:keywords> </news:news> </url></urlset>

Как построить XML-карту для мультиязычных сайтов

Файлы sitemap можно использовать, чтобы передать Google атрибут rel="alternate" hreflang="x" . Благодаря этому пользователям показываются страницы на нужном языке и с URL-адресами с правильной региональностью.

Пространство имен XHTML должно быть указано так:

xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"

Также необходимо создать отдельный элемент URL для каждого адреса. В свою очередь каждый элемент должен включать:

Тег loc, который указывает на URL-адреса; Подэлемент xhtml:link rel="alternate" hreflang="XX" для каждой альтернативной версии страницы, обязательно включая текущую версию.

Например, на сайте есть раздел на русском языке, предназначенный для пользователей со всего мира. Кроме того, существуют две версии этой страницы: на украинском и на английском.

Полный набор URL выглядит так:

example.com/ua/

example.com/ru/

example.com/en/

Файл sitemap, который приведен на примере ниже, сообщает Google о том, что у страницы example.com/ru/ существует соответствующая версия на украинском и английском языках:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <url> <loc>http://example.com/ru/</loc> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="ua" href="http://www.example.com/ua/" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.example.com/en/" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="ru" href="http://www.example.com/ru/" /> </url> <url> <loc>http://www.example.com/deutsch/</loc> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="ru" href="http://www.example.com/ru/" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.example.com/en/" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="ua" href="http://www.example.com/ua/" /> </url> <url> <loc>http://www.example.com/en/</loc> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="ru" href="http://www.example.com/ru/" /> <xhtml:link rel="alternate" hreflang="ua" href="http://www.example.com/ua/" /><xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="http://www.example.com/en/" /> </url></urlset>

Рекомендации Яндекса

Яндекс поддерживает два формата файлов sitemap:

XML (рекомендуется);

текстовый файл.

Требования для карт Яндекс:

размер в несжатом виде не должен превышать 10 Мб;

Яндекс распознает Punycode (пуникод) как в закодированном виде, так и в оригинале.

Рекомендации Google

Принципиально:

до 50 000 ссылок на файлы sitemap;

общий размер до 50 Мб (в несжатом виде).

Форматы, которые поддерживает Google в качестве sitemap:

XML — стандартный файл;

RSS, media RSS и Atom 1.0 — подходит для блогов с фидом RSS или Atom;

Сайты Google. Если сайт создан и подтвержден с помощью сервиса «Google Сайты», файл sitemap создается автоматически. Его нельзя изменить, но можно отправить в Google, чтобы получать сведения для отчетов. Если в одном подкаталоге содержится более 1000 страниц, файл sitemap может отображаться некорректно.

Текстовый файл .txt.

Основные требования к текстовым файлам:

кодировка UTF-8;

файл не должен содержать ничего, кроме списка URL;

текстовому файлу можно дать любое имя, но только с расширением .txt (например, sitemap.txt).

Как внедрить XML-карту

Файл с XML sitemap следует поместить в корневую директиву сайта: http://<адрес сайта>/sitemap.xml. Если карт сайта несколько, необходимо создать индекс карт, где должны быть перечислены ссылки на все XML-файлы. Добавить директиву sitemap в файл robots.txt. Указать URL файла в панелях вебмастеров интересующих поисковых систем, например:

Google Search Console;

Яндекс.Вебмастер;

Кабинет вебмастера MailRu.

Файлы sitemap учитываются при индексировании сайта роботом, однако ни одна из поисковых систем не гарантирует, что все URL, указанные в файле, будут добавлены в поисковый индекс.

Для автоматического создания XML-карт можно использовать платные и бесплатные онлайн-генераторы, специальные плагины CMS и программы, например, Netpeak Spider.

Онлайн-генераторы:

Полный список рекомендуемых генераторов.

Как найти ошибки в XML-картах

Как анализировать карту сайта в Яндекс.Вебмастере

В Яндекс.Вебмастере для работы с XML-картами следует перейти по пути «Индексирование» — «Файлы sitemap».

В этом разделе можно добавить ссылку на файл (или несколько файлов), отслеживать ошибки, даты последней загрузки и количество ссылок в файле.

Отдельно в разделе Инструменты, представлен «Анализатор файлов sitemap», где на проверку можно отправить текст, URL или прикрепить сам файл. При проверке он показывает тип и размер файла, количество ссылок и ошибки.

Как анализировать карту сайта в Google Search Console

В панели вебмастеров Google в разделе «Сканирование» есть пункт «Файлы sitemap».

Здесь можно:

добавить или проверить файлы sitemap;

отследить количество отправленных и проиндексированных страниц различных типов;

увидеть ошибки и проблемы в картах сайта;

отправить карты XML заново или удалить их.

Читайте также, как грамотно создать и внедрить HTML-карту сайта .

Выводы

XML-карта сайта нужна поисковым роботам для обнаружения всех ваших страниц. Она содержит URL-адреса страниц сайта, а также относящиеся к ним данные, такие как время их последнего обновления, частоту их обновления и важность относительно других страниц сайта. Отдельные карты можно создавать для изображений, видео, XML можно размечать и для Google Новостей.

Создавать карту вручную не стоит — используйте бесплатные генераторы или специализированные программы. Проверить ошибки в картах можно в панелях вебмастеров Яндекс и Google.

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