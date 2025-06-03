Настройка и оптимизация динамических поисковых объявлений. Пошаговое руководство

Рекламодатели часто сталкиваются с ситуацией: нужно быстро запустить поисковую кампанию для большого каталога товаров. Но подбор ключевых слов, создание объявлений и выбор посадочных страниц отнимают много времени.

В этой статье разбираю, как динамические поисковые объявления (Dynamic Search Ads) помогают автоматизировать рутинные процессы, охватить весь ассортимент и увеличить объем продаж. Объясняю, как работает DSA, когда стоит их запускать и что нужно для эффективного результата.

Что такое динамические поисковые объявления

Динамические поисковые объявления (DSA) — это разновидность рекламных объявлений, которые автоматически создаются на основе контента сайта в соответствии с поисковыми запросами пользователей.

Алгоритм сопоставляет запрос пользователя с содержимым сайта, самостоятельно определяет наиболее релевантную посадочную страницу, формирует заголовок объявления и показывает конечный URL. Описание в таких объявлениях остается одинаковым для всей группы — его вручную добавляет PPC-специалист.

Преимущества

1. Экономия времени

Для создания таких объявлений не нужно вручную подбирать ключевые слова, писать заголовки и описания для каждого товара. DSA-кампании автоматически используют контент сайта, что значительно сокращает время на подготовку.

2. Более широкий охват поисковых запросов

Объявления показываются даже по низкочастотным запросам, которые обычные кампании часто игнорируют. Это открывает дополнительные возможности для привлечения новых клиентов.

3. Больше места в заголовках

В DSA можно использовать более длинные заголовки, которые точнее отражают содержание страницы или преимущества товара.

Недостатки

1. Не подходят для проектов с частыми обновлениями товаров или акциями

Рекламная система не обновляет контент сайта мгновенно — между изменением информации на страницах и ее отображением в DSA может пройти до 48 часов. Это критично для краткосрочных акций или быстро меняющегося ассортимента.

2. Плохо работают с сайтами с низким уровнем индексации

Чтобы DSA корректно формировали объявления, сайт должен быть хорошо проиндексирован, чтобы Google мог «прочитать» его содержимое и правильно сопоставить страницы с поисковыми запросами. Без этого система не сможет подобрать релевантную страницу и сформировать объявление.

Подробная инструкция о том, как проверить индексацию сайта.

3. Не подходят для новых сайтов или лендингов

Ресурсы, которые еще не попали в индекс поисковых систем, не могут полноценно использоваться в DSA.

Как настроить динамические поисковые объявления

Сначала необходимо создать динамическую поисковую кампанию.

В аккаунте Google Ads нажмите «+ Создать».

В меню выберите «Кампания».

Выберите одну из предложенных целей или создайте кампанию без нее.

Укажите тип кампании «Поиск», нажмите «Продолжить».

Добавьте адрес сайта, если цель — продажи с сайта, и обязательно укажите название кампании. Нажмите «Продолжить».

Выберите стратегию назначения ставок в зависимости от ваших целей.

Перейдите к настройкам кампании. Если нужно больше охвата, отметьте поле «Включить Медийную сеть Google». Если хотите показывать рекламу на сайтах партнёров Google — выберите «Включить сайты поисковых партнеров Google».

Задайте местоположение и языки. Можно выбрать несколько языков, на которых говорит ваша целевая аудитория.

Система предложит создать ключевые слова и объекты с помощью Google AI. Поскольку наша цель — DSA, нажмите «Пропустить» и перейдите к следующему разделу настроек.

На этом этапе Google Ads предлагает создать адаптивное поисковое объявление. Этот тип объявлений нам не подходит. Нажмите на значок корзины, чтобы удалить эту группу объявлений.

Перейдите на вкладку «Бюджет», укажите желаемые ежедневные расходы для кампании. Нажмите «Далее».

Нажмите «Опубликовать кампанию».

Теперь переходите к созданию Dynamic Search Ads.

Зайдите на уровень «Группы объявлений». Нажмите «+».

Выберите тип группы объявлений — динамическая.

Укажите адрес сайта и язык — эти настройки определяют домен, язык и источник таргетинга для динамических поисковых объявлений.

Назовите группы объявлений.

Теперь нужно создать цель для DSA. Есть три основные цели, рассмотрю их детально.

Категории

Тип таргетинга «Категории» доступен только для сайтов, для которых Google Ads может автоматически сформировать тематические группы страниц.

На основе содержимого вашего сайта Google создает список категорий — групп страниц, объединенных общей темой, например, «мужская обувь», «ноутбуки», «аксессуары».

Вы можете:

выбрать конкретные категории для таргетинга;

задать способ группировки схожих страниц;

настроить уровень детализации.

Если на сайте ранее не запускались динамические поисковые кампании, формирование категорий может занять до 48 часов. После этого они появятся в интерфейсе аккаунта.

Отдельные страницы

Google Ads позволяет вручную указать, какие страницы сайта использовать для показа объявлений. Доступны следующие опции:

указать конкретные URL-адреса , на которые нужно направлять рекламу;

, на которые нужно направлять рекламу; создать правила, по которым Google будет выбирать страницы — например, по части URL, ключевым словам в названии страницы или определенной категории.

Все страницы

Этот вариант охватывает весь контент вашего сайта — Google Ads будет автоматически использовать все страницы домена в качестве посадочных.

Для расширения охвата и более точного таргетинга можно комбинировать разные типы целей. Это позволяет: охватывать более широкий спектр поисковых запросов;

варьировать источники ключевых слов;

более гибко управлять посадочными страницами, на которые привлекаются пользователи.



Выберите одну из доступных целей. Нажмите «Сохранить и продолжить» и перейдите к созданию объявлений.

Добавьте привлекательные описания. Справа отобразится пример объявления. После заполнения всех полей нажмите «Готово».

Как оптимизировать динамические поисковые объявления

Чтобы Dynamic Search Ads работали эффективно, важно регулярно их оптимизировать. Ниже рассмотрю ключевые направления работы.

Анализ поисковых запросов и добавление минус-слов

В динамических поисковых кампаниях ключевые слова не задаются вручную, однако Google учитывает минус-слова при формировании показов. Это позволяет отсекать нецелевые запросы и повышать эффективность кампании.

Просматривайте отчет по поисковым терминам и добавляйте нерелевантные запросы в список минус-слов.

Хотя DSA-кампания создается автоматически, по логике она во многом схожа с обычной поисковой. Игнорирование минус-слов — распространенная ошибка, которая может привести к пустой трате бюджета.

Если параллельно с DSA-кампанией у вас запущена обычная поисковая кампания, добавьте ее ключевые слова в список минус-слов для DSA. Это поможет избежать внутренней конкуренции между кампаниями за одни и те же запросы, что:

снижает стоимость клика;

помогает лучше распределять бюджет;

обеспечивает более точное управление ставками и объявлениями.

Оптимизация по целевым страницам и заголовкам

Отчет по поисковым терминам в DSA-кампаниях содержит информацию о:

целевых страницах, на которые были направлены пользователи;

заголовках объявлений, которые система сгенерировала для этих запросов.

На основе этих данных можно:

выявить страницы сайта, которые получают наибольшее количество кликов;

оценить эффективность автоматически созданных заголовков;

понять, какой раздел сайта стоит усилить ставками.

Рекомендация: если видите, что какая-то страница показывает высокие результаты — создайте отдельную цель с типом «URL-адрес» и увеличьте для нее ставку. Это поможет направлять пользователей именно на эффективные страницы.

В разделе «Цели динамического объявления» можно создавать минус-цели и исключать нежелательные URL-адреса из списка таргетинга. Это поможет избежать показа объявлений на страницы, которые не приносят ценности или ухудшают пользовательский опыт.

Исключите страницы, содержащие слова:

«распродано»;

«товар недоступен»;

другие маркеры временного или полного отсутствия товара.

Так вы избежите переходов на страницы с недоступными товарами и повысите релевантность рекламного трафика.

Анализ показателя «Покрытие вебсайта»

Покрытие веб-сайта — это процентное значение страниц, охваченных текущими целями таргетинга, по отношению к общему количеству страниц сайта.

Этот показатель позволяет:

оценить, какой объем сайта уже задействован в DSA-кампании;

определить, охвачены ли все нужные страницы;

найти дубли или нецелевые страницы, которые стоит исключить.

Обратите внимание: одна и та же страница может входить в несколько целей динамической рекламы одновременно, поэтому показатель покрытия может превышать 100%.

Также важно учитывать структуру сайта: разные страницы могут содержать одинаковые метатеги (Title, Description, Keywords) или дублироваться, что влияет на точность охвата.





Выводы

Динамические поисковые объявления (DSA) — мощный инструмент для автоматизации рекламных кампаний, особенно для крупных интернет-магазинов. Ключевые преимущества DSA-кампаний:

экономия времени на настройку рекламы;

расширение охвата;

увеличение трафика на целевые страницы.

Однако DSA-объявления:

не подходят для товаров с быстрым обновлением ассортимента;

не работают с неиндексированными сайтами;

неэффективны для новых сайтов или лендингов до момента их индексации в Google.

Чтобы достичь максимальной эффективности: