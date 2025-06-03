Налаштування та оптимізація динамічних-пошукових оголошень. Покроковий гайд

Рекламодавці часто стикаються з ситуацією: потрібно швидко запустити пошукову кампанію для великого каталогу товарів. Але підбір ключових слів, створення оголошень і вибір посадкових сторінок займає багато часу.

У цій статті розбираю, як динамічні пошукові оголошення (Dynamic Search Ads) допомагають автоматизувати рутинні процеси, охопити весь асортимент і збільшити обсяг продажів. Пояснюю, як працює DSA, коли їх варто запускати, та що потрібно для ефективного результату.

Що таке динамічно-пошукові оголошення

Динамічні пошукові оголошення (DSA) — це різновид рекламних оголошень, які автоматично створюються на основі контенту сайту відповідно до пошукових запитів користувачів.

Алгоритм порівнює запит користувача із вмістом на сайті, самостійно визначає найбільш релевантну посадкову сторінку, формує заголовок оголошення та показує кінцевий URL. Опис в таких оголошеннях залишається сталим для всієї групи, його додає вручну PPC-спеціаліст.

Переваги

1. Економія часу

Для створення таких оголошень не потрібно самостійно підбирати ключові слова, писати заголовки й описи для кожного товару. DSA-кампанії автоматично використовують контент із сайту, що суттєво скорочує час на підготовку.

2. Ширше охоплення пошукових запитів

Оголошення показуються навіть за низькочастотними запитами, які звичайні кампанії часто ігнорують. Це відкриває додаткові можливості для залучення нових клієнтів.

3. Більше простору в заголовках

У DSA можна використовувати довші заголовки, що точніше відображає зміст сторінки або переваги товару.

Недоліки

1. Не підходять для проєктів із частими оновленнями товарів або акціями

Рекламна система не оновлює контент сайту миттєво — між зміною інформації на сторінках і її відображенням у DSA-оголошеннях може бути затримка до 48 годин. Це критично для короткострокових промоакцій або часто змінюваного асортименту.

2. Погано працюють із сайтами з низьким рівнем індексації

Щоб DSA коректно формували оголошення, сайт має бути добре проіндексований, щоб Google міг «прочитати» його вміст і правильно зіставити сторінки з пошуковими запитами. Без цього система не зможе підібрати релевантну сторінку й сформувати оголошення.

Детальна інструкція, як перевірити індексацію сайта.

3. Не підходять для нових сайтів або лендінгів

Ресурси, які ще не потрапили до індексу пошукових систем, не можуть повноцінно використовуватись у DSA.

Як налаштувати динамічні пошукові оголошення

Спочатку необхідно створити динамічну пошукову кампанію.

В обліковому записі Google Ads натисніть «+ Створити».

В меню оберіть «Кампанія».

Оберіть одну із запропонованих цілей або створіть кампанію без неї.

Визначте тип кампанії «Пошук», натисніть «Продовжити».

Додайте адресу сайту, якщо ціль — продажі з сайту, та обов’язково вкажіть назву кампанії. Натисніть «Продовжити».

Визначте стратегію призначення ставок залежно від ваших цілей.

Перейдіть до налаштувань кампанії. Якщо потрібно більше охоплення, відмітьте поле «Включити Медійну мережу Google». Якщо хочете показувати рекламу на сайтах партнерах Google — «Включити сайти пошукових партнерів Google».

Задайте місцеположення та мови. Обрати можна декілька мов, якими спілкується ваша аудиторія.

Система запропонує створити ключові слова та об’єкти за допомогою Google AI. Оскільки наша ціль — DSA, натисніть «Пропустити» і перейдіть до наступного розділу налаштувань.

На цьому етапі Google Ads пропонує створити адаптивне пошукове оголошення. Цей тип оголошень нам не підходить. Натисніть значок кошика, щоб видалити цю групу оголошень.

Перейдіть на вкладку «Бюджет», вкажіть бажані щоденні витрати для кампанії. Натисніть «Далі».

Натисніть «Опублікувати кампанію».

Тепер переходьте до створення Dynamic Search Ads.

Зайдіть на рівень «Групи оголошень». Натисніть «+».

Оберіть тип групи оголошень — динамічна.

Вкажіть адресу сайту та мову — це налаштування визначає домен, мову й джерело націлювання для динамічних пошукових оголошень.

Назвіть групи оголошень.

Тепер потрібно створити ціль для DSA. Існує три основні цілі, розгляну їх детально.

Категорії

Тип націлювання «Категорії» доступний лише для сайтів, для яких Google Ads може автоматично сформувати тематичні групи сторінок. На основі вмісту вашого сайту Google створює список категорій — груп сторінок, об’єднаних спільною темою, наприклад, «чоловіче взуття», «ноутбуки», «аксесуари».

Ви можете:

обрати конкретні категорії для націлювання;

визначити, як саме групувати схожі сторінки;

налаштувати рівень деталізації.

Якщо на сайті раніше не запускалися динамічні пошукові кампанії, формування категорій може зайняти до 48 годин. Після цього вони з’являться в інтерфейсі облікового запису.

Окремі сторінки

Google Ads дає змогу вручну вказати, які сторінки сайту брати для показу оголошень. Доступні опції:

вказати конкретні URL-адреси , на які потрібно спрямувати рекламу;

, на які потрібно спрямувати рекламу; створити правила, за якими Google буде обирати сторінки — наприклад, за частиною URL, ключовими словами у назві сторінки або певною категорією.

Усі сторінки

Цей варіант охоплює весь контент вашого сайту — Google Ads автоматично використовуватиме усі сторінки домену як посадкові.

Для розширення охоплення та більш точного таргетингу можна комбінувати різні типи цілей. Це дає змогу: охоплювати ширший перелік пошукових запитів;

варіювати джерела ключових слів;

більш гнучко керувати посадковими сторінками, на які залучаються відвідувачі.

Оберіть одну із доступних цілей. Натисніть «Зберегти й продовжити» та перейдіть до створення оголошень. Додайте привабливі описи. Праворуч ви побачите приклад відображення оголошення. Після заповнення всіх полів натисніть «Готово».

Як оптимізувати динамічні пошукові оголошення

Щоб Dynamic Search Ads працювали ефективно, важливо регулярно їх оптимізувати. Нижче розгляну ключові напрями роботи.

Аналіз пошукових запитів та додавання мінус-слів

У динамічних пошукових кампаніях ключові слова не задаються вручну, однак Google враховує мінус-слова під час формування показів. Це дає змогу відсікати нецільові запити та підвищувати ефективність кампанії.

Переглядайте звіт про пошукові терміни, а нерелевантні запити додавайте в список мінус-слів.

Хоча DSA-кампанія генерується автоматично, за логікою вона дуже схожа на стандартну пошукову. Ігнорування мінус-слів — поширена помилка, яка може призвести до марних витрат бюджету.

Якщо паралельно з DSA-кампанією у вас працює звичайна пошукова кампанія, додайте її ключові слова до списку мінус-слів для DSA. Це дозволить уникнути внутрішньої конкуренції між кампаніями за одні й ті самі запити, що:

зменшує вартість кліку;

допомагає краще розподіляти бюджет;

гарантує більш точне керування ставками та оголошеннями.

Оптимізація за цільовими сторінками та заголовками

Звіт про пошукові терміни в DSA-кампаніях містить інформацію про:

цільові сторінки, на які було спрямовано користувачів;

заголовки оголошень, які згенерувала система для цих запитів.

На основі цих даних можна:

виявити сторінки сайту, які отримують найбільше кліків;

оцінити ефективність автоматично згенерованих заголовків;

зрозуміти, який розділ сайту варто підсилити ставками.

Рекомендація: якщо бачите, що якась сторінка демонструє високі результати, — створіть окрему ціль з типом «URL-адреса» та підвищіть для неї ставку. Це допоможе вести користувачів саме на ефективні сторінки.

У розділі «Цілі динамічного оголошення» можна створювати мінус-цілі та виключати небажані URL-адреси зі списку націлювання. Це допоможе уникнути показу оголошень на сторінки, які не приносять цінності або погіршують користувацький досвід.

Виключіть сторінки, що містять слова:

«розпродано»;

«товар недоступний»;

інші маркери тимчасової або повної відсутності товару.

Так ви уникнете переходів на сторінки з недоступними товарами та підвищите релевантність рекламного трафіку.

Аналіз показника «Покриття вебсайту»

Покриття вебсайту — це відсоткове значення сторінок, охоплених поточними націленнями, відносно загальної кількості сторінок сайту.

Цей показник дає змогу:

оцінити, який обсяг сайту вже задіяно в DSA-кампанії;

визначити, чи охоплені всі необхідні сторінки;

знайти дублікати або нецільові сторінки, які варто виключити.

Зверніть увагу: одна сторінка може входити до кількох цілей динамічної реклами одночасно, тому покриття може перевищувати 100%.

Також важливо враховувати структуру сайту: різні сторінки можуть містити однакові метатеги (Title, Description, Keywords) або ж дублюватися, що впливає на точність охоплення.





Висновки

Динамічні пошукові оголошення (DSA) — потужний інструмент для автоматизації рекламних кампаній, особливо для великих інтернет-магазинів. Основні переваги DSA-кампанії:

заощадження часу на налаштування реклами;

розширення охоплення;

збільшення трафіку на цільові сторінки.

Динамічно-пошукові оголошення:

не підходить для товарів зі швидким оновленням;

не працюють з непроіндексованими сайтами;

невигідно запускати на нові сайти або лендінги, поки вони не індексуються Google.

Для досягнення максимальної ефективності кампаній: