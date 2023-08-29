Крос-мінусування ключових слів в Google Ads: пошук сервісів та автоматизація процесу

Робота із семантикою найчастіше нудна і монотонна. А якщо бути до кінця відвертим — у мене від ключових слів іноді смикається око. Та, як відомо, лінь — двигун прогресу, тому зараз на допомогу маркетологам приходять різноманітні сервіси та боти, які здатні пришвидшити й оптимізувати процеси, зокрема і в роботі з крос-мінусуванням. Про це і поговоримо нижче.

Навіщо робити крос-мінусування

Ключовий момент у роботі з рекламою — отримати максимальний прибуток при мінімально можливих витратах. Для цього спеціалісти застосовують різні підходи у налаштуванні рекламних кампаній. Один із них — крос мінусування. Цей метод полягає в тому, щоб запобігти перехресній конкуренції між ключовими словами. Чому так відбувається і як цього уникнути, легше показати на прикладі.

Уявімо, є два ключові слова:

«купити кросівки»;

«купити дитячі кросівки».

Перший ключ є загальним та високочастотним, а другий — більш точним. Також є два оголошення:

з посиланням на загальну сторінку з кросівками;

з лінком на сторінку з дитячими кросівками.

Обидва оголошення можуть з’явитись у пошуковій видачі за будь-яким із запитів, наведених вище, що знизить їхню ефективність. Користувач, який шукає саме дитячі кросівки, може отримати загальну рекламу кросівок, що не буде для нього релевантною. Як результат — зменшується ефективність оголошень й CTR опускається до дна.

Тому перед запуском реклами варто включити для загального оголошення мінус-слово «дитячі». В цьому випадку вдасться уникнути перехресної конкуренції між обома оголошеннями.

Та важливо зауважити, що це лише дуже примітивний приклад, і в реальному житті крос-мінусування — набагато складніший метод. Не варто застосовувати його бездумно, адже можна ще більше нашкодити.

Інша ситуація: у рекламній кампанії чи групі міститься багато низькочастотних, тобто не надто популярних, ключів. Ми вирішуємо відмінусувати їх від високочастотних фраз, до яких вони входять.

Наприклад, від групи оголошень з ключем «купити пральну машину» мінусуємо уточнюючу, але низькочастотну частину «купити пральну машину [бренд] в києві». В результаті отримуємо статус «мало показів» за низькочастотними запитами і зовсім не отримуємо показів за високочастотними, тому що для них використовували крос-мінусування.

Оптимальне рішення — застосовувати крос-мінусування тоді, коли низькочастотні фрази вже отримали деяку кількість показів і за ними не закріплено статусу «мало показів». Це знизить ризики просідання кількості показів після проведення крос-мінусування.

Теорії достатньо — перейдемо до практики. Тобто до способів перехресної мінусації.

Ручне крос-мінусування

Цей спосіб забирає багато часу, але і результат виходить якісний, адже враховуються всі нюанси та підводні камені, котрих у контекстній рекламі достатньо. На прикладі показаний процес крос мінусування на рівні груп оголошень.

Скопіюйте потрібні групи оголошень у таблицю Google з Google Ads Editor. Для цього необхідно виділити потрібні групи оголошень, натиснути Ctrl+C та вивантажити їх у потрібний докс за допомогою комбінації Ctrl+V.

Далі робота в таблиці. Додайте вручну ключі, які треба відмінусувати від кожної з груп. У стовпчику Criterion Type вказуйте «Negative Exact» (мінус-слово з точним типом відповідності).

Потім скопіюйте дані з таблиці до Google Ads Editor. Треба просто виділити потрібні дані в таблиці, натиснути Ctrl+C та перейти до Редактора. Не забувайте вибрати справа в меню «Мої дані містять стовпці…»

Після обробки перевірте, чи все вірно.

Цей спосіб підійде для роботи з невеликим обсягом даних, адже тут треба бути максимально уважним, щоб не «відмінусувати» зайвого.

Крос-мінусування за допомогою штучного інтелекту

Пам’ятаєте той буремний тиждень чи навіть два, коли на хвилі гайпу чату GPT була маса постів про те, що скоро штучний інтелект замінить безліч професій і нашу також? Що контекстна реклама стане непотрібною і маркетологам доведеться шукати собі інше заняття?

Люди — істоти непостійні, вони водночас прагнуть і бояться змін. Тому, переборюючи страх, і вмикаючи цікавість на повну потужність, я пішла знайомитись з тим чатом GPT. І ось перший лайфгак — завжди пишіть слова ввічливості (дякую, будь ласка) на випадок повстання машин. Це звичайно жарт, але в кожному жарті, як то кажуть…

Скажу відразу, тут я описую лише свій досвід користування цим сервісом. Переписка зі штучним інтелектом — це цікаво, особливо якщо предмет спілкування дуже незвичайний чи абстрактний. Проте, коли діло дійшло до крос-мінусування, мене огорнуло прозаїчне розчарування.

Я витратила цілих 40 хвилин на пояснення open ai, що потрібно зробити, щоб отримати ось таку табличку.

Логіка тут є, як і помилки. Як я не намагалася пояснити, що не можна включати слово «кросівки» у виключення, але результат ставав тільки гірший.

Також тут є ще одна груба помилка, хто помітив? Вкажу її наприкінці поста, а поки мої особисті враження такі: занадто багато часу витрачається саме на пояснення чату GPT, що від нього хочуть і у якому форматі. Тому для крос-мінусування я не раджу його використовувати. Особливо у разі великої кількості даних, адже буде важко перевірити помилки, а вони будуть.

З іншого боку, штучний інтелект можна використовувати для іншого напрямку роботи із семантикою. Наприклад, я попросила чат GPT підібрати комерційні запити для моїх груп оголошень, і ось що з цього вийшло.

Якщо не звертати увагу на відвертий непотріб («гарантія на кросівки»), open ai може підкинути ідеї під час збору семантики, але знову ж таки — мова йде про подальшу ручну монотонну роботу зі старим добрим Google Keyword Planner.

Використання чат-боту «shema» для крос мінусування

Агенство shema.team створили Telegram-бот Shema_cross_minus, який робить крос-мінус для Google Ads автоматично з огляду на словоформи. Не важливо, скільки у вас ключів у групі, говориться на сайті агенства, він працює як зі структурою «1 група = 1 ключ», так і коли багато ключів в одній групі.

Це перша бета-версія (виділена потужність на сервері обмежена). В чат-боті є відеоінструкція, як користуватися сервісом. Ось посилання на відео в YouTube:

Інструкція:

З Ads Editor треба завантажити потрібний файл у форматі Exel таблиці: вибрати кампанії, групи, між якими потрібно зробити крос-мінус, та експортувати поточне представлення. Відправити цей файл боту. Отримати файл з крос-мінусом. Скопіювати дані з файлу. Вставити в Ads Editor на рівні ключових слів, натиснувши на верхній панелі меню кнопку «Внести кілька змін».

Висновки

Крос-мінусування сьогодні можна зробити декількома способами:

Вручну — за допомогою таблиць Google та Google Ads Editor. Заняття забирає багато часу, і разом з тим можна бути впевненим у результаті, адже весь процес повністю під контролем. За допомогою спеціального чат-боту @Shema. Часу забирає небагато, але обов’язково потрібно буде перевірити вручну результат, бо можуть бути неточності. Поекспериментувати зі штучним інтелектом. Може виявитися, що ваш досвід взаємодії з чатом GPT буде більш вдалим, ніж мій.

Пам’ятаєте, я писала про другу помилку ШІ щодо крос-мінусування. Так ось, чат надав статус «негативний» ключам «зимові чоловічі кросівки» для групи оголошень з чоловічими кросівками. Так само він вчинив з цим ключем для інших груп: «зимові жіночі кросівки» виключив із жіночої групи і т. д.

Але ж це геть не правильно, бо наведене словосполучення цілком релевантне для відповідних груп оголошень. Та здається, штучний інтелект має свою думку з цього приводу — помилкову.

І насамкінець моя порада — не варто зупинятися на якомусь одному способі крос-мінусування, адже всі вони не є ідеальними. Міксуйте їх між собою та знаходьте свої шляхи роботи із семантикою.