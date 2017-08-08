Кросс-минусовка ключевых слов в Google Ads: обзор сервисов и скриптов

У специалиста по контексту часто «болит» вопрос о снижении стоимости конверсии, а иногда и клика в рекламных кампаниях. Эффективный метод сделать рекламу качественнее — кросс-минусовка. Если коротко, это добавление минус-слов на уровне кампании/группы (в некоторых системах и на уровне фразы) для предотвращения конкуренции похожих ключевых фраз между собой.

Например, существуют две ключевые фразы:

«контекстная реклама»;

«услуги контекстной рекламы».

Чтобы избежать конкуренции между ними, нужно добавить минус-слово к первой фразе. То есть «контекстная реклама -услуги». В таком случае при поисковом запросе типа «контекстная реклама услуги» не будут показываться объявления по ключевой фразе «контекстная реклама».

Так похожие фразы могут конкурировать между собой

В Google Ads минус-слова мы можем добавить либо на уровне группы, либо на уровне кампании. Поэтому давайте примем способ группировки типа «один ключ — одна группа», а минус-слова будем применять на уровне группы.

Таким образом, применив минус-слово «услуги» к первой группе и склонив его по числам и падежам,мы можем показывать пользователю более персонализированные и релевантные объявления.

Важно не использовать кросс-минусовку бездумно и повсеместно.

Допустим, мы решили провести кросс-минусовку. В кампании/группе содержится много низкочастотных фраз, мы их берем и минусуем от высокочастотной фразы, в которую они входят. В результате получаем статус «мало показов» по низкочастотным фразам и вовсе не получаем показов по высокочастотной фразе, так как для нее использовали кросс-минусовку. Оптимальное решение — использовать кросс-минусовку тогда, когда низкочастотные фразы уже получили некоторое количество показов и за ними не закреплен статус «мало показов». Это снизит риски просадки количества показов после проведения кросс-минусовки.

Как провести кросс-минусовку вручную?

Этот способ для тех, кто хочет учесть все нюансы. Конечно, он отнимает много времени. Работать придется в таблицах Google, AdWords Editor.

1. Создаем столбцы Campaign, Keyword, Ad Group в таблицах Google:

2. Копируем данные в буфер (помним о Ctrl+C).

3. Переходим в AdWords Editor и нажимаем Ctrl+Shift+I:

4. Нажимаем «Обработать» → «Завершить и просмотреть изменения»:

5. Создаем столбцы с заголовками Campaign, Ad Group, Keyword, Criterion Type и прорабатываем минус-слова для соответствующих групп в таблице Google:

Обращаем внимание на столбец «Criterion Type». В него мы добавили значение «negative broad», оно указывает для Editor, что это минус-слова.

6. Снова копируем данные в буфер и вставляем в Editor с помощью Ctrl+Shift+I или кнопки «Вставить из буфера обмена»:

7. Кликаем «Обработать» и получаем результаты минус-слов на уровне групп:

Также можно не импортировать данные дважды: отдельно ключи и минус-слова. В таком случае используем те же столбцы, только правильно задаем значения в столбце Criterion Type: для ключей — «broad», для минус-слов — «negative broad».

После импорта в Editor получим тот же результат. Важно не забывать просклонять минус-слова по числам и падежам, а также проставить типы соответствия для ключевых слов.

Как сделать минусовки с помощью py7.ru

Метод отличается от предыдущего лишь тем, что минусовать мы будем с помощью сервисов вроде py7.ru.

1. Создаем столбцы Campaign, Ad Group, Keyword, Criterion Type:

2. Переходим в сервис py7.ru и вставляем значения из таблицы в поле «список запросов»:

3. Отмечаем галочку «Учитывать морфологию», в строке «Глубина» указываем «Весь хвост».

4. Нажимаем «Минусовать» и получаем результаты:

5. Копируем данные в таблицу:

6. Выделяем значения столбца Ad Group, далее следуем по пути «Данные» → «Разделить на колонки»:

7. Указываем символ разделителя:

8. Получаем результаты:

9. Сдвигаем для удобства список с минус-словами на один столбец:

10. Фильтруем результаты в столбце минус-слов и удаляем пустые строки:

11. Получаем результат:

12. Там, где много минус-слов в одной строке, выполняем транспонирование. Для этого копируем диапазон:

13. Далее следуем по пути «Специальная вставка» → «Вставить и поменять местами столбцы и строки»:

14. Получаем результат:

15. Конечный результат таблицы с минус-словами должен выглядеть так:

Сервисы вроде этого учитывают морфологию и значительно упрощают проработку минус-слов.

Как делать кросс-минусовку с помощью Yandex Direct Commander

1. В таблице Google cоздаем столбцы Campaign, Keyword, Ad Group:

2. Копируем таблицу в буфер обмена.

3. Импортируем в Yandex Direct Commander данные из буфера обмена:

4. Проверяем, чтобы заголовки соответствовали импортируемым данным в столбцах (при несоответствии — меняем):

5. Для кросс-минусовки в YDC необходимо, чтобы в каждой группе было как минимум одно объявление (можно пустые создать), иначе корректировка фраз не сработает:

6. Далее выбираем «Корректировка фраз»:

7. Нажимаем «Скорректировать пересечения»:

8. Применяем изменения:

9. Экспортируем кампанию в файл:

10. После экспорта импортируем этот файл в таблицы Google (либо Excel). Появится много столбцов, но нам нужно оставить только «Название группы», «Название кампании», «Фраза (с минус-словами)»:

11. Меняем название столбцов для AdWords Editor:

Дальше разделяем минус-слова на столбцы и используем транспонирование.

Как делать кросс-минусовку с помощью сервиса «КроссМинусатор»

1. Переходим по ссылке.

2. Вводим ID аккаунта Google Ads:

3. Выбираем нужную рекламную кампанию и нажимаем «Продолжить»:

4. Получаем результат:

Сервис просклонял и отминусовал слово «цена» для группы «контекстная реклама», но не учел разные словоформы ключевых слов. Рассмотрим две группы:

«контекстная реклама»;

«настройка контекстной рекламы».

Мы бы хотели получить для первой группы минус-слово «настройка» (помимо слова «цена»), но такой возможности нет, словоформа не учитывается. Если бы ключи в группе были в одной словоформе, вроде «контекстная реклама», «контекстная реклама настройка», результат был бы другим:

5. Нажимаем «Добавить перекрестную минусовку». Получаем новые изменения аккаунта в Editor и проверяем наличие минус-слов:

Основное преимущество сервиса — экономия времени. Работаем напрямую с аккаунтом, не нужно выполнять импорт/экспорт данных в таблицах, минимум лишних движений.

Недостаток — сервис не учитывает разные словоформы ключевых слов, поэтому подойдет больше для искусственной семантики, когда используем ключевые слова в одной словоформе, но с различными приставками.

Делаем кросс-минусовку с помощью сервиса Kwtools

1. Переходим на страницу сервиса.

2. Добавляем список ключевых слов:

3. Кликаем по вкладке «Кросс-минусовка»:

4. Идем по пути Google Ads → «Просклонять» → «Применить» → «Экспорт в Excel»:

5. Результаты в Excel:

Сервис гибкий, проводит кросс-минусовку под Google Ads и Direct, склоняет минус-слова, присутствует возможность экспорта.

Как использовать скрипты Google Ads для кросс-минусовки

Рассмотрим один из скриптов, который может оказаться полезным.

Основной принцип работы скрипта — перенос минус-слов из ключевой фразы на уровень группы. То есть, если у нас есть фраза с минус-словом, скрипт перенесет такое слово в исключаемый критерий для группы, при этом после обработки ключевое слово будет уже без минусов.

Предположим, мы импортируем кампании из Яндекс.Директ в Google Ads или загружаем данные из сервиса кросс-минусовки. Ключевая фраза содержит минус-слова. Чтобы не переносить их на уровень групп вручную, как раз и понадобится этот скрипт.

Скрипт работает сразу по всему аккаунту и проверяет все активные кампании и группы объявлений. Если в группе встречается ключевая фраза, в которой есть слова со знаком «-», скрипт переносит их на уровень группы. Скрипт подойдет для типа группировки «один ключ — одна группа», иначе, если в группе будет множество ключей, добавление минус-слова на уровне группы может заблокировать показ по части из них.

1. Нам снова нужны такие столбцы:

2. Копируем ключевые фразы в поле «список запросов» сервиса py7.ru:

3. Получаем результат и возвращаем обратно в таблицу в столбец Keyword:

4. Импортируем в Editor и получаем кампанию:

5. Переходим в аккаунт Google Ads в раздел «Массовые операции» → «Скрипты»:

6. Создаем новый скрипт:

7. Копируем этот код в тело скрипта.

8. Жмем «Авторизация» → «Выполнить скрипт».

9. В журнале можно посмотреть изменения:

10. Получаем последние изменения в Editor и видим новые минус-слова на уровне групп:

Если скрипт по какой-то причине не добавил минус-слова, проверьте, активны ли нужные кампании и группы.

Выводы

Как провести кросс-минусовку?

Вручную — с помощью таблиц Google и AdWords Editor. Кропотливое и времязатратное занятие. С помощью дополнительных сервисов, вроде py7.ru. Сервис учитывает морфологию и значительно упрощает проработку минус-слов. С помощью Yandex Direct Commander. Не самый быстрый, но популярный метод. По завершению требуется перенос минус-слов из ключевой фразы вручную на уровень групп. С помощью сервиса «КроссМинусатор». Можно работать напрямую с аккаунтом, не нужно выполнять импорт/экспорт данных в таблицах, минимум лишних движений. Но сервис не учитывает словоформы ключевых слов. С помощью сервиса Kwtools. Сервис гибкий, проводит кросс-минусовку под Google Ads и Direct, склоняет минус-слова, присутствует возможность экспорта. С помощью скриптов Google Ads для кросс-минусовки. Для любителей автоматизации. Эффективнее всего использовать в связке с методом кросс-минусовки с помощью Yandex Direct Commander.

К сожалению, нет универсального способа, который полностью избавит вас от рутины, но выбрав удобный метод, можно все делать быстрее и больше времени направить на оптимизацию и анализ кампаний.

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