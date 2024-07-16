Что такое динамический URL-адрес, и Как его использовать

Что такое динамический URL-адрес, и Как его использовать

Во время просмотра веб-страниц вы, вероятно, сталкивались с URL, которые содержат непонятную смесь букв и цифр. Это так называемые динамические URL-адреса.

Что это такое? Являются ли динамические URL-адреса угрозой для SEO? Сканируют и индексируют ли их поисковые системы? Давайте разбираться.

Что такое динамический URL-адрес

Динамический URL-адрес — это нестатический адрес страницы. Адрес и содержимое такой веб-страницы не существуют в постоянном виде в HTML-документе на сервере. Они отображаются в ответ на конкретный запрос.

Динамическая веб-страница может содержать базу данных или скрипт. Когда база данных получает запрос, язык программирования сервера генерирует динамический URL-адрес с определенным набором фильтров и параметров. Например, когда пользователи выбирают фильтры поиска в интернет-магазине, они получают страницу, созданную по их запросу.

Динамические URL-адреса могут выглядеть сложно из-за наличия символов «?», «&» и «=».

Пример динамического URL-адреса: https://example.com/microwaves?brand=lg&finishcolour=black&depthmmmin=400&depthmmmax=500.

Где используют динамические URL-адреса

Динамические URL-адреса можно найти на веб-страницах с поисковыми фильтрами и сайтах с большим объемом информации. К ним относятся:

Интернет-магазины. Применяя фильтры или сортируя товары в интернет-магазине, вы попадаете на страницу с динамическим URL-адресом, которая показывает подборку нужных товаров. Электронные СМИ. Если захотите выбрать дату или тему для поиска определенной новости в интернете, можете получить страницу с динамическим URL-адресом, созданным в соответствии с вашими предпочтениями. Поисковые системы. После ввода запроса в поисковую строку и нажатия кнопки поиска получите страницу с соответствующими результатами. Она будет иметь динамический URL-адрес. Бронирование. Поиск билетов или выбор жилья в определенной стране обычно основывается на выбранных вами критериях. Следовательно, вы попадаете на страницу с динамическим URL-адресом. Профили пользователей в социальных сетях. Их посещение сопровождается динамическими URL-адресами, которые создаются в зависимости от идентификатора пользователя. Реклама и специальные ссылки. Это могут быть отдельные страницы с динамическим URL-адресом с контентом для посетителей, которые попадают на них, нажав на определенную ссылку или объявление.

Параметры динамического URL-адреса

В динамическом URL-адресе https://www.example.com/drumsticks.php?size=5a&material=hickory&sort=price:

первая часть, http://www.example.com/drumsticks , является статическим адресом веб-страницы;

, является статическим адресом веб-страницы; вторая часть, ?size=5a&material=hickory&sort=price, содержит переменные.

Динамические параметры URL обычно представлены в виде «ключ=значение» и содержат несколько символов, по которым их можно легко идентифицировать. К ним относятся:

знак вопроса ( ? );

); знак равенства ( = );

); амперсанд (&).

Переменные параметры динамического URL-адреса включают материал, цену, размер, цвет, длину, ширину, язык и другие параметры.

Примеры динамических URL-адресов

Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, давайте рассмотрим несколько примеров динамических URL-адресов.

Пример 1. Параметры, обозначенные словами

Представьте, что ищете синее платье 48-го размера и переходите на сайт, где оно продается. Этот запрос создал страницу с содержимым базы данных, соответствующей запросу.

Динамический URL-адрес с этого сайта выглядит так: https://storename.com/collection/dresses.html?color=blue&size=t4&label=30-

Сразу после «?» находятся параметры этого динамического URL-адреса, которые ссылаются на различные значения фильтров. В этом случае три пары «ключ=значение» разделены символом «&»:

color=blue — первое «ключ=значение» соответствует выбранному цвету платья;

— первое «ключ=значение» соответствует выбранному цвету платья; size=t4 — указывает на размер платья;

— указывает на размер платья; label=30- — указывает на то, что пользователя интересует платье со скидкой 30%.

Такой динамический URL-адрес легко понять. Однако существуют гораздо более сложные.

Пример 2. Параметры, обозначенные цифрами

Представьте, что ищете в интернет-магазине одежды синее платье с длинными рукавами размера M в ценовом диапазоне $150-200. Этот запрос создал страницу с содержимым базы данных, соответствующим параметрам.

URL-адрес такой страницы: https://storename.com/clothing/dresses?color=11&price=150-200&size=24&sleeve_length=115

Она состоит из нескольких параметров:

color=11 — вероятно, синий цвет принадлежит числу «11» в базе данных;

— вероятно, синий цвет принадлежит числу «11» в базе данных; price=150-200 — описывает цену платья;

— описывает цену платья; size=24 — размер M соответствует номеру «24» в базе данных;

— размер M соответствует номеру «24» в базе данных; sleeve_length=115 — «long» преобразуется в значение «115».

Пример 3. Параметры, которые показывают размер продукта

Предположим, вы хотите купить черную микроволновую печь марки LG глубиной от 400 до 500 мм. Этот запрос создал страницу с содержимым базы данных, соответствующим нужным параметрам.

URL-адрес страницы: https://www.storename.com/filter/cooking-appliances/microwaves/?brand=lg&finishcolour=black&depthmmmin=400&depthmmmax=500

brand=lg — первое «ключ=значение» соответствует выбранному бренду;

— первое «ключ=значение» соответствует выбранному бренду; finishcolour=black — описывает цвет микроволновки;

— описывает цвет микроволновки; depthmmmin=400 — указывает на то, что пользователя интересует микроволновка с глубиной не менее 400 мм;

— указывает на то, что пользователя интересует микроволновка с глубиной не менее 400 мм; depthmmmax=500 — указывает на то, что пользователя интересует микроволновая печь глубиной до 500 мм.

Пример 4. Параметры, которые показывают страну и язык

Вот пример онлайн-журнала, где вы можете выбрать страну и язык, на котором хотите читать.

URL-адрес подобной страницы: https://www.storename.com/catalog/animals-pets?country=ca&language=en

country=ca — указывает, что пользователь хочет делать покупки в Канаде;

— указывает, что пользователь хочет делать покупки в Канаде; language=en — обозначает английский язык.

Пример 5. Динамический URL-адрес платной социальной сети

URL-адрес страницы, которую вы получаете, когда переходите по объявлению в Facebook, Instagram и т. д: https://example.com/sip/justanswer-1?r=ppc|ga|13|US-Tech-Topic-Content-All-Devices|||&JPKW=&JPDC=C&JPST=example. com&JPAD=661088317166&JPMT=&JPNW=d&JPAF=img&JPRC=1&JPCD=&JPOP=&cmpid=20242939104&agid=158436578388&fiid=&tgtid=&ntw=d&dvc=c&gclid=EAIaIQobChMImI2MmJqkhAMVVA2iAx1kNwRGEAEYASAAEgLEefD_BwE

В этом случае URL намного длиннее, чем в предыдущих примерах. Он имеет много непонятных параметров. Что вы можете понять, просто взглянув на них, так это то, что:

этот динамический URL-адрес указывает на сайт, с которого вы перешли по объявлению ( example.com );

); объявление можно просматривать на всех устройствах ( US-Tech-Topic-Content-All-Devices );

); другие наборы букв и цифр в основном касаются информации об идентификаторе пользователя и особенностей самой рекламы.

Преимущества динамических URL-адресов

Использование динамических URL-адресов имеет несколько существенных преимуществ.

Облегчают процесс исправления страниц. Не нужно открывать HTML-файл, чтобы исправить что-то на странице. Вместо этого можете внести изменения с помощью админпанели сайта, которые будут применены ко всем динамическим страницам. Позволяют быстрее работать с многостраничными сайтами с большой базой данных. Пригодится, когда нужно обновить или исправить контент, поскольку можно сделать это без необходимости вручную работать с сотнями/тысячами динамических страниц. Пользователи получают полностью персонализированные страницы. При поиске продуктов, которые соответствуют их вкусам, пользователи могут выбрать желаемые характеристики, типы и другие критерии для каждой позиции. Кроме того, обычно есть возможность отсортировать результаты по возрастанию или убыванию цены и тому подобное. На динамической странице пользователи получают самый новый контент, поскольку он только что получен из базы данных в соответствии с их потребностями. Динамические URL-адреса эффективны для временного контента, такого как скидки, акции и тому подобное. В этом случае не обязательно, чтобы поисковые системы индексировали этот тип веб-страниц.

Недостатки динамических URL-адресов

Динамические URL-адреса имеют некоторые недостатки, о которых не стоит забывать.

Динамические URL-адреса довольно длинные. Иногда слишком длинные. Это затрудняет их запоминание и почти делает невозможным ручной ввод такого набора символов. Динамический URL-адрес — неупорядоченная комбинация знаков и символов вместо слов. Это означает, что этот тип URL-адресов не содержит ключевых слов, которые являются частью поисковой оптимизации. Таким образом, отсутствие релевантных ключевых слов может негативно повлиять на рейтинг страницы. Пользователи не могут понять, о чем страница, просто взглянув на динамический URL-адрес. Он не предоставляет важной описательной информации о содержимом страницы. Пользователи не склонны доверять динамическим URL-адресам, поскольку они могут выглядеть подозрительно. Это приводит к снижению CTR (коэффициента кликов), поскольку пользователи могут дважды подумать, прежде чем нажать на такую ссылку. Существует вероятность возникновения ошибки 404 при копировании и добавлении динамического URL-адреса. Это связано с тем, что последняя часть ссылки может быть отрезана, что делает невозможным переход пользователей на соответствующую страницу. Динамические URL-адреса могут вызвать дублирование контента, поскольку вы можете получить одну и ту же страницу по разным ссылкам. Например, на страницу с предложением шелковых синих платьев можно перейти по двум URL-адресам: https://www.example.com/dresses.php?color=blue&material=silk и https://www.example.com/dresses.php?material=silk&color=blue.

Google может снизить рейтинг сайта за дублирование контента, если его алгоритмы считают, что повторяющаяся информация размещена с целью повлиять на результаты поиска.

Бюджет на сканирование может быть потрачен впустую на сканирование различных версий одного и того же контента вместо того, чтобы потратить его на страницы, которые представляют большую ценность для SEO. Динамическая генерация контента неудобна, поскольку поисковым роботам может быть сложно его найти. Поэтому существует вероятность, что контент будет считаться неинтересным для поисковой выдачи.

Разница между динамическим и статическим URL-адресом

Статический URL Динамический URL Пример: https://storename.com/lg-microwaves-black Пример: https://storename.com/microwaves?brand=lg&finishcolour=black&depthmmmin=400&depthmmmax=500 Они короче, их легче читать и воспринимать. Они длиннее, их труднее читать и воспринимать. Часто состоят из релевантных ключевых слов, что делает их более благоприятными для SEO. Могут включать ключевые слова, но иметь множество параметров. URL-адрес нужной страницы является постоянным. URL-адрес нужной страницы генерируется во время обработки запроса. Они, как правило, больше привлекают пользователей, увеличивая процент переходов. Могут отпугивать пользователей, что приводит к снижению показателя переходов. Их легче копировать, добавлять и распространять. С распространением динамической ссылки могут возникнуть определенные трудности. Работа со статическими страницами (например, исправление, обновление и т.д.) требует много времени, поскольку этот процесс происходит вручную. Полезны для сайтов с развитой системой фильтрации и большим каталогом товаров, поскольку управление динамическими страницами экономит время и усилия. Использование статических URL-адресов ограничивает разнообразие страниц, которые могут быть созданы на основе предпочтений пользователей. Динамические URL-адреса позволяют создавать персонализированные страницы в соответствии с потребностями пользователей.

Сканирует и индексирует ли Google динамические URL-адреса?

По данным Google, поисковые роботы сканируют и индексируют динамические URL-адреса. Однако статические URL-адреса имеют преимущество над динамическими, когда речь идет о сканировании. Поскольку динамические URL-адреса создаются сразу после запроса пользователя, поисковым системам бывает сложно определить содержание страницы и оценить его релевантность.

Какие URL-адреса следует использовать на сайте

Лучшим вариантом является комплексный подход, когда добавляются статические и динамические URL-адреса. Статические URL-адреса лучше работают для высококачественного контента, тогда как динамические URL-адреса больше подходят для страниц с большим количеством скриптов для фильтрации контента и тому подобное.

Запомнить

1. Динамические URL-адреса генерируются на ходу по определенному запросу пользователя.

2. Их используют в интернет-магазинах, электронных СМИ, поисковых системах, системах бронирования и профилях пользователей в социальных сетях.

3. Параметры динамических URL обычно представлены в виде «ключ=значение». Динамические URL-адреса содержат несколько разделительных символов, по которым их можно легко идентифицировать: знак вопроса (?), знак равенства (=) и амперсанд (&).

4. Преимущества использования динамических URL-адресов заключаются в следующем:

Облегчают процесс исправления веб-страниц.

Позволяют быстрее работать с многостраничными сайтами.

Пользователи получают полностью персонализированные страницы.

Содержимое, полученное из базы данных, является всегда актуальным.

Предпочтительны для временного контента.

5. Недостатки динамических URL-адресов заключаются в том, что они:

Длинные, трудно запоминающиеся и их почти невозможно ввести вручную.

Не содержат релевантных ключевых слов и не благоприятны для SEO.

Трудно воспринимать.

Трудно распространять.

Могут вызвать дублирование контента.

Могут привести к пустой трате бюджета на сканирование.

Не всегда хорошо сканируются.

В общем, поисковые роботы сканируют и индексируют динамические URL-адреса. Однако иногда динамические страницы плохо сканируются, что негативно влияет на их рейтинг.

Лучшим вариантом является комплексный подход, то есть добавление статических и динамических ссылок.