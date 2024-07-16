Что такое динамический URL-адрес, и Как его использовать
Во время просмотра веб-страниц вы, вероятно, сталкивались с URL, которые содержат непонятную смесь букв и цифр. Это так называемые динамические URL-адреса.
Что это такое? Являются ли динамические URL-адреса угрозой для SEO? Сканируют и индексируют ли их поисковые системы? Давайте разбираться.
Что такое динамический URL-адрес
Динамический URL-адрес — это нестатический адрес страницы. Адрес и содержимое такой веб-страницы не существуют в постоянном виде в HTML-документе на сервере. Они отображаются в ответ на конкретный запрос.
Динамическая веб-страница может содержать базу данных или скрипт. Когда база данных получает запрос, язык программирования сервера генерирует динамический URL-адрес с определенным набором фильтров и параметров. Например, когда пользователи выбирают фильтры поиска в интернет-магазине, они получают страницу, созданную по их запросу.
Динамические URL-адреса могут выглядеть сложно из-за наличия символов «?», «&» и «=».
Пример динамического URL-адреса: https://example.com/microwaves?brand=lg&finishcolour=black&depthmmmin=400&depthmmmax=500.
Где используют динамические URL-адреса
Динамические URL-адреса можно найти на веб-страницах с поисковыми фильтрами и сайтах с большим объемом информации. К ним относятся:
- Интернет-магазины. Применяя фильтры или сортируя товары в интернет-магазине, вы попадаете на страницу с динамическим URL-адресом, которая показывает подборку нужных товаров.
- Электронные СМИ. Если захотите выбрать дату или тему для поиска определенной новости в интернете, можете получить страницу с динамическим URL-адресом, созданным в соответствии с вашими предпочтениями.
- Поисковые системы. После ввода запроса в поисковую строку и нажатия кнопки поиска получите страницу с соответствующими результатами. Она будет иметь динамический URL-адрес.
- Бронирование. Поиск билетов или выбор жилья в определенной стране обычно основывается на выбранных вами критериях. Следовательно, вы попадаете на страницу с динамическим URL-адресом.
- Профили пользователей в социальных сетях. Их посещение сопровождается динамическими URL-адресами, которые создаются в зависимости от идентификатора пользователя.
- Реклама и специальные ссылки. Это могут быть отдельные страницы с динамическим URL-адресом с контентом для посетителей, которые попадают на них, нажав на определенную ссылку или объявление.
Параметры динамического URL-адреса
В динамическом URL-адресе https://www.example.com/drumsticks.php?size=5a&material=hickory&sort=price:
- первая часть, http://www.example.com/drumsticks, является статическим адресом веб-страницы;
- вторая часть, ?size=5a&material=hickory&sort=price, содержит переменные.
Динамические параметры URL обычно представлены в виде «ключ=значение» и содержат несколько символов, по которым их можно легко идентифицировать. К ним относятся:
- знак вопроса (?);
- знак равенства (=);
- амперсанд (&).
Переменные параметры динамического URL-адреса включают материал, цену, размер, цвет, длину, ширину, язык и другие параметры.
Примеры динамических URL-адресов
Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, давайте рассмотрим несколько примеров динамических URL-адресов.
Пример 1. Параметры, обозначенные словами
Представьте, что ищете синее платье 48-го размера и переходите на сайт, где оно продается. Этот запрос создал страницу с содержимым базы данных, соответствующей запросу.
Динамический URL-адрес с этого сайта выглядит так: https://storename.com/collection/dresses.html?color=blue&size=t4&label=30-
Сразу после «?» находятся параметры этого динамического URL-адреса, которые ссылаются на различные значения фильтров. В этом случае три пары «ключ=значение» разделены символом «&»:
- color=blue — первое «ключ=значение» соответствует выбранному цвету платья;
- size=t4 — указывает на размер платья;
- label=30- — указывает на то, что пользователя интересует платье со скидкой 30%.
Такой динамический URL-адрес легко понять. Однако существуют гораздо более сложные.
Пример 2. Параметры, обозначенные цифрами
Представьте, что ищете в интернет-магазине одежды синее платье с длинными рукавами размера M в ценовом диапазоне $150-200. Этот запрос создал страницу с содержимым базы данных, соответствующим параметрам.
URL-адрес такой страницы: https://storename.com/clothing/dresses?color=11&price=150-200&size=24&sleeve_length=115
Она состоит из нескольких параметров:
- color=11 — вероятно, синий цвет принадлежит числу «11» в базе данных;
- price=150-200 — описывает цену платья;
- size=24 — размер M соответствует номеру «24» в базе данных;
- sleeve_length=115 — «long» преобразуется в значение «115».
Пример 3. Параметры, которые показывают размер продукта
Предположим, вы хотите купить черную микроволновую печь марки LG глубиной от 400 до 500 мм. Этот запрос создал страницу с содержимым базы данных, соответствующим нужным параметрам.
URL-адрес страницы: https://www.storename.com/filter/cooking-appliances/microwaves/?brand=lg&finishcolour=black&depthmmmin=400&depthmmmax=500
- brand=lg — первое «ключ=значение» соответствует выбранному бренду;
- finishcolour=black — описывает цвет микроволновки;
- depthmmmin=400 — указывает на то, что пользователя интересует микроволновка с глубиной не менее 400 мм;
- depthmmmax=500 — указывает на то, что пользователя интересует микроволновая печь глубиной до 500 мм.
Пример 4. Параметры, которые показывают страну и язык
Вот пример онлайн-журнала, где вы можете выбрать страну и язык, на котором хотите читать.
URL-адрес подобной страницы:
https://www.storename.com/catalog/animals-pets?country=ca&language=en
- country=ca — указывает, что пользователь хочет делать покупки в Канаде;
- language=en — обозначает английский язык.
Пример 5. Динамический URL-адрес платной социальной сети
URL-адрес страницы, которую вы получаете, когда переходите по объявлению в Facebook, Instagram и т. д:
https://example.com/sip/justanswer-1?r=ppc|ga|13|US-Tech-Topic-Content-All-Devices|||&JPKW=&JPDC=C&JPST=example. com&JPAD=661088317166&JPMT=&JPNW=d&JPAF=img&JPRC=1&JPCD=&JPOP=&cmpid=20242939104&agid=158436578388&fiid=&tgtid=&ntw=d&dvc=c&gclid=EAIaIQobChMImI2MmJqkhAMVVA2iAx1kNwRGEAEYASAAEgLEefD_BwE
В этом случае URL намного длиннее, чем в предыдущих примерах. Он имеет много непонятных параметров. Что вы можете понять, просто взглянув на них, так это то, что:
- этот динамический URL-адрес указывает на сайт, с которого вы перешли по объявлению (example.com);
- объявление можно просматривать на всех устройствах (US-Tech-Topic-Content-All-Devices);
- другие наборы букв и цифр в основном касаются информации об идентификаторе пользователя и особенностей самой рекламы.
Преимущества динамических URL-адресов
Использование динамических URL-адресов имеет несколько существенных преимуществ.
- Облегчают процесс исправления страниц. Не нужно открывать HTML-файл, чтобы исправить что-то на странице. Вместо этого можете внести изменения с помощью админпанели сайта, которые будут применены ко всем динамическим страницам.
- Позволяют быстрее работать с многостраничными сайтами с большой базой данных. Пригодится, когда нужно обновить или исправить контент, поскольку можно сделать это без необходимости вручную работать с сотнями/тысячами динамических страниц.
- Пользователи получают полностью персонализированные страницы. При поиске продуктов, которые соответствуют их вкусам, пользователи могут выбрать желаемые характеристики, типы и другие критерии для каждой позиции. Кроме того, обычно есть возможность отсортировать результаты по возрастанию или убыванию цены и тому подобное.
- На динамической странице пользователи получают самый новый контент, поскольку он только что получен из базы данных в соответствии с их потребностями.
- Динамические URL-адреса эффективны для временного контента, такого как скидки, акции и тому подобное. В этом случае не обязательно, чтобы поисковые системы индексировали этот тип веб-страниц.
Недостатки динамических URL-адресов
Динамические URL-адреса имеют некоторые недостатки, о которых не стоит забывать.
- Динамические URL-адреса довольно длинные. Иногда слишком длинные. Это затрудняет их запоминание и почти делает невозможным ручной ввод такого набора символов.
- Динамический URL-адрес — неупорядоченная комбинация знаков и символов вместо слов. Это означает, что этот тип URL-адресов не содержит ключевых слов, которые являются частью поисковой оптимизации. Таким образом, отсутствие релевантных ключевых слов может негативно повлиять на рейтинг страницы.
- Пользователи не могут понять, о чем страница, просто взглянув на динамический URL-адрес. Он не предоставляет важной описательной информации о содержимом страницы.
- Пользователи не склонны доверять динамическим URL-адресам, поскольку они могут выглядеть подозрительно. Это приводит к снижению CTR (коэффициента кликов), поскольку пользователи могут дважды подумать, прежде чем нажать на такую ссылку.
- Существует вероятность возникновения ошибки 404 при копировании и добавлении динамического URL-адреса. Это связано с тем, что последняя часть ссылки может быть отрезана, что делает невозможным переход пользователей на соответствующую страницу.
- Динамические URL-адреса могут вызвать дублирование контента, поскольку вы можете получить одну и ту же страницу по разным ссылкам. Например, на страницу с предложением шелковых синих платьев можно перейти по двум URL-адресам: https://www.example.com/dresses.php?color=blue&material=silk и https://www.example.com/dresses.php?material=silk&color=blue.
Google может снизить рейтинг сайта за дублирование контента, если его алгоритмы считают, что повторяющаяся информация размещена с целью повлиять на результаты поиска.
- Бюджет на сканирование может быть потрачен впустую на сканирование различных версий одного и того же контента вместо того, чтобы потратить его на страницы, которые представляют большую ценность для SEO.
- Динамическая генерация контента неудобна, поскольку поисковым роботам может быть сложно его найти. Поэтому существует вероятность, что контент будет считаться неинтересным для поисковой выдачи.
Разница между динамическим и статическим URL-адресом
|
Статический URL
|
Динамический URL
|
Пример: https://storename.com/lg-microwaves-black
|
Пример: https://storename.com/microwaves?brand=lg&finishcolour=black&depthmmmin=400&depthmmmax=500
|
Они короче, их легче читать и воспринимать.
|
Они длиннее, их труднее читать и воспринимать.
|
Часто состоят из релевантных ключевых слов, что делает их более благоприятными для SEO.
|
Могут включать ключевые слова, но иметь множество параметров.
|
URL-адрес нужной страницы является постоянным.
|
URL-адрес нужной страницы генерируется во время обработки запроса.
|
Они, как правило, больше привлекают пользователей, увеличивая процент переходов.
|
Могут отпугивать пользователей, что приводит к снижению показателя переходов.
|
Их легче копировать, добавлять и распространять.
|
С распространением динамической ссылки могут возникнуть определенные трудности.
|
Работа со статическими страницами (например, исправление, обновление и т.д.) требует много времени, поскольку этот процесс происходит вручную.
|
Полезны для сайтов с развитой системой фильтрации и большим каталогом товаров, поскольку управление динамическими страницами экономит время и усилия.
|
Использование статических URL-адресов ограничивает разнообразие страниц, которые могут быть созданы на основе предпочтений пользователей.
|
Динамические URL-адреса позволяют создавать персонализированные страницы в соответствии с потребностями пользователей.
Сканирует и индексирует ли Google динамические URL-адреса?
По данным Google, поисковые роботы сканируют и индексируют динамические URL-адреса. Однако статические URL-адреса имеют преимущество над динамическими, когда речь идет о сканировании. Поскольку динамические URL-адреса создаются сразу после запроса пользователя, поисковым системам бывает сложно определить содержание страницы и оценить его релевантность.
Какие URL-адреса следует использовать на сайте
Лучшим вариантом является комплексный подход, когда добавляются статические и динамические URL-адреса. Статические URL-адреса лучше работают для высококачественного контента, тогда как динамические URL-адреса больше подходят для страниц с большим количеством скриптов для фильтрации контента и тому подобное.
Запомнить
1. Динамические URL-адреса генерируются на ходу по определенному запросу пользователя.
2. Их используют в интернет-магазинах, электронных СМИ, поисковых системах, системах бронирования и профилях пользователей в социальных сетях.
3. Параметры динамических URL обычно представлены в виде «ключ=значение». Динамические URL-адреса содержат несколько разделительных символов, по которым их можно легко идентифицировать: знак вопроса (?), знак равенства (=) и амперсанд (&).
4. Преимущества использования динамических URL-адресов заключаются в следующем:
- Облегчают процесс исправления веб-страниц.
- Позволяют быстрее работать с многостраничными сайтами.
- Пользователи получают полностью персонализированные страницы.
- Содержимое, полученное из базы данных, является всегда актуальным.
- Предпочтительны для временного контента.
5. Недостатки динамических URL-адресов заключаются в том, что они:
- Длинные, трудно запоминающиеся и их почти невозможно ввести вручную.
- Не содержат релевантных ключевых слов и не благоприятны для SEO.
- Трудно воспринимать.
- Трудно распространять.
- Могут вызвать дублирование контента.
- Могут привести к пустой трате бюджета на сканирование.
- Не всегда хорошо сканируются.
В общем, поисковые роботы сканируют и индексируют динамические URL-адреса. Однако иногда динамические страницы плохо сканируются, что негативно влияет на их рейтинг.
Лучшим вариантом является комплексный подход, то есть добавление статических и динамических ссылок.
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