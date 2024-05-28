Що таке динамічна URL-адреса, і Як її використовувати
Під час перегляду вебсторінок ви, мабуть, стикалися з URL, які містять незрозумілу суміш літер і цифр. Це так звані динамічні URL-адреси.
Що це таке? Чи є динамічні URL-адреси загрозою для SEO? Чи сканують та індексують їх пошукові системи? Давайте розбиратися.
Що таке динамічна URL-адреса
Динамічна URL-адреса — це нестатична адреса сторінки. Адреса та вміст такої вебсторінки не існують у постійному вигляді в HTML-документі на сервері. Вони відображаються у відповідь на конкретний запит.
Динамічна вебсторінка може містити базу даних або скрипт. Коли база даних отримує запит, мова програмування сервера генерує динамічну URL-адресу з певним набором фільтрів і параметрів. Наприклад, коли користувачі вибирають фільтри пошуку в інтернет-магазині, вони отримують сторінку, створену за їхнім запитом.
Динамічні URL-адреси можуть виглядати складно через наявність символів «?», «&» та «=».
Приклад динамічної URL-адреси: https://example.com/microwaves?brand=lg&finishcolour=black&depthmmmin=400&depthmmmax=500.
Де використовують динамічні URL-адреси
Динамічні URL-адреси можна знайти на вебсторінках з пошуковими фільтрами та сайтах з великим обсягом інформації. До них відносяться:
- Інтернет-магазини. Застосовуючи фільтри або сортуючи товари в інтернет-магазині, ви потрапляєте на сторінку з динамічною URL-адресою, яка показує добірку потрібних товарів.
- Електронні ЗМІ. Якщо захочете вибрати дату або тему для пошуку певної новини в інтернеті, можете отримати сторінку з динамічною URL-адресою, створеною відповідно до ваших уподобань.
- Пошукові системи. Після введення запиту в пошуковий рядок і натискання кнопки пошуку отримаєте сторінку з відповідними результатами. Вона матиме динамічну URL-адресу.
- Бронювання. Пошук квитків або вибір житла в певній країні зазвичай ґрунтується на обраних вами критеріях. Отже, ви потрапляєте на сторінку з динамічною URL-адресою.
- Профілі користувачів у соціальних мережах. Їхнє відвідування супроводжується динамічними URL-адресами, які створюються залежно від ідентифікатора користувача.
- Реклама та спеціальні посилання. Це можуть бути окремі сторінки з динамічною URL-адресою з контентом для відвідувачів, які потрапляють на них, натиснувши на певне посилання або оголошення.
Параметри динамічної URL-адреси
У динамічній URL-адресі https://www.example.com/drumsticks.php?size=5a&material=hickory&sort=price:
Перша частина, http://www.example.com/drumsticks, є статичною адресою вебсторінки.
Друга частина, ?size=5a&material=hickory&sort=price, містить змінні.
Динамічні параметри URL зазвичай представлені у вигляді «ключ=значення» і містять кілька символів, за якими їх можна легко ідентифікувати. До них відносяться:
- знак питання (?);
- знак рівності (=)
- амперсанд (&).
Змінні параметри динамічної URL-адреси включають матеріал, ціну, розмір, колір, довжину, ширину, мову та інші параметри.
Приклади динамічних URL-адрес
Щоб проілюструвати вищесказане, давайте розглянемо кілька прикладів динамічних URL-адрес.
Приклад 1. Параметри, позначені словами
Уявіть, що шукаєте синю сукню 48-го розміру, і переходите на сайт, де вона продається. Цей запит створив сторінку з вмістом бази даних, що відповідає запиту.
Динамічна URL-адреса з цього сайту виглядає так: https://storename.com/collection/dresses.html?color=blue&size=t4&label=30-
Відразу після «?» знаходяться параметри цієї динамічної URL-адреси, які посилаються на різні значення фільтрів. У цьому випадку три пари «ключ=значення» розділені символом «&».
- color=blue — перше «ключ=значення» відповідає вибраному кольору сукні;
- size=t4 — вказує на розмір сукні;
- label=30- — вказує на те, що користувача цікавить сукня зі знижкою 30%.
Таку динамічну URL-адресу легко зрозуміти. Однак існують набагато складніші.
Приклад 2. Параметри, позначені цифрами
Уявіть, що шукаєте в інтернет-магазині одягу синю сукню з довгими рукавами розміру M в ціновому діапазоні $150-200. Цей запит створив сторінку з вмістом бази даних, що відповідає параметрам.
URL-адреса такої сторінки: https://storename.com/clothing/dresses?color=11&price=150-200&size=24&sleeve_length=115
Вона складається з декількох параметрів:
- color=11 — ймовірно, синій колір належить числу «11» у базі даних;
- price=150-200 — описує ціну сукні;
- size=24 — розмір M відповідає номеру «24» у базі даних;
- sleeve_length=115 — «long» перетворюється на значення «115».
Приклад 3. Параметри, які показують розмір продукту
Припустимо, ви хочете купити чорну мікрохвильову піч марки LG глибиною від 400 до 500 мм. Цей запит створив сторінку з вмістом бази даних, що відповідає потрібним параметрам.
URL-адреса сторінки: https://www.storename.com/filter/cooking-appliances/microwaves/?brand=lg&finishcolour=black&depthmmmin=400&depthmmmax=500
- brand=lg — перше «ключ=значення» відповідає обраному бренду;
- finishcolour=black — описує колір мікрохвильовки;
- depthmmmin=400 — вказує на те, що користувача цікавить мікрохвильовка з глибиною не менше 400 мм;
- depthmmmax=500 — вказує на те, що користувача цікавить мікрохвильова піч глибиною до 500 мм.
Приклад 4. Параметри, які показують країну та мову
Ось приклад онлайн-журналу, де ви можете вибрати країну та мову, якою бажаєте читати.
URL-адреса подібної сторінки:
https://www.storename.com/catalog/animals-pets?country=ca&language=en
- country=ca — вказує на те, що користувач хоче робити покупки в Канаді;
- language=en — вказує на англійську мову.
Приклад 5. Динамічна URL-адреса платної соціальної мережі
URL-адреса сторінки, яку ви отримуєте, коли переходите за оголошенням у Facebook, Instagram тощо:
https://example.com/sip/justanswer-1?r=ppc|ga|13|US-Tech-Topic-Content-All-Devices||&JPKW=&JPDC=C&JPST=example.com&JPAD=661088317166&JPMT=&JPNW=d&JPAF=img&JPRC=1&JPCD=&JPOP=&cmpid=20242939104&agid=158436578388&fiid=&tgtid=&ntw=d&dvc=c&gclid=EAIaIQobChMImI2MmJqkhAMVVA2iAx1kNwRGEAEYASAAEgLEefD_BwE
У цьому випадку URL набагато довший, ніж у попередніх прикладах. Він має багато незрозумілих параметрів. Що ви можете зрозуміти, просто подивившись на них, так це те, що:
- ця динамічна URL-адреса вказує на сайт, з якого ви перейшли за оголошенням (example.com);
- оголошення можна переглядати на всіх пристроях (US-Tech-Topic-Content-All-Devices);
- інші набори літер і цифр здебільшого стосуються інформації про ідентифікатор користувача та особливостей самої реклами.
Переваги динамічних URL-адрес
Використання динамічних URL-адрес має кілька суттєвих переваг.
- Полегшують процес виправлення сторінок. Не потрібно відкривати HTML-файл, щоб виправити щось на сторінці. Замість цього можете внести зміни за допомогою адмінпанелі сайту, які будуть застосовані до всіх динамічних сторінок.
- Дозволяють швидше працювати з багатосторінковими сайтами з великою базою даних. Стають у нагоді, коли потрібно оновити або виправити контент, оскільки можна зробити це без необхідності вручну працювати з сотнями/тисячами динамічних сторінок.
- Користувачі отримують повністю персоналізовані сторінки. Шукаючи продукти, які відповідають їхнім смакам, користувачі можуть вибрати бажані характеристики, типи та інші критерії для кожної позиції. Крім того, зазвичай є можливість відсортувати результати за зростанням або спаданням ціни тощо.
- На динамічній сторінці користувачі отримують найновіший контент, оскільки він щойно отриманий з бази даних відповідно до їхніх потреб.
- Динамічні URL-адреси ефективні для тимчасового контенту, такого як знижки, акції тощо. У цьому випадку не обов’язково, щоб пошукові системи індексували цей тип вебсторінок.
Недоліки динамічних URL-адрес
Динамічні URL-адреси мають деякі недоліки, про які не варто забувати.
- Динамічні URL-адреси досить довгі. Іноді занадто довгі. Це ускладнює їхнє запам’ятовування і майже унеможливлює ручне введення такого набору символів.
- Динамічна URL-адреса — невпорядкована комбінація знаків і символів замість слів. Це означає, що цей тип URL-адрес не містить ключових слів, які є частиною пошукової оптимізації. Таким чином, відсутність релевантних ключових слів може негативно вплинути на рейтинг сторінки.
- Користувачі не можуть зрозуміти, про що сторінка, просто глянувши на динамічну URL-адресу. Вона не надає важливої описової інформації про вміст сторінки.
- Користувачі не схильні довіряти динамічним URL-адресам, оскільки вони можуть виглядати підозріло. Це призводить до зниження CTR (коефіцієнта кліків), оскільки користувачі можуть двічі подумати, перш ніж натиснути на таке посилання.
- Існує ймовірність виникнення помилки 404 при копіюванні та додаванні динамічної URL-адреси. Це пов’язано з тим, що остання частина посилання може бути відрізана, що унеможливлює перехід користувачів на відповідну сторінку.
- Динамічні URL-адреси можуть спричинити дублювання контенту, оскільки ви можете отримати ту саму сторінку за різними посиланнями. Наприклад, на сторінку з пропозицією шовкових синіх суконь можна перейти за двома URL-адресами: https://www.example.com/dresses.php?color=blue&material=silk та https://www.example.com/dresses.php?material=silk&color=blue.
Google може знизити рейтинг сайту за дублювання контенту, якщо його алгоритми вважають, що повторювана інформація розміщена з метою вплинути на результати пошуку.
- Бюджет на сканування може бути витрачений даремно на сканування різних версій одного і того ж контенту замість того, щоб витратити його на сторінки, які представляють більшу цінність для SEO.
- Динамічна генерація контенту незручна, оскільки пошуковим роботам може бути складно його знайти. Тому існує ймовірність, що контент буде вважатися нецікавим для пошукової видачі.
Різниця між динамічною та статичною URL-адресою
|
Статичний URL
|
Динамічний URL
|
Приклад: https://storename.com/lg-microwaves-black
|
Приклад: https://storename.com/microwaves?brand=lg&finishcolour=black&depthmmmin=400&depthmmmax=500
|
Вони коротші, їх легше читати й сприймати.
|
Вони довші, їх важче читати й сприймати.
|
Часто складаються з релевантних ключових слів, що робить їх більш сприятливими для SEO.
|
Можуть включати ключові слова, але мати безліч параметрів.
|
URL-адреса потрібної сторінки є постійною.
|
URL-адреса потрібної сторінки генерується під час обробки запиту.
|
Вони, як правило, більше приваблюють користувачів, збільшуючи відсоток переходів.
|
Можуть відлякувати користувачів, що призводить до зниження показника переходів.
|
Їх легше копіювати, додавати та поширювати.
|
З поширенням динамічного посилання можуть виникнути певні труднощі.
|
Робота зі статичними сторінками (наприклад, виправлення, оновлення тощо) вимагає багато часу, оскільки цей процес відбувається вручну.
|
Корисні для сайтів з розвиненою системою фільтрації та великим каталогом товарів, оскільки управління динамічними сторінками економить час і зусилля.
|
Використання статичних URL-адрес обмежує різноманітність сторінок, які можуть бути створені на основі вподобань користувачів.
|
Динамічні URL-адреси дозволяють створювати персоналізовані сторінки відповідно до потреб користувачів.
Чи сканує та індексує динамічні URL-адреси Google?
За даними Google, пошукові роботи сканують та індексують динамічні URL-адреси. Проте статичні URL-адреси мають перевагу над динамічними, коли мова йде про сканування. Оскільки динамічні URL-адреси створюються одразу після запиту користувача, пошуковим системам буває складно визначити вміст сторінки та оцінити його релевантність.
Які URL-адреси слід використовувати на сайті
Найкращим варіантом є комплексний підхід, коли додаються статичні та динамічні URL-адреси. Статичні URL-адреси краще працюють для високоякісного контенту, тоді як динамічні URL-адреси більше підходять для сторінок з великою кількістю скриптів для фільтрації контенту тощо.
Запам’ятати
- Динамічні URL-адреси генеруються на ходу за певним запитом користувача.
- Їх використовують в інтернет-магазинах, електронних ЗМІ, пошукових системах, системах бронювання та профілях користувачів у соціальних мережах.
- Параметри динамічних URL зазвичай представлені у вигляді «ключ=значення». Динамічні URL-адреси містять кілька розділових символів, за якими їх можна легко ідентифікувати: знак питання (?), знак рівності (=) та амперсанд (&).
- Переваги використання динамічних URL-адрес полягають у наступному:
- полегшують процес виправлення вебсторінок;
- дозволяють швидше працювати з багатосторінковими сайтами;
- користувачі отримують повністю персоналізовані сторінки;
- вміст, отриманий з бази даних, є завжди актуальним;
- кращі для тимчасового контенту.
- Недоліки динамічних URL-адрес полягають у тому, що вони:
- довгі, важко запам’ятовуються і їх майже неможливо ввести вручну;
- не містять релевантних ключових слів і не сприятливі для SEO;
- важкі для сприйняття і поширення;
- можуть викликати дублювання контенту;
- можуть призвести до марної трати бюджету на сканування;
- не завжди добре скануються.
- Загалом, пошукові роботи сканують та індексують динамічні URL-адреси. Проте іноді динамічні сторінки погано скануються, що негативно впливає на їхній рейтинг.
- Найкращим варіантом є комплексний підхід, тобто додавання статичних і динамічних посилань.
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