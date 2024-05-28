Що таке динамічна URL-адреса, і Як її використовувати

Що таке динамічна URL-адреса, і Як її використовувати

Під час перегляду вебсторінок ви, мабуть, стикалися з URL, які містять незрозумілу суміш літер і цифр. Це так звані динамічні URL-адреси.

Що це таке? Чи є динамічні URL-адреси загрозою для SEO? Чи сканують та індексують їх пошукові системи? Давайте розбиратися.

Що таке динамічна URL-адреса

Динамічна URL-адреса — це нестатична адреса сторінки. Адреса та вміст такої вебсторінки не існують у постійному вигляді в HTML-документі на сервері. Вони відображаються у відповідь на конкретний запит.

Динамічна вебсторінка може містити базу даних або скрипт. Коли база даних отримує запит, мова програмування сервера генерує динамічну URL-адресу з певним набором фільтрів і параметрів. Наприклад, коли користувачі вибирають фільтри пошуку в інтернет-магазині, вони отримують сторінку, створену за їхнім запитом.

Динамічні URL-адреси можуть виглядати складно через наявність символів «?», «&» та «=».

Приклад динамічної URL-адреси: https://example.com/microwaves?brand=lg&finishcolour=black&depthmmmin=400&depthmmmax=500.

Де використовують динамічні URL-адреси

Динамічні URL-адреси можна знайти на вебсторінках з пошуковими фільтрами та сайтах з великим обсягом інформації. До них відносяться:

Інтернет-магазини. Застосовуючи фільтри або сортуючи товари в інтернет-магазині, ви потрапляєте на сторінку з динамічною URL-адресою, яка показує добірку потрібних товарів. Електронні ЗМІ. Якщо захочете вибрати дату або тему для пошуку певної новини в інтернеті, можете отримати сторінку з динамічною URL-адресою, створеною відповідно до ваших уподобань. Пошукові системи. Після введення запиту в пошуковий рядок і натискання кнопки пошуку отримаєте сторінку з відповідними результатами. Вона матиме динамічну URL-адресу. Бронювання. Пошук квитків або вибір житла в певній країні зазвичай ґрунтується на обраних вами критеріях. Отже, ви потрапляєте на сторінку з динамічною URL-адресою. Профілі користувачів у соціальних мережах. Їхнє відвідування супроводжується динамічними URL-адресами, які створюються залежно від ідентифікатора користувача. Реклама та спеціальні посилання. Це можуть бути окремі сторінки з динамічною URL-адресою з контентом для відвідувачів, які потрапляють на них, натиснувши на певне посилання або оголошення.

Параметри динамічної URL-адреси

У динамічній URL-адресі https://www.example.com/drumsticks.php?size=5a&material=hickory&sort=price:

Перша частина, http://www.example.com/drumsticks, є статичною адресою вебсторінки.

Друга частина, ?size=5a&material=hickory&sort=price, містить змінні.

Динамічні параметри URL зазвичай представлені у вигляді «ключ=значення» і містять кілька символів, за якими їх можна легко ідентифікувати. До них відносяться:

знак питання (?);

знак рівності (=)

амперсанд (&).

Змінні параметри динамічної URL-адреси включають матеріал, ціну, розмір, колір, довжину, ширину, мову та інші параметри.

Приклади динамічних URL-адрес

Щоб проілюструвати вищесказане, давайте розглянемо кілька прикладів динамічних URL-адрес.

Приклад 1. Параметри, позначені словами

Уявіть, що шукаєте синю сукню 48-го розміру, і переходите на сайт, де вона продається. Цей запит створив сторінку з вмістом бази даних, що відповідає запиту.

Динамічна URL-адреса з цього сайту виглядає так: https://storename.com/collection/dresses.html?color=blue&size=t4&label=30-

Відразу після «?» знаходяться параметри цієї динамічної URL-адреси, які посилаються на різні значення фільтрів. У цьому випадку три пари «ключ=значення» розділені символом «&».

color=blue — перше «ключ=значення» відповідає вибраному кольору сукні;

перше «ключ=значення» відповідає вибраному кольору сукні; size=t4 — вказує на розмір сукні;

вказує на розмір сукні; label=30- — вказує на те, що користувача цікавить сукня зі знижкою 30%.

Таку динамічну URL-адресу легко зрозуміти. Однак існують набагато складніші.

Приклад 2. Параметри, позначені цифрами

Уявіть, що шукаєте в інтернет-магазині одягу синю сукню з довгими рукавами розміру M в ціновому діапазоні $150-200. Цей запит створив сторінку з вмістом бази даних, що відповідає параметрам.

URL-адреса такої сторінки: https://storename.com/clothing/dresses?color=11&price=150-200&size=24&sleeve_length=115

Вона складається з декількох параметрів:

color=11 — ймовірно, синій колір належить числу «11» у базі даних;

— ймовірно, синій колір належить числу «11» у базі даних; price=150-200 — описує ціну сукні;

— описує ціну сукні; size=24 — розмір M відповідає номеру «24» у базі даних;

— розмір M відповідає номеру «24» у базі даних; sleeve_length=115 — «long» перетворюється на значення «115».

Приклад 3. Параметри, які показують розмір продукту

Припустимо, ви хочете купити чорну мікрохвильову піч марки LG глибиною від 400 до 500 мм. Цей запит створив сторінку з вмістом бази даних, що відповідає потрібним параметрам.

URL-адреса сторінки: https://www.storename.com/filter/cooking-appliances/microwaves/?brand=lg&finishcolour=black&depthmmmin=400&depthmmmax=500

brand=lg — перше «ключ=значення» відповідає обраному бренду;

— перше «ключ=значення» відповідає обраному бренду; finishcolour=black — описує колір мікрохвильовки;

— описує колір мікрохвильовки; depthmmmin=400 — вказує на те, що користувача цікавить мікрохвильовка з глибиною не менше 400 мм;

— вказує на те, що користувача цікавить мікрохвильовка з глибиною не менше 400 мм; depthmmmax=500 — вказує на те, що користувача цікавить мікрохвильова піч глибиною до 500 мм.

Приклад 4. Параметри, які показують країну та мову

Ось приклад онлайн-журналу, де ви можете вибрати країну та мову, якою бажаєте читати.

URL-адреса подібної сторінки: https://www.storename.com/catalog/animals-pets?country=ca&language=en

country=ca — вказує на те, що користувач хоче робити покупки в Канаді;

— вказує на те, що користувач хоче робити покупки в Канаді; language=en — вказує на англійську мову.

Приклад 5. Динамічна URL-адреса платної соціальної мережі

URL-адреса сторінки, яку ви отримуєте, коли переходите за оголошенням у Facebook, Instagram тощо: https://example.com/sip/justanswer-1?r=ppc|ga|13|US-Tech-Topic-Content-All-Devices||&JPKW=&JPDC=C&JPST=example.com&JPAD=661088317166&JPMT=&JPNW=d&JPAF=img&JPRC=1&JPCD=&JPOP=&cmpid=20242939104&agid=158436578388&fiid=&tgtid=&ntw=d&dvc=c&gclid=EAIaIQobChMImI2MmJqkhAMVVA2iAx1kNwRGEAEYASAAEgLEefD_BwE

У цьому випадку URL набагато довший, ніж у попередніх прикладах. Він має багато незрозумілих параметрів. Що ви можете зрозуміти, просто подивившись на них, так це те, що:

ця динамічна URL-адреса вказує на сайт, з якого ви перейшли за оголошенням ( example.com );

); оголошення можна переглядати на всіх пристроях ( US-Tech-Topic-Content-All-Devices );

); інші набори літер і цифр здебільшого стосуються інформації про ідентифікатор користувача та особливостей самої реклами.

Переваги динамічних URL-адрес

Використання динамічних URL-адрес має кілька суттєвих переваг.

Полегшують процес виправлення сторінок. Не потрібно відкривати HTML-файл, щоб виправити щось на сторінці. Замість цього можете внести зміни за допомогою адмінпанелі сайту, які будуть застосовані до всіх динамічних сторінок. Дозволяють швидше працювати з багатосторінковими сайтами з великою базою даних. Стають у нагоді, коли потрібно оновити або виправити контент, оскільки можна зробити це без необхідності вручну працювати з сотнями/тисячами динамічних сторінок. Користувачі отримують повністю персоналізовані сторінки. Шукаючи продукти, які відповідають їхнім смакам, користувачі можуть вибрати бажані характеристики, типи та інші критерії для кожної позиції. Крім того, зазвичай є можливість відсортувати результати за зростанням або спаданням ціни тощо. На динамічній сторінці користувачі отримують найновіший контент, оскільки він щойно отриманий з бази даних відповідно до їхніх потреб. Динамічні URL-адреси ефективні для тимчасового контенту, такого як знижки, акції тощо. У цьому випадку не обов’язково, щоб пошукові системи індексували цей тип вебсторінок.

Недоліки динамічних URL-адрес

Динамічні URL-адреси мають деякі недоліки, про які не варто забувати.

Динамічні URL-адреси досить довгі. Іноді занадто довгі. Це ускладнює їхнє запам’ятовування і майже унеможливлює ручне введення такого набору символів. Динамічна URL-адреса — невпорядкована комбінація знаків і символів замість слів. Це означає, що цей тип URL-адрес не містить ключових слів, які є частиною пошукової оптимізації. Таким чином, відсутність релевантних ключових слів може негативно вплинути на рейтинг сторінки. Користувачі не можуть зрозуміти, про що сторінка, просто глянувши на динамічну URL-адресу. Вона не надає важливої описової інформації про вміст сторінки. Користувачі не схильні довіряти динамічним URL-адресам, оскільки вони можуть виглядати підозріло. Це призводить до зниження CTR (коефіцієнта кліків), оскільки користувачі можуть двічі подумати, перш ніж натиснути на таке посилання. Існує ймовірність виникнення помилки 404 при копіюванні та додаванні динамічної URL-адреси. Це пов’язано з тим, що остання частина посилання може бути відрізана, що унеможливлює перехід користувачів на відповідну сторінку. Динамічні URL-адреси можуть спричинити дублювання контенту, оскільки ви можете отримати ту саму сторінку за різними посиланнями. Наприклад, на сторінку з пропозицією шовкових синіх суконь можна перейти за двома URL-адресами: https://www.example.com/dresses.php?color=blue&material=silk та https://www.example.com/dresses.php?material=silk&color=blue.

Google може знизити рейтинг сайту за дублювання контенту, якщо його алгоритми вважають, що повторювана інформація розміщена з метою вплинути на результати пошуку.

Бюджет на сканування може бути витрачений даремно на сканування різних версій одного і того ж контенту замість того, щоб витратити його на сторінки, які представляють більшу цінність для SEO. Динамічна генерація контенту незручна, оскільки пошуковим роботам може бути складно його знайти. Тому існує ймовірність, що контент буде вважатися нецікавим для пошукової видачі.

Різниця між динамічною та статичною URL-адресою

Статичний URL Динамічний URL Приклад: https://storename.com/lg-microwaves-black Приклад: https://storename.com/microwaves?brand=lg&finishcolour=black&depthmmmin=400&depthmmmax=500 Вони коротші, їх легше читати й сприймати. Вони довші, їх важче читати й сприймати. Часто складаються з релевантних ключових слів, що робить їх більш сприятливими для SEO. Можуть включати ключові слова, але мати безліч параметрів. URL-адреса потрібної сторінки є постійною. URL-адреса потрібної сторінки генерується під час обробки запиту. Вони, як правило, більше приваблюють користувачів, збільшуючи відсоток переходів. Можуть відлякувати користувачів, що призводить до зниження показника переходів. Їх легше копіювати, додавати та поширювати. З поширенням динамічного посилання можуть виникнути певні труднощі. Робота зі статичними сторінками (наприклад, виправлення, оновлення тощо) вимагає багато часу, оскільки цей процес відбувається вручну. Корисні для сайтів з розвиненою системою фільтрації та великим каталогом товарів, оскільки управління динамічними сторінками економить час і зусилля. Використання статичних URL-адрес обмежує різноманітність сторінок, які можуть бути створені на основі вподобань користувачів. Динамічні URL-адреси дозволяють створювати персоналізовані сторінки відповідно до потреб користувачів.

Чи сканує та індексує динамічні URL-адреси Google?

За даними Google, пошукові роботи сканують та індексують динамічні URL-адреси. Проте статичні URL-адреси мають перевагу над динамічними, коли мова йде про сканування. Оскільки динамічні URL-адреси створюються одразу після запиту користувача, пошуковим системам буває складно визначити вміст сторінки та оцінити його релевантність.

Які URL-адреси слід використовувати на сайті

Найкращим варіантом є комплексний підхід, коли додаються статичні та динамічні URL-адреси. Статичні URL-адреси краще працюють для високоякісного контенту, тоді як динамічні URL-адреси більше підходять для сторінок з великою кількістю скриптів для фільтрації контенту тощо.

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