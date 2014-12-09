Тактики видеомаркетинга — как покорить алгоритм YouTube

Отмена видео-сниппетов в выдаче Google, удаление страницы с тегами и инструмента подсказки ключевых слов в YouTube — все события последних месяцев свидетельствуют: Google всерьёз взялся за видеохостинги и решил изменить правила игры для видеомаркетинга в целом. Давайте посмотрим пристальней, как в новых условиях построить успешную тактику продвижения своего видеоконтента.

Google наносит удар

Через несколько недель после удаления видео-сниппетов из выдачи маркетолог Wistia Кэйси Генри (Casey Henry) решил посмотреть, какие домены сохранили наибольший процент сниппетов с видео в выдаче Google. Ожидаемый шаг монополиста: теперь, когда конкуренты YouTube, у которых и так почти не было шансов, окончательно устранены из гонки за лакомые места в выдаче, YouTube получит все деньги за видеорекламу :) Впрочем, на теме видео-сниппетов много спекулировали: спамить их было слишком легко. Также можно расценить отказ Google от видео-сниппетов как жест поддержки мобильного поиска (там сниппеты с видео пока не являются такими же популярными, как в вебе). Так или иначе, но теперь те, кто распределял свое видео по нескольким хостингам, должны сосредоточиться на YouTube, так как удельный вес и значение его видеоконтента в выдаче Google значительно возросло.

«Если сегодня ваша стратегия продвижения не включает в себя YouTube, это неправильная стратегия». Фил Ноттингэм, специалист по видеомаркетингу Distilled.

Хорошая новость в том, что с помощью качественного видеоконтента теперь можно легко попасть в топ выдачи по высококонкурентным запросам. У игроков онлайн-бизнеса должны появиться видеоролики по всем тематикам, в которых они хотят оставаться лидерами. При этом не стоит преувеличивать значение YouTube: видео самодостаточно. Конечно, оно работает на продвижение бренда, но редко когда больше 1% тех, кто просмотрел видео, переходят на сайт. Такой-себе новостью для всех, кто работает с YouTube, стали изменения правил работы с ключевиками в самом сервисе видеохостинга. YouTube остался без инструмента подсказки ключевых слов и страницы тегов. Были даже мнения, что YouTube уходит в мир без тегов, но их просто закрыли от просмотра, чтобы некоторые несознательные читеры не копипастили теги из топовых роликов в свои видео, мешая корректному ранжированию :) Кстати, посмотрим, какие факторы сегодня влияют на ранжирование контента в YouTube. Read 'em all!

Факторы ранжирования видео в YouTube

Все эти показатели следует учесть. Да, здесь много информации для усваивания, поэтому выделим самые весомые факторы:

Ключевые слова в заголовке.

Время удержания аудитории.

Ключевые слова в описании видео.

Грамотно составленные ключевые слова.

Длина видео.

Количество тех, кто подписался на канал после просмотра видео.

Комментарии.

Количество лайков и дислайков.

Напоследок, несколько советов о том, что конкретно нужно делать, чтобы алгоритм YouTube заметил и поднял в ранжировании именно ваше видео.

Пять тактик продвижения в топ YouTube

1. Пишите супердлинные описания.

Помните, что YouTube и Google не смотрят ваши ролики :) Чем больше YouTube узнает о вашем видео из описания, тем выше будут позиции в выдаче. Что еще интереснее, ключевики с длинным хвостом в описании существенно улучшают позиции в ранжировании видео по нужным запросам. Описание видео, которое вы хотите видеть в топе YouTube, должно состоять из 200 и больше слов. Да, это полноценный пост в блоге, но результат того стоит.

2. Оптимизируйте ключевые слова в заголовке и описании видео под запросы Google.

Думайте о том, по каким запросам ваше видео будут искать в Google. Пользователь, который ищет «cute cats» не хочет читать аналитическую статью о кошачьих, ему нужно видео: Хороший совет в этом случае — проверить, есть ли вообще сниппеты с видео в топе выдачи по ключевым запросам. Если да, то стоит приложить усилия, чтобы там оказаться.

3. Получайте больше просмотров из профильных групп в соцсетях.

Количество просмотров вашего видео и «качество» просмотров (откуда пришли пользователи) — один из ключевых факторов ранжирования в YouTube. Прекрасно работает распространение ссылок на видео в специализированных сообществах (по теме видео) в том же LinkedIn.

4. Стимулируйте подписываться и шерить.

Так как в алгоритме YouTube не заложены бэклинки, многое в ранжировании зависит от действий пользователей. Подписки после просмотра видео и шеры — два наиболее важных вида сигналов от пользователей. Лайки не так важны, но алгоритм их также учитывает. Обо всем это пользователей нужно просить, и делать это красиво в каждом видео. Например, как Мари Форлео:

5. Создайте плейлисты с узкой тематикой.

Оформляйте свои видео в плейлисты с узкой тематикой. В идеале все заголовки роликов в одном плейлисте должны быть оптимизированы под одни и те же ключевые слова.

Детальнее о том, как продвигать видео YouTube в Google Рекламе, читайте в посте Сергея Бахаря. А о том, как находить аудиторию для своего контента в соцсетях и не только, в статье «Как найти (по)читателей поста до его публикации».

Больше тактик и методов развития видеомаркетинга собрали в своей статье специалисты GetResponse.