Как найти читателей поста до его публикации

Сев писать текст для блога, вы задумывались, что в сети уже есть десятки похожих? Некоторые, возможно, публикуются прямо сейчас, когда вы мучаетесь над окончанием фразы. Как привлечь активных читателей к своему тексту и сделать его лучшим среди равных рассказал в своей статье Марк Труман, основатель сервиса продвижения блогов ZenSpill.

Давайте посмотрим правде в глаза: в интернете нет абсолютно уникальных постов. Речь не о копипасте, просто круг тем в конкретной сфере ограничен. Как сделать так, чтобы читатели репостили и лайкали именно ваши посты? В первую очередь нужно найти человека, который ранее делился с друзьями чем-то похожим, и анонсировать ему ваш текст. Если ему понравился пост о том, как «увеличить трафик на блог без SEO», то с высокой долей вероятности ему понравится, например, ваш текст «как повысить поисковый трафик без бэклинков».

1. Как найти трендовые тексты на похожие темы

Для решения этой задачи есть несколько эффективных инструментов.

Content Strategy Generator Tool

Первоначально Content Strategy Generator Tool создавался, чтобы сократить время на придумывание идей для постов. Но CSGT можно использовать и по-другому. Сервис поможет найти контент по любой фразе среди массивного списка новостных сайтов, соцсетей, агрегаторов новостей, сайтов вопросов и ответов. CSGT осуществляет поиск по таким ресурсам:

Новостные платформы — Google Discussions, Google News, Bing News;

Соцсети — Digg, Reddit, YouTube, Topsy Latest Tweets, Topsy Latest Top Trending Tweets, Twittorati Search, All Ths Now;

Сервисы вопросов и ответов — Yahoo Answers, Wiki Answers, How Stuff Works;

Контент-агрегаторы — Blog Catalog, Fark, Redux, Helium, Cracked.

Вы сможете получить исчерпывающую информацию о близких вам темах, авторах и времени публикации их постов. Единственный минус — отсутствие ссылок. Их нужно будет искать вручную. Когда вы только получите доступ к сервису, он будет в режиме View Only. Для получения редактируемого CSGT вам нужно будет создать его копию: Файл > Создать копию. Нужные запросы вводите в поле поиска.

GroupHigh

Сервис GroupHigh позволяет искать трендовые тексты среди 13 миллионов активных блогов. Но главное, он позволяет определить самых авторитетных блогеров для каждой конкретной платформы. Поиск производится среди постов с рейтингом MozRank 2 и выше. Найти нужные тексты среди избранных блогов можно, заполнив поле Post Content: Если вы выделите пост «звездочкой», он автоматически добавляется в список, к которому вы можете вернуться позже и сортировать авторов по авторитетности для социальной платформы. Еще один бонус — GroupHigh предоставляет email и другие контакты блогеров.

GroupHigh бесплатно дарит только 7-дневную тестовую версию. Сервис работает лучше с англоязычными блогами.

2. Как найти лидеров мнений

На самом деле найти нужных людей проще простого. Перейдите в свой аккаунт в Bitly и сократите нужную ссылку из списка, который у вас наверняка сформировался после выполнения всех подготовительных этапов. В появившемся всплывающем окне нажмите «View Stats»: Вы увидите весь трафик, который получил этот пост через ссылку bitly. Внизу страницы вы найдёте информацию о блогерах, которые поделились этой записью, и как на неё отреагировала их аудитория. Как найти среди этих людей героев, которые действительно могут привлечь более 200 читателей из соцсетей на ваш блог? Нажав число под именем, вы увидите источники трафика для этого поста. Обратите внимание, сколько трафика пришло из соцсетей. Если количество переходов из соцсети меньше трафика «из других источников», — это говорит об использовании бэклинков, рассылок по подписчикам и тому подобное. Вы не сможете заставить блогеров делать это всё для вас, поэтому вы должны искать пользователей с большим количеством органического трафика из соцсетей. Последнее, что остаётся — сделать список полезных вам блогеров. Найти их контакты в твиттере или фейсбуке легко, клацнув на фото в статистике bit.ly. Затем можно узнать их email.

3. Как анонсировать свой пост

Теперь ваша цель — достучаться до нужных блогеров. Это самое интересное. Рекомендую к прочтению кейс Грегори Сиотти на Moz о том, как его инфографику репостили топовые блогеры. Он составил список тех, кто хоть раз комментировал или репостил его тексты. Затем он постучался к ним с просьбой поделиться его инфографикой. Когда автор сопоставил процент ответов от тех людей, с которыми он не контактировал, с процентом ответов пользователей, с которыми у него был минимальный контакт, результат был таким: Перед рассылкой убедитесь, что вы установили предварительный контакт с людьми. Проще всего написать комментарий в их блоге. Большинство блогеров ответят. Благодаря таким «предварительным контактам» мои тексты репостили такие личности, как Кристи Хайнс и Энн Смарти. Стучитесь к блогерам, которые пишут на похожие темы. Если вы пишите имейл, он должен быть очень кратким. Единственное, что в нем должно содержаться — мотивация поделиться вашим постом («в моем тексте приводятся аргументы против вашего тезиса», «я нашел что-то крутое, чем можно дополнить ваш текст» и т.д.). Например, я рассылал такие сообщения: Письма были разосланы 21 блогеру, 7 из них сразу мне ответили: Стоит отметить, с этими блогерами я не устанавливал предварительный контакт. О краткости месседжа как важном факторе для продолжения беседы с незнакомцем говорит и исследование на Unbounce. О другом интересном кейсе рассказывает Брайан Дилан. Оказывается, у писем, чья длина не превышает 67 слов, процент ответов — более 41%. Есть несколько шаблонов для такого письма:

Здравствуйте, (имя)! Я заметил, что вы поделились постом (заголовок) (имя блогера) в твиттере. У меня есть похожий пост, (заголовок), который опровергает/дополняет его (тезис). Вот он: [ссылка на пост] Просто пишу об этом для вашего сведения. (Подпись)

Второй шаблон:

Здравствуйте, (имя)! Я заметил, что вы поделились постом (заголовок) (имя блогера) в своем твиттере. У меня есть пост (заголовок), и, кстати, (имя блогера) недавно его ретвитнул. Вот он: [ссылка на пост] Просто решил, что вам также будет интересно его прочесть. (Подпись)

Второй вариант сработает только в том случае, если блогер действительно ретвитнул ваш пост. Именно поэтому с авторами трендовых постов необходимо связываться в первую очередь. Это работает, так как вы ссылаетесь на имя авторитетного блогера, адресат понимает, что у вас налажен контакт, а следовательно, вы не спамер. Это вызывает доверие. К тому же общие друзья сближают, и получатель письма делится информацией гораздо охотнее. Вот и всё! А как вы привлекаете читателей?