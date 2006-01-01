Всеволод Денисенко

Об авторе:

Создаю и запускаю сайты уже 17 лет. Свой первый сайт делал почти интуитивно. Работая и тестируя все на собственном продукте, не заметил, как с головой ушел в оптимизацию сайтов. Теперь я SEO-специалист в команде Netpeak. №2 в списке моих достижений — 10 млн посетителей в год на информационном сайте. №1 — еще впереди! ;) Стараюсь автоматизировать/оптимизировать все процессы, в которые погружаюсь, потому что... ленивый. Своими лайфхаками буду делиться здесь.