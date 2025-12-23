SEO Кейсы
UK

Как мы восстановили видимость после переезда сайта и увеличили трафик на 117% — кейс Almatherm
Всеволод Денисенко

seo Almatherm шапка результатів

В нише инженерной сантехники пользователи часто ищут товары с привязкой к своему городу. Поэтому любая техническая ошибка, особенно после переезда сайта, сразу бьет по локальной видимости. Так произошло и с Almatherm: новый сайт начал проседать в поиске, а часть страниц и вовсе из него исчезла. 

Мы устранили технические проблемы, создали региональные страницы и оптимизировали перелинковку. В кейсе рассказываем, как это позволило вернуть позиции и добиться роста трафика на 117% год к году.

Проект: Almatherm.

Период: ноябрь 2023–2025.
Регион: Казахстан.
Услуга: SEO with monthly fee.

Кто наш партнер

Almatherm — интернет-магазин инженерной сантехники с сетью точек в 23 городах Казахстана. Компания работает с 2002 года: сначала под брендом JAKKO, а с 2012 года развивается под текущим названием.

Цели сотрудничества 

Партнер обратился к нам после переезда сайта на новую платформупозиции в поиске и трафик начали падать. Нам нужно было определить причины просадки и предложить варианты решения проблемы.

Наши цели:

  1. Восстановить позиции в поиске по целевым запросам.
  2. Вернуть и увеличить органический трафик.

Стратегия

При разработке стратегии мы в первую очередь сконцентрировались на расширении структуры сайта и оптимизации приоритетных посадочных страниц. Для этого определили четыре этапа:

  1. Поиск причин падения индексации.
  2. Создание и оптимизация региональных страниц.
  3. Оптимизация контента.
  4. Улучшение перелинковки.

Шаг 1. Поиск причин падения индексации

После переезда сайт стал работать на React — JS-библиотеке, из-за технических особенностей которой требуется дополнительная настройка для правильной индексации страниц

В ходе анализа мы обнаружили ключевую проблему — на сайте не был настроен SSR (серверный рендеринг). Из-за этого:

  • поисковые боты не видели контент страниц;
  • заголовки и описания не передавались корректно;
  • в коде не было ссылок, необходимых для сканирования.

Поисковая система перестала видеть важные страницы, что и привело к падению трафика.

Мы подготовили для Almatherm подробные рекомендации по настройке SSR и исправлению ошибок, влияющих на сканирование и индексирование сайта.

Шаг 2. Создание и оптимизация региональных страниц

Анализ поискового спроса показал, что пользователи часто ищут инженерную сантехнику вместе с указанием своего города. Мы учли это и создали отдельные страницы категорий под регионы, где у Almatherm есть магазины или работает доставка.

Благодаря этому сайт начал получать дополнительный локальный трафик и лучше попадать в результаты поиска по городам.

Шаг 3. Оптимизация контента

С учетом сезонности и приоритетных категорий мы:

  • составили план обновления метатегов категорий в ключевых городах;
  • подготовили SEO-тексты для страниц категорий;
  • написали статьи в блог для привлечения информационного трафика;
  • дали рекомендации по улучшению контента на главной и информационных страницах.

Ежемесячное обновление материалов и метаданных по календарю помогло страницам быстрее набирать видимость.

Шаг 4. Улучшение перелинковки

Мы провели глубокий анализ внутренних ссылок на сайте и предложили решение, которое учитывало технические ограничения и при этом было быстрым в реализации.

Мы добавили ссылки на города в футер — это позволило поисковым системам легче переходить в региональные разделы, а важные категории получили больше внутреннего трафика и внимания со стороны поиска.

seo Almatherm футер с городами

Читайте больше о SEO-стратегии при переезде: кейс агромаркетплейса adam.ua.

Результаты продвижения

После внедрения всех изменений сайт начал заметно расти по ключевым показателям:

  1. Видимость по целевым запросам увеличилась на 178%.

seo Almatherm результаты доля в поиске

  1. Трафик год к году увеличился на 116,9%.
  2. Количество показов выросло на 262,7%.
  3. Отдельно усилились региональные направления: трафик на городские страницы вырос на 96%, а показы — на 183%.
  4. Общая динамика переходов из Google за последний год (ноябрь 2024 — октябрь 2025) показывает стабильный рост.

seo Almatherm результаты переходов на сайт

В результате сочетание технических улучшений, продуманной структуры и системной работы с контентом вернуло сайту стабильность и создало опору для дальнейшего роста. Проект восстановил утраченные позиции и начал уверенно набирать трафик и видимость по ключевым направлениям.

Команда проекта: Всеволод Денисенко, Людмила Тюсова, Internet Marketers; Татьяна Кинащук, Екатерина Ломачевская, Павел Корниенко, SEO Specialists; Елена Набокова, Team Lead of SEO Team; Рустем Азимханов, Project Manager.

Всеволод Денисенко

Создаю и запускаю сайты уже 17 лет. Свой первый сайт делал почти интуитивно. Работая и тестируя все на собственном продукте, не заметил, как с головой ушел в оптимизацию сайтов. Теперь я SEO-специалист в команде Netpeak. №2 в списке моих достижений — 10 млн посетителей в год на информационном сайте. №1 — еще впереди! ;) Стараюсь автоматизировать/оптимизировать все процессы, в которые погружаюсь, потому что... ленивый. Своими лайфхаками буду делиться здесь.

