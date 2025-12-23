Как мы восстановили видимость после переезда сайта и увеличили трафик на 117% — кейс Almatherm
В нише инженерной сантехники пользователи часто ищут товары с привязкой к своему городу. Поэтому любая техническая ошибка, особенно после переезда сайта, сразу бьет по локальной видимости. Так произошло и с Almatherm: новый сайт начал проседать в поиске, а часть страниц и вовсе из него исчезла.
Мы устранили технические проблемы, создали региональные страницы и оптимизировали перелинковку. В кейсе рассказываем, как это позволило вернуть позиции и добиться роста трафика на 117% год к году.
Проект: Almatherm.
Период: ноябрь 2023–2025.
Регион: Казахстан.
Услуга: SEO with monthly fee.
Кто наш партнер
Almatherm — интернет-магазин инженерной сантехники с сетью точек в 23 городах Казахстана. Компания работает с 2002 года: сначала под брендом JAKKO, а с 2012 года развивается под текущим названием.
Цели сотрудничества
Партнер обратился к нам после переезда сайта на новую платформу — позиции в поиске и трафик начали падать. Нам нужно было определить причины просадки и предложить варианты решения проблемы.
Наши цели:
- Восстановить позиции в поиске по целевым запросам.
- Вернуть и увеличить органический трафик.
Стратегия
При разработке стратегии мы в первую очередь сконцентрировались на расширении структуры сайта и оптимизации приоритетных посадочных страниц. Для этого определили четыре этапа:
Шаг 1. Поиск причин падения индексации
После переезда сайт стал работать на React — JS-библиотеке, из-за технических особенностей которой требуется дополнительная настройка для правильной индексации страниц.
В ходе анализа мы обнаружили ключевую проблему — на сайте не был настроен SSR (серверный рендеринг). Из-за этого:
- поисковые боты не видели контент страниц;
- заголовки и описания не передавались корректно;
- в коде не было ссылок, необходимых для сканирования.
Поисковая система перестала видеть важные страницы, что и привело к падению трафика.
Мы подготовили для Almatherm подробные рекомендации по настройке SSR и исправлению ошибок, влияющих на сканирование и индексирование сайта.
Шаг 2. Создание и оптимизация региональных страниц
Анализ поискового спроса показал, что пользователи часто ищут инженерную сантехнику вместе с указанием своего города. Мы учли это и создали отдельные страницы категорий под регионы, где у Almatherm есть магазины или работает доставка.
Благодаря этому сайт начал получать дополнительный локальный трафик и лучше попадать в результаты поиска по городам.
Шаг 3. Оптимизация контента
С учетом сезонности и приоритетных категорий мы:
- составили план обновления метатегов категорий в ключевых городах;
- подготовили SEO-тексты для страниц категорий;
- написали статьи в блог для привлечения информационного трафика;
- дали рекомендации по улучшению контента на главной и информационных страницах.
Ежемесячное обновление материалов и метаданных по календарю помогло страницам быстрее набирать видимость.
Шаг 4. Улучшение перелинковки
Мы провели глубокий анализ внутренних ссылок на сайте и предложили решение, которое учитывало технические ограничения и при этом было быстрым в реализации.
Мы добавили ссылки на города в футер — это позволило поисковым системам легче переходить в региональные разделы, а важные категории получили больше внутреннего трафика и внимания со стороны поиска.
Читайте больше о SEO-стратегии при переезде:
Результаты продвижения
После внедрения всех изменений сайт начал заметно расти по ключевым показателям:
- Видимость по целевым запросам увеличилась на 178%.
- Трафик год к году увеличился на 116,9%.
- Количество показов выросло на 262,7%.
- Отдельно усилились региональные направления: трафик на городские страницы вырос на 96%, а показы — на 183%.
- Общая динамика переходов из Google за последний год (ноябрь 2024 — октябрь 2025) показывает стабильный рост.
В результате сочетание технических улучшений, продуманной структуры и системной работы с контентом вернуло сайту стабильность и создало опору для дальнейшего роста. Проект восстановил утраченные позиции и начал уверенно набирать трафик и видимость по ключевым направлениям.
Команда проекта: Всеволод Денисенко, Людмила Тюсова, Internet Marketers; Татьяна Кинащук, Екатерина Ломачевская, Павел Корниенко, SEO Specialists; Елена Набокова, Team Lead of SEO Team; Рустем Азимханов, Project Manager.
Свежее
GoAd: реселлинг доступа к цифровым сервисам для агентств и инхаус-команд
Мы поговорили с Константином Косоноцким, руководителем GoAd, о том, что такое реселлинг сегодня и почему он стал стратегической необходимостью
Новости AI-поиска: что изменилось за последние месяцы
Дайджест главных обновлений AI и их влияния на рынок
Стратегия ценообразования Amazon: как оставаться конкурентоспособным, не обесценивая свой бренд
Если вы устали от постоянных ценовых войн и снижения маржи, пришло время понять, как на самом деле работает система ценообразования Amazon и как получить из нее пользу, не уступая ценности бренда